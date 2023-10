Prezidento patarėjas neatmeta, kad laiškai su grasinimais gali tapti nauja kasdienybe: nesame nuo to apsaugoti

Vertindamas padėtį, susijusią su Izraelio ir „Hamas“ konfliktu, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys sako, kad nestabilumo didėjimas pasaulyje mažoms šalims, kaip Lietuva, yra blogos žinios. Anot jo, dėl esamos situacijos dėmesys krypsta ir nuo karo Ukrainoje.

– Pone Budry, kiek prezidentas siūlo skolintis gynybai?

– Prezidentas sako, kad mūsų per šiuos metus nusimatyti politiniai gynybos tikslai neatitinka planuojamo finansavimo, to, kurį numatome kitiems metams skirti krašto apsaugai, mūsų gynybai. Todėl mes, pirma, turėtume svarstyti tuos pinigus padidinti. Antra, <...>, nusimatyti galimybę kitais metais pasiskolinti, jei leis sąlygos. Sąlygos reiškia, kad mūsų biudžeto surinkimas arba išlaidos neatitiks prognozių, surinksime daugiau, negu prognozavome, arba išleisime mažiau. Ir tada, vis dar sutilpdami į 3 proc. Mastrichto kriterijų (dabar esame nusimatę 2,9 proc. BVP deficitą), dar iki tol galėtume pasiskolinti. Dėl to teigti, kad prezidentas siūlo daugiau, nei Vyriausybė numato, skolintis, yra neteisinga. Prezidentas siūlo, kad jeigu nereikės tiek skolintis, kiek numato Vyriausybė dabartinėms išlaidoms ir mes turėsime erdvės, kad papildomos lėšos būtų skirtos krašto apsaugai. Kodėl dabar reikia tai nuspręsti? Tam, kad kitais metais nereikėtų nagrinėti biudžeto įstatymo ir iš naujo peržiūrėti išlaidų.

Kęstutis Budrys / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Kokio dydžio suma tai galėtų būti?

– Mes galėtume sutarti, kad iki 3 proc. BVP. Jeigu kitais metais yra planuojama 2,71 proc., lieka 0,29 proc. Tai apytiksliai būtų apie 200 mln. eurų. Bet galbūt to ir nepavyks padaryti, galbūt nebus tokio poreikio. Prezidentas sako, kad lėšas reikia numatyti tikslingai, t. y. papildomai priimančios šalies paramą infrastruktūrai, tai, ką mes jau dabar darome, bet tai tikrai bus didesnė suma.

– Vokietijos brigadai?

– Vokietijos brigadai reikės daugiau pinigų, nes mums reikės kitokios infrastruktūros, ne tik kareivinių, poligono, ką dabar esame nusimatę. Antras labai svarbus dalykas, – divizijai plėtoti, nes dabar divizijai kitais metais mes nesame pinigų numatę visai.

Kęstutis Budrys ir Mindaugas Jackevičius / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Jūsų tvirtinimu, būtent šiems dviem dalykams biudžete trūksta lėšų?

– Tai galėtų būti tikslingai numatytas papildomas galimas finansavimas. Pabrėžiu – galimas, kad mes išlaikytume visus savo apsibrėžtus biudžeto rėmus.

– Tačiau kritikai sako, kad palūkanos dabar yra žvėriškos ir nėra patogu skolintis. Be to, mes ir taip beveik viršijame biudžeto deficitą, beveik 3 proc. nuo BVP.

– Šiais metais buvome nusimatę biudžeto deficito nedidinti daugiau negu 4,9 proc. Jis yra aukštesnis negu Mastrichto kriterijus dėl įvairių priežasčių. Prezidentas sakė, kad, jeigu biudžeto deficitas bus mažesnis negu 4,9 proc. ir mes turėsime erdvės, nusimatykime galimybę pasiskolinti. Šiais metais taip ir įvyko – mūsų biudžeto deficitas yra apie 2 proc. Tai reiškia, kad mes dar turime erdvės skolintis, jeigu norėtume tokį sprendimą priimti, jeigu būtų staigus poreikis. Sąlygos yra, šiais metais susiformavo. Praeitais metais buvo analogiška situacija, kitais metais, labai tikėtina, kad bus taip pat.

Izraelio ir „Hamas“ karas / AP nuotr.

– Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, kuris yra Seimo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, siūlo eiti kitu keliu ir įvesti gynybos mokestį, kad visi žmonės susimokėtų už savo saugumą. Gal tai geresnis kelias negu dar daugiau skolintis?

– Šitie du dalykai vienas kitam neprieštarauja. Kalbant apie kitus metus, nusimatyti tokią galimybę nekeičiant įstatymo yra tiesiog protinga, tikslu ir sąžininga pasidaryti. Mes iš karto nenumatome, kad didinsime pajamas, t. y. kad mums reikės dar papildomai skolintis, negu kad esame numatę. Kalbėti apie papildomus su gynyba susietus mokesčius, žinoma, galima ir verta, bet jau tada planuojant ilgesnio laikotarpio gynybos išlaidų didinimą. Žinoma, reikia kalbėti apie detales, apie ką ir kalbama, ir kas tą pagrindinę mokesčių naštą turės nešti: ar gyventojai per pajamų mokestį, ar per tam tikrą progresyvumą mes jį vestume, ar tai būtų per įmones, per pelno mokesčio pakeitimus, per pridėtinės vertės mokesčio pakeitimą (tokios irgi idėjos sklandė, kaip kad yra padaryta Estijoje ir pan.) Reikia konkretumo, tada bus aiškesnė diskusijų kryptis.

– Bet kaip apskritai prezidentūra žiūrėtų į naują mokestį? Kad visi žmonės žinotų, kad susimoka už savo saugumą. Investuoja vien todėl, kad žino, greta kokio neprognozuojamo kaimyno gyvena.

– Pats principas yra labai teisingas, pilietiškas ir solidarus, tačiau apie patį modelį, kaip jis turėtų atrodyti, galėtume kalbėti tik tada, kai jis būtų padėtas ant stalo.

Izraelio ir „Hamas“ karas / AP nuotr.

– Jau mano minėtas L. Kasčiūnas sako, kad iš prezidentūros reikėtų ne raginimo skolintis, ne moralizavimo, bet konkrečių pasiūlymų, iš kur paimti pinigų ir ką už tuos pinigus daryti.

– Man atrodo, kad mes jau atsakėme į klausimą, kad kalbama apie papildomas išlaidas, neperžengiant dabar numatyto skolinimosi. Iš kur dabar išeina tas dabartinis numatytas 2,9 proc. deficitas? Žinoma, kad iš skolinimosi. Tai reiškia, kad pajamos yra mažesnės negu išlaidos. Mes kalbame apie tą patį rėžį. Prezidentas nesiūlo dar papildomai kažko daryti. Šitą aš pabrėžiu.

Apie moralizavimą – tai yra neteisingas teiginys. Tai yra ne moralizavimas, o Valstybės gynimo tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimas ir užtikrinimas, kad jie būtų padaryti iki galo. Tai, kas buvo nuspręsta dėl divizijos gegužės mėnesį, liepos mėnesį diviziją įtraukiant į valstybės ginkluotos gynybos koncepciją, lygiai taip pat kalbant apie sunkinimą, apie tankų įsigijimą – visi šie dalykai buvo padaryti daugeliui žmonių sėdint prie stalo. Beje, tam pačiam Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui.

– Bet, kaip aš suprantu, jie tikisi, kad jūs besit pirštu ir sakysite: „Štai iš čia galime paimti pinigų, ten yra“, nes šiuo atveju siūloma skolintis.

– Ne, tai nėra teisingas požiūris, tą kontrargumentavimą aš matau kaip šiek tiek netikslingai pasirinktą. Jis galbūt tinka kitose temose, bet ne šioje, gynybos. Tai nėra naujo tikslo iškėlimas, tai nėra kokios nors naujos užgaidos iškėlimas, tai yra dalykas, dėl kurio sutarėme labai konkrečiomis sąlygomis. Mums reikės papildomo finansavimo, todėl prezidentas sako, kad, jeigu mums neišeina padaryti šių dalykų ir mes turime tiktai tokį pinigų kapšelį, kokį turime, ir daugiau neišeina pakelti, tada turime peržiūrėti ambicijų lygį. Dabartinis mūsų ambicijų lygis yra ne tik norėti turėti nacionalinę diviziją, ne šiaip koks nors, bet tai yra konkretus pajėgumas, su kuriuo mes ateiname į kolektyvinę gynybą. Ir sakome sąjungininkams, kad mes tai padarysime. Dėl to turime būti sąžiningi ir su savimi, ir su sąjungininkais, ką mes ketiname pasiekti.

Izraelio ir „Hamas“ karas / AP nuotr.

– Kaip apskritai vertinate kitąmet prognozuojamą gynybos biudžetą? Daugiau nei 2 mlrd. eurų, iš jų apie 280 mln. eurų sunešė bankai, jiems buvo pritaikytas laikinas solidarumo įnašas.

– Biudžetas auga ir tas skaičius apskritai džiugina, niekas to neneigia.

– Gal į bankus būtų galima atsigręžti ir kitąmet? Jei palūkanos išliks tokios aukštos, pajamų ir pelno jie gaus ne mažiau.

– Diskusija dėl bankų mokesčio, dėl solidarumo mokesčio susivedė iš dviejų pusių. Viena, yra poreikis nepaprastoms išlaidoms. Kitas dalykas, ir tam tikro teisingumo įvedimas, kas buvo susiję su bankų pajamomis. Tad, jeigu bus sąlygos, man atrodo, mes prie to tikrai galėsime grįžti.

– Pone Budry, šią ir praėjusią savaitę mokyklos gavo melagingus grasinimus apie galimus sprogdinimus. Vaikai eidavo į lauką, kai kuriuos turėjo pasiimti tėvai. Jūs kritikavote tai, kaip buvo valdoma krizė. Kas konkrečiai buvo daroma blogai?

– Visų pirma, pirmomis dienomis ar pačią pirmą dieną, kai mus „prigavo“ tokie tarptautiniai masiniai laiškai, t. y. ne tik Lietuva buvo atakuota, žinoma, tam tikro nustebimo ir pasimetimo galėjo būti. Tačiau tai situacijai kartojantis diena po dienos, mes turėjome dvi darbo dienas, savaitgalį, vėl kelias darbo dienas, dabar tas srautas yra sustojęs, – buvo laiko pasiruošti. Man atrodo, yra tikrai identifikuota pamoka, jog turi būti parengti aiškūs reagavimo protokolai. Jų turi būti ne per daug, bet turi būti labai konkretūs. Jie gali būti trys, yra grėsmės lygiai vienas, du, trys, policija įvertina. Antras dalykas, labai svarbu nepalikti per daug erdvės pačioms ugdymo įstaigoms spręsti. Dabar taiko vieną prevencinę priemonę, dar kitą. Reagavimas šiuo atveju turi būti vienose rankose ir vykdomas pagal policijos instrukciją. Todėl pasakyti, kad jūs įsivertinkite: jeigu taip, tai darykite taip, jeigu anaip, tai evakuokitės (administracijos iškart evakavosi), – taip neturėtų būti. Policija turėtų ištransliuoti labai konkrečią žinutę. Tuo labiau kad ir prezidentūrą tas laiškas [pasiekė], ar vakar, ar užvakar, turėjo pusantro tūkstančio adresatų sąrašą.

– Bet nesievakavote?

– Aš noriu pasakyti, kad akivaizdu, kad turbūt, bet aš nesiimu už juos vertinti, tai nėra tokio pobūdžio grėsmė, ar tas siuntėjas nedarytų taip, kad tau iš karto parodytų kitus 1 500 adresatų, kam siunčia. Galima analogišką laišką nusiųsti tiems patiems 1 500 adresatų ir juos informuoti, kaip policija šį laišką konkrečiai vertina.

– Ar gali tokios provokacijos tapti nauja kasdienybe?

– Žinoma, mes nuo to nesame apsaugoti. Tai gali būti ryt, poryt. Tikimybė, kad tai įvyks, didėja su kiekvienu mūsų blogu reagavimu. Kuo blogiau reaguosime, tuo didesnė tikimybė, kad tai kartosis.

– Pone Budry, Jungtinė Karalystė perspėja dėl terorizmo grėsmės, jie tai sieja su Artimaisiais Rytais, kurie dabar, galima sakyti, liepsnoja – kalbu apie Gazą ir Izraelį. Šią savaitę Briuselyje matėme terorizmo aktą prieš Švedijos pilietį. Kiek tai paveiks Europos Sąjungos suvokimą apie savo sienų saugumą?

– Žinoma, kad tai turės įtakos. Terorizmo grėsmės lygio pakėlimas kai kuriose šalyse tikrai buvo padarytas. Šiuo metu Belgijoje, man atrodo, terorizmo grėsmės lygis yra aukščiausio lygio. Turiu pabrėžti, kad Lietuvoje jis peržiūrėtas nebuvo. Neturime jokių indikacijų peržiūrėti lygį, kuris yra žemas nuo, atrodo, 2015 ar 2017 metų. Žinoma, kad tai atlieps visas priemones, kurias taiko šalys, nes imigracijos kontrolė yra vienas iš kovos su terorizmu elementų, bet ne tiek pačios imigracijos kontrolė, kiek gebėjimas surinkti informaciją, tuos pačius žmones filtruoti ir pan. Žinoma, kai yra pasiekiamas tam tikras imigrantų skaičius, to padaryti yra tiesiog teoriškai neįmanoma, ant popieriaus neįmanoma, jeigu per sieną eina dešimtys tūkstančių žmonių. Tačiau šiuo atveju, kaip suprantame, tas židinys ir priežastis, kodėl terorizmo grėsmės lygis yra padidėjęs, yra ne tiek imigracija, kiek atsinaujinęs Artimųjų Rytų konfliktas.

– Paminėjote atsinaujinusį Artimųjų Rytų konfliktą, pasaulio dėmesys gręžiasi ten. Ar nebus užgožti Ukrainos reikalai?

– Tai tikrai turės įtakos. Jau dabar turi ir dėl paties dėmesio, kaip matome, Europos šalių ar JAV prezidento vizitas į regioną ir į Izraelį rodo, kad, žinoma, tas politinis dėmesys yra skiriamas. Suprantama, kas padėta ant kortos, kaip ir su Ukrainos likimu yra padėta labai daug ant kortos. <...> Su Artimųjų Rytų konfliktu, ypač jei jis eskaluosis, išsiplės ir bus dviem kryptimis Izraelyje, o tuo labiau įsitraukiant kitoms regiono šalims, jis turės labai ilgalaikių pasekmių. Dėl to dedamos pastangos jį stabilizuoti ir tai nėra geros žinios. Apskritai nestabilumo didėjimas pasaulyje mažoms šalims, kaip Lietuva, yra blogos žinios.

Grasinimų sulaukusios mokyklos ir institucijos vidurdienį 20 minučių paliko pastatus / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Kas laukia Ukrainos? Jau dabar matome, kad Jungtinės Valstijos kalba apie paramą Izraeliui. Akivaizdu, kad turės tą paramą dalyti, kurią iki šiol duodavo Ukrainai, ir skirti ir Izraeliui.

– Dalis paramos bus tikrai skirtinga, nes tai, ko reikia Ukrainai, yra ne visai tai, ko reikia Izraeliui su jo daug technologiškai pažangesnėmis sistemomis, oro gynybos sistemomis ar kitomis. Ukrainai labiausiai reikia amunicijos, reikia padėti įgyvendinti tas antžemines operacijas, kurias jie šiuo metu vykdo. Dėl to sakyti, kad tai yra vienas-vienas, arba-arba, parama keliaus į vieną arba į kitą šalį, – taip nebus. Bet politinis dėmesys tikrai pakryps.

Kitas svarbus dalykas, kad visos Rusijos informacinės kampanijos ir operacijos skirtos Vakarams skaldyti. Ir tos protesto akcijos, kuriose tiesiog susiduria skirtingoms stovykloms atstovaujantys piliečiai įvairiose Europos šalyse, silpnina mūsų susitelkimą taip pat ir Ukrainos atžvilgiu. Tai turės pasekmių. Žinoma, kad, žiūrint globaliai, tie globalūs Pietus, tos valstybės, į kurias tiek daug laiko investavo ir didžiosios Europos šalys, į Afrikos šalis, į Azijos šalis, į Pietų Amerikos šalis, jos savo poziciją irgi pradės keisti atsižvelgdamos į tai, kaip kas darysis Izraelyje, o ypač jeigu įvyks antžeminė operacija Gazos Ruože.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ką tokia situacija sako mums, laisvajam pasauliui?

– Grįžtame prie to, ką mes ir darėme iki tol, ir prie jūsų pirmojo klausimo apie gynybos planavimą, – turime būti pasiruošę anksčiau, o ne vėliau. Visi pajėgumų plėtojimai dėl mūsų krašto apsaugos ir mūsų gynybos, kurie yra nukeliami po 2032 metų, turi būti braukiami ir keliami į ankstesnius metus. Turime būti anksčiau pasiruošę tam, kad mums nereikėtų į visus šituos scenarijus prabėgom reaguoti ir jaudintis.

– Dėkoju už pokalbį.