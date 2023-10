„Ar jie turi prieigą prie VMI ir policijos duomenų?“: gavusi sukčių žinutę vilnietė sunerimo, bet tarnybos tikina – duomenys yra saugūs

Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) apsimetusių sukčių žinutę gavusi Daiva nustebo – nejaugi aferistai turi prieigą prie VMI ir Lietuvos policijos duomenų? Abi institucijos tikina, kad jų turimi duomenys yra saugūs ir tai, jog žinutė atėjo kelios dienos po to, kai ji padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, tėra sutapimas. Be to, ir policija, ir VMI pabrėžė – pranešimų apie gautas baudas SMS žinutėmis jie nesiunčia.

Vilnietė Daiva (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – LRT.lt) rugsėjo 28-ąją padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą – buvo užfiksuota viršijanti leistiną greitį. Moteris savo kaltės neneigia ir jai skirtą baudą yra pasirengusi apmokėti.

Visgi ją nustebino, kad praėjus savaitei po padaryto pažeidimo į jos telefoną atskriejo žinutė iš užsienietiško telefono numerio.

„Ar „Nigerijos princai“ turi prieigą prie VMI ir policijos duomenų? Rugsėjo 28-ąją mane „nufotografavo“ dėl greičio viršijimo. Labai susirūpinau, kai spalio 5-osios vakare gavau SMS žinutę iš užsienietiško numerio, neva iš VMI, apie baudos pranešimą. Akivaizdu, kad tai sukčiai, siūlantys paspausti nuorodą.

Daivos gauta sukčių žinutė / Ekrano nuotr.

Tikrąjį el. laišką iš VMI į gavau tik spalio 6 d. ryte. Apie tai, kad viršijau greitį ir galiu gauti baudos pranešimą, niekur nerašiau, neskelbiau socialiniuose tinkluose. Darytina išvada, kad arba sukčiai prieina prie policijos arba VMI duomenų bazių su baudomis, arba policijos, VMI pareigūnai, turintys prieigą prie šios informacijos, perdavinėja medžiagą sukčiams. Abu atvejai tikrai gąsdina ir manau, kad kelia grėsmę visuomenei“, – laiške LRT GIRDI teigė Daiva.

Bauda ir žinutė – sutapimas

Kaip komentare portalui LRT.lt teigė Lietuvos policijos Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis, policija teigiamai vertina tai, kad gyventojai yra budrūs ir kritiškai vertina visą informaciją, gautus pranešimus bei ieško atsakymų į jiems nerimą keliančius klausimus.

„Greičiausiai tai, kad asmuo gavo baudą ir apgaulingą pranešimą tuo pat metu, yra tik sutapimas. Sukčiai visaip bando apgauti gyventojus ir atakuoja juos įvairiais apgaulingais pranešimais bei kitais būdais. Įrodymų, kad jie gali naudotis Policijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos naudojamų sistemų duomenimis, neturime“, – teigė R. Matonis.

Policija rekomenduoja į įtartinas SMS žinutes nereaguoti ir blokuoti tokių SMS žinučių siuntėjų numerius. Gyventojams taip pat primenama, kad visi procesiniai dokumentai už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus yra siunčiami asmenims deklaruotu elektroniniu paštu ar į E. pristatymo sistemos aktyvią dėžutę, ar atsiunčiama laišku į deklaruotą gyvenamąją vietą.

Ramūnas Matonis / BNS nuotr.

„Rekomenduojame naudotis Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sukurtu Elektroniniu paslaugų portalu, adresu https://epaslaugos.ird.lt.

Asmenys šiame portale gali pasitikrinti informaciją apie visas gautas baudas. Jis naudingas ir tuo, kad, užpildę jame esančias formas, gyventojai gali pranešti apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie nusižengimo metu valdė jiems priklausančias transporto priemones. Taip pat administracinių nusižengimų bylose pateikti paaiškinimus ir (ar) skundus“, – komentare teigė policijos atstovas.

Policija taip pat ragina visus atnaujinti savo duomenis (nurodyti teisingus, veikiančius ir Jūsų naudojamus elektroninius paštus) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar valstybės informacinėse sistemose, ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti („Sodra“, VMI), kad Jus greičiau pasiektų oficialūs policijos ir kitų įstaigų pranešimai.

Mobilusis telefonas / BNS nuotr.

„Lietuvos kelių policijos tarnyba informacijos apie paskirtas baudas SMS žinutėmis nesiunčia“, – pabrėžė R. Matonis.

Melagingų žinučių daugėja

VMI Vidaus saugumo skyriaus vedėja Inesa Gineitienė portalui LRT.lt teigė, kad VMI gyventojus apie jiems paskirtas baudas informuoja Mano VMI sistemoje, taip pat, jei gyventojas yra nurodęs elektroninio pašto adresą, informaciją išsiunčia elektroniniu paštu.

„Trumpųjų žinučių apie gautas baudas VMI nesiunčia“, – taip pat pažymėjo I. Gineitienė.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet gyventojai dažniau sulaukia sukčių SMS žinučių ir elektroninių laiškų, siunčiamų prisidengiant VMI vardu. Pavasarį jie, pasinaudoję deklaravimo periodu, kai šalies gyventojai aktyviai deklaruoja pajamas, siųsdavo informaciją apie neva „priimtus sprendimus grąžinti permokas“.

Mobilusis telefonas / Paul Hanaoka / „Unsplash“ nuotr.

„Šiuo metu stebime apgaulingų žinučių apie baudas siuntimą. Suklastotus pranešimus apie baudas gyventojai gauna nepriklausomai nuo to, ar jiems jos yra paskirtos. VMI informacinių sistemų saugos pažeidimų nebuvo.

Gavę informaciją iš klientų apie bandymus sukčiauti nedelsdami pranešame Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. O kad gyventojams būtų lengviau atskirti galimus bandymus sukčiauti, parengėme specialią informaciją, ką daryti sulaukus įtartino pranešimo iš VMI – ją galima rasti čia“, – nurodė VMI atstovė.

Sukčiai gyventojus apgauti bando įvairiais būdais, pavyzdžiui, SMS žinutėmis ir e. laiškais, kuriuose pateikiamos nuorodos, QR kodai su nuorodomis, raginimai kuo greičiau prisijungti. Šios nuorodos veda į sukčių internetinius puslapius, imituojančius VMI informacines sistemas ir siūlančius prisijungti su e. bankininkystės prisijungimo duomenimis.

VMI / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Čia ir kyla didžiausias pavojus atskleisti e. bankininkystės duomenis, o apie tokias žinutes, e. laiškus ar nuogąstaudami dėl asmeninių duomenų, gyventojai turėtų pranešti policijai.

Gyventojai, gavę įtartiną žinutę, turėtų būti atidūs – neaktyvuoti joje pateiktų nuorodų, nespausti ant įvairių mygtukų, neskenuoti QR kodų. Jie turėtų išjungti pranešimą ir patys savarankiškai prisijungti prie Mano VMI – www.vmi.lt/mvmi. Prisijungę prie Mano VMI, gyventojai ras visą informaciją apie nesumokėtas baudas, turimas permokas ar mokėtinas sumas“, – komentare rašė I. Gineitienė.

Be to, anot jos, reikėtų įsidėmėti, kad nė vienos iš šalies institucijų internetinės svetainės adresas nesibaigia .net, .com, .info, .org, .biz .eu ar panašiai.

„Tokiais domenais pastaruoju metu naudojasi sukčiai. VMI interneto puslapio pabaiga – .lt Ji tokia VISADA. Taip pat reiktų neužmiršti, kad VMI niekada nesiunčia trumpojo pranešimo iš kitos šalies numerio“, – sakė VMI ekspertė.