Mokykloje – vos keliolika laipsnių: Kelmės gimnazistai klasėje kalena dantimis, direktorius vaikus kviečia rengtis tiesiog šilčiau

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai prabilo apie netenkinančias ugdymo sąlygas. Tvirtinama, kad nuo rudens iki pavasario gimnazistai priversti kęsti šaltį, nes sename pastate esančios klasės neįšyla, o per pamokas vilkėti striukes ir paltus – draudžiama. Gimnazijos vadovas pripažįsta, jog ne visuomet pavyksta užtikrinti tvarkose nurodytą patalpų temperatūrą, tačiau tvirtina, kad per šildymo sezoną problemų nekyla, o mokiniams rekomenduojama pasirinkti tinkamą aprangą.

Šiomis dienomis LRT.lt sulaukė Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinio laiško, kuriame – skundai dėl prastų mokymosi sąlygų.

„Valdžia nesirūpina mūsų fizine gerove ir nesudaro tinkamų sąlygų, kad galėtume sveikai ir normaliai mokytis. Mūsų gimnazijoje kiekvienais metais nuo spalio iki balandžio pradžios temperatūra gali nukristi net iki 11–15 laipsnių. Amerikiečių mokslininkai įrodę, kad smegenys geriausiai veikia ir mokytis geriausia esant 22 laipsnių šilumai“, – laiške dėstė tikrojo vardo ir pavardės neviešinti pageidavęs moksleivis.

Vėsiose klasėse besimokantys gimnazistai norėtų vilkėti striukes ar paltus, tačiau teigiama, kad mokyklos vadovybė to neleidžia.

„Suprastume, jei leistų dėvėti papildomus viršutinius rūbus (striukes, paltus), su jais būtų šilčiau. Anot jų, taip šiurkščiai pažeidžiamos mokinių elgesio taisyklės. Mano manymu, kiekvieno mokinio teisė rinktis, ar jis nori dėvėti lauko rūbus, kol valdžia sutvarkys pasenusią, sovietinę mokyklos infrastruktūrą, iš tikrųjų pritaikys ją Lietuvos orams ir sezonams. Vis dėlto gyvename ne prie pusiaujo“, – rašė mokinys.

Mokykla pripažįsta: kartais klasėse būna vėsiau, nei turėtų būti

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktorius Rimas Bielskis nesutiko su moksleivio išsakytu skundu, kad klasėse būna šalta nuo rudens iki pavasario. Tvirtinama, kad problemų kyla tik iki šildymo sezono pradžios.

„Ta problema egzistuoja iki šildymo sezono ir pasibaigus šildymo sezonui. Ne visuose kabinetuose minimali reikalinga temperatūra (pagal higienos normas) – 18 laipsnių. Ji būna žemesnė. Kartais būna ir 16, ir 17. Kadangi mūsų mokykla senos statybos, langai nedideli, saulutė padeda ten, kur šviečia tiesiai. Problemėlė tik tuose kabinetuose, kurie į šiaurės pusę, saulės spindulys niekada nepatenka, ten šalčiau“, – aiškino R. Bielskis.

Pašnekovas pastebėjo, kad gimnazijos pastatas labai senas, klasių aukštis siekia per 3,5 m, tad prišildyti tokias patalpas užtrunka.

„Šildymas, aišku, kainuoja kur kas daugiau lėšų, procesas užtrunka ilgiau. Pirmadienį jau leidome pradėti šildyti. Pirmadienį ryte kai kur trūko šilumos. Vakar beveik pasiekė (normą – LRT.lt)“, – aiškino mokyklos vadovas.

Tiesa, trečiadienį kai kuriose patalpose temperatūra siekė tik kiek per 17 laipsnių, tačiau tądien pamokos nevyko. Daugelyje klasių oro temperatūra atitiko numatytą normą.

Pašnekovas taip pat neslėpė, kad temperatūra klasėse gali būti žemesnė po mokinių atostogų, nes gimnazija tuo metu šildoma kiek mažiau. Net jei pradedama šildyti baigiantis atostogoms, ne visos klasės spėja įšilti iki nurodytos normos.

„Kaip rašo skunde, 11 laipsnių, tikrai buvo tokia temperatūra, bet iki gimnazijos renovacijos. Kol langai buvo seni ir nepakeisti, kamšydavome vatomis, klijuodavome lipnia juostele. Mokiniai ir mokytojai stengdavosi sušildyti, bet gėlės ant palangių nušaldavo. Buvo net ir 8 laipsniai“, – pasakojo R. Bielskis.

Moksleivių prašo rengtis šilčiau

Senas mokyklos pastatas prieš kelerius metus atnaujintas, tikėtasi, kad pakeisti langai bei lauko durys leis sutaupyti šilumos. Tiesa, pasak R. Bielskio, įstatyti langai nebuvo kokybiški.

„Įstatyti ne itin kokybiški langai, pagaminti šiek tiek trumpesni. Nišas teko uždirbti, uždėti polistireną, o jis nėra mūro siena. Ypač kai labai vėjuota, žiemą nuo lango tikrai vėsu. Tikrai darome viską, kad šiluma minimaliai užtikrintų higienos normą, kai šildoma, o iki šildymo pradžios ir po šildymo prašome, kad apsirengtų šilčiau“, – dėstė pašnekovas.

Gimnazijos direktoriaus teigimu, tomis dienomis, kai mokykloje temperatūra nukrinta žemiau nurodytos higienos normose, mokiniams per pamokas leidžiama vilkėti striukes ar paltus, tačiau klasėms sušilus iki nurodytos temperatūros – 18 ar 22 laipsnių – šiuos drabužius prašoma nusivilkti.

Be to, pastebima, kad moksleiviams reikėtų pasirinkti tinkamą aprangą šaltajam sezonui, nes kai kurie jaunuoliai rengiasi per plonai.

„Prašome mokinių ir jų tėvelių, kad rengtųsi atsižvelgdami į sezoną. Negali būti taip, kad vienodai rengiasi vasarą ir žiemą, o žiemą prašo, kad leistume būti su striukėmis. Kadangi mūsų gimnazija išgryninta (9–12 klasės), kai kurie jaunuoliai mėgsta parodyti dalį nuogo, atletiško kūno, patalpose nori būti plonai apsirengę. Jei namuose įpratę prie 22–25 laipsnių, 18 ar 19 būna vėsoka“, – dėstė R. Bielskis.

Mokykloje uniformų nėra. Moksleiviams leidžiama rengtis taip, kaip jie nori, tačiau tvarkingai.

Mokyklos renovacija kol kas neplanuojama

Moksleivių akcentuojama problema Kelmės rajono valdžiai nebuvo žinoma.

Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius teigė, kad savivaldybės atstovai moksleivių skundų sulaukę nebuvo, tačiau po žurnalistų skambučio meras pasidomėjo situacija.

„Ką tik kalbėjau su direktoriumi. Sakė, kad ten viskas normalu. Nuo pirmadienio pradėtas šildymo sezonas. Gal iš ryto kiek (vėsiau buvo – LRT.lt). Ta mokykla specifinė, aukštesnės lubos, lėčiau įšyla. Sakė, kad viskas normalu. Pusės laipsnio skirtumas, bet tikrai nėra didesnis“, – teigė I. Petkevičius.

Nors ir mokiniai, ir mokyklos vadovas minėjo, kad gimnazijos pastatas senas ir turi trūkumų, kol kas statinio renovuoti neplanuojama.