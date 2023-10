RRT: kone dvigubai padaugėjo pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) trečiąjį šių metų ketvirtį sulaukė daugiau pranešimų dėl draudžiamo ar nepilnamečiams žalingo turinio nei per tą patį laikotarpį pernai, kone dvigubai daugėjo pranešimų apie seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdus.

Kaip trečiadienį pranešė RRT, interneto karštąja linija „Švarus internetas“ liepą-rugsėjį tarnyba gavo 747 pranešimus apie draudžiamą skleisti ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Palyginti su analogišku laikotarpiu pernai, pranešimų skaičius padidėjo 78 procentais.

„Iš visų gautų pranešimų, būtent pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus, palyginti su analogišku ketvirčiu pernai, padaugėjo beveik du kartus. Jų gavome apie 200“, – pranešime sako RRT skaitmeninių paslaugų grupės vadovė Irma Kazlienė.

RRT ekspertams ištyrus gautus pranešimus, pasitvirtino 69 proc. arba 512 jų, 273 pranešimai buvo pasikartojantys.

Didžioji dalis naujų pranešimų (186) apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

Likusi dalis persiųsta įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

Pasak I. Kazlienės, tarnyba taip pat bendradarbiauja su policija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba – šioms institucijoms atitinkamai buvo persiųsti 13 ir šeši pranešimai. Tolesniam policijos tyrimui adresuoti pranešimai įtariant draudžiamą turinį, inspektoriaus tarnybai – įtarus nepilnamečiams žalingą turinį.