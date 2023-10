„Šalina, kad nebūtų jokios galimybės reikšti nepasitenkinimą“: Palangos valdžia kurorte nepaliko vietos seniūnaičiams

Gali būti, kad gyventojų balsas Palangoje skambės tyliau. Kurorto politikams Palangoje panaikinus seniūnaičius, žmonėms beliko viltis, kad jų bėdas ir lūkesčius išklausyti laiko ras savivaldybės tarybos nariai, savo rankomis išguję minėtus gyventojų atstovus. Aktyvūs palangiškiai įsitikinę – tai dar vienas bandymas sumažinti viešai skelbiamos kritikos Palangos valdžiai.

Pastaruoju metu Lietuvos savivaldybėse baigiasi ar jau įsibėgėjo seniūnaičių rinkimai. Tuo tarpu aktyvūs Palangos gyventojai sužinojo, kad kurorto valdžiai šių tarpininkų tarp žmonių ir politikų paslaugų neprireiks.

Palangos savivaldybės taryba nusprendė naikinti visus seniūnaičius Palangoje, o Šventojoje jų skaičių nuo trijų sumažinti iki vieno.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Aktyvūs gyventojai sulaukia pasipriešinimo

Tokia staigmena nuliūdino dėl geresnio gyvenimo kurorte besistengiančius žmones, tačiau neslepiama, kad tokio sprendimo buvo galima tikėtis, mat apie problemas prabylantieji esą sulaukia miesto valdžios priešpriešos.

Palangiškis Arnoldas Užupis LRT.lt pasakojo jau kurį laiką de facto atliekantis seniūnaičio darbą, tad svarstė galimybę kandidatuoti į šias visuomeninio pobūdžio pareigas.

„Iš esmės aš dirbu seniūnaičio arba seniūno darbą savo iniciatyva. Tikrai nesiekiu nei laurų, nei nuopelnų, nei žinomumo. Už tai, ką darau, man niekas nemoka. Aš nesu seniūnaitis ir net ne gatvės pirmininkas. Mes rengiame raštus, visur dalyvaujame, stengiamės dėl bendruomenės, stengiamės kuo mažiau politikuoti, bet mus ignoruoja, iš mūsų šaiposi tarybos nariai. Seniūnaičiai, jeigu dar galėjo bandyti tarpininkauti, tai dabar juos visus šalina, kad gyventojams nebūtų jokios galimybės reikšti nepasitenkinimą“, – sakė aktyvus palangiškis.

Palanga iš apžvalgos rato / E. Juršėnaitės nuotr.

A. Užupis teigė, jog stengiasi atstovauti seniai kurorte gyvenančių senų palangiškių, kurie galbūt neturi galimybės ar nemoka naudotis socialiniais tinklais, kompiuteriu, yra pamiršti miesto valdžios, balsui.

Iš pradžių žmogus daugiausia dėmesio skyrė gatvei, kurioje gyvena, tačiau jau kurį laiką bendruomenė vis auga – prisijungia ir kitų gatvių gyventojai, jie kreipiasi į aktyvų žmogų ir pasakoja savo problemas.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Apie gyventojų išsakomas problemas A. Užupis kalba ir socialiniuose tinkluose. Vis dėlto vietoj Palangos politikų pagalbos jas sprendžiant jaučia sulaukiantis ne tik tarybos narių pašaipų, bet ir paties kurorto mero Š. Vaitkaus pasipriešinimo.

„Meras visus, kurie kreipiasi per socialinius tinklus, blokuoja. Visus, kurie nori nors kiek diskusijos. Ir ta problema po truputį tęsiasi, jis stengiasi tuos, kurie reiškia iniciatyvas dėl bendruomenių problemų, jeigu ne teisėtais būdais, tai tokiais paprastais, primityviais, nugesinti“, – dėstė A. Užupis.

Šarūnas Vaitkus / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Seniūnaičių iniciatyvos valdžios nedomino

Palangos seniūnaičiu praėjusią kadenciją dirbęs ir seniūnaičių sueigai pirmininkavęs Arūnas Grigalauskas neslėpė veiklą pradėjęs entuziastingai, tačiau po kurio laiko nusivylęs.

Dabar jau buvęs seniūnaitis, kalbėdamas apie savo patirtį vykdant šią veiklą, išskyrė kelias aplinkybes: nesusiformavusi bendruomenių tradicija, itin didelės kai kurių seniūnaitijų ribos, menkas valdžios noras bendradarbiauti.

„Mes bandėme megzti santykius su savivaldybe. Iš pradžių buvo susitikimas su direktore, bet direktorė mums leido suprasti, kad darytume viską bendra tvarka kaip ir visi piliečiai, kad nemato, kad per mus būtų galima deleguoti kažkokias funkcijas. Taip gana formaliai. Nėra savivaldybės noro turėti santykį, per kurį galėtume generuoti gyventojų poziciją“, – sakė pašnekovas.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

A. Grigalauskas pasakojo seniūnaičio darbą pradėjęs su mintimis, kad reikia stiprinti bendruomenes, nes tokių kurorte nėra daug.

„Dar vienas Palangos išskirtinumas – neadekvačios seniūnaitijos. Pavyzdžiui, mano, kuri vadinosi Palangos, buvo 3,5 tūkst. (gyventojų – LRT.lt). Tai aš iš karto sakiau, kad tai yra nelogiška tiek dėl teritorijos, tiek dėl gyventojų ir reikia skaidyti“, – pastebėjo buvęs seniūnaitis.

Pašnekovas taip pat dėstė, kad Palangoje burti žmones nebuvo lengva, mat čia įsikūrę žmonės savo nekilnojamąjį turtą dažiau vertina kaip galimybę užsidirbti, jaučiama tam tikra konkurencija ir tais atvejais, kai reikia spręsti problemas, žmonės buriasi bendram darbui, tačiau, kai reikia duoti tam tikros grąžos – parengti bendrą projektą ir pan., – žmones mobilizuoti yra sunkiau.

„Užpuolė pandemija, kuri sugriovė mūsų bendravimo planus burtis, burti, kviesti. <...> Tačiau labai laukiau, kad mes būsime reikalingi, buvo noro padėti, norėjosi rodyti lyderystę, bet buvome visiškai nereikalingi savivaldybei. Per mus niekas nesigeneravo. Buvo, kaip buvo“, – pasakojo A. Grigalauskas.

COVID-19 testavimo punktas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Panaši situacija susiklostė ir Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą. Seniūnaitis pasakojo vis dar gerai prisimenantis, kaip 2022 m. vasario 24 d., kai tarp žmonių sklandė baimės ir dėl mūsų šalies saugumo, skambino už civilinę saugą atsakingam Palangos valdininkui ir teiravosi instrukcijų, žinių, kurias seniūnaičiai galėtų perduoti gyventojams.

„Tada galvojome, kad dabar tikrai būsime reikalingi. Sakiau, kad pasakytų kokią informaciją apie slėptuves ir pan., jeigu manęs kas klaustų. Ir nieko. Net ir tame kontekste nebuvome reikalingi“, – prisiminė A. Grigalauskas.

Pašnekovas prisiminė ir vadinamojo čekiukų skandalo fone jam komiškai atrodančią situaciją – seniūnaičiai Palangos valdžiai siūlė kompensuoti seniūnaičių faktiškai patiriamas išlaidas, tačiau iš to esą tik buvo išpūsta politinė diskusija, kuri baigėsi tuo, jog buvo nuspręsta kompensaciją skirti naujos kadencijos seniūnaičiams. Kaip žinoma, seniūnaičių kadencijos politikų sprendimu buvo panaikintos.

„Neįvardijant žmonių, bet jie galbūt matė kažkokią politinę konkurenciją tarp tam tikrų seniūnaičių, kad čia politikuojama ir pan. Palangoje šiek tiek yra to, kad bijoma konkurencijos ir jei tik kokia lyderystė ar galimybė – tuoj kažkaip jautriai reaguojama“, – pastebėjo A. Grigalauskas.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

A. Grigalauskas teigė neabejojantis, kad būtent seniūnaičiai galėtų būti ta grandis, kuri gali padėti burtis bendruomenėms.

„Bet nuėjo kitu keliu, nes kažkaip pas mus yra labai didelė mero lyderystė, kad viskas eina per vieną. Nevertinu, ar tai yra gerai, ar blogai. Tai yra faktas. Stengiamasi, kad per vieną asmenį būtų sprendžiama viskas. Realiai tuo keliu ir nuėjo – ta vienvaldystė, lyderystė, per vieną asmenį ir jo komandą būtų sprendžiama, tada kitos nelabai ir reikalingos. Kai bendruomenės pačios nesiburia ir neieško, kas atstovautų, o savivaldybės neskatina, tada išeina kaip ir nereikalinga“, – dėstė pašnekovas.

Jis taip pat pridūrė, kad pats Palangos meras Š. Vaitkus su seniūnaičiais susitikti nepanoro nė karto – aukščiausio kurorto politiko seniūnaičiai esą neišvydo nei kadencijos pradžioje, nei jos pabaigoje.

„Aš nežinau, kas Palangoje yra demokratija. Čia – plati tema. Reikėtų diskutuoti, kokie turėtų būti jos požymiai, nes, man atrodo, kai kurių jos požymių aiškiai nėra. Išėmus ką nors iš bet kokio mechanizmo sistemos, neatsiranda geriau nieko“, – paklaustas, ar Palangoje nelikus seniūnaičių nesumažės demokratijos, sakė buvęs seniūnaitis A. Grigalauskas.

Seniūnaitijų naikinimas – netikėta žinia

Vienintelės išlikusios Šventosios seniūnaitijos seniūnaite dabar jau išrinkta Olga Dejienė, kuri praėjusią kadenciją buvo Monciškių seniūnaite, teigė, kad valdžios sprendimas panaikinti jos seniūnaitiją buvo nemaloni staigmena.

„Apie tokį sprendimą sužinojome tik paskelbus Šventosios seniūnaičio rinkimus. Vietos savivaldos įstatyme yra daug nuostatų ir principų, susijusių su gyventojų informavimu ir konsultavimusi <...>, matyt, tarybos nariai neatidžiai jį įsiskaitę, nes net apie ketinimus panaikinti seniūnaitijas Palangos mieste nebuvo informuoti Palangos gyventojai, kurie apskritai neteko teisės turėti savo gyvenamosios teritorijos atstovą, nes panaikintos visos Palangos miesto seniūnaitijos, o Šventosios seniūnaitija sudaryta sujungus tris. Gal Palangos tarybos nariai laiko seniūnaičius savo konkurentais“, – svarstė O. Dejienė.

Šventoji / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Seniūnaitė įžvelgia ir tai, kad Šventosios seniūnaitijos buvo sujungtos nusižengiant tam tikriems įstatyme numatytiems reikalavimams.

O. Dejienė Mociškių seniūnaite buvo vis išrenkama nuo pat 2012 m., o nelikus šios seniūnaitijos sulaukė raginimų bandyti siekti Šventosios seniūnaitės pareigų.

Per daugiau nei dešimtmetį seniūnaitės darbo, kaip pasakojo O. Dejienė, bendradarbiavimas su Šventosios seniūnija buvo lengvesnis ir paprastesnis nei su Palangos savivaldybe.

„Kiek teko tarpininkauti, tas lengviau ir paprasčiau sekasi su Šventosios seniūnija, o su Palangos miesto administracija sudėtinga, pavyzdžiui, dėl infrastruktūros, kelių įrengimo. Gyventojai prašo vieną kelią įrengti – Pašventupio g., kuri reikalinga patogesniam Būtingės seniūnaitijos su Šventosios centru susisiekimui, bet Palangos administracija gyventojų prašymo dar iki šiol neišgirdusi – jau bemaž 10 metų, nors kasmet į biudžetą yra įtraukiama, tačiau lėšos paskirstomos labiau atsižvelgiant ne vietos į gyventojų, o į poilsiautojų patogumą“, – dėstė O. Dejienė.

Palanga / E.Blaževič/LRT nuotr.

Seniūnaičius atstos tarybos nariai?

Su Palangos mero Š. Vaitkaus atstove Jurgita Vanage tariantis dėl mero komentaro šia tema, LRT.lt buvo paprašyta atsiųsti politikui skirtus klausimus.

Į juos Š. Vaitkus gyvai neatsakė – politiko komentarą jo atstovė perdavė raštu. Atsisakymas pasikalbėti gyvai apie sprendimus dėl seniūnaičių Palangoje motyvuotas dideliu mero užimtumu.

Į vėliau užduotus papildomus klausimus, kilusius gavus pirmąjį komentarą, meras neatsakė.

LRT.lt perduotame mero komentare dėstoma, kad gyventojų ir valdžios tarpininkų eliminavimo ėmėsi ne meras, o tarybos nariai.

Atsakyme rašoma, kad seniūnaičių kadencijai artėjant į pabaigą ir esant naujai Vietos savivaldos įstatymo redakcijai, rugpjūčio 31 d. posėdžiavusi Palangos taryba priėmė sprendimą pripažinti netekusiu galios savo 2010 m. sprendimą „Dėl seniūnaitijų steigimo“. Pastebima, kad už tai, kad Palangoje neliktų dabar esančių seniūnaitijų, balsavo visi posėdyje dalyvavę miesto tarybos nariai – tiek valdančiosios daugumos, tiek ir opozicijos atstovai.

„Rugsėjo 4 d. įvykusiame jungtiniame miesto tarybos Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto ūkio komitetų posėdyje visi dalyvavusieji vienbalsiai balsavo už tai, kad Šventosios seniūnijoje būtų sudaryta viena seniūnaitija, o Palangos, kurioje nėra seniūnijos, į seniūnaitijas neskirstyti“, – rašoma mero komentare.

Šarūnas Vaitkus / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Taip pat aiškinama, kad pagrindinis argumentas, kodėl Palangoje atsisakyta seniūnaitijų, yra tai, jog Palanga yra per maža ir netikslinga ją neva dirbtinai skirstyti į seniūnaitijas, kurių seniūnaičiai atstovautų vos kelių gatvių gyventojams.

Tiesa, pavyzdžiui, Birštono savivaldybėje, kur gyventojų yra gerokai mažiau nei Palangoje, seniūnaičiai yra renkami.

Savo atsakyme meras taip pat pastebi, kad seniūnijų ir seniūnaitijų sudarymas aktualus didelėms kaimo vietovėms, kur seniūnijos apima kelias viena nuo kitos nutolusias kaimiškąsias gyvenvietes.

Aiškėja, kad nelikus seniūnaičių jų darbą perims tarybos nariai.

„Visi Palangos miesto savivaldybės gyventojai, nepriklausomai nuo to, kurioje miesto dalyje gyvena, problemas gali tiesiogiai ir išsamiai išsakyti tarybos nariams (jų Palangoje yra dvidešimt vienas ir visų jų kontaktai yra skelbiami viešai Palangos savivaldybės interneto svetainėje) tiesiogiai gyvai ar elektroniniu būdu kreiptis į savivaldybės administraciją. Tokia praktika Palangoje nusistovėjusi jau seniai“, – raštu dėstė meras Š. Vaitkus.

Jis taip pat pakvietė gyventojus jungtis į bendruomenes ir taip spręsti jiems rūpimus klausimus.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Politikai ir pritaria, ir kritikuoja

Kaip mini ir Š. Vaitkus, balsuojant dėl seniūnaitijų Palangoje naikinimo, posėdyje dalyvavę tarybos nariai sprendimą priėmė visais balsais.

Dėl su seniūnaičiais susijusių pokyčių LRT.lt kreipėsi į Palangos tarybos daugumos frakcijos lyderį Dainių Želvį, tačiau jis į skambučius, trumpąją žinutę ir laišką neatsakė.

Opozicinės frakcijos „Dirbam Palangai“ lyderė Elena Kuznecova teigė palaikiusi seniūnaičių Palangoje atsisakymo siūlymą, nes priimant sprendimą buvo vadovaujamasi įstatymu ir tuo, jog Palanga nėra didelė, čia nėra sunkumų pasiekti vieniems kitus. Politikė įsitikinusi, kad gyventojams atstovauti pakanka ir tarybos narių.

„Nesakyčiau, kad su atstovavimu yra sudėtinga. Puikiai atstovaujame mes, visi tarybos nariai. Aš tarybos narė jau ne pirmą kadenciją, tai tikrai labai daug sulaukiame žmonių ir atstovaujame, ir einame, ir būname. Pabandysime taip. Taryba visada gali priimti kitokį sprendimą“, – dėstė E. Kuznecova.

Šventoji / BNS nuotr.

Ji taip pat nenorėjo sutikti su išsakomomis mintimis, jog miesto valdžia ne itin noriai bendravo su iki panaikinimo dirbusiais seniūnaičiais. Pasak E. Kuznecovos, politikai su seniūnaičiais bendravo geranoriškai, gyventojų atstovai buvo įtraukiami į dėl sprendimų sudaromas komisijas.

Opozicinės frakcijos narė Svetlana Tučkė savo „Facebooko“ paskyroje sprendimą įvertino kritiškai. Anot politikės, įstatymas formaliai šiuo atveju nepažeistas, tačiau jis taip pat kalba apie tai, kad net jeigu seniūnijos ir nesteigiamos, savivaldybės tarybos sprendimu seniūnaitijos gali būti sudaromos.

„Vadinasi, iš esmės Palangos politikos formuotojams teisinis įgaliojimas turėti seniūnaitijas yra įtvirtintas ir priklauso nuo politikų noro turėti arba ne stiprius vietos atstovus. Tenka apgailestauti, kad šia teise meras pasinaudoti nepanoro. Ir tai, mano supratimu, jau reikia vertinti labai rimtai“, – dėstė S. Tučkė.

Svetlana Tučkė / Asmeninio archyvo nuotr.

Anot tarybos narės, Palangos seniūnaičiai dėl šiame institute neatlygintinai dirbusių asmenų veiksmų, ryžto, užsispyrimo atstovaujant seniūnaitijose gyvenančių asmenų teisėms pakėlė seniūnaičio vardą į naują lygį.

„Seniūnaičių dėka įgyvendintas ne vienas puikus sprendimas, atkreiptas dėmesys į probleminius klausimus. Ir svarbiausia, Palangoje atsirado žmonės, kurie ne tik patys įsitraukė, bet ir įtraukė kitus gyventojus domėtis, kas gi vyksta jų mieste, bei prisidėti prie pokyčių“, – apie seniūnaičius rašė politikė.

Seniūnaičiai – demokratijos stiprintojai

Už Palangą gyventojų skaičiumi didesnio Ukmergės rajono meras ir Lietuvos savivaldybių asociacijos komitetų narys Darius Varnas LRT.lt teigė, kad seniūnaičiai paprastai yra vertingi tarpininkai tarp savivaldybės valdžios ir gyventojų.

Pasak politiko, savivaldybei planuojant laukiančius darbus ir finansavimą jiems, klausiama seniūnų nuomonės apie būtiniausius darbus, o seniūnai pirmiausia išklauso seniūnaičių, esančių arčiausiai gyventojų, lūkesčius bei pasiūlymus ir tik tada, apibendrinę surinktą informaciją, pateikia pageidavimus miesto valdžiai.

„Pas mus yra 36 tūkst. gyventojų. Nėra labai didelė savivaldybė, bet nėra ir maža. Tai 25 tarybos nariai negali atstovauti 36 tūkst. gyventojų. Kiekvienas seniūnaitis geriausiai žino, ko trūksta jo seniūnaitijai. <...> Nei seniūnas, nei tarybos nariai negali sužiūrėti viso miesto. Tarybos nariai yra ir iš gyvenviečių, ir iš kaimų, ir iš miesto ir iš tikrųjų, kaip ir Seimo nariai, labiau žiūri, kur buvo vienmandatėje išrinkti, labiau žiūri savo krašto. Tai seniūnaičiai tikrai padeda šiuo klausimu“, – dėstė D. Varnas.

Ukmergė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pašnekovas pripažino, kad rasti aktyviai veikiančių seniūnaičių pavyksta ne visuomet, tačiau situacija nėra tokia bloga, kad imtis šios misijos norinčiųjų nebūtų visai – iniciatyvių gyventojų vis atsiranda. D. Varno nuomone, seniūnaičiai yra demokratijos balsas savivaldybėse.

„Tikrai yra daugiau demokratijos ir daugiau net skaidrumo ir viso kito. Tikrai, kaip pas mus, sprendimus priima ne 25 tarybos nariai. Prisidėjus seniūnaičiams, sprendžia ne 25 galvos, o kokios 80. Aš esu už seniūnaičius“, – sakė Lietuvos savivaldybių asociacijos narys.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Daiva Kerekeš pastebėjo, jog Palanga yra išskirtinė savivaldybė, nes ne visą jos teritoriją apima seniūnijos.

„Pagal įstatymą yra taip, kad ten, kur yra seniūnijos, privaloma steigti seniūnaitijas, o ten, kur seniūnijų nėra, taryba gali steigti. Čia jau yra tarybos valia apsispręsti. Ar tai yra logiška, ar visiems gyventojams sudaromos vienodos sąlygos – yra tam tikrų klausimų, bet įstatymas yra toks, koks yra. Nežinau, ar per visą Lietuvą dar surastume savivaldybę, kur ne visa savivaldybės teritorija suskirstyta, o tik tam tikra teritorija“, – aiškino D. Kerekeš.

Pašnekovės teigimu, dėl to, kaip Palangos savivaldybė turėtų pasielgti, diskusijų buvo nemažai, kreiptasi ir konsultacijų į Vyriausybės atstovę.

„Kiek jie iš pradžių konsultavosi, tai kalbama buvo lyg ir apie tai, kad jie steigs tas seniūnaitijas“, – prisiminė D. Kerekeš.

Palanga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Transparency International“: Palangos sprendimas stebina

Viešosios politikos organizacijos „Transparency International“, kurios tikslas – įgyvendinti skaidrumo bei antikorupcines iniciatyvas, Lietuvos skyriaus atstovai linkę neigiamai vertinti Palangos sprendimą dėl seniūnaičių naikinimo.

„Tikiuosi, jog šis savivaldybės sprendimas nebus galutinis, o kaip tik paskatins ieškoti daugiau galimybių bei inovatyvių priemonių aktyvesniam gyventojų įtraukimui. Šiuo metu galima matyti, jog gyventojai mažai pasitiki politikais, beveik kas antras mano, jog sprendimai yra priimami už uždarų durų. Tad toks Palangos savivaldybės sprendimas išties stebina, kadangi, mano manymu, jis tik dar labiau didina atskirtį tarp gyventojų ir vietos politikų“, – LRT.lt teigė organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyvų vadovė Deimantė Žemgulytė.

Transparency International / Shutterstock

Anot pašnekovės, norėtųsi, kad savivaldybės imtųsi veiksmų, kurie gyventojus priartintų prie savivaldybės vykdomų veiklų ir priimamų sprendimų.

Tiesa, šiuo metu pastebima teigiama tendencija – vis daugiau savivaldybių skelbia apie galimybes gyventojams dalyvauti priimant sprendimus, įgyvendina dalyvaujamuosius biudžetus, tačiau svarbu, jog tai būtų daroma tikslingai ir kokybiškai.