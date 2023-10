Daugiau nei 25-erius metus mokytoja dirbanti Liudmila: pirmieji 2-eji ar 3-eji metai yra kritiniai dirbant mokytoju

„Niekada gyvenime nebūsiu mokytoja“ – prieš ateidama dirbti į mokyklą mąstė jau daugiau nei 25-erius metus dirbanti chemijos, informatikos ir žmogaus saugos mokytoja Liudmila Kopylova. Nors tai ir nebuvo jos svajonių darbas, ji atrado savo pašaukimą. Mokytoja sako, kad pirmieji keleri metai dirbant mokytoja buvo sunkūs, ji nebuvo įsitikinusi, kad liks dirbti mokykloje, bet vėliau suprato, kad iš mokyklos niekur nenori eiti.

Kad ir koks sunkus ir laiko atimantis būtų mokytojo darbas ji sako, kad padirbus kurį laiką tave pagauna grįžtamojo ryšio kabliukas ir vėliau be jo nebegali. Su Vilniaus „Žaros“ gimnazijos mokytoja Liudmila pasikalbėjome apie mokytojo darbo specifiką, mokinių ir mokyklos skirtumus dabar ir anksčiau bei dabartines švietimo aktualijas.

– Kiek laiko dirbate mokytoja?

– Mokytoja dirbu gal 27–28-erius metus, žinau, kad ilgiau nei 25-erius, bet toliau jau neskaičiuoju.

– Visada dirbote toje pačioje mokykloje?

– Šiaip toks lyg pakeitimas ir buvo, nes iš pradžių dirbau vienoje mokykloje, Jurgio Baltrušaičio, o po to tiesiog sujungė dvi mokyklas į vieną ir mes perėjome į dabartinę Vilniaus „Žaros“ gimnaziją.

– Jūs dėstote chemiją, informatiką ir žmogaus saugą. Kaip taip nutiko, kad mokote tris gana skirtingus dalykus?

– Mano pirmoji specialybė buvo susijusi su chemija. Aš įgijau aukštąjį išsilavinimą, bet neturėjau pedagoginio, tai buvo 1994 metais, kai buvo labai sunku susirasti darbą. Ir sužinojau, kad mano mokykloje, kurioje aš kažkada mokiausi, iš darbo išeina chemijos mokytoja.

Pagalvojau, o kodėl nepabandyti, vis tiek, jeigu ten nieko nepavyks, gal nueisiu į kitą mokyklą. Nuėjau į mokyklą ir kai praėjo keleri metai, supratau, kad noriu čia dirbti mokytoja. Tada apsisprendžiau ir įstojau į pedagoginį universitetą. Bet kadangi mokiausi ne Lietuvoje ir neturėjau pakankamai kreditų, tai man pasakė, kad reikės pradėti nuo pirmo kurso.

Pagalvojau, kad tada geriau pasirinkti dar kažkokią specialybę, pasirinkau informatiką, baigiau ir bakalauro studijas, ir magistrantūrą.

O po to, po kelerių metų, buvo tokie žmogaus saugos kursai mokytojams, juos išklausiau, o dabar dėstau ir tą dalyką. Paskutinius metus, nes po to keičiasi į gyvenimo įgūdžius.

– Šiuo metu visuomenėje yra daug diskusijų dėl gyvenimo įgūdžių programos. Kaip manote, ar tos diskusijos pagrįstos, ar ne?

– Sakyčiau, kad tas burbulas yra išpūstas būtent dėl to, kad nėra tiksliai aprašyta, kas ir kaip turi dėstyti tas temas. To dalyko yra dar per žalias variantas ir daugiausia yra nesupratimo, susijusio su tuo, kad šeimos bijo, jog šeimos pagrindiniai principai gali kirstis su tuo, kas bus dėstoma mokykloje.

Manau, kad prieš įvedant tokį dalyką reikia ne tiesiog pažiūrėti, kas yra kitose šalyse, o atsižvelgti į mūsų šalies ypatumus. Mes, vis dėlto, esame katalikiška šalis, vis tiek katalikų yra daugiausia. Aišku, ne tiek, kiek, pavyzdžiui, Lenkijoje, bet daug.

Aišku, kad mes turime kažkokius principus aiškinti, kaip gyventi visiems vienoje šalyje, bet, mano manymu, tai yra per žalias projektas, per anksti įvestas dalykas, per ryžtingai, nes mūsų šalies piliečiai nėra paruošti tam. Kaip sako kinai: „Neduok Dieve gyventi permainų laiku“, tai tos permainos, kurias bando įvesi mūsų Švietimo ministerija, su tuo dalyku yra per greitos ir per ryžtingos.

Jeigu tai būtų padaryta palaipsniui, manau, kad viso šito mes galėtume išvengti. Nežinau, ar aš vesiu gyvenimo įgūdžius kitais metais, nes ten iš žmogaus saugos yra tik keletas modulių, o daugiau tas dalykas gal priklausytų psichologijos, socialinio darbuotojo sričiai, bet ne žmogaus saugos mokytojui. Nėra aptarta, kaip bus vedama. Galima buvo tą dalyką suskaidyti.

Pavyzdžiui, tokie gyvenimo įgūdžiai, susiję su žmogaus sauga, bus 5 ar 7 klasėje, kai vaikai dar turi nusistatymus, kurie būtent eina iš šeimos. Tada prasideda paauglystės periodas, kai yra maištaujama, ieškoma savęs ir 9 klasėje jau, kai susiformuoja kažkokie asmeniniai nusistatymai, galima pradėti įgyvendinti kitą – socialinę – šito dalyko dalį.

Tai sakyčiau, gal dėl to, kad tas projektas nėra paruoštas tinkamai, ir kilo tiek daug šurmulio, pasipriešinimo ir taip toliau. Manau, kad tėvai bijo, kad susikirs tie nusistatymai, kurie yra šeimoje, ir tie, kurie ateis iš to dalyko.

Mokykla / E. Kniežausko / LRT nuotr.

– O Jums labiau patinka chemija ar informatika?

– Sunku pasakyti. Šiaip didžiausias mano krūvis yra informatikos. Chemiją aš dažniausiai turiu tik vieną klasę ir dažniausiai tai yra mano auklėjamoji klasė. Chemija man įdomiau, informatika irgi įdomu, bet ten nėra tokių pastovių dėsnių, kurie sudaro bazę, kaip, pavyzdžiui, chemijoje. Aš esu toks konservatorius, kuriam vis dėl to reikalinga tokia bazė. Bet ir ten, ir ten įdomu.

– Kalbant apie informatiką, pastaruosius metus karšta tema – „ChatGPT“. Ar mokiniai dažnai naudojasi šiuo įrankiu?

– Taip, bet aš sakyčiau, kad jeigu žmogus pasirenka programavimą, čia vis tiek iš dalies kaip parašyti bestselerį, jeigu neturi talento. Išmokyti rašyti rašinėlį galima kiekvieną, padėti parašyti paprastą gali ir programa, bet išmokti parašyti be talento bestselerį ir ne vieną – ne, čia turi būti ir talentas, ir tu pats turi daug dirbti.

Tai tas pats ir programavimas, tu turi ir pats daug dirbti, ir turėti tam polinkį, ir tam tikrą talentą, nes be to tu gali būti programuotoju, kuris palaiko kažkieno produktą, bet būti toks, kuris pats sukuria produktą, negalėsi, jei tik gausi atsakymus iš kitur.

– Grįžkime į praeitį. Pati esate mokytoja daugiau nei 25-erius metus, ar norėtumėte grįžti į mokyklą kaip mokinė?

– Nežinau. Turbūt, kad ne, bet vis tiek tenka mokytis visą gyvenimą, nes toks mokytojo darbas, mokytis visą gyvenimą. Bet grįžti į mokyklą – turbūt ne. Tai buvo labai geri metai ir labai šilti prisiminimai apie tą laikotarpį, bet man patinka eiti į priekį.

– Kaip per Jūsų ilgus darbo metus mokykla pasikeitė kaip institucija?

– Esminiai dalykai vis tiek liko, jie atėjo į mokyklą net nuo jėzuitų laikų ir liko. Bet keičiasi santykiai tarp mokytojo ir mokinio, tarp mokytojo ir tėvų.

Anksčiau, prieš 25–30 metų, mokytojas, pagal nutylėjimą, jau turėjo autoritetą ir turėjo tam tikrą pagarbą, dabar tu turi ją pelnyti. Tu turi ją užsidirbti. Visų pirma, mokinių, antra, kolegų ir, trečia, tėvų. Jeigu tu pelnysi, tu dirbsi gerai, nepasakysiu, kad lengvai, bet tau bus paprasčiau.

Vis tiek, kai yra geri santykiai tarp tavęs ir mokinių, jiems paprasčiau, ir tau paprasčiau. Tau paprasčiau teikti informaciją, perduoti ją, jiems paprasčiau priimti. Nes jeigu yra pradinis nusistatymas, kad tas mokytojas nelabai koks, reikia vis tiek peržengti tam tikrą ribą, pradėti klausyti, nors jis tau ir nepatinka. Jeigu tu sukursi santykius, visiems bus paprasčiau. Tada, jeigu tu sukuri santykius su tėvais, jie supranta, kad mes nesame priešai, mes bendradarbiaujame tam, kad padėtume jų vaikui ir tada vėlgi viskas vyksta paprasčiau, nes mes iš dviejų pusių padedame vaikui.

Iš Amerikos ateina tokia tendencija, kad reikia atsiriboti nuo santykių, kad viskas turi būti tik pagal protokolą, bet mes nesame robotai, mes esame žmonės ir mums santykiai yra labai svarbūs.

Ir manau, kad mokykloje mokinys ne tik mokosi dalykų, jis mokosi kurti santykius su kitais, su savo bendraklasiais, su mokytojais, su tėvais ir mes taip pat padedame kurti santykius. Manau, kad tuo ir pasikeitė, nes dabar mokytojo autoritetas turi būti pelnytas. Ne a priori, o pelnytas.

Mokykla / E. Kniežausko/LRT nuotr.

– Ar skiriasi mokiniai Jums pradėjus dirbti ir dabar?

– Iš esmės žmogaus prigimtis yra ta pati, taigi esmė nesiskiria. Bet kadangi skiriasi visa aplinka, daugiau susiduriu su tuo, kad vaikai reikalauja, pradeda nuo reikalavimų. Jie ateina ir klausia: „O kodėl Jūs parašėte tokį ir tokį pažymį?“

Prieš 20 metų mokinys ateitų ir paklaustų: „Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl?“ Ir aš bandau, pavyzdžiui, savo auklėtiniams paaiškinti, kad jeigu jūs nuo to pradedate, pralaimėsite. Jeigu ne dabar, tai po to. Nes jūs iš karto pastatote mokytoją į gynybinę poziciją ir jis ginasi. Tada jis dar pagalvos ar žengti tą žingsnį, kad padėtų jums, ar tiesiog pasakyti, kad yra tokie ir tokie kriterijai, tu padarei pagal šitą kriterijų gerai, čia blogai, ir viskas, pažymys lieka. Bet juk jų tikslas išsitaisyti pažymį, tai ir turėtų pradėti ne nuo puolimo, o nuo to, kad pasiūlytų kažkokį kompromisą. Paklausti, ką aš dariau negerai, kad aš žinočiau kitą kartą, kaip daryti, gal aš galėčiau ištaisyti kaip nors tą pažymį, gal galėčiau perrašyti.

Bet jeigu tu ateini ir sakai: „Jūs turite leisti man“, tai mokytojas neturi. Nes jam tai yra dvigubas darbas. Dabar tikrai daugiau mokinių, kurie pradeda nuo reikalavimų, užuot pradėję nuo kompromiso. Nuo klausimo, kuris neverčia mokytojo gintis.

– Šiais laikais mokiniai labai gerai išmano savo teises?

– Tai gerai, kai mokytojai ir mokiniai išmano savo teises, pavyzdžiui, aš visada per pirmą klasės valandėlę primenu moksleivių teises ir pareigas. Bet jie ne visada teisingai supranta savo teises. Pavyzdžiui, yra teisė gauti objektyvų vertinimą, jiems atrodo, kad tai ir yra ateiti pas mokytoją ir pasakyti: „O kodėl? Jūs man turite parašyti tokį ir tokį pažymį.“ Aš jiems aiškinu, kad jeigu jūs nesutinkate su mokytoju, tai galite ateiti pas mokytoją, aptarti tą pažymį. Jeigu jūs vis tiek nesutinkate, jūs galite parašyti prašymą, kad nepriklausoma komisija įvertintų jūsų žinias.

Tai yra jūsų teisė į objektyvų vertinimą, o ne tai, kad jūs ateisite ir pasakysite, kad jūs turite man parašyti dešimtuką, nes aš manau, kad aš vertas dešimtuko. Gerai, kai jie išmano teises, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi išmanyti savo teises ir tobulintis šitoje srityje, nes mūsų teisės keičiasi, keičiasi įstatymai ir manau, kad tai yra gerai. Tiesiog svarbu, kad jie teisingai suprastų tas teises.

Mokytoja Liudmila Kopylova / J. Ramanauskaitės/LRT nuotr.

– Ar būna momentų, kai pagalvojate, kad gal nereikėjo tapti mokytoja?

– Tokios mintys ateidavo pirmuosius 2-ejus 3-ejus metus. Pirmuosius metus aš tiesiog prabusdavau su mintimi: „Dieve, vėl pas tuos vaikus. Viskas, aš pabaigsiu šiuos metus ir niekada nebegrįšiu į mokyklą, aš apsieisiu be tos mokyklos.“

Pirmieji metai buvo labai sunkūs, aš suprantu, kad būtent dėl to jauniems mokytojams pirmieji dveji metai yra kritiniai, nes man buvo labai sunku. Aš taip pavargau, kad galvojau per vasarą susirasti kitą darbą. Bet taip pavargau, kad nieko neieškojau, tiesiog norėjau pailsėti. Ir žiūriu – jau rugpjūčio pabaiga, man skambina iš mokyklos ir sako: „Tai tu pasilieki ar išeini?“

Kadangi nieko kito nesusiradau, sakau: „Gerai dar vieniems metams pasilieku.“ Po to pasilikau antriems metams, gavau klasę. Jie tada buvo vienuoliktokai ir pagalvojau, kaip aš juos mesiu, jie gi bus dvyliktokai. Pagalvojau, kad išleisiu šitą klasę ir tada išeisiu. Ir, kai liko pusę metų iki to mano numatyto termino, supratau, kad nenoriu išeiti.

O po to jau tokių minčių, kad pakeisiu profesiją, nebuvo. Tik tas pirmas periodas. Matau, jeigu mokytojas išlieka mokykloje tam tikrą laiką, tai yra daugiau negu 2-ejus 3-ejus metus, tai tikriausiai jis ir pasiliks. Jeigu tik nepasikeis kažkokios aplinkybės, kad jam tikrai reikės keisti profesiją. Šitie pirmieji metai, manau, yra kritiniai.

– Kokių savybių reikia mokytojui?

– Yra toks posakis: „Mokytojas – tai ne tas žmogus, kuris viską žino, tai žmogus, kuris gali padėti išmokti kitiems.“

Manau, kad tai yra viena iš tokių svarbių savybių – mokėti padėti kitiems išmokti, ne išmokyti, o padėti išmokti. Nes tai, ką žmogus išmoko pats, išlieka ilgiau. Jeigu jis tiesiog išmoksta, kažkas padėjo, jis trumpai kažką atsimena, po to tai išgaruoja. Manau, kad mokytojo pirma savybė – mokėti padėti kitiems išmokti.

Antra savybė – turėti empatijos jausmą. Nes jeigu mokytojas neturi empatijos mokiniams, tada labai sunku bendradarbiauti ir sunku priimti informaciją, nes mokykla yra ta vieta, kur mokytojas padeda pasiruošti tolimesniam gyvenimui. Jie dar nepasiruošę, jiems sunkiau. Pavyzdžiui, suaugęs žmogus žino tokį žodį „reikia“ ir jis daro tai, ką reikia, bet vaikui tai sunku suprasti ir kuo mažesnis, tuo jam sunkiau. Kuo mažesni vaikai, tuo daugiau mokytojas turi turėti empatijos.

Ir trečia savybė – mokėti išklausyti iki galo. Dažniausiai mūsų laikas limituotas ir jo neturime daug, mes net nenorim išklausyti frazės iki galo. Mes pertraukiame ir pradedame sakyti kažką iš savo patirties. Bet aš pastebėjau, kad vaikams labai dažnai reikia neišgirsti iš mūsų kažką, o kad kažkas išklausytų iki galo ir pabandytų suprasti, ką jis turėjo omeny, kodėl jam sunku padaryti tą ir tą ir kas džiugu jo gyvenime, ir jei moki išklausyti, tada paprasčiau užmegzti ryšį su mokiniais.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kalbamės mokytojų streiko fone. Ar pati streikuojate?

– Ne, Vilniaus profsąjunga nestreikuoja. Šiaip aš manau, kad streikas yra civilizuotas būdas, kad tave išgirstų.

Palyginti, pavyzdžiui, su Didžiąja Britanija, pas mus mokytojai yra labai kantrūs. Mano sesuo gyvena Didžiojoje Britanijoje, tai ten kas 3 savaites būna streikas. Ne tai, kad perspėjama iš anksto, būna taip, kad tėvai atvažiuoja į mokyklą ir jiems sako, kad jūsų klasėje šiandien neįvyks pamokos dėl to, kad mokytojų streikas. Viskas. Galite važiuoti namo. Tai palyginti kaip vyksta ten ir kaip vyksta pas mus, aš manyčiau, kad tikrai daug reikėjo pasistengti, kad privestume mokytojus iki tos ribos, kad jie pradėtų streikuoti, nes tokio streiko nebuvo gana ilgai.

Mes laukėme, mes norėjome, galvojome, kad gal kaip nors kažkas pasikeis, gal išgirs, bet išėjo kitaip. Su etatų įvedimu ir reikalavimų padidėjimu mokytojams. Nesakyčiau, kad mums neužtenka pinigų, bet svarbiausias dalykas – spaudimas iš visų pusių, kai iš tavęs reikalaujama vieno, kito, antro. Ir išsilavinimo, ir nuolatos mokytis, turi patenkinti vaikų norus ir reikalavimus ir tėvų, ir savivaldybės, ir mokyklos administracijos, išeina, kad tau nėra kada gyventi. Bet kažkur kitur tai kompensuojama atlyginimu. O pas mus – reikalavimai kyla, bet kompensacijos nėra.

Esmė ne padidinti algą, o truputį palengvinti mūsų darbą, sumažinti vaikų klasėse. Kas nors pasakys, o koks skirtumas 26 ar 30? Šiaip, kai tu aiškini temą, gal didelio skirtumo ir nėra, bet kai tu pradedi vertinti darbus, tai skirtumas atsiranda. Ir tas krūvis vis didėja. Streikas daugiau susijęs su tuo, kad keliami reikalavimai ir didinamas krūvis. Tada mes sakome, kad bent kažką padarykite, jūs gi negalite mums ir didinti krūvio, ir mus spausti, bent kažkiek turite atlyginti už tai.

– Ar palaikote streikuojančius mokytojus?

– Taip, kai esame darbe ir vyksta streikas, įsisegame ženklelius, kad mes palaikome streikuojančius. Mūsų profsąjunga praeitą kartą skyrė materialinę pagalbą, dar šį kartą mes apie tai nesusirinkome pakalbėti, bet kai bus kitas posėdis, manau, kad būtent šitą aptarsime.

Įspėjamasis mokytojų streikas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Įmanoma pritraukti naujų žmonių į švietimą?

– Manau, kad (streikas) gal ir paveiks vieną kitą, bet tai nebus masiškai. Padariau tokį eksperimentą: jei mokinys vėluoja atsiskaityti už darbą, tai kas savaitę pažymys mažinamas vienu balu, yra toks susitarimas. Mano vaikai, jie dabar jau baigę mokyklą, sakydavo: „Mokytoja, o gal atleisit, gal nesumažinsit pažymio?“ Aš pajuokaudavau ir sakydavau: „Jei jūs pažadėsit, kad po mokyklos bent pagalvosite tapti mokytojais – gerai, tiesiog pažadėkite.“ Jie pagalvodavo ir sakydavo: „Ne, geriau dviem balais sumažinkit.“

Mokytojai juk irgi kažkada buvo mokiniai, jie neatsiranda iš Marso, jie mato visą tą darbą. Dabar, kai yra ir 9, kartais dvyliktokai gali turėti ir 9 pamokos ar 10, nes mokytojų trūksta ir dėl to tvarkaraštis išsitempia, jie mato tą mūsų darbą. Jie tiek laiko praleidžia su mumis, kad mato visą tą spaudimą, mato, kaip mokytojams sunku būtent dėl tų didelių reikalavimų. Ir vėlgi ne atlyginimas esmė, jie supranta, kad tu beveik neturėsi savo gyvenimo, tavo visas gyvenimas bus mokykloje. Mažai kas gali ryžtis tam.

Dažniausiai būna taip, kaip buvo ir su manimi: kai baigiau mokyklą, pasakiau, kad niekada gyvenime netapsiu mokytoja, bet kadangi nebuvo darbo, aš atėjau ir žiūrėjau į tą darbą kaip į laikiną. Dažniausiai būna taip, kad į mokyklą ateina tie, kas žiūri į tą darbą kaip į laikiną, bet po to tave pagauna tas kabliukas, sakyčiau, grįžtamojo ryšio, turbūt čia svarbiausias dalykas. Ir vėliau tu be to nebegali. Jeigu iš esmės nesikeis požiūris į mokytojo darbą, tai mes nepritrauksim jaunimo. Tik tuos, kurie pasikliaus savo norais pasilikti po to, kai ateis ir atidirbs tam tikrą laiką.

– Pasidalinkite įsimintiniausia situacija mokykloje.

– Buvo toks mokinys, su kuriuo man niekada nepavykdavo susitarti, o pas mus tokia praktika, kad kartais per pertraukas jie gali pasėdėti, pažaisti kompiuteriais. Čia buvo dar anksčiau, kai internetas dar nebuvo taip išplitęs ir buvo galima pažaisti tik interneto kavinėje.

Tas berniukas žaidė, žaidė ir sako, kad negali niekaip pereiti iš 8 lygio į kitą. Sako, kad jo mama nuėjo iki paskutinio – 12. Kadangi aš buvau žaidusi tą žaidimą, pasakiau, kad čia ne paskutinis lygis. Jis paklausė, iš kur žinau. Sakau, kad aš praėjau dvyliktą ir po jo atsiveria dar vienas – paslėptas lygis. Ir tai, kad aš praėjau tą lygį, padarė jam didžiulį įspūdį. Po to jokių problemų daugiau nebuvo, tiesiog pasakai ir jis padaro. Ir tu supranti, kad būdamas mokytoju tu nežinai, kada ir kas suveiks.