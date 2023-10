Kubilius – apie nepagrįstas dalies politikų baimes: kaip „W“ nesugriovė lietuvių kalbos, taip vienalytės poros nesugriaus šeimų

Buvusio TS-LKD pirmininko Andriaus Kubiliaus įsitikinimu, dabartinė konservatorių vadovaujama Vyriausybė – geriausia, kokią Lietuva yra turėjusi. Pasak politiko, ji puikiai susitvarkė su krizėmis ir įvykdė užsibrėžtus darbus, o jei tokios svarbios reformos kaip mokesčių sistemos pertvarka ir stringa, dėl to, pasak jo, kalti ne konservatoriai, o Lietuvai svarbių sprendimų nepalaikanti opozicija ir nuoseklumo stokojantys liberalai.

„Negalima ilgai tęsti valstybėje tokios politikos, kad vis norim didinti išlaidas vienam ar kitam tikrai svarbiam sektoriui, bet kartu nenorim pritarti, kad būtų didinamos pajamos. Taip nebūna“, – interviu LRT.lt sakė A. Kubilius.

Buvęs premjeras (2008–2012), o dabar Europos Parlamento narys taip pat pripažino, kad ir tarp jo bendrapartiečių yra nepagrįstų baimių, pavyzdžiui, kad „W“ raidė pavardėse sugriaus lietuvių kalbą arba kad vienalyčių porų pripažinimas sugriaus tradicinę šeimą.

– Mokesčių reforma – bene svarbiausias dabartinės Vyriausybės darbas ir atrodo, kad ji stringa ne dėl kažkokių išorinių trukdžių, bet dėl nesutarimų koalicijos viduje. Kaip jūs vertinate, kaip Vyriausybė ir jūsų partija tvarkosi su šita užduotimi?

– Yra nemažai klausimų, kur koalicijos nuomonė išsiskiria. Reikia arba rasti sutarimą, arba siūlyti kitoms partijoms, net ir toms, kurių nėra koalicijoje, balsuoti už tai, kas jų ideologijai arba jų požiūriui turėtų būti artima. Dažnai opozicija elgiasi labai paprastai: jeigu esame opozicija, tai balsuojam prieš. Mes, būdami opozicijoj, labai dažnai paremdavom svarbius sprendimus, kai valdantiesiems pritrūkdavo balsų, pavyzdžiui, euro įvedimas Lietuvoje buvo išgelbėtas dėl to, kad mes labai garsiai paskelbėm, kai Darbo partija buvo pradėjusi svyruoti, kad mes tikrai remsim.

Mokesčių reforma / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaltinti opoziciją, jei mokesčių reforma nebus priimta, nėra sąžininga.

– Ne, čia klausimas ne apie tai, ar kažkam patinka, ar nepatinka, čia yra klausimas, ko reikia Lietuvai. Tai ar to, ko reikia Lietuvai, opozicijai nereikia?

– Bet pirmiausia yra koalicija, kuri suformavo Vyriausybę, nes turi tam tikrą bendrą viziją Lietuvos ateičiai, ir tą viziją įgyvendina, ar ne?

– Lietuvos problema yra labai paprasta: per mokesčius mes susigrąžinam į biudžetą turbūt mažiausiai iš visų Europos Sąjungos šalių. Pinigų, kuriuos po to galima išleisti įvairiems visuomenės ir valstybės poreikiams. Tai ar čia yra problema, ar čia nėra problemos? Ar čia problema tik konservatoriams?

– O kodėl ne liberalams?

– Jūs klauskit liberalų. Aš nežinau.

– Tiesiog konservatoriai yra vyriausieji koalicijos partneriai ir jiems priklauso iniciatyva. Kaip jums atrodo, ar jie šitą darbą daro gerai?

– Darom tą darbą taip, kaip sugebam, o jeigu kažkuo neįtikinam ir kitiems atrodo, kad tai nėra svarbu, tai mes negalim pasakyti, kad mes dėl to kalti, kad kitiems tai neatrodo svarbu.

Gerai, liberalai visad pagal savo ideologiją be jokių didelių diskusijų pasakydavo, nesvarbu niekas, bet mokesčiai turi būti mažinami. Na, tai čia jų reikia klausti, kodėl jie taip mąsto. Mokesčiai šiaip yra įrankis, kuris turi būti naudojamas tam, kad valstybė galėtų finansuoti funkcijas, kurias norima finansuoti, kurias manoma, kad reikia finansuoti. Tada liberalai turėtų būti nuoseklūs sakydami: mažinkim mokesčius, mažinkim perskirstymą ir mažinkim finansavimą.

Andrius Kubilius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bet aš to negirdžiu iš jų viso paketo. Yra „mažinkim mokesčius, bet didinkim išlaidas“. To, deja, Lietuvoje vis dar yra. Rinkėjai kažkaip toleruoja tokį vidinį prieštaravimą. Kaip ir toleruoja tuos pačius socialdemokratus, kurie lyg pagal savo visą ideologiją turėtų būti už didesnį perskirstymą, daugiau įvairių socialinių išmokų. Bet būdami opozicijoje jie tam nepritaria.

Kai mums sako, kad kalti konservatoriai, kad nėra reformos, tai mes kalti galim būti tik tiek, kiek patys jos savo balsais nesugebam priimti ir patvirtinti. Bet mes balsų turim tiek, kiek mums suteikė rinkėjai.

Tada čia klausimas, kurį ne mums reikia adresuoti. Galima vienus ar kitus kritikuoti, kad jie neparemia, galima jaudintis, kad nuo to priklauso ir tai, kiek Europos Sąjunga atvers mums kovido fondo pinigų (iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės – LRT.lt), nes nuo to priklauso.

– Ar tai buvo svarbus faktorius inicijuojant mokesčių reformą?

– Tai yra svarbus faktorius. Bet čia klausimai, kuriais mes tikrai žinom savo poziciją, bet kuriuos reikia užduoti ir kitoms partijoms. Diskusijos tęsiasi, aš tikiu, kad ir valdančiojoje koalicijoje bus rasti vienokie ar kitokie sprendimai.

Bet juos reikia matyti bendroj šviesoj, negalima ilgai tęsti valstybėje tokios politikos, kad vis norim didinti išlaidas vienam ar kitam tikrai svarbiam sektoriui, bet kartu nenorim pritarti, kad būtų didinamos pajamos. Taip nebūna. Jaudinimaisi, kad tai – mokesčių didinimas, pakenks ekonomikai, jie yra labai... Aš visada siūlau pasižiūrėti į skandinavus. Skandinavų ekonomikos yra pasaulyje pripažįstamos kaip labiausiai konkurencingos, pirmaujančios visuose konkurencingumo indeksuose. Tuo tarpu perskirstymas per mokesčius, mokesčių dydis yra žymiai didesnis nei ES vidurkis, jau nekalbu apie Lietuvą. Tai čia kaip yra? Mes galim tą kaip nors suprasti Lietuvoj, ar čia yra mums nesuvokiama?

– Du trečdaliai Lietuvos balsavo už gerovės valstybę, kai rinkimuose buvo pateiktas toks pasiūlymas.

– Tą gerovės valstybę kažkas turi finansuoti. Kažkodėl, kai mes važiuojam autobusu ar troleibusu, ar traukiniu, suprantam, kad už bilietą reikia susimokėti. [...] Bet kai tu nori, kad mokytojai, kurie dėsto tavo vaikams, gautų didesnį atlyginimą, kad medicina būtų geriau finansuojama – staiga tu jau to nebesupranti, kad tai reikia finansuoti. Ir kuo tai finansuosi? Mokesčiais.

Kelininkai / BNS nuotr.

– Atrodo, kad liberalai to nesupranta?

– Aš negaliu išaiškinti liberalams.

– Iš kitos pusės, liberalams svarbūs klausimai – partnerysčių įstatymas, Stambulo konvencija, pavardžių rašymas – ne visada sulaukia konservatorių palaikymo. Kiek sutarimo dėl šitų klausimų yra Tėvynės sąjungoje? Ar šitie klausimai neskaldo partijos?

– Ne, Tėvynės sąjungoje visada būdavo skirtingų požiūrių. Kartais reikia tiesiog laiko, kad žmonės suprastų reikalingų sprendimų reikšmę, kad jie nebijotų tų sprendimų.

Pavyzdžiui, tos pačios „W“ (pavardžių rašyba nelietuviškomis raidėmis – LRT.lt), dar mano Vyriausybėje 2010 metais mes parengėme pirmą projektą, Seime gavome į galvą nuo savų ir buvo aišku, kad didelė dalis Tėvynės sąjungos nepritaria, nes buvo labai didelės baimės, kad tai sugriaus lietuvių kalbą.

Na, po to dar aš bandžiau visais būdais, po to jau būdami opozicijoje su Kirkilu rašėm projektą, surinkom parašų per 70, nunešėm Skverneliui, kuris sakė, kad taip taip, reikia „W“. Sakėm: „Va, žiūrėkit, yra 70 Seimo narių, kurie balsuos už, eikit į priekį.“ Nepajudėjo.

Dabar Ingrida Šimonytė ėmėsi lyderystės ir tai buvo padaryta. Matyt, kad reikėjo laiko visiems kažkaip susivokti. Ir galų gale tai šiandien jau yra įrodymas, kad lietuvių kalba nesugriuvo.

Lietuvių kalba / J. Kalinsko / BNS nuotr.

– Bet didžiausias pasipriešinimas atėjo iš jūsų pačių partijos.

– Sutinku, bet partijoje neturi būti kaip kareiviai, kad visi klausytųsi vado komandos. Taip nebūna.

– Bet jūs pats priekaištaujat socialdemokratams, kad jie nesilaiko savo ideologijos.

– Aš nepriekaištauju, aš tik sakau, kad jei jau yra įrašyta į programą, tai taip ir elkitės. Pas mus programoje nebuvo įrašyta „W“, nes partija dėl to neturėjo sutarimo. Aš tada ėmiausi individualios iniciatyvos, nes mačiau, kad tai reikia daryti, ir visus argumentus, kuriuos ir dabar visi sako, jau tada mes suformulavom. Tada neužteko balsų frakcijoje, keitėsi po to valdžios, keitėsi pas mus partijoje kartos, jaunėjo partija ir jaunesni žmonės gal jau nebematė tiek pavojų kalbai, ir tiek.

Dabar tas pats su partneryste. Vėlgi, yra krūvos baimių, kad čia sugrius šeimos ir taip toliau. Nors, mano įsitikinimu, čia yra visiškai neracionalus požiūris, šeimos nesugrius, kiekvienas žmogus turi teisę gyventi taip, kaip pasirenka. Ir tai, kad kaimynystėje gyvens kokia nors partnerystės santykiais susibūrusi pora, niekaip nepaveiks mano šeimos. Nebent žmonės mano, kad jų šeimos tokios silpnos, kad kažkas gali ją čia sugriauti, jeigu kaimynystėje gyvens kitokia pora.

Bet vėl, tam reikia laiko. Kaip pradžioj vyko „Pride“ eitynės, būdavo gatvėse pilna protestuotojų, dabar jau eitynės praeina visiškai normaliai. Tai dar trūksta balsų, kad tokie įstatymai būtų priimti.

Gedimino prospekte – „Vilnius Pride“ eitynės 2023 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bet vėl čia klausimas. Sakykim, čia, Europos Parlamente, socialistai (Socialistų ir demokratų pažangusis aljansas – LRT.lt), žalieji yra patys didžiausi šitų reikalų gynėjai, visad siūlo naujas iniciatyvas. Ir mūsų socialdemokratai, būdami Europos Parlamente, tam pritaria. Grįžta į Lietuvą ir nebepritaria. Aš tokio dvilypumo negaliu suprasti. Aš atvirai sakau, kad aš ir čia remiu tokias nuostatas, ir grįžęs į Lietuvą remiu. Ne visi mūsiškiai tam pritaria, bet mes nesikaitaliojam, priklausomai nuo auditorijos.

Tai čia tokia realybė, kuri egzistuoja, galbūt reikia šiek tiek laiko, bet tikrai tas Lietuvoje įvyks ir šeimos dėl to nesugrius.

– Artėja rinkimai ir apklausos rodo, kad greičiausiai TS-LKD liks opozicijoje. Kodėl po kiekvienos kadencijos Vyriausybėje tenka praleisti bent vieną kadenciją opozicijoje?

– Aš tai nematau jokių įrodymų. Apklausos apklausom, vienos taip rodo, kitos kitaip. Visai neseniai mačiau „Spinter tyrimų“ apklausą, kur mes atsiliekam nuo socialdemokratų, bet labai nedaug. Tai galbūt yra natūralu, bet aš matau labai aiškiai, kad kitų metų visas politinis periodas bus nušviestas vieno klausimo: o tai kas bus premjeru? Pavyzdžiui, socialdemokratų?

Aš labai paprastai žiūriu, kad Tėvynės sąjunga, Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė tikrai gerai suvaldė visas krizes, populiarumo tas nepriduoda, bet tai leidžia kelti klausimą, o kas būtų geriau įveikęs šitas krizes? Ir kas, pavyzdžiui, iš socialdemokratų – aš visą laiką sakau, va jūs man įvardinkit. Čia kritikuoja visi, ne tokia Vyriausybė ir taip toliau, ir taip toliau.

Ingrida Šimonytė / I. Gelūno / BNS nuotr.

Mano manymu, tai yra viena iš stipriausių vyriausybių, kokių Lietuva yra turėjusi. Ir kai aš paklausiu žmonių, įvardinkit, kuri, ypač iš kairiųjų vyriausybių, būtų stipresnė už šitą Vyriausybę, niekas man neatsako.

– O stipri pagal ką?

– Pagal savo darbus, pagal savo rezultatus, pagal gebėjimą spręsti vieną paskui kitą ateinančias krizes. Tai yra rezultatas. O kad šalia to Lietuva išlaiko augimo tempus ir yra aplenkusi ir senbuvių, ir naujų ES valstybių, be abejo, yra tęstinis procesas, bet tai yra išlaikoma ir tą reikia vertinti kaip didelį pasiekimą.

– Vienas iš užsibrėžtų darbų buvo sveikatos apsaugos reforma. Dabar girdime, kaip ligoninėse masiškai išeina gydytojai. Apskritai, ar paskirti nepartinį ministrą į tokią vietą, kai laukia reforma, nebuvo klaida?

– Aš, tiesą sakant, neatsimenu nė vienos reformos, kurią kas nors būtų džiugiai jos darymo metu sutikęs ir plojęs rankom. Gal lietuviai yra tokie konservatyvūs – tik ne visada balsuoja už konservatorius, galima taip pajuokaut.

Reikia žiūrėt, kokie rezultatai bus. Sveikatos apsaugos sistema yra reikalinga, pati sistema vis dar lieka labai ekstensyvi, labai plati, nebesugeba orientuoti į kokybę, tie faktai gerai žinomi, tiek tarptautinių ekspertų, tiek ir įvairių partijų.

– Tad ar prie tos reformos vairo nereikėtų pastatyti kokio nors stipraus partiečio? Nes čia reikalingi politiniai sprendimai.

– Ką reiškia partietis? Partietis nėra kažkoks ypatingas kokybės ženklas ar ypatingo lojalumo ženklas. Ta pati Ingrida Šimonytė tapo partijos nare jau būdama premjerė. Nors mes ją gerai žinojome ir dirbome kartu seniai ir mums nebuvo jokio klausimo, ar ji turi partijos bilietą, ar ne.

Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jos santykis su partija visai kitoks negu Arūno Dulkio.

– Tai gerai, aš nesakau, kad visiškai atkartoja. Bet klausimas yra, ar reforma suplanuota ir daroma teisingai, ar joje yra kažkokių klaidų. Ar ministras turi partijos bilietą, ar ne, gali tartis. Ar jam užtenka lyderystės tokiai sistemai reformuoti? Na, tai čia kiekvienas galim vertint atskirai, aš nesu gal tiek įsigilinęs į reformos eigą, bet tas priekaištas, kad čia nepartinis, man neatrodo labai racionalus.

Tas pats Arvydas Sekmokas, kuris padarė reformas energetikoje dar mano Vyriausybės laikais, nebuvo ir nėra partietis. Bet dirbom iš peties ir padarėm tai, kas buvo reikalinga. Kai darėm reformas, vėlgi daug kas pyko ir buvo daug pasipriešinimo. [...] Dabar jau visi supranta, kad tai, ką padarėm tada, buvo reikalinga ir tikrai davė Lietuvai daug strateginės naudos. Bet vertinti reformos rezultatą pagal triukšmą jos įgyvendinimo metu vėlgi nėra labai racionalu.

Klaipėdos universiteto ligoninė / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Aš nesakau, kad būtinai bus labai gerai viskas su bet kuria reforma, bet aš tik sakau: reikia gerai suprasti reformos tikslus ir matyti, kokį rezultatą bandoma pasiekti. Kad pakeliui yra nepasitenkinimo – tai, deja, taip jau būna.

Aš tik pasakysiu, kad tas pats Dulkys buvo labai gerai matomas ir pripažįstamas kaip tikrai kvalifikuotas valstybės tarnautojas, pareigūnas, kai jis buvo valstybės kontrolierius. Tai nebuvo šiaip sau žmogus iš kažkur paimtas. Tai tikrai žmogus su didele patirtim, su finansine patirtim, su valstybės valdymo patirtim. Na, medikai labai dažnai skundžiasi – nuolat jie turbūt tą daro, – nes jiems atrodo, kad Sveikatos apsaugos ministerijai turi vadovauti medikas. Tai, mano manymu, nėra labai racionalu. Nes sveikatos apsaugos sistema visų pirma yra labai dideli pinigai.

– Tai neturėtų politikas jų tvarkyti?

– Politikas, bet su finansų išmanymu. Gal ir gerai, jeigu jis kažką išmano ir medicinoje, bet tai nėra būtinas rodiklis. Taip kaip Ursula von der Leyen kažkada buvo gydytoja, po to buvo gynybos ministrė, dabar yra Europos Komisijos prezidentė.

– Galbūt žmogus su patirtimi medicinoje galėtų būti geresnis lyderis ir įtikinti gydytojus palaikyti reformą? Tai juk ir yra politika.

– Aš nesiginčiju, galima visaip svarstyti. Politika taip, yra ir įtikinimo, ir komunikavimo menas, tai šiuo atveju visiškai sutinku. Bet lygiai taip pat jis reikalauja atitinkamų kvalifikacijų, kurių medikas gali ir neturėti. Ta kvalifikacija yra valdyti sistemą su didžiuliais pinigais. Kurių vis tiek trūksta.

Interviu su A. Kubiliumi vyko rugsėjo 27 d. Europos liaudies partijos (EPP) konferencijos Splite, Kroatijoje, metu. LRT.lt žurnalisto kelionę apmokėjo EPP grupė. Tai neturėjo įtakos straipsnio turiniui.