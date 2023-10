Nausėdos vyriausiasis patarėjas įgėlė Landsbergiui: jis turi pastebėjimų srityse, kurios jo tiesiogiai neliečia

Lietuvą krečia ambasadoriaus Eitvydo Bajarūno ir kariuomenės vado Valdemaro Rupšio skandalai, tuo metu į Vilnių žygiuoja mokytojai, protestuodami dėl atlyginimų ir sąlygų mokyklose. Apie tai, kaip situaciją šalyje mato prezidentūra, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ kalba Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

– Konservatoriai paskelbė savo kandidatą į prezidento postą, nes partijos vidaus rinkimuose liko vienas kandidatas. Premjerė sutiko, kaip pati sako, išbėgti į aikštelę. Istorija gali pasikartoti? Ar jūs matytumėte Ingridą Šimonytę su Gitanu Nausėda antrame rinkimų ture?

– Šiuo atveju, kad istorija pasikartotų, pirmiausia reikia prezidento sprendimo, ar jis dalyvaus antrą kartą rinkimuose, ar ne. Prezidentas sakė apsispręsiąs metų pabaigoje, kol kas ankstyva kalbėti. O kad didžiausioje valdančiojoje partijoje demokratijos šventė buvo trumpa ir audringa, tai taip ji baigėsi, kandidatas aiškus. Gražu, tiesa, atrodė truputį taip, kaip mokyklos metais, žinot, kai ilgai organizuoji kokį nors vakarėlį pas draugą – organizuoji, galvoji, kaip bus, prisiperki visko, susineši, po to ateina jo mama ir viskas baigiasi su „Labanakt, vaikučiai“.

– Tai šiuo atveju, jūs manytumėt, taip pasibaigė?

– Suprantu, kad jau šventės ir nebebus didelės, vis tik, kaip dažniausiai būna, ten rinkimuose vienas kandidatas. Tai prezidento rinkimuose, be abejo, jų bus daugiau.

– Jus patį nustebino, kad I. Šimonytė sutiko, nes buvo ir kitos pavardės svarstomos: Monika Navickienė, Arvydas Anušauskas, Laurynas Kasčiūnas?

– Ne, tiesą sakant, tai turbūt labiausiai žinoma ir politiškai labiausiai patyrusi partijos atstovė. Šiuo atveju jos dalyvavimas kaip ir natūralus, bet iš tų pirminių reakcijų, kurias šiandien matėme, aš atsisakau tos lavinos. Suprantu, kad gal ten partijos viduje nustebino labiau negu išorėje, bet stebinimas politikoje irgi yra vienas iš ginklų.

Frederikas Jansonas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Taip, bet kokiu atveju rinkimai jau pavasarį. Ar rinkimų kampanijos planavimas pačioje prezidentūroje nėra prasidėjęs? Jūs nepasikalbate apie tai, nes laiko lieka vis mažiau? Galbūt esate išsirinkę ir kampanijos vadovą?

– Ne, šiuo atveju kampanija turėtų vykti atskirai nuo prezidentūros. Vėlgi, mes esame valstybės tarnautojai ir šiuo atveju atliekame savo funkciją dirbdami prezidentui. Jeigu bus kampanija, jeigu prezidentas dalyvaus, tai kampanijai įprasta, kad dalyvautų ir ją vestų kiti žmonės arba...

– Tai bus ar nebus prezidentūros žmonės?

– Neįsivaizduoju, tokių svarstymų nesame turėję, kitų atvejų pavyzdžiai, to paties pono Sauliaus Skvernelio kandidatūra rodo, kad yra būdų atsitraukti nuo darbo ar pasiimti ilgalaikes atostogas, tų būdų yra, o sprendimai bus tada, kai bus prezidento sprendimas.

– Užsienio reikalų ministerijos ekspertai, atlikę Lietuvos ambasados Londone vertinimą, siūlo spręsti, ar ambasadorius Eitvydas Bajarūnas gali toliau eiti pareigas, nes galimai piktnaudžiavo įgaliojimais, netinkamai bendrauja su darbuotojais. Pats ambasadorius sako tapęs politinės kovos įrankiu. Ar ambasadorius vis dar turi prezidento pasitikėjimą?

– Prezidentas vakar (antradienį – LRT.lt) buvo susitikęs su ambasadoriumi, išklausė jo poziciją ir paprašė grįžti į Londoną, tęsti darbą.

Eitvydas Bajarūnas / P. Peleckio / BNS nuotr.

– Prezidentūros pozicija nepasikeitusi, prezidentas pasitiki ambasadoriumi?

– Prezidentas paprašė tęsti darbą. Vėlgi, pirmieji kaltinimai, kurie buvo mesti viešai... Šiaip šita istorija įdomi tuo, kad draugiškas teismas vyksta medijoje anksčiau, negu kažkur kitur sprendimai priimami, informacijos tekinimas nuo pat pirmų žingsnių leidžia manyti, kad iš tiesų yra tam tikrų politinio žaidimo elementų. Bet pirmieji kaltinimai, kurie buvo mesti, prisiminkime, buvo mobingas ir finansiniai pažeidimai. Šiuo atveju tai, ką jūs perskaitėte, iš to rašto žodžiai...

– Ką žiniasklaida praneša, vėlgi, nėra vieša informacija.

– Tai, žodžiu, mobingas – nėra, per didelis reiklumas vadovų ar per mažas vadovo reiklumas, čia yra labai tokios keistos sąvokos, nežinau, kas jūsų viršininkas čia? Jeigu Inga Larionovaitė, tai ir ją galima turbūt apkaltinti pernelyg dideliu reiklumu.

Frederikas Jansonas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Čia, šitoje studijoje, tai niekas.

– Tai jums pasisekė. Šiuo atveju to mobingo nėra. Vėlgi, bent jau kaltinimų nėra, yra tam tikras bandymas formuoti visuomenės nuomonę, bet kalbam apie ambasadorius, kalbam apie žmones, kurie dirba Lietuvos valstybei ir, tiesą sakant, jie nenusipelno, kad su jais būtų susidorojama tokiais būdais.

– Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys nutraukia buto nuomos sutartį su sūnumi ir ši istorija, be visa ko, parodė, kad Lietuvos kariuomenės vadas gali tapti pažeidžiamas per tokį, atrodo, paprastą dalyką kaip buto nuoma. Kaip tai vertinat? Ar į tai reikėtų žiūrėti kaip ne tik į asmeninę, bet kaip ir valstybės saugumo problemą?

– Iš tiesų, kariuomenės vadas, prezidento vertinimu, padarė klaidą ir prezidentas, vėlgi, kalbėjo su V. Rupšiu vakar (antradienį – LRT.lt) ir išklausė jo poziciją, išsakė savo, kad tai yra klaida. Tai yra klaida, kurią kariuomenės vadas privalo pripažinti ir, kaip suprantu, pripažino.

Valdemaras Rupšys / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Ar ištaisė ją?

– Jis ją ištaisė tuo įmanomu būdu, kuriuo šią akimirką įmanoma, – tai, pirmiausia, kaip suprantu, nutraukė sutartį su sūnumi. Toliau jis turi tęsti savo darbą, tai čia yra viena, kas liečia konkretų asmenį, konkretų kariuomenės vadą.

Dėl pačios sistemos – iš tiesų, VTEK pranešė, kad dar gilinsis į situaciją ir bent jau pateiks rekomendacijas, kaip elgtis tokiais atvejais. Tai turbūt reikėjo atlikti anksčiau, kol nekilo skandalas, bet kol perkūnas netrenkia, dažnas nesižegnoja, ir šiuo atveju sprendžiam tada, kai jau turime problemą, bet rekomendacijos turi būti aiškios. Be abejo, kai kalbame apie aukščiausio lygio pareigūnus, kai kalbama apie kariuomenės vadą, tai, kas teisėta, nes neabejoju, tai yra teisėta, ir teisininkai išaiškino, kad tai galima daryti, bet tai, kas teisėta, nebūtinai yra teisinga.

– Gabrielius Landsbergis šiandien (trečiadienį – LRT.lt) pareiškė, kad prezidentas V. Rupšio istoriją turėtų vertinti taikydamas tokius pačius standartus, aukštus standartus, kaip ir anksčiau į panašias situacijas įsivėlusiems pareigūnams.

– Čia jau asmeniškai, čia ne prezidento pozicija, norėčiau pastebėti, kad ponas G. Landsbergis dažnai turi pastebėjimų srityse, kurios jo tiesiogiai neliečia, ir daug rečiau sulaukiame pastebėjimų srityse, kurios jį vienaip ar kitaip liečia. Šiuo atveju jo pastebėjimai dėl to, ką reikėtų daryti su čekiukų skandaluose esančiais ministrais, jo kolegomis ministrais, primena ten ir STT tyrimas, ne VTEK, ką daryti su ministru, kuris galimai atskleidė įslaptintą informaciją, čia yra prokuratūros tyrimas, tai šitoje vietoje pono G. Landsbergio patarimų, pastebėjimų ar idėjų prezidentas galėtų sulaukti daugiau. Pono V. Rupšio atveju klaida pripažinta, tai nėra teisinis pažeidimas, kurį turėtų vertinti prokuratūra arba STT, kaip mano minėtais atvejais, ir sprendimas yra priimtas be patarimų.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Seime šiuo metu dirba 20 politikų, kurie buvo Komunistų partijos nariais, du iš jų tai viešai yra pripažinę anketose, kiti slėpė tą. Ką jums sako faktas, kad politikai iki šiol nenurodo arba sąmoningai slepia savo praeitį, priklausymą Komunistų partijai?

– Tai rodo ir tai akivaizdu – suprantu, kad labai lengva pridėti ir prezidentą į sąrašą, – kad šiuo atveju niekas nesididžiuoja tuo, vėlgi, reikalavimo tokio nėra, gi visi žino, kad nebuvo. Kodėl jo nebuvo? Čia galima diskutuoti. Mano manymu, todėl, kad rinkimų įstatymas buvo priimtas tais laikais, kai kur kas daugiau buvusių Komunistų partijos narių buvo politikais. Vėlgi, tas įstatymas, tas nurodymas pakankamai platus. Tai nėra tik Komunistų partija, ten yra partijos. Galbūt daugeliui politikų, kurie bėgioja per 5–6 partijas, irgi nemalonu visas surašyti. Ten yra „kitos politinės organizacijos“, tokia labai keista formuluotė, kur, sakyčiau, komunistinė jaunimo sąjunga lygiai taip pat galėtų figūruoti. Šiuo atveju, jeigu kažkas pasikeis įstatyme, tas įstatymas bus greičiausiai nukreiptas į žmones, kuriems per 55-erius, bet visai fair enough (sąžininga – LRT.lt).

Mokytojų streikas Vilniuje / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Tęsiasi mokytojų streikas, dar prieš prasidedant streikui prezidentas siūlėsi tarpininkauti sprendžiant mokytojų problemas. Ar nesvarsto prezidentas dabar aplankyti streikuojančių mokytojų, pasiūlyti savo pagalbą?

– Streikuojantys mokytojai prezidentūroje lankėsi, jei neklystu, vakar ryte (antradienio rytą – LRT.lt). Tai buvo, pirmiausia, pagarbos mokytojams parodymas ir išsakymas, nes mokytojai aikštėse šąlant orui ne kažkaip atrodo. Šiuo atveju klausėme, kalbėjomės su mokytojais, kaip jie mato situaciją. Prezidento manymu, sprendimai turi būti pirmiausia ieškomi derybų metu. Derybos – dvipusis procesas ir abiem pusėms to kompromiso reikia ieškoti. Susitikimai su ministru, jei neklystu, šiandien (trečiadienį – LRT.lt) Riešės mokykloje ar ne 6 valandą vakaro turėjo būti. Tikėtina, kad tos pozicijos artės viena prie kitos, bet iš tiesų mokytojai kalba ne tik apie atlyginimus. Mokytojai kalba apie teisingumo jausmą, apie tai, ar teisingai mokama, ne kiek mokama, bet ar teisingai mokama už darbą. Tikimės, kad Vyriausybė tai išgirs.

– LRT Taryba išrinko generalinę direktorę. Rinkimai strigo nuo pavasario, nes balsai pasiskirstė po lygiai. Antradienį ta drama jau baigėsi. Jūsų manymu, ar nereikėtų keisti LRT įstatymo, kad tokia situacija daugiau nesikartotų?

– Daugeliu atvejų rinkimai, vienokie ar kitokie rinkimai, virsta dramomis. Daugeliu atvejų tiek politikoje, tiek, tarkime, Seimo pirmininko rinkimai arba nuvertimai visada yra su dramos elementais. Kai kurios dramos tęsiasi ilgiau, kai kurios trumpiau. Ar verta vienam žmogui koreguoti įstatymą? Čia yra sprendimai, kurie turėtų būti išdiskutuoti. Klausimas, kaip keisti – daugiau, nelyginis skaičius, geresni, teisingesni? Tai čia visada galima parinkti.