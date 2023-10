Sukarinto baltarusių klubo Lietuvoje metinės: atributika su Vyčiu, dalyviai, kuriuos fotografuoti draudžiama, ir padėkos šaliai

Kamufliažinių spalvų drabužiais apsirengę vyrai su kortelėmis „no photo“ (liet. nefotografuoti) ant kaklo, vienas iš jų – su maskuojančia veido kauke, pro kurią matyti tik akys, bet ir jas slepia akiniai nuo saulės. Vyčio simboliais išpuošta atributika, paveikslai su karių, memuarinių vietų nuotraukomis, o vienas iš jų ir su šūkiu „We believe! We can! We win!“ (liet. Mes tikime! Mes galime! Mes laimime!).

Per televizorių rodomos karinių pratybų, kuriose baltarusiai petys į petį kariauja Ukrainoje, ištraukos, tokius vaizdus keičia ištrauka iš meninio filmo, kuriame viduramžių riteriai kardais kaunasi plyname lauke, – taip atrodė Lietuvoje veikiančio baltarusių klubo „Licviny“ renginys, vykęs spalio 1 d. ir žymintis draugijos metines.

„Ačiū Lietuvai už suteiktą galimybę ir tai, kad mus priėmė į savo teritoriją. Padėkos žodžių jai nebus per daug“, – taip „licvinų“ klubo susitikimą pradėjo politologas, tarptautinės visuomeninės „Eurobelarus“ organizacijos vadovas Andrejus Yahorau. Po padėkos žodžių buvo išreikštas ir gilus apgailestavimas dėl lietuvių nusistatymo prieš baltarusių diasporą ir atsiradusio poreikio, kaip įvardijo pats, jai teisintis.

„Labai gaila, kad šiandien Lietuvoje susidaro nelabai palanki situacija baltarusių organizacijoms. Baltarusiams norima taikyti didesnius apribojimus nei Rusijos Federacijos atstovams. Klubas „Licvinai“ atrodo kaip baubas“, – įžvalgomis dalinasi A. Yahorau.

Klubas viešosios įstaigos statusu oficialiai įregistruotas 2022 m. rugsėjį. Nurodoma, jog įmonės valdyme dalyvauja ir 2 Lietuvos piliečiai, kas jie – nežinoma. Kiek klubas veikė iki tol – taip pat nežinoma, tačiau pagrindiniai steigėjai nurodo, kad jie yra politiniai pabėgėliai, prieglobsčio Lietuvoje paprašę po neteisėtų prezidento rinkimų Baltarusijoje.

Klubas anksčiau aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos šaulių sąjungos pajėgomis, 2023 m. gegužę pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vlado Putvinskio-Pūtvio klubu. Tačiau dabar bendrų ryšių įstaigos nebepalaiko. Šaulių sąjungos klubas vienareikšmės priežasties, kodėl sutartis buvo nutraukta, nenurodo, tačiau Šaulių sąjungos Komunikacijos skyriaus vedėja Aušra Garnienė pažymi, jog galėjo išsiskirti klubo tikslai ir „Licvinų“ klubo siekiai.

Šaulių sąjunga / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Sutartyje buvo apibrėžti uždaviniai populiarinti abiejų tautų istorinę atmintį ir kovas už nepriklausomybę, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą ir tautinę savimonę, vykdyti mokslinių tyrimų, švietėjišką ir kultūrinę veiklą, kaupti ir saugoti vertybes“, – komentuoja A. Garnienė.

Komunikacijos atstovė taip pat tikina, jog nesutarimų ar konflikto tarp V. Putvinskio-Pūtvio klubo ir „Licvinų“ klubo, kurie galėjo pastūmėti nutraukti sutartį, nebuvo. Atsiskyrimas įvyko taikiai, o visuomenėje keliamo klausimo dėl litvinizmo ir baltarusių klubo sąsajų, kaip pagrindo nutraukti bendradarbiavimą, Šaulių sąjunga taip pat neįžvelgė.

Dabar „Licvinai“ ir yra atsiskyrusi, savanoriavimo principu veikianti draugija. „Telegram“ kanale kaip pagrindinį tikslą jie nurodo siekį suburti žmones, kurie ištikus pavojui mokėtų mobilizuotis, apsaugoti save ir bendruomenę – baltarusius. Programoje nurodoma ir pasiruošimo tokiai mobilizacijai programa:

• Savisauga;

• Kovinis mokymas;

• Medicininis pasiruošimas;

• Psichologinis pasiruošimas;

• „Specialusis“ pasiruošimas;

• Komunikacija radijo prietaisais;

• Išminavimas;

• Taktinis paruošimas;

• Topografija.

Kaip ir kur tokio pobūdžio pasiruošimai vyksta – nenurodoma, žinoma tik tai, jog anksčiau petys į petį su Lietuvos šaulių sąjunga dirbę baltarusiai dabar mokymus tęsia atskirai, o dviejų organizacijų ryšiai yra nutrūkę.

Tačiau „Licvinai“ litvinizmą, priešingai nei Šaulių sąjunga, įvardija kaip vieną esminių priežasčių, kodėl tolimesnis klubų bendradarbiavimas nebuvo pratęstas. Renginio organizatoriai tai įvardija kaip lietuvių spaudimą.

„Turėjome susitarimą su Vlado Putvinskio-Pūtvio klubu, tačiau dėl Lietuvos visuomenės spaudimo litvinizmo klausimu mūsų susitarimas [su Lietuvos Šaulių sąjunga, V. Putvinskio-Pūtvio klubu] yra nutrauktas. Su kitomis karinėmis organizacijomis mes nebendradarbiaujame“, – prideda „Licvinų“ klubo pirmininkas Siarhejus.

Tačiau klubo veiklos teigiamai vertinti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas nedrįsta. Jis LRT.lt portalui išreiškė nuostabą, jog šis klubas viešai vykdo savo veiklą ir iškėlė klausimą dėl tokios veiklos įtakos nacionaliniam saugumui.

„Mane stebina, kad jie taip aktyviai veikia ir be jokios kontrolės. Kad jie tokie yra, mums yra žinoma, tačiau taip pat žinoma, jog jie turi būti kontroliuojami. Matau tame grėsmių – kas jie tokie, iš kur jie, kokią poziciją palaiko ir, kokiais taktiniais parengimais užsiima“, – komentuoja D. Gaižauskas.

Dainius Gaižauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vicepirmininkas akcentuoja ir tai, jog Baltarusiją, Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą kontekste, turėtume vertinti kaip grėsmę ir stebėti baltarusių veiklą ne ką mažiau nei stebima Rusijos piliečių veikla šalyje.

„Jeigu žinome, kad Baltarusija vienaip ar kitaip prisideda prie Rusijos palaikymo, turi tam tikras užduotis, turime būti atsargūs ir tikrinti bet kokią informaciją. Šaudymas, taktiniai veiksmai – be jokios abejonės, tai mūsų dėmesio centre“, – prideda D. Gaižauskas.

Seimo narys patikino, jog „Licvinų“ klubo klausimas asmeniškai jo prašymu bus įtrauktas į NSGK darbotvarkę.

Tuo metu Valstybės saugumo departamentas (VSD) LRT.lt patikino, jog baltarusių diasporos veikla Lietuvoje stebima.

Mokytis šaudyti važiuoja pas draugus

Po Šaulių sąjungos atsisakymo pratęsti bendradarbiavimą su „Licvinais“, buvo nutrauktas ir leidimas naudotis šaunamaisiais ginklais, nors Šaulių sąjunga pabrėžia, jog su „Licvinais“ karinėse pratybose nėra dalyvavę. Tai stipriai apsunkina į klubą stojančių asmenų mokymus. Tačiau susitikime dalyvavę atstovai teigia, jog šaudyti naudojami „Airsoft“ ginklai – realistiškai atrodančios šaunamųjų ginklų kopijos, šaudančios plastikiniais kamuoliukais. Vieno tokio ginklo kaina svyruoja apie 100–500 eur.

„Kalbant apie karinę parengtį, tarp civilių žmonių yra toks mitas, jog būtinai reikia turėti ginklą <...>, mes turime šaudyklą, išvažiuojame į kitas šalis, kur turime draugų, ir ten išeiname paruošimą su ginklais.

Mes nepažeidžiame šalies, kurioje esame, įstatymų“, – komentuoja už karinį parengimą atsakingas klubo narys.

Į klausimą, kas yra įvardytos „šalys, kuriose yra draugų“, tiesaus atsakymo negauta, o platesnio komentaro susitikimo vedėjai taip pat vengia. Klubo atstovų aiškinimu, tai slapta informacija, kuri gali pakenkti tarpusavio santykiams ir sutrukdyti bendradarbiauti ateityje.

„Tai yra mūsų draugai, slaptos vidinės informacijos nenorėčiau atskleisti“, – teigia vienas iš klubo atstovų.

„Licvinų“ pirmininkas patikino, jog nė viena iš draugiškų šalių nėra Rusija ar Baltarusija, o jų veikla nepažeidžia Lietuvos ar šalies, kurioje jie praktikuojasi, įstatymų.

Šaudykla (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Licvinai“ nelygu litvinistams

Renginio organizatoriai stipriai pabrėžė ir tai, jog klubas netapatina savęs su litvinistais ar jų išpažįstama ideologija, atvirkščiai – iš esmės skiriasi pažiūromis dėl Lietuvos ir Baltarusijos istorinių sąsajų.

„Telegram“ kanale jie teigia gerbiantys ir pripažįstantys Lietuvos teritorinį vientisumą, litvinistų pasisakymus apibrėžia kaip neetiškus, o kaip pagrindinę misiją nurodo tikslą kovoti su Vladimiro Putino ir Aliaksandro Lukašenkos režimais.

„Baltarusių pagrindinė misija – iš visų jėgų stengtis apsaugoti baltarusius ir kovoti prieš Putino ir Lukašenkos režimus. Klubo nariai kartu su broliais lietuviais kovoja ir Ukrainoje“, – skelbiama jų „Telegram“ kanale.

Tačiau „Licvinų“ pirmininkas, paklaustas, kodėl pasirinko būtent tokį klubo pavadinimą, žinodamas visuomenėje dėl litvinizmo kylančias įtampas, aiškina miglotai. Renginio vertėja prideda, jog į pavadinimą raidė c pateko neatsitiktinai, tai būdas atsiskirti nuo litvinistų, kad nekiltų diskusijų visuomenėje.

„Pavadinimu norėjome parodyti, jog esame broliškos tautos ir turime bendrą praeitį. Nebuvome manę, kad šis žodis jums [lietuviams] skaudus, norėjome pabrėžti mūsų istorinį vieningumą ir bendrumą“, – teigia klubo pirmininkas Siarhejus.