Urbonaitė: kandidatuoti į prezidentus iš premjerės pozicijos yra labai blogas scenarijus

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija pirmadienį paskelbė šešis politikus, kuriuos mato kaip galimus kandidatus prezidento rinkimuose. Mykolo Romerio universiteto (MRU) lektorės, politologės Rimos Urbonaitės nuomone, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė gali būti strategiškai geriausias variantas partijai.

TS-LKD skyriai kandidatuoti į prezidentus siūlo premjerei Ingridai Šimonytei, partijos pirmininkui, užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui bei pirmininko pavaduotojai, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei.

Galimų kandidatų sąraše yra ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno, krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko ir Seimo pirmininkės pavaduotojo Pauliaus Saudargo pavardės.

G. Landsbergis LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ jau pranešė rinkimuose nedalyvausiantis.

„Gal vienus nuvilsiu, o kitus pradžiuginsiu pasakydamas, kad politika, pirmiausia, yra komandinis sportas ir daugiau jis man primena estafetę ar fakelo perdavimą. Suprasdamas, kad šis politinis etapas, kaip partijos pirmininko ir lyderio politinėje jėgoje, eina į pabaigą, manau, kad būtų sąžininga pasakyti, kad aš neketinu dalyvauti prezidento rinkimuose“, – sako TS-LKD lyderis.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Dėl jo reitingų, šio politiko kandidatūrą LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“ R. Urbonaitė vertino skeptiškai, o premjerės situaciją ji įvardijo kaip „labai sudėtingą“.

„Savo lubas ji parodė 2019 m. rinkimuose ir prielaidų, kad ji dabar galėtų pasirodyti geriau, aš tikrai nematau. Kandidatuoti iš premjerės pozicijos yra labai blogas scenarijus. Tuo labiau, kad, atrodo, yra ir nuovargis“, – komentuoja politologė.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jos teigimu, nepaisant to, kad sulaukia paramos, mažiau šansų tapti kandidatais į prezidentus turi ir A. Anušauskas, P. Saudargas, L. Kasčiūnas.

M. Navickienės kandidatūra – strateginis sprendimas

R. Urbonaitė atkreipia dėmesį, kad strategiškai geriausias sprendimas gali būti M. Navickienės kandidatūra.

„Navickienė gali būti ta korta, kuria bandys sužaisti konservatoriai, bet aišku ne dėl to, kad galvoja, kad ji gali laimėti, bet dėl to, kad yra šalutiniai tikslai“, – svarsto MRU lektorė.

Monika Navickienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot jos, prezidento rinkimai gali tapti platforma kurti M. Navickienės įvaizdį, stiprinti ją kaip politikę.

„Manau, kad tam tikri strategavimai veiks, čia atsiranda šiek tiek intrigos. Ne dėl pačių kandidatų galimybės laimėti, bet dėl to, kas bus partijos viduje, nes iš to, kas bus, mes galėsime projektuoti, ko galėtume laukti ir per ateinančius Seimo rinkimus“, – sako R. Urbonaitė.

TS-LKD skyrių iškelti kandidatai į prezidentus sprendimą dėl dalyvavimo rinkimuose turi priimti iki spalio 4 d. vakaro.