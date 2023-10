Paulius Gritėnas apie diskusijas, primenančias šou: visuomenė vis mažiau jaučiasi atstovaujama politinių institucijų

Lietuvoje debatai ir diskusijos viešojoje erdvėje yra tapusios terpe antipatijai konkrečiam politikui didinti, politinio turinio „memams“ kurti ir galios pozicijoms užtvirtinti, o ne konstruktyviam dialogui plėtoti ar konkrečioms problemoms spręsti – taip LRT.lt portalui filosofas, Vilniaus universiteto (VU) rektoriaus patarėjas Paulius Gritėnas apibūdina diskusijų kultūros lygį mūsų šalyje. Pasak jo, monologo ir pavienių replikų yra daugiau nei realaus noro susitarti ar valios iš tikrųjų kažką keisti.

– Kokios yra pagrindinės diskusijų taisyklės, kokios jos turėtų būti ir kokias tendencijas viešojoje erdvėje pastebite Jūs?

– Diskusijos turinys dažniausiai būna vienodas, t. y. yra teiginys, dėl kurio sutinkama arba nesutinkama, arba teiginių kompleksas, dėl kurio sutinkama, nesutinkama, skiriasi tik tai – kas diskutuoja, kiek plati ta diskusija, nes tai gali būti dviejų žmonių diskusija, tai gali būti grupės žmonių diskusija, plačių visuomenės grupių diskusija arba aukščiausiu lygiu – politinė diskusija, kai sprendžiami svarbiausi valstybės klausimai. Taigi, esminiai diskusijos požymiai, kad turinys dažniausiai yra panašus, bet skiriasi, kas ir kaip diskutuoja.

Taisyklės – susitarimo reikalas. Nusistovėjusiose demokratijose diskusijų taisyklės yra tokios, kad stengiamasi apginti savo teiginį argumentuojant racionaliai, nuosekliai dėstant savo poziciją, atsižvelgiant į kitos pusės pozicijas, atsižvelgiant į galimas alternatyvas, galimas naujas aplinkybes, mąstymo klaidas.

Filosofinių pasvarstymų apie tai, kaip turėtų atrodyti diskusijos, yra įvairiausių, bet beveik visada sutariama – jei diskusijos nėra su atviru dviejų dalyvaujančių grupių požiūriu, be valios keisti savo nuomonę, tokios diskusijos dažniausiai yra nepavykusios. Arba jos iš principo yra užprogramuotos nepasisekti. Atvirumas ir noras išbandyti savo pažiūras bei valia pakeisti jas, mokėti klysti, yra svarbiausi dėmenys tam, kad diskusija vyktų ir tai nebūtų tiesiog dviejų pusių monologai.

Paulius Gritėnas / E. Blaževic / LRT nuotr.

– O kaip pasireiškia ta valia keisti savo požiūrį, kas tai?

– Valia keisti gali būti susijusi su tuo, kad pati nuomonė befiltruojama pakinta, ir tai yra pozicijos atsisakymas. Tarkime, Lietuvoje klasikiniu to pavyzdžiu galėtume laikyti diskusiją dėl Bažnyčios inkvizicijos, kai Bažnyčia vienu metu ieškojo, kaip palenkti kitatikių valią, net smurto būdu. Taip pat klausimai, kai kinta visuomenės pozicija, atsisakoma pažiūros, jog štai iki tam tikrų metų homoseksualumas buvo laikomas liga, matome, kaip medicinos pasaulyje po ilgų diskusijų tokių pažiūrų atsisakoma. Čia aiškiausias požymis, kai tam tikros pažiūros atsisakoma.

Dažnesnis būdas, su kuriuo susiduriame, yra konsensusas, sutarimo taškas, kai tu neatsisakai savo pozicijos, bet sutinki gyventi su kita pozicija, sutinki priimti ją kaip koegzistuojančią – tavo argumentai yra neblogi, aš juos priimu, jie nepaneigia mano teiginių, bet aš juos priimu, įsiklausysiu, atsižvelgsiu.

Ryškesnis to pavyzdys būtų įvairūs įstatymų svarstymai Lietuvoje, kai dvi pusės nesutaria, bet galiausiai randamas konsensusas, pavyzdžiui, dėl alkoholio draudimo arba ribojimo. Prisimenu valstiečių žaliųjų valdymą, jų koalicijos valdymą, kai norėta griežtų priemonių, bet buvo susidurta su visuomenės ir opozicijos nepasitenkinimu, oponavimu ir buvo prieita prie konsensuso pozicijų – siūlymo sekmadieniais prekiauti alkoholiu iki trečios valandos.

Atvirumas ir noras išbandyti savo pažiūras bei valia pakeisti jas, mokėti klysti, yra svarbiausi dėmenys tam, kad diskusija vyktų ir tai nebūtų tiesiog dviejų pusių monologai.

Būna arba kintančios nuomonės, kintančios pozicijos, mokslo pasaulyje net teorijos, arba būna konsensusas. Nesėkmingu atveju – sprendimo nebūna ir mes gyvename esant dviejų skirtingų teiginių įtampai.

Kandidatų į Radviliškio merus debatai / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Jūsų teigimu, aukščiausias lygmuo – politinės diskusijos, kokių jų tendencijų arba klaidų pastebite?

– Lietuvos kontekste pastebima tendencija, jog yra vis mažiau noro susitarti ir vis mažiau noro laikytis susitarimų. To net nereikia toli ieškoti – Sauliaus Skvernelio frakcija pasitraukė iš susitarimo dėl gynybos, nes jiems nepatiko reforma. Tokių pavyzdžių yra vis daugiau ir man atrodo, kad politinio konsensuso vertė vis mažėja, o kalbėti apie nuomonės keitimą bent jau politikos srityje – retas dalykas. Deja, tai dažnai kažkodėl traktuojama kaip pralaimėjimas, pasidavimas, silpnumo požymis. Darosi vis sunkiau susitarti ir vis daugiau kontrastuoja įvairios sritys, kaip susitariama.



Bet visuomenė yra paslankesnė, mes matome, kad visuomenės nuomonės kaita tam tikrais klausimais yra pastebima, moksle arba kitose srityse tai tiesiog normali praktika, kad tu susiduri su faktais, naujomis aplinkybėmis ir persvarstai savo teiginius, savo teorijas. Politikoje šito mažiausiai ir politinė valia susitarti vis mažėja, bet mažėja ne tik Lietuvoje, bet ir kitur Vakarų pasaulyje.

– O kodėl?

– Tai klausimas, kurį dabar svarsto daug kas, – sunku pasakyti. Galiu tik įvardinti tam tikras aplinkybes, kurios komplikuoja tą susitarimo procesą. Pakitusi viešoji erdvė būtų ryškiausias – socialiniai tinklai, interneto atsiradimas suteikė galimybę vis daugiau žmonių reikšti savo nuomonę <...>, vis daugiau sėkmės ir politinės galios gali surinkti ne išplėsdamas savo palaikytojų ratą, bet jį smarkiai konsoliduodamas, kitaip sakant – nebėra paskatų arba viešoji erdvė yra tokia, jog ji neskatina eiti pas kitaip mąstančius žmones. Tau žymiai paprasčiau, žymiai palankiau tiesiog konsoliduoti tą 7 ar 8 procentų grupę.



Poliarizacijos procesas yra naudingas tiems politikams arba visuomenės lyderiams, kurie žino, kad jų nuomonė nebus daugumos nuomonė arba kad ta nuomonė niekada neišplis, bet ji padeda surinkti tokią auditoriją, kuri bus ištikima, tave palaikys ir sustiprins tavo poziciją, skambės net garsiau nei dauguma, nutylinti dalykus. Man atrodo, kad tas pokytis viešojoje erdvėje yra svarbus.

Socialiniai tinklai, interneto atsiradimas suteikė galimybę vis daugiau žmonių reikšti savo nuomonę <...>, vis daugiau sėkmės ir politinės galios gali surinkti ne išplėsdamas savo palaikytojų ratą, bet jį smarkiai konsoliduodamas, kitaip sakant – nebėra paskatų arba viešoji erdvė yra tokia, jog ji neskatina eiti pas kitaip mąstančius žmones.

Ypač Lietuvoje matomas politikos ir moralės atskyrimas. Dažnai politikoje girdisi tokie teiginiai, kad „sulaukime teisinio vertinimo“ arba „tai ne politikos klausimas“. Man atrodo, politiko reputacija nebėra tokia svarbi, nelemia tiek daug visuomenės sprendimo, o tai suteikia tam tikrų galimybių atsisakyti dalies diskusijų. Tau tada net nereikia kvestionuoti savo veiksmų moralumo ar prisiimti atsakomybę už žodžius, nes žinai, kad diskusija nieko nepakeistų, išlaikysi savo galią tam tikrų žmonių grupėje.

Pirmieji partijų debatai būsimuose Seimo rinkimuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kas, jūsų manymu, iš to visuomenei, kad politiniame lauke nėra konstruktyvių diskusijų?

– Visuomenė vis mažiau jaučiasi atstovaujama politinių institucijų. Viena vertus, žmonės išrenka savo Seimo narius ir tikisi, kad jie atneš kažkokių idėjų, įgyvendins tam tikrus siūlymus ir, kita vertus, jie susiduria su tikrove – politikams sunku susitarti, nes nėra diskusijos. Visi ateina su savo pozicijomis ir laimi tie, kurie tuo metu turi daugiau balsų, tie, kurių pusėje yra galios svertai. Žmonės tiesiog nusivilia diskusijomis, nusivilia politiniais sprendimais, politika.

Kita vertus, tai yra tam tikras užkrečiamas pavyzdys, žmonės nusivilia diskusijomis visuomenėje, jeigu jie mato pavyzdį, jog tau tiesiog reikia sukaupti politinę galią, tau reikia pasiskelbti dauguma, tauta, kalbėti daugumos tautos balsu ir tu galėsi primesti savo valią, tai kam tada diskutuoti, kam tada gaišti, nebereikia gaišaties, nebereikia to nepatogumo bendrauti su kitaip mąstančiu žmogumi. Nebereikia savęs išbandymo, kai tu ateini pas kitą žmogų, kuris supranta, mato pasaulį kitaip, turi kitų vertybių.

Visuomenėje nusivylimas diskusijomis juntamas. Per pastarąjį dešimtmetį diskusijos sąvoka tapo gerokai nuvalkiota. Yra daug dangstomasi, kai nenorima priimti politinių sprendimų. Tarkime – tos pačios lyties partnerystės klausimas dažnai būna pridengiamas sakymu: „Visuomenėje dar trūksta diskusijų.“ Arba, kita vertus, žmonės susiduria su tuo, kad diskusijos rengiamos formaliai, jau žinant, kokius dalykus norima padaryti po jos. Dažnai diskusijos būna organizuojamos tarp tapačiai mąstančių žmonių, pasitvirtinant tam tikras pažiūras. Tai skatina jausmą, jog diskusija apskritai nieko nekeičia. Ji tiesiog neturi turinio.

Man atrodo, politiko reputacija nebėra tokia svarbi, nelemia tiek daug visuomenės sprendimo, o tai suteikia tam tikrų galimybių atsisakyti dalies diskusijų.

– Ar galime sakyti, kad mes, kaip visuomenė, perimame tą diskusijų kultūrą ir pritaikome spręsdami savo socialinių burbulų klausimus?

– Taip, neišvengiamai. Politika yra tam tikras standartas, politikai duoda toną ir žmonės juos renka kaip lyderius, kaip autoritetus. Prezidento figūra Lietuvoje yra įkūnijanti moralinį autoritetą, žmonės tikisi, kad prezidentas bus lyderis. Jeigu jie mato, kad politikoje diskusijos negali įvykti, neišeina susitarti dėl pozicijų, prezidentas nesusitinka su ministre pirmininke ar atvirkščiai, kad jų pokalbiai yra visiškai formalūs ir viskas, kas įvyksta, įvyksta tik dėl kažkieno valios, kai duodamas tonas, kad diskusijų kultūra, pasižadėjimai nevertinami aukščiausiu lygiu, nėra taisyklių, tai nuvilia visuomenę ir suteikia bendrą, intuityvų jausmą – kodėl mes turėtume dėl kažko diskutuoti, jei sprendimas gimsta iš jėgos pozicijos, ne iš dviejų lygiaverčių ar norinčių vienas kitą lygiavertiškai matyti pusės?

Paskutinis 12-ojo Seimo posėdis; Petras Gražulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Galbūt jūs įžvelgtumėte sąsajų tarp diskutavimo manierų trūkumo ir „cancel culture“ (atstūmimo kultūros)? Lengviau ne ieškoti kompromiso, o tiesiog ištrinti asmenį iš viešojo diskurso?

– Tai tiesioginis padarinys. Tiksliau, gal rezultatas to, kad mėgstame patogias diskusijas. Žmonės mėgsta diskusijas, kuriose pasitvirtina savo nuomonę, bet jiems nepatinka ir yra nejaukios diskusijos, kuriose tavo nuomonei metamas iššūkis.

„Cancel“ kultūra yra agresyviausia forma, nes man atrodo, kad pats terminas šiek tiek vulgarizuotas, nes yra žmonių, kurie iš tikrųjų verti tam tikro visuomenės pasmerkimo ir jų kalbos, pažiūros iš tiesų yra užribis, bet kitos nuomonės atmetimas yra susijęs su nesupratimu, kad diskusija ir turi būti nepatogi. Diskutuoti tu turi eiti suvokdamas, kad tavo pažiūros nebus patvirtintos, kad gausi iššūkį, būsi priverstas permąstyti, ginti savo poziciją.

Man atrodo, kad didelė problema yra socialinė – nelabai yra erdvių, platformų, gyvenimo etapų, kad mes mokytumės, suprastume diskusijos svarbą. Yra labai daug deklaratyvaus kalbėjimo, kaip svarbu yra kalbėtis, bet tokių pavyzdžių mes nelabai matome, kaip ir pastangų mokyti.

Kai duodamas tonas, kad diskusijų kultūra, pasižadėjimai nevertinami aukščiausiu lygiu, nėra taisyklių, tai nuvilia visuomenę ir suteikia bendrą, intuityvų jausmą – kodėl mes turėtume dėl kažko diskutuoti, jei sprendimas gimsta iš jėgos pozicijos, ne iš dviejų lygiaverčių ar norinčių vienas kitą lygiavertiškai matyti pusės?

Daugiausia jos yra universitete, bet universitetas nėra visiems prieinamas, nėra tiek įtakos darantis, kad ir kaip gaila būtų. Kai pavyzdžio nėra, renkamės paprasčiausią būdą – atmesti, išstumti ir nebandyti diskutuoti.

– Sakote, jog reikia bendro tono, o kas jį turi duoti? Jeigu universitetas ne visiems prieinamas, gal mokyklose tai turėtų atsirasti?

– Manyčiau, kad taip. Mokykloje diskusijų kultūrą iš dalies turime, turime debatų kultūros lygmenį, bet jis yra žaidimo forma, per daug formalus. Reikėtų daugiau diskusijos pačioje mokykloje. Tačiau kai sakai, kad kažką reikia daryti mokykloje, reikia turėti galvoje, kad užmeti naują atsakomybę mokytojams, kurie ir taip turi didelį krūvį, ir taip švietimo programos yra sudėtingos. Jeigu staiga pasakyčiau: „Nuo šiol diskutuokite apie viską“, tai turbūt būtų per daug įžūlu.

Aš asmeniškai švietime pasigendu diskusinio momento, kai mes kalbame apie tai, ko išmokome. Kaip mes reaguojame, kai mes sužinome kažką mums nesuprantamo arba kažką mums nepatogaus. Diskusinio momento nėra ta prasme, kad turime klausimų ir atsakymų formą, turime autoriteto poziciją, kurią užima mokytojas, bet mes neturime platformų lygiavertėms diskusijoms, kad mokiniai galėtų tarpusavyje mokytis kalbėti, ypač apie skirtingas pozicijas, patirtis. Tai yra svarbu kuriant visuomenę, kurioje žmonės nebijo diskusijos.

Plenarinis seimo posėdis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Jūsų požiūriu, o kokia situacija Lietuvoje yra su politiniais debatais?

– Jų yra, ypač prieš rinkimus. Aš turbūt labiausiai pasigendu turinio debatų. Yra kalbama monologo forma, išsakoma pozicija arba replikuojama tam, ką pasakė oponentas, bet yra nedaug dialogo, nėra apsikeitimo idėjomis, bandymo konstruktyviai kalbėtis.



Labai liūdna, kad Seime, kuris turėtų duoti toną, sekdamas Seimo posėdžius, to pasigendu. Dažniausiai tai yra tik replikos. Stebėjau Remigijaus Žemaitaičio apkaltos procesą ir mačiau tik daug pasimėtymų replikomis, bet ne reakcijų, bandymo diskutuoti apie esminius dalykus, apie tai, kas kelia įtampą ir kaip tai spręsti, kaip surasti sutarimą.

Politiniai debatai egzistuoja ir vyksta, jie populiarūs savo forma, bet turiniu man debatai retai primena nuoširdų pasikeitimą nuomonėmis, atvirai žiūrint į oponento pažiūras ir galvojant, kad galiu pakeisti net savo poziciją, jeigu bus išdėstyti racionalūs argumentai.

Aš asmeniškai švietime pasigendu diskusinio momento, kai mes kalbame apie tai, ko išmokome. Kaip mes reaguojame, kai mes sužinome kažką mums nesuprantamo arba kažką mums nepatogaus.

– Palyginti su užsieniu, ar turime, kur stiebtis?

– Nesu tikras, ar ir užsienyje jie vyksta taip gerai. Kiek teko stebėti debatus, tai jie visi savo forma yra gana deklaratyvūs, reprezentatyvūs, primenantys šou, bet juose mažai apsikeitimo idėjomis. Tiek Vakarų politikoje, tiek mūsų į politinius debatus neatėjo akademinių debatų kultūra – politikoje tikslas per debatus turėtų būti ne tik parodyti save rinkėjui, bet ir įrodyti savo argumentaciją, pasaulėžiūrą, pranašumus, efektyvumą kitų pažiūrų atžvilgiu.

Mes ir Vakarai negyvename skirtinguose laukuose, mūsų politika gana vakarietiška šiuo požiūriu, bet ji per mažai intelektuali, per mažai nori būti intelektuali ir net sąmoningai to siekia. Kitaip būtų nepatogu, reikėtų kalbėti apie dalykus rimčiau, reikėtų daugiau ruoštis, daugiau įdėti pastangų, kad juos laimėtum ir atrodytum stipresnis.

Dabar vyrauja šou debatų forma, kuri kažkam įdomi, bet po kurio laiko tas diskutavimas be aiškesnio turinio ir rinkėjui pradeda atrodyti tik kaip formalumas. Debatai retai keičia politines nuomones, ypač pastaraisiais dešimtmečiais ta politinė poliarizacija įsitvirtino savo kampuose.

Mes ir Vakarai negyvename skirtinguose laukuose, mūsų politika gana vakarietiška šiuo požiūriu, bet ji per mažai intelektuali, per mažai nori būti intelektuali ir net sąmoningai to siekia.

Todėl neįsivaizduoju Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatų, kad jie galėtų pakeisti nors vieno iš jų gerbėjų nuomonę. Panašus procesas ir Lietuvoje yra įvykęs, žmonės, kurie yra įsitikinę, jog kažkas yra jų priešas, kenksmingas politikos dalyvis, net nepermąstys savo pažiūrų, tik pasinaudos debatais kaip proga dar labiau nemėgti žmogaus ar pagaminti „memų“.

Seimo posėdis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Buvusi Konstitucinio Teismo teisėja Toma Birmontienė yra kartą pasakiusi, jog „demokratija nėra lengvas susitarimas“, nesutarime slypi jos grožis. Pritariate tam?

– Teiginiui trūksta svarbiausio elemento – taip, demokratijoje egzistuoja nesutarimas, bet tas nesutarimas turi būti paremtas tolerancija. Tai turėtų būti sąmoningas nesutarimas. Tu su kažkuo nesutari, bet supranti, kad jo nuomonė yra neišvengiama ir jūs turite sugyventi su savo skirtingomis nuomonėmis, arba ieškai būdų, kaip pakeisti jo nuomonę ne galios būdais, o argumentacija ir logika.

Demokratijos esmė nėra nesutarimas, demokratijos esmė yra gebėjimas sugyventi net nesutarimo sąlygomis, tai daryti sąmoningai ir kurti taisykles, kaip žmonėms išbūti nuomonių pliuralizme, kad nepriėjęs prie bendros išvados galėtum koegzistuoti, net jeigu tu mąstai kaip 1 procentas žmonių, o ne 99 procentai.