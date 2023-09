Į Rusiją išvežto kūdikio mama pagrobimo pasekmes jaučia iki šiol, prašo apriboti tėvo valdžią: „Žmogus yra neadekvatus“

Rugpjūčio 27 dieną Lietuvą šokiravo žinia apie Algirdą Švanį, pagrobusį ir į Rusiją išgabenusį savo paties nė metukų neturinčią dukrą. Rugsėjo 5-osios vakarą paskelbta gera naujiena – motina parsivežė vaiką į Lietuvą. Kūdikio mamai atstovaujantis advokatas Tomas Ryzgelis LRT.lt pasakojo, kad nuo pagrobimo prabėgus mėnesiui, pasekmės tebejaučiamos, o teismo prašoma apriboti įstatymus jau pažeidusio tėvo valdžią. „Mes manome, kad žmogus yra neadekvatus ir kenkia vaiko interesams“, – sako jis.

Į Rusiją neteisėtai išvežtos, o vėliau į Lietuvą sugrąžintos mergaitės mamai atstovaujantis advokatas T. Ryzgelis LRT.lt patvirtino, kad teismo prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią. Kauno apylinkės teisme gautas ieškinys dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nepilnamečio vaiko vardo ir pavadės keitimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Nors išsamiau situacijos advokatas nekomentuoja, anot jo, pagrobimo pasekmes mama ir dukra jaučia iki šiol.

„Psichologinė pagalba yra teikiama, buvo paviešinti mamos ir vaiko duomenys, tai vėlgi papildomas sukrėtimas mamai. Emocinė būsena nėra pilnai atsistačiusi“, – teigė jis.

Pasak T. Ryzgelio, nukentėjusi mama saugi jaučiasi tik iš dalies, nes nežino, ko dar gali griebtis kartą įstatymų jau nepaisęs A. Švanys.

Lietuvos ir Rusijos pasienis, Skirvytės upė / LRT TV stop kadras

Jo teigimu, mergaitę sugrąžinus į Lietuvą A. Švanys dukros būkle nesidomėjo, tačiau naudoja netiesioginio spaudimo priemones.

„Veikia jis, kaip matome, per savo kažkokius pažįstamus arba tuos asmenis, kurie jį turbūt palaiko, vienų pažiūrų žmonės. <...> Viešoje erdvėje rašomi straipsniai, kurie aukština jį [A. Švanį], daro herojumi, kuris teisingai pasielgė, atskleidinėja bylos duomenis, kurie yra nevieši. Tokiais metodais ir toliau bus „dirbama“ iš tėčio pusės“, – svarstė advokatas.

LRT.lt kalbinto advokato teigimu, šiuo metu teismui pateiktas ieškinys – pasekmė neteisėtų A. Švanio veiksmų.

„Prašome neterminuotai apriboti valdžią, tai yra maksimalus reikalavimas, kadangi šiuo metu mes manome, kad žmogus yra neadekvatus ir kenkia vaiko interesams“, – kalbėjo T. Ryzgelis, pridūręs, kad galutinį sprendimą priims teismas, tačiau kada vyks posėdis – dar nežinia.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) atstovė Alina Žilinaitė LRT.lt nurodė, kad įvertinus šeimos poreikius mamai ir vaikui suteikta pagalba, bendrauta su medikais bei kitais specialistais.

„Su mergaitės tėčiu jokio kontakto neturėjome, jis nebandė susisiekti“, – teigė ji.

Neteisėtai kirto sieną

LRT.lt primena, kad dramatiška istorija prasidėjo dar rugpjūčio 27 dieną, kai teisėsaugos institucijos gavo moters pranešimą apie tai, jog Kretingos rajone, Sausdravų kaime, vyras paėmė jos dukrą ir sutartu laiku jos negrąžino.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras pagrobė mažametę, 2022 m. gimusią, dukrą ir kirto Rusijos sieną.

Pradėjus paiešką, nustatyta, kad tą pačią dieną apie 13 val. 4 val. min. Šilutės rajone, Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos ir Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje.

Lietuvos pasieniečiai pastebėjo, kad Skirvytės upėje guminė valtis kirto Lietuvos ir Rusijos sieną ir įplaukė į meldus. Prie jų priplaukė Rusijos pareigūnų kateris. Anot Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovo Giedriaus Mišučio, pasieniečiai dar bandė žodžiu susisiekti su valtimi nuplaukiančiais asmenimis, tačiau jokio atsakymo negavo.

Lietuva pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vaiko pagrobimo, o VSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Rusijos pasieniečiai nurodė nematantys pagrindo Lietuvai perduoti nei vyro, nei jo dukros. Dukrą į Rusiją išgabenusiam tėvui teismo sprendimu buvo paskirtas suėmimas už akių.

Kūdikis / Pexels/Yan Krukau nuotr.

Motina vyko į Kaliningrado sritį, vaikas laikytas gyventi netinkamose patalpose

Kiek anksčiau skelbta, kad susigrąžinti pagrobtą mergaitę be Lietuvos institucijų padėjo ir teisininkai Rusijoje, taip pat kai kurie šios šalies pareigūnai. Itin svarbus vaidmuo teko į Kaliningradą išvykusiai mergaitės mamai.

Lietuvos generalinė konsulė Kaliningrade Aušra Černevičienė yra sakiusi, kad viena priežasčių, lėmusių Rusijos pareigūnų sprendimą atiduoti kūdikį motinai, greičiausiai buvo sąlygos, kuriomis tėvas laikė vaiką: patalpos be jokių patogumų, netinkamos gyventi. Be to, mergaitė vis dar maitinama motinos pienu.

Aušra Černevičienė / URM nuotr.

Tėvas, pasak konsulės, nebuvo linkęs bendradarbiauti. A. Černevičienė pažymėjo, kad iki mamai atvykstant į Kaliningradą Rusijos pareigūnai nebuvo priėmę sprendimo, ar grąžinti jai vaiką, bet pati mama atvyko pasiruošusi.

LRT žiniomis, kūdikio mama į Kaliningrado sritį vyko kartu su savo tėvu, mergaitės seneliu, lydima advokato ir Lietuvos pareigūnų. Susitikimas su vaiku ir jo tėvu vyko neutralioje vietoje, šalia Sovetsko, kuriame A. Švanys ir buvo įsikūręs. Pasak konsulės, mama su vaiko tėvu praktiškai nesusitiko.

„Vaikas jau buvo paimtas iš tėvo, perduotas motinai maitinti ir tiesiog kol tėvą kalbino policijos atstovai, buvo priimtas sprendimas, kad vaikas ir motina buvo išvežti advokato automobiliu“, – pabrėžia konsulė.

Monika Navickienė / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Į Rusiją išvežta mergaitė jau Lietuvoje“, – rugsėjo 5-osios vakarą pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Anot M. Navickienės, operacija buvo sudėtinga, tačiau detalių neatskleidė. Vėliau ministrė feisbuke dėkojo Lietuvos tarnyboms, prisidėjusioms prie vaiko grąžinimo į mūsų šalį.