Ramonaitė apie dalies Seimo narių priklausymą Komunistų partijai: mes neišsikalbame, ką iš tikrųjų reiškia tas kolaboravimas

Antradienį paaiškėjo, jog Seime šiuo metu dirba 20 buvusių Komunistų partijos narių, tačiau apie priklausymą partijai paskelbę yra ne visi. Ekspertų teigimu, politikai tai pripažinti gali vengti dėl baimės ar nenoro, kad praeitis būtų panaudota kaip ginklas prieš juos.

Apie komunistinę politikų praeitį – VU TSPMI profesorė Ainė Ramonaitė ir VU Istorijos fakulteto dėstytojas dr. Marius Ėmužis „Dienos temoje“.

– Paaiškėjo, kad šiuo metu Seime dirba 20 buvusių komunistų partijos narių ir tik 2 iš jų tai yra įvardiję oficialiai savo anketose, savo noru, kiti to nepadarė. Kaip jie aiškina, – dėl įvairių priežasčių. Profesore, kodėl slepiama praeitis?

A. R.: Todėl, kad tas klausimas visą laiką buvo labai politizuotas ir viešas istorijos traktavimas yra toks, kad buvimas Komunistų partijoje yra savotiškai traktuotinas kaip kažkoks galbūt kolaboravimo ženklas. Tada tai užmeta tam tikrą etiketę arba gėdos šleifą, arba tai yra toks manipuliacinis įrankis politinėse kovose. Na, ir žmonės tiesiog, matyt, bando išvengti to <...>, manydami, kad nežinia, kaip tai gali būti panaudota politinėse kovose.

Ainė Ramonaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Politikai, kalbėdami apie savo praeitį, sako, kad tai yra nesvarbu, nes jie tada dirbo Lietuvai. Jeigu pažiūrėtume į anketas, paskaitytume, ką jie ten rašo, tai koks jums įspūdis susidaro? Kaip jie įvardija tas savo pareigas?

M. Ė.: Įvardija kaip nereikšmingas, kad nieko ten nebuvo, bet čia toks tam tikras paradoksas. Iš vienos pusės, sakoma, kad dirbo Lietuvai, dirbo žmonėms, daug gero padarė. Iš kitos pusės, kai prabyla apie kažkokius dokumentus, rašytas charakteristikas ar kitus aspektus, tada pasidaro: „Nieko nežinau, nieko nemačiau, kažkas už mane sprendė.“ Tai irgi truputėlį matosi manipuliatyvumas. Vieniems gėdos jausmas, kitiems matymas, kad čia kažkas negerai. Juk žmonės nutyli tai ir jau automatiškai pasako sau ir mums, parodo, kad jie supranta, kad kažkas negerai su ta istorija. Jeigu jie manytų, kad viskas čia gerai, parašytų.

– Bet jeigu supranta, kodėl to neįvardija? Pavyzdžiui, Gitano Nausėdos pavyzdys, priklausymas Komunistų partijai. Dabar jis sako, kad jam palengvėjo prisipažinus. Tai tokiu atveju, jeigu turi kažkokį akmenį širdyje, gali jį nusiridenti. Bet niekas to nepadarė.

M. Ė.: Reikia jų pačių klausti. Čia gali būti rinkėjų baimė, baimė būti nesuprastam ir panašiai. Labai įvairiai galima traktuoti. Patys turbūt turėtų pasakyti, ką jie galvoja.

– Profesore ką šiandien keičia faktas, kad Seime dirba buvę komunistai?

A. R.: Turbūt nieko nestebina, juk mūsų nepriklausomybės istorija buvo tokia, kad ir Sąjūdžio labai nemažai narių buvo komunistų. Prisiminkim 1992 metų rinkimus, tai labai daug buvo kandidatų, kuriuos rėmė tiek Sąjūdis, tiek Komunistų partija. Istorikai ir sociologai dažnai sovietinę Lietuvą įvardija tarptautinio komunizmo terminu. Istorikai rašo, kad iš tikrųjų ta mūsų komunistinė nomenklatūra buvo šiek tiek atsiribojusi nuo Maskvos ir turėjo savų tikslų, savo darbotvarkę, kuri nebūtinai sutapo su Maskvos. Ėjimas į nepriklausomybę savotiškai buvo ir konkurencija tarp LKP ir Sąjūdžio, bet kartu ir bendradarbiavimo istorija. Tai, kad iki šiol yra Komunistų partijos narių, turbūt nieko nestebina: nei politologų, nei istorikų, nei visuomenės. Čia tik klausimas, ką reikia sakyti, ko galima nesakyti. Aišku, kad rinkėjai turėtų turbūt žinoti tiesiog viską, tada būtų paprasta.

Seimas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Ar rinkėjams tai yra svarbu?

A. R.: Aš manau, rinkėjai tikrai norėtų žinoti. Kaip jie tai įvertintų, manau, čia kiekvienas atskirai sprendžia. Yra buvę tikrai labai daug įvairių atvejų. Iš to, kad žmogus buvo ar nebuvo komunistu, negalime automatiškai pasakyti kažką apie jo nuostatas. Vieni pateko į komunistų partiją todėl, kad patys norėjo ten karjerą daryti, kiti pateko, nes susiklostė tam tikros aplinkybės ir žmonės rinkosi sudėtingose situacijose, sprendė įvairias moralines dilemas. Čia yra labai daug įvairovės ir tas vienas faktas dar nieko nesako apie žmogų.

– Seimas svarsto rinkimų kodekso pataisas, kurios įpareigos politikus nurodyti priklausymą Komunistų partijai. Kitu atveju netgi gresia pašalinimas iš rinkimų. Reikia tokios prievolės, pone Ėmuži, kaip jums atrodo?

M. Ė.: Aš manau, kad reikia. Rinkėjai turėtų žinoti. Čia yra tam tikras skaidrumas, tam tikrų skeletų spintoje panaikinimas, tas dūšios, sąžinės išvalymas, kaip kad prezidentui palengvėjo. Man atrodo, to tikrai reikėtų. Kaip jau tą vertina, tai čia tikrai rinkėjas nuspręs. Skirtumas nuo Sąjūdžio laikų, tai, ką profesorė minėjo, kad Sąjūdžio laikais visi žinojo, kas yra komunistas ir jis, jeigu pasisakydavo ir buvo toks tautiškai susipratęs, kaip tuo metu buvo vertinama, arba nepriklausomybės klausimu atvirai pasisakydavo, tai tada ir remdavo, ir žmonės tai vertindavo. Ta narystė buvo ne tiek svarbi, buvo svarbu, ką žmogus kalba, kaip jis vertina. Netgi buvo toks kaip Vytautas Petkevičius, kurio praeitis tuo metu buvo tokia, sakykime, sudėtingesnė. Ir jis tikrai buvo labiau tos sistemos dalimi. Jis vis tiek kalbėjo ir kurį laiką buvo tokiam Sąjūdžio branduolyje. Tai čia skiriasi nuo to, kai kiti tą nuslepia.

Marius Ėmužis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Seimas jau svarstė, kad reikia Komunistų partiją pripažinti nusikalstama organizacija, prieš kelis mėnesius. Dabar tyrimas atskleidė politikus, kurie slepia priklausymą Komunistų partijai. Ar tai gali peraugti į kažkokią raganų medžioklę, profesore?

A. R.: Aišku, čia nuo politikų viskas priklauso, kiek jie tai naudoja. Bet kadangi mes matome, kad visos partijos turi tą pačią problemą, tai kaip ir niekam čia labai neapsimoka ta raganų medžioklė, nes niekas nėra toks švarus, kad galėtų iš to pasipelnyti. Be to, visuomenė irgi gana subtiliai ir nevienareikšmiškai žiūri į tuos dalykus. Man atrodo, kad iš to neturėtų būti kažkokio didelio įvykio.

– Jūs, profesore, tyrinėjate ir posovietinę erdvę, visuomenę, mūsų posovietines transformacijas. Jūsų manymu, ką apskritai visuomenei dabar reiškia, kad vieni ar kiti politiniai veikėjai, asmenys priklausė Komunistų partijai? Čia gal reikėtų žiūrėti per du pjūvius – ką reiškia žmonėms, kurie gimė iki nepriklausomybės ir kurie gimė po to?

A. R.: Aš jau kaip ir pradėjau šiek tiek sakyti, kad pats vienas plikas faktas mažai ką pasako, nes vis tiek svarbu, kokiu laikmečiu, kokios buvo pareigybės, kokios buvo aplinkybės. Čia tiesiog kiekvieną personaliją reikėtų labai atskirai vertinti, o ne vienu ypu užbrėžti, kad čia visi blogi ar geri. Tiesiog būtų labai daug darbo istorikams kiekvieną nagrinėti, bet, aišku, čia niekas tuo turbūt neužsiims dabar.

– Kaip jūs vertintumėte, pone Ėmuži, tų 20 buvusių Komunistų partijos narių, dabar dirbančių Seime, pareigas? Kokios tai buvo pareigos? Kokias pareigas tuo metu jie užėmė?

M. Ė.: Aš visų nespėjau išnagrinėti, bet ten yra ir tokių, kurie buvo toje vadinamojoje nomenklatūroje. Tai yra tos jau aukštesnės pareigos, tai ministro pavaduotojas, rajonų partijos, komitetų biurų nariai. Tai yra toks kolegialus organas. Komjaunimo sekretoriai, įvairios pareigos. Sakykime, kad narystė partijoje turbūt buvo daugiau ar mažiau visų vienoda. Pareigos arba partijoje, kažkokiose struktūrose, arba valstybės aparate jau yra visai kas kita. Ne apie eilinius partijos narius kalbame. Sovietologų pastebėta, kad tas pereinamuoju ir lūžiniu periodu savo autobiografijų valymas arba perrašymas nėra kažkas neįprasta. Taip atsitiko ir po 1917-ųjų bolševikinės revoliucijos, 1940-ųjų okupacijos Lietuvoje ir po 1992-ųjų tas pats atsitiko. Žmonės prisitaiko prie laikmečio, keičia savo biografijas. Matydami, kad tai nėra kažkas unikalaus, turime pasižiūrėti į tas pareigas, kas tai per nariai, ką tie žmonės veikė ir t. t. Nėra tai visiškai nesvarbu.

Komunizmas, komunistai / Ant Rozetsky/Unsplash nuotr.

– Kiek sunkino praeities analizavimą, profesore, tai, kad mes viešai labai mažai apie tai kalbam? Kalbame tik tokiomis progomis, kai prezidentas neprisipažino buvęs Komunistų partijoje, dabar – 20 Seime dirbančių politikų. Mes iš dalies slepiame savo praeitį. Ar tai yra kažkokia transformacijos trauma – bijoti pasakyti, kaip buvo?

A. R.: Iš dalies tai turbūt yra mūsų tokia neišspręsto santykio su sovietine Lietuva problema. Ta problema tęsiasi ir pasireiškia labai įvairiais aspektais. Dėl paminklo Marcinkevičiui gi kiek buvo diskusijų, tai dar čia vis išlenda įvairiomis formomis. Iš tikrųjų, man atrodo, jeigu mes kažkaip drąsiau ir atviriau, su specialistais ir paprastais žmonėmis daugiau kalbėtume, kažkaip surastume tokį būdą, kaip integruoti tą sovietinę praeitį į mūsų sąmonę ir savimonę kažkokiu teisingu, adekvačiu būdu. Tada gal išsispręstų visos problemos. Bet mes labiau linkę tiesiog nuslėpti, nekalbėti apie tai.

– Sovietinės praeities gerbėjų, reikia pasakyt, yra nemažai. Jūs esat tyrinėjusi, rodos, viename interviu sakiusi, kad, ko gero, iki pusės Lietuvos visuomenės vis dar jaučia nostalgiją sovietmečiui.

A. R.: Kartos keičiasi, be to, prasidėjęs karas irgi šiek tiek viską keičia, tai dabar jau tikrai bus mažiau negu pusė. Bet taip, yra. Mes vadinam tai nostalgija sovietmečiui, bet iš tikrųjų tai nebūtinai reiškia, kad žmonės kažkaip sėdi ir ilgisi buvimo Sovietų Sąjungoje. Taip tikrai nėra. Tiesiog yra likusių tam tikrų nuoskaudų ir tos nuoskaudos susijusios būtent su vertinimu, žmonių gyvenimu ir tuo, ką jie veikė savo profesinėje srityje. Panašu, kaip tik dėl to neišspręsto santykio kai kurie žmonės jaučia savotišką savo orumo paniekinimą. Manau, kad problema būtent su tuo yra susijusi, kad mes neišsikalbam, ką reiškia ir ko nereiškia kolaboravimas.

– Kada išsikalbėsim, kada baigsim? Kada atsisakysim savo sovietinės praeities?

A. R.: Man atrodo, visi tiesiog laukia, kol praeis daug metų, pasikeis kartos ir nebereikės nieko kalbėti. Niekas nenori apie tai kalbėti ir laukia, kol tiesiog šita tema bus nebeaktuali.

M. Ė.: Tose pareigose, kurios yra įvardijamos, – Lietuvos Respublikos sveikatos ministro pavaduotojas, kai kas įvardijo Lietuvos policijos, o ne milicijos, – irgi glūdi tam tikras santykio su sovietmečiu kaip ir neigimas, bandymas normalizuoti, pavadinant tai Lietuvos Respublika. Tai netgi iš dalies prieštarauja tam, ką valstybė iš esmės diegia, – tiek istoriniu naratyvu, tiek ir tam tikrais dokumentais, – kad mes nepripažįstame aneksijos.