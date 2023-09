Į prezidentus kandidatuosiančiam Varaškai rūpi Vyriausybės problemos: neturime atsakymo, kas išlaikys mus po 20 metų

Sekmadienį savo kandidatūra ateinančiuose prezidento rinkimuose visus nustebinęs Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška apie savo šansus nekalba, tačiau džiaugiasi galėdamas dalyvauti. Kol kas jį remia tik Regionų partija, bet per artimiausius porą mėnesių meras tikisi sulaukti daugiau pasiūlymų.

Po lietuvių pergalės prieš amerikiečius pasaulio vyrų krepšinio čempionate laisvadienį savivaldybėje paskelbęs, o dabar su ekologine nelaime kovojantis M. Varaška – „Dienos temoje“.

– Ne vieną nustebinote tokiu savo sprendimu. Sakote, kad nematote esamų lyderių valios esminiams pažangos pokyčiams. Dabartinis prezidentas ėjo kurti gerovės valstybės. Ką jūs norite sukurti? Kokie esminiai pažangos pokyčiai, jūsų akimis?

– Manyčiau, kad norai buvo geri, visi mes norime gerovės valstybės. Bet esmė, kad nesumažinome atotrūkio arba atskirties tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių. Nepaskatinome viduriniosios klasės dirbti ir uždirbti, motyvuoti juos mokėti mokesčius. Neatsakėme į klausimą, nesiėmėme jokių realių sprendimų, kad išsaugotume etninę tautą, tautinę valstybę bent iki 2050 metų.

Mes taip pat neatsakėme į klausimą, kaip spręsime per 10–15 metų katastrofa tapsiančią daugiabučių renovaciją. Kol kas turime 1 proc. atnaujintų visų Lietuvos daugiabučių, kuriuose tebegyvena milijonas žmonių. Jeigu mes turėsime tokį greitį toliau, remdami centrinį šildymą vietoj renovacijos, susidursime su didžiuliais padariniais. Ne žmogaus teisių gynimo, bet gyvenimo ir išgyvenimo daugiabučiuose.

Renovacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Varaška, tai yra Vyriausybės problemos, o jūs nusprendėte kandidatuoti į prezidentus.

– Aš manau, kad tos problemos yra tokio masto, jog nėra skirtumo, kas jas kelia, kas dėl jų ieško sutarimo. Ar tai būtų Vyriausybė, ar prezidentas. Be abejo, prezidentas turi ir kitų funkcijų ir jos yra žinomos, tai yra užsienio politika ir teismai. Tačiau aš įvardijau aktualiausius klausimus, dėl kurių matau galimybę prezidentui tarpininkauti tiek su esama Vyriausybe, tiek su būsima, ypač jeigu prezidentas ryžtųsi dalyvauti Seimo daugumos veikloje, o ne jai oponuoti.

– Manote, kad dabartinis prezidentas šių jūsų išsakytų problemų neišspręs?

– Na, mes turime nemažai praėjusio laiko ir nemažai likusio laiko esamam šalies prezidentui. Gerbiu esamus valstybės lyderius, tačiau nematau pažangos, kuri leistų mums atsakyti į klausimus, kurie užklups mus gana greitai. Per ateinančius 5-erius metus 60 tūkst. žmonių įsilies į darbo rinką, bet 160 tūkst. ją paliks. Mes jau dabar keliame klausimus, kaip mūsų vidurinioji klasė sumoka mokesčius, kad išlaikytų esamus pensininkus. Mes neturime atsakymo, kas išlaikys mus po 20 metų, jeigu nesiimsime ryžtingos politikos grąžinant mūsų išeivius su ištiestomis rankomis. Tam galime sutarti dėl konkrečių priemonių.

Rinkimai / E. Genio/LRT nuotr.

– Jus sutiko paremti Regionų partija, tačiau žinau, kad esate ir kitoms partijoms užsiminęs apie savo dalyvavimą, bet į tokias jūsų kalbas nebuvo rimtai sureaguota, tai buvo suprantama greičiau kaip humoras. Ar tikitės daugiau paramos iš politinių jėgų?

– Sakyčiau, kad mūsų šalyje nebėra vietos humorui, jeigu kalbame ne apie esamas problemas, bet apie tai, kas mūsų laukia po 10–15 metų. Aš net nepradėjau kalbėti apie šildymo ar atsinaujinančių išteklių neįgyvendinimo problemas. Mes jaudinamės dėl kelių, bet nesijaudiname dėl būsto.

Susidomėjimo yra, bet ne viską mes galime sutarti iš anksto. Aš džiaugiuosi Regionų partijos palaikymu, labiausiai esu įsipareigojęs šiai politinei jėgai todėl, kad pasitikima mano siūlymais, mūsų nuostatos gana artimos. Politinių jėgų gali būti ir daugiau ateityje, galbūt pamatysime per 2–3 mėnesių. Juk jos dar nėra apsisprendusios dėl savo pasirinkimo ateinančiuose rinkimuose.

– Ar jūs prašėte kokios nors politinės jėgos jus paremti? Galite įvardinti, kieno prašėte ir kas per tuos kelis mėnesius galėtų būti tie, kurie jus parems?

– Kol kas aš nesu nė su viena politine jėga kalbėjęs konkrečiai, kad štai, esu toks kandidatas ir, būkite geri, mane paremkite. Pirmiausia buvo Regionų partijos iniciatyva, mes ją apsvarstėme ir ji pasirodė priimtina. Yra kitų pokalbių su politiniais komitetais, su partijomis, turinčiomis narių parlamente arba savivaldybių tarybose. Kol kas aš nenorėčiau įvardinti, bet manau, kad 2–3 mėnesių laikotarpyje matysime, ar Regionų partija yra vienintelė, kuri nori bendradarbiauti su manimi šiuose rinkimuose.

– Grįžkime prie jus parėmusios Regionų partijos. Živilė Pinskuvienė sako, kad jūs – senas pažįstamas. Kas jus sieja su šita partija ir ponais Pinskais?

– Mes su Pinskais esame pažįstami 15–16 metų, kai pradėjau dirbti Seime, Seimo nario Gendriko Žukausko, Seimo narės Nijolės Steiblienės padėjėju, tuo metu man buvo 24-eri metai. Tada teko pažinti Joną Pinskų, 2004 metų kadencijos Seimo narį. Tos aktualijos toliau gal buvo primirštos, bet antrą kadenciją tenka vykdyti mero pareigas, vis tiek kalbamės, šnekamės apie savivaldybių patirtis. Širvintų savivaldybė turi gerų patirčių. Kazlų Rūda jų irgi šiek tiek turi, kartais net ir nacionalinė žiniasklaida mus pamini geru žodžiu. Bendradarbiavimas tikrai yra natūralus, nes turime tas pačias pareigas šiuo metu vietos savivaldoje.

Jonas Pinskus, Živilė Pinskuvienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Sakote „mus“, jūs irgi esate Širvintų rajono gyventojas, taip?

– Turiu gyvenamąjį būstą Širvintų rajone, taip. Lygiai taip pat ir Vilniuje.

– Ž. Pinskuvienė sako: „Galvojame apie tai, kaip teisingai, gražiai ir aiškiai, patraukliai pateikti prezidento programą žmonių suprantama kalba, jiems išnešti tą žinią, kad Lietuvoje prezidentas turi turėti partiją. Matome, kad jei prezidentas yra vienas pats sau, jam yra labai sunku sutelkti politines jėgas.“ Savaime prašosi klausimas – ar tapsite Regionų partijos nariu?

– Kol kas tikrai ne, mes apie tai jau kalbėjomės su politinės partijos vadovybe. Tikrai neįsipareigojau steigti partijos skyrių. Aš įsipareigojau atstovauti šios partijos nuostatoms, derinti jas su savo rinkimų programa, tai daryti kultūringai tarp kitų politinio lauko dalyvių.

– Tai partija, kuri anksčiau vadinosi socialdemokratų darbo partija, ji radosi, kai suskilo socialdemokratai dėl dalies jų noro būti koalicijoje su valstiečiais, laimėjusiais rinkimus 2016-aisiais. Jūs – nepartinis meras, bet buvote Seimo narys, prisišliejęs prie Arūno Valinsko Tautos prisikėlimo partijos frakcijos, vėliau šiai suskilus sukūrėte Krikščionių partijos frakciją, kuri vėliau susijungė su Darbo partija. Tai jūs – nepartinis, einate per partijas, kaip... laisvai. Jums partija ką nors reiškia ar tai tik platforma siekti politinių postų?

– Aš gerbiu, Nemira, jus už žinias, kiek man teko turėti ryšių ar sąsajų su įvairiomis frakcijomis, tačiau pabrėšiu – esu dalyvavęs tik vienos partijos veikloje, tai buvo jau po Seimo nario darbo. Tai buvo socialdemokratų partija, į kurią nuėjau dėl įsitikinimų, po 3-ejų metų mano narystė baigėsi <...>. Seime aš esu kaip nepriklausomas narys, išrinktas vienmandatėje apygardoje. Turėjau su kažkuo dirbti, be abejo. Tuo metu mes turėjome ryšį ir su Arūnu Valinsku, ir su kitais frakcijos nariais, amžiną atilsį Roku Žilinsku, su Donalda Meiželyte, su kuriais buvome pažįstami ne vienerius metus dar iki to laiko. Tai buvo natūralus pasirinkimas. Atsirado ne mano, o visos frakcijos, 17–18 žmonių, nuomonių skirtumų. Deja, taip nutiko, kad frakcijoje priėjome prie išsiskyrimų, vėliau darbas Seime nebuvo per daug nuoseklus.

Seimas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Jūs jau užsiminėte, kad prezidentas pirmiausia yra užsienio politika. Antrą kadenciją dirbdamas meru, jūs daugiau gilinatės į vidaus reikalus. Kokie jūsų užsienio politikos postulatai? Jums priimtini Trumpo, žadančio vėl tapti JAV prezidentu, pažadai nutraukti karą Ukrainoje dabartinėmis sąlygomis ir netiekti paramos ukrainiečiams?

– Matote, Trumpas šiuo metu yra laisvas politikas, jis gali kalbėti, ką nori. Mes turime Europos Sąjungos poziciją, NATO poziciją, kurių laikomės pagal savo narystę tose organizacijose. Aš, kaip ir kiekvienas politikas, blaiviai vertinu šių organizacijų svarbą mūsų valstybės gyvenime, pasisakantis, kad mes ir toliau tų pozicijų turime laikytis. Tokios pozicijos, kurias mes su savo diplomatija galima pasiekti po vidinių derybų tose organizacijose, duok Dieve, kad mums pavyktų turėti toliau tam tikrą reikšmę ir svorį. Tačiau jis neturėtų išsiskirti nuo tų organizacijų pozicijų, palyginti su tuo, ką mes atskirai pareiškiame kaip valstybė savo diplomatiniuose santykiuose.

– Pone Varaška, kaip jūs vertinate savo galimybes prezidento rinkimuose?

– Džiaugiuosi jau vien tuo, kad dalyvauju šiame procese. Man, kaip politikui, leidžia ne tik dabar, bet ir vėliau pateikti siūlymus visuomenei, jos susidomėjimui, vertinimui ir teismui. Kiekvienas žingsnis, kurį pavyks žengti tuose rinkimuose, galbūt su naujomis politinėmis jėgomis, su kuriomis pavyktų tartis, tiek su visuomenės judėjimais, tiek su visuomenininkais man bus džiugi ir maloni patirtis. Mano pagrindinis tikslas šioje kampanijoje – dirbti nuosekliai, pragmatiškai ir racionaliai, nekeliant jokių ekstremalių arba radikalių pasiūlymų, nes tai yra atsakingi rinkimai.

– Kitaip tariant, svarbiausia dalyvauti, bet ne laimėti.

– Svarbiausia pateikti pasiūlymus ir idėjas valstybės, visuomenės labui. Nesvarbu, ar rinkimus laimėsi, ar ne, turi elgtis geriausiai, kaip gali elgtis su savo žiniomis, savo kompetencija tam, kad išloštume visi, o ne vienas žmogus.