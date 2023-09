Istorikas mėgėjas iš Skuodo rašo gimtinės istoriją: nuo grupės feisbuke iki kelių šimtų istorinių straipsnių, tampančių knygomis

„Lietuva prasideda nuo Skuodo“ – taip vadinasi Kaune gyvenančio Prano Šarpnickio dokumentinis filmas apie gimtąjį miestą, išleistas 2018 metais. Dar prieš jo filmavimą ir išleidimą žurnalistas ir istorikas mėgėjas krapštėsi gimtinės istorijoje ir po truputį brandino idėją išleisti Skuodo istoriją. Darbas vis plėtėsi, nuo puslapio feisbuke išaugo į tinklaraštį, o galiausiai turėtų nugulti net 4 knygose. Nors per daugiau nei 8-erius metus P. Šarpnickis nudirbo didelį ir rimtą istorinį darbą, istoriku jis savęs nevadina.

„Mano išsilavinimas yra žurnalistinis. Aš tai paminiu ir pabrėžiu, kad nesu istorikas, tai nėra mokslinis-istorinis veikalas. Tai yra mano bandymas rekonstruoti miesto istoriją, bet aš dirbu kaip istorikai.

Jei yra įžvalga – vadinu tai įžvalga, jei hipotezė – rašau, kad hipotezė ir netvirtinu, kad tai tiesa. Jeigu yra faktas ir turiu bent keletą skirtingų šaltinių, patvirtinančių, kad taip įvyko, šaltinius nurodau ir pagrindžiu – tai kuo aš skiriuosi nuo istoriko? Neišvengiamai per tuos 5–6 metus teko man mėgėjiškai studijuoti ir Lietuvos istoriją, kad mano įžvalgos nenueitų į pievas“, – LRT.lt pasakoja P. Šarpnickis.

Įdomu, kad paklaustas, nuo ko prasidėjo toks gilus domėjimasis gimtojo miestelio istorija, Pranas atsimena itin seną įvykį, kuris jam iš atminties neiškrenta iki šių dienų.

„Dar 1986 metais pavasarį, kai stojau į žurnalistiką ir laukėme egzaminų rezultatų, aš labai pradžiugau, išgirdęs kažką kalbant žemaitiškai. „O, žemaitis“, – sakau. Jis paklausė, iš kur aš esu. Jis buvo iš Klaipėdos ir sužinojęs, kad aš iš Skuodo, visaip iš manęs išsityčiojo, kad aš esu iš kažkokio užkampio, kone skylės. Man visam gyvenimui liko tokia nuoskauda, kompleksas, kad geriau neminėti, iš kur esi. Kad tai tokia gili provincija, kad niekas apie Skuodą nežino. Gal tai ir yra tikroji priežastis, kodėl ėmiausi domėtis miesto istorija. Kad sau ir kitiems įrodyčiau, jog Latvijos pasienio miestas turi be galo įdomią ir spalvingą istoriją, kad iš skuodiškių nepasijuoktų taip, kaip iš manęs kadaise, kad vietiniai didžiuotųsi savo miestu“, – pasakoja P. Šarpnickis.

Pranas Šarpnickis / Asmeninė nuotr.

Tiesa, kitus įvykius, atvedusius jį prie istoriko amato, pašnekovas vadina atsitiktinumais. Dar 2015 m. jis feisbuko socialiniame tinkle įkūrė Skuodo istorijai skirtą grupę, kurioje skelbti įrašus galėjo bet kas. Žmonės dalindavosi senomis fotografijomis, atsiminimais ir panašiai.

2017 m. Pranui, kaip pats įvardija, „užėjo banga“, kai jis skersai išilgai išvaikščiojo Skuodą su fotoaparatu rankose, o tai baigėsi knygos išleidimu.

„Tai nebuvo tikra leidyba, savilaida, tos knygos neturi ISSN ar ISBN kodų – tai tiesiog fotoalbumai. Ir lygia greta pradėjau rašinėti tekstus apie istoriją. Kuo toliau gilinausi, kuo labiau klimpau, pirmąsias istorijas iš interneto vėliau ištryniau – kai rimčiau užsiėmiau rašymu. Tai buvo gana naivios, kažkiek prifantazuotos istorijos. Bandžiau pagirti Skuodą, tai buvo tekstai, labiau panašūs į tuos, kurie rašomi turistiniuose giduose, kai nori kažkuo pasigirti, bet paskui supratau, kad tokių istorijų skleisti nereikia“, – pasakoja P. Šarpnickis.

Ir iš tiesų Prano istorijos apie senųjų laikų Skuodą tikrai nėra tik „gėlytės ir meškiukai“. Štai neseniai autorius publikavo aštuonių straipsnių ciklą apie tarpukario Skuodo nusikaltimus, nelaimes ir įvairius paslydimus, pavadinimu „Nuodėmių miestas“.

Dokumentinio filmo „Lietuva prasideda nuo Skuodo“ pristatymas (2018 m.) / Asmeninė nuotr.

Juose aprašoma ir tamsioji miestelio gyvenimo pusė, pavyzdžiui: „Ir jau spalio 20-ąją per rudeninį jomarką daugumas girtuoklių turgaus aikštėje voliojosi be sąmonės. Per dieną išturgavoję savo prekes, skubiai nešė savo kruvinai uždirbtus centus Kubilevičiui ir Urdangui. O vakare, gerai įgėrus, prasidėjo linksmybės – muštynės. Tuoj daugumas ūkininkų ir šiaip pasiturinčių tėvų sūnų pateko „daboklėn“ – susipažinti su kietais gultais.“

Šmaikšti kalba, intriguojančių ir įtraukiančių istorijų paieška bei platus tiek lietuvių, tiek žemaičių kalbų žodynas – tai atskiria P. Šarpnickio istorinius tekstus nuo „sunkių“ mokslinių darbų. Be to, tekstuose apie šį nedidelį Žemaitijoje esantį miestelį gausu ir kontekstinės informacijos apie to meto Lietuvą, tad įdomių kampų gali surasti bet kuris istorijos mėgėjas.

2018 m. išleidęs filmą „Lietuva prasideda nuo Skuodo“, Pranas gavo dar motyvacijos imtis istorinių tekstų: „Filmas sukėlė nemažą susidomėjimą, „YouTube“ turi per 33 tūkst. peržiūrų, asmeninėje feisbuko paskyroje – dar per 30 tūkst. Skuode susirinko pilna salė, tada pagalvojau, kad daugiau žmonių tai yra įdomu.“

2018 m. lapkritį jis sukūrė tinklaraštį „Skuodo kraštas“ ir per 5-erius metus jame paskelbė beveik 300 straipsnių apie Skuodo istoriją.

„Kuo toliau, tuo labiau klimpau ir po poros metų aptikau, kad visiškai nenagrinėta Skuodo istorija nuo 1900 iki 1915 metų. Vis labiau atradau, kad iki manęs rašę autoriai ne viską darė teisingai, ne viską rašė, įvairių atradimų būta ir jie džiugino – tiek loginiai neatitikimai, tiek faktinės klaidos.

Pavyzdys: visi rašė, kad kino teatras Skuode atsirado 1913 metais, bet man buvo džiaugsmas atrasti, kad pats kinas į Skuodą atvežtas trejais metais anksčiau – 1910 m. Tokios smulkmenos mane džiugina“, – pasakojo P. Šarpnickis.

Jis yra užsibrėžęs ir savo darbo pabaigos datą – tai yra 1944 m. spalio 13 diena. Anot autoriaus, tą datą jis laiko senojo Skuodo mirtimi ir toliau prasideda naujasis – sovietinis, o paskui ir dabartinis.

Pranas Šarpnickis / Asmeninė nuotr.

Pradėjęs savo istorijas klijuoti į knygą, Pranas pamatė, kad jos apimtis išeitų milžiniška, tad viską išskirstė į 4 knygas. Pirmosios 2 jau yra baigtos, o kitos 2, kurios turėtų apimti tarpukarį, dar rašomos. Tuo pat metu autorius po truputį kontaktuoja su leidyklomis ir tikisi, kad savo darbą pavyks vieną dieną laikyti rankose kaip popierines knygas.

Gal į kai kuriuos aspektus leidžiuosi ir per daug smulkmeniškai, bet rašydamas istorijas jaučiuosi, tarsi įrodinėčiau matematines teoremas, kad tikrai buvo taip, o ne kitaip. Man svarbu parodyti ne tik, kas vyko, bet ir kodėl vyko, kaip tai vyko, atrasti sąsajas. Apginti tiesą. Nors pagal išsilavinimą esu humanitaras, visad mėgau ir tebemėgstu tiksliuosius mokslus.

Vietiniams skuodiškiams gali būti svarbios ir tam tikros pavardės, kurios gal sunkina tekstą, bet gal kažkam tai bus smagu, gal besiremdamas knygomis galės papildyti savo giminės medį.

Kartais atrodo, kad rašau per daug smulkmeniškai, per daug datų. Bet kaip istorija be datų? Net ir dabar suprantu, kad kartais žmonės nesuvokia, kas yra tarpukaris ar kad sovietmečio rubliai nėra tie patys, kas caro laikų rubliai“, – pasakoja skuodiškis.

Pranas Šarpnickis / Asmeninė nuotr.

Tiesa, Pranas pripažįsta, kad ne kartą ir ne du yra aplankiusi mintis viską mesti ir darbo nebetęsti.

„Kartais nusibosta, norisi mesti, ateina mintys, kad niekam to darbo nereikia ir jis beprasmis. Tada pagalvoju, kad 5-erius metus darbui atidavus, reikia jį baigti. Kai suabejoju, vis pagalvoju, kad gal liko tik vienas žingsnis ir viskas bus baigta. Per žemaitišką užsispyrimą, kraują ir prakaitą bandau šitą dalyką užbaigti.

Jei ne keliasdešimt skuodiškių, kurie mane per platformą „Contribee“ visus tuos metus rėmė finansiškai, aš seniai būčiau sustojęs. Materialus aspektas yra svarbus. Iš nuogos idėjos gali dirbti tik visiškas idiotas.

Pažiūrėjus iš filosofinio taško – jei bent viena siela bus išgelbėta, vadinasi, tavo pastangos turi vertę. Perfrazavus – jei kažkas perskaitys ir jam patiks, bus labai gerai. Galbūt perskaitęs kažkas nustebs, gal tai bus jaunuolis, kuris užsispirs padaryti dar geriau. Šią vasarą buvau pakviestas į Skuodo atviro jaunimo stovyklą, kur pasakojau istorijas apie Skuodą, ir jaunimo akyse mačiau blizgesio. Dėl to tai daryti ir verta“, – sako P. Šarpnickis.

Pranas Šarpnickis / Asmeninė nuotr.

Paklaustas apie mėgstamiausią istorinį metą, kuriame norėtų pabuvoti, autorius pirmiausia įvardija 1918–1941 m. Lietuvą bei laikotarpį tarp 1200 ir 1300 metų. Tiesa, tarpukario laikotarpis turi kur kas daugiau šiomis dienomis pasiekiamų istorinių šaltinių, be to, Pranui labai svarbi yra to meto spauda, kurią istorikas mėgėjas bando perskaityti kone visą, kad nepraleistų net mažiausio fakto apie gimtąjį miestą.

Rašant istorinius straipsnius pašnekovą motyvuoja ir atvejai, kai jam pavyksta surasti tiesą apie įvykius, kurie iki šiol aprašyti buvo neteisingai ar netiksliai. Pranas pateikia ir kelis pavyzdžius apie sugriautus mitus ar ištaisytus faktus.

„Istorijų yra įvairių, pavyzdžiui, dėl Mūro kryžiaus (vienas Skuodo simbolių – aut. past.). Kalbama, kad jis pastatytas Chodkevičiaus laikais 1572 m. ar 1600-ųjų pradžioje. Kai pabandžiau išsiaiškinti, kuo remiantis kiti autoriai tai rašo, supratau, kad remiamasi nepatikrintomis ir abejotinomis žinutėmis. Man daug abejonių sukėlė, ar tikrai tas Mūro kryžius toks senas, ką rašo ir turistinės knygelės. Juolab kad XIX a. šaltiniai sako, kad ten apskritai galėjo stovėti rotušė – Mūro kryžius ten negalėjo stovėti. Esu įsitikinęs, kad jis tikrai ne toks senas, kaip tvirtinama, pastatytas XIX a. viduryje arba antrojoje pusėje. Visi faktai liudija, kad XVI a. jis ten negalėjo būti pastatytas.

Kitas įdomus dalykas: Skuodo istorijos muziejuje tvirtinama, kad po stiklu gulinti Skuodo budelio kalavijo kopija yra padaryta pagal originalą, esantį valstybės archyvuose. Bet paaiškėjo, kad valstybės archyvuose tokio originalo nėra, kad ta kopija padaryta dar sovietmečiu ateizmo muziejaus, nežinia, pagal kokį kalaviją, ir nežinia, kokiu tikslu. Bet iš tiesų Skuodo budelio kalavijas egzistavo, nes apie 1830-uosius jį matęs aprašė Mykolas Gadonas. Paskui jis išvežtas į Kauną ir galų gale pražuvo. Nebūčiau net pagalvojęs, bet man užkliuvo kalavijo kopijos įrašas, jis pasirodė keistas. Pradėjus nagrinėti ir aiškinantis, kur tas originalas, paaiškėjo, kad jo nėra. Tad muziejininkės sako netiesą ar net pačios to nežinojo.

Buvo ir daugiau. Man pavyko nustatyti pirmojo Skuode pastatyto spektaklio vietą. Tai smulkmenos, jos nėra esminės ir tokie pažaidimai gal į knygas net nepateks, bet smagu, kad iki tavęs niekas to nerado, o tu ėmei ir suradai. Tai ir veža“, – pasakoja P. Šarpnickis.

LRT.lt pašnekovo P. Šarpnickio istorijas apie senąjį Skuodo miestą gali skaityti jo puslapyje „Skuodo kraštas“.