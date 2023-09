Stiprių politinių lyderių besižvalganti Europa: tyrimas atskleidė – ar Lietuva nori tvirtos rankos valstybės vadovo?

Daugiau nei prieš metus mokslininkų iš Karaliaus Koledžo ir Londono Ekonomikos ir politikos mokyklos Jungtinėje Karalystėje atlikta sistemiška Pasaulio vertybių ir kitų panašių apklausų duomenų analizė atskleidė, kad nors parama demokratijai ir demokratiniams principams visame pasaulyje išliko tvirta ištisus dešimtmečius, tačiau yra požymių, kad kai kuriems žmonėms vis labiau priimtinesni tampa stiprūs politiniai lyderiai, tam tikromis aplinkybėmis galintys apeiti ir kai kurias demokratinio valdymo taisykles.

Minėto tyrimo metu nustatyta, kad, nors dauguma žmonių ir mano, kad demokratija yra gera ir tinkama valdymo sistema, tačiau vis labiau toleruojamas autoritarinis vadovavimo stilius.

Panašų tyrimą „Europiečiai ir jų vertybės: tarp individualizmo ir individualizacijos“ atlikę ir išanalizavę Europos vertybių studijos apklausos duomenis, surinktus laikotarpiu nuo 2017 metų, Prancūzijos mokslininkai priėjo prie išvados, kad europiečiai toli gražu nėra taip demokratiškai nusiteikę, kaip numatoma Europos Sąjungos sutartyje.

Antrajame šios sutarties straipsnyje aiškiai įvardijamos vertybės, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga: pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė (arba kitaip – teisės viršenybė, įstatymo valdžia) ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Europos sąjunga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prancūzijos mokslininkų tyrimo duomenys atskleidė, kad, priešingai nei daugelis galvoja, Europos visuomenėse solidarumo vertybės pamažu įsitvirtina, nepaisant individualistinės laikysenos pagundų ir teikiamų privalumų. Taip pat pakankamai aiškiai reiškiasi asmenų savarankiškumo ir laisvės rinktis savo gyvenimą troškimas – tai ypač ryšku šeimos, politikos, darbo ir net religijos srityse. Tačiau liūdina tai, kad europiečių prisirišimas prie demokratinių principų nėra toks akivaizdus, kaip norėtųsi.

Tik trečdalis europiečių mano, kad jų šalis valdoma demokratiškai, ir tik kas penktas yra patenkintas savo šalies politinės sistemos veikimu. 52 proc. visų apklaustųjų pritartųVyriausybei, sudarytai iš ekspertų, priimančių svarbiausius šalies sprendimus, 32 proc. palaikytų autoritarinio lyderio valdžią, o 14 proc. netgi pritartų kariniam režimui. Visi šie duomenys liudija aiškų piliečių atstovavimo krizės požymį.

Minėtų mokslininkų iš Jungtinės Karalystės teigimu, kai kuriose Europoje šalyse, ypač Lenkijoje ir Vengrijoje, per pastaruosius du dešimtmečius buvo sukurtos į autoritarines vis labiau panašėjančios politinės sistemos, o beveik visose žemyno šalyse pagreitį įgauna kraštutinės dešinės partijos. Be to, politinio elito atstovai yra smarkiai kritikuojami dėl to, kad yra korumpuoti, nesuvokiantys paprastų piliečių poreikių ir lūkesčių bei nepajėgūs priimti tinkamų įstatymų. Būtent todėl atrodo, kad Europos demokratijos išgyvena krizę.

Tad nenuostabu, kad tokiame kontekste žmonės jaučiasi nusivylę, sutrikę ir ima gręžtis į griežtesne retorika pasižyminčius politinius lyderius, kurių tiesiama tvirtesnė ranka turėtų padėti išspręsti esamas problemas.

Europos Vadovų Taryba / AP nuotr.

Nors paprastai sutariama, kad autoritarizmas yra destruktyvus reiškinys, keliantis grėsmę liberalioms visuomenėms, tačiau kai kurie mokslininkai pastebi, kad toks šalies valdymo stilius gali būti naudingas tiek individų jausmui, kad bent kažką galima kontroliuoti, tiek ir siekiant įvairių grupių tikslų. Tokia logika reiškia, kad globalios kolektyvinės problemos, tokios kaip COVID-19 sukelta krizė ar klimato kaita, gali eiti koja kojon su išaugusia parama autokratiniam valdymo būdui. Nutinka taip, kad liberalias vertybes nusveria visuomenės narių vienybės ir konkrečių, greitų ir aiškių valdžios veiksmų poreikis.

Politikos psichologijos tyrimai taip pat rodo, jog žmonės sunkiai toleruoja netikrumo jausmą, o susidūrę su neapibrėžta, kritine situacija, paprastai bando susigrąžinti kontrolės jausmą į savo rankas dėdami viltis į griežtą ir daug žadantį politinį lyderį, galintį tą tvarką atkurti. Kaip pastebėjo Michele Gelfand su kolegomis, autoritarinių režimų pagausėja ekonominių krizių laikotarpiais – ieškant autoritarinių lyderių tokiu būdu reaguojama į išorinių jėgų keliamą netikrumą ir grėsmę.

Šioje vietoje verta pažvelgti, kokį vaizdą Lietuvoje bei Europoje, kalbant apie paramą autoritariniams lyderiams, rodo 2020 m. rugsėjo – 2022 m. gegužės mėnesiais atlikta reprezentatyvi Europos socialinio tyrimo (EST) apklausa.

Šio tyrimo metu iš viso apklausta daugiau nei 33 tūkst. respondentų, iš kurių 1 659 – Lietuvoje, kurioje apklausa vyko 2021 m. liepos-gruodžio mėnesiais. Respondentų prielankumas autoritarinio tipo lyderiams EST apklausoje matuotas klausimu, ar jiems būtų priimtina, jei šalis, kurioje gyvena, turėtų stiprų politinį lyderį, esantį aukščiau įstatymo. Šiuo klausimu vertinta viena iš autoritarizmo dimensijų – paklusnumas autoritetui, kuris apibrėžiamas kaip nekritiška, pagarbai, nuolanki parama esamiems visuomenės ar atskirų jos grupių autoritetams bei institucijoms jiems paklūstant, o ne kritiška, abejojanti, maištinga, opozicinė laikysena jų atžvilgiu. Autoritarinis politinis režimas yra toks, kuriame nėra laisvų ir sąžiningų rinkimų, valdžia sutelkta viename asmenyje ar institucijoje arba kai valdančiojo galios niekas neriboja. Tokiam režimui atsiarti dažniausiai pakanka ir vieno iš minėtų požymių.

Recepas Tayyipas Erdoganas ir Viktoras Orbanas / AP nuotr.

Tad kiek Lietuvos gyventojams yra priimtinas autoritarinis politinis lyderis? O atsakymas toks, kad Lietuvos gyventojų nusiteikimas stipraus politinio lyderio, esančio aukščiau įstatymo, kuris dažnai įvardijamas „tvirtos rankos“ ilgesiu, atžvilgiu mažų mažiausiai verčia sunerimti. EST 10-osios bangos duomenys rodo, jog Lietuvoje palankumas stipriam politiniam lyderiui, kurio galios nevaržytų jokie teisės aktai, vidutiniškai siekia net 4,33 balo (žr. 1 pav.). Respondentai stipraus politinio lyderio priimtinumą turėjo įvertinti 10-ies balų skalėje, kur 0 reiškė, kad toks lyderis visiškai nepriimtinas, o 10 – visiškai priimtinas. Bendras visų tyrime dalyvavusių šalių vidurkis yra gerokai mažesnis nei Lietuvoje – 2,89 balo.

Beveik toks pats vidutinis palankumas, kaip ir Lietuvoje, lyderiui su tvirta ranka išreikštas ir Vengrijoje, kurioje Viktoro Orbano valdymo stilius jau seniai kritikuojamas dėl autoritarinių tendencijų. Šiek tiek labiau nei Lietuvoje stipriam politiniam lyderiui linkę pritarti ir Slovakijos bei Bulgarijos gyventojai. Čia verta prisiminti ir tai, kad Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas, ilgą laiką buvęs aukšto rango karininkas, taip pat laikomas tvirtos rankos šalininku. Beveik kas trečias Lietuvos gyventojas virš įstatymo esančio lyderio priimtinumą įvertino 7-10 balų. Daugiau tokių respondentų buvo tik Bulgarijoje. Atitinkamai mažiausia dalis (kiek mažesnė ji tik Vengrijoje ir Bulgarijoje), palyginus su kitomis šalimis, Lietuvoje buvo ir tokių respondentų, kurie išreiškė didžiausią nepalankumą minėto tipo politiniams lyderiams. Mažiausiai stiprus politinis lyderis priimtinas Islandijos, Norvegijos, Portugalijos, Šveicarijos bei Jungtinės Karalystės gyventojams, kur vidutinis balas nesiekė net 2. Pavyzdžiui, Islandijoje net 74,9 proc. respondentų, vertindami autoritarinio šalies lyderio priimtinumą, rinkosi patį kraštutinį atsakymo variantą, t. y. 0 balų. Lietuvoje tokių respondentų buvo tik 23,9 proc.

Vidutiniai stipraus politinio lyderio, esančio aukščiau įstatymo, priimtinumo vertinimo balai EST 10-ojoje bangoje / Tyrimo informacija

Gal daugiau optimizmo įneštų Lietuvos gyventojų požiūris į tai, kiek jiems apskritai svarbi demokratija kaip vertybė?

Deja, tačiau vaizdas čia ne ką geresnis. Gyventojų paramą šalyje veikiančiam politiniam režimui atskleidžia EST klausimas apie svarbą gyventi demokratiškai valdomoje šalyje. Ši svarba buvo vertinta 10-ies balų skalėje, kur 0 reiškė, jog gyventi demokratiškai valdomoje šalyje visiškai nesvarbu, o 10 – jog ypatingai svarbu.

10-osios EST tyrimo bangos duomenys pribloškia tuo, kad Lietuva yra priešpaskutinėje vietoje gyventojams deklaruojant svarbą gyventi demokratiškai valdomoje šalyje – nors vidutinis balas ir atrodo aukštas (8,12 balo), tačiau jis vos žemesnis tiktai Čekijoje (žr. 2 pav.). Norvegijoje, Suomijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Graikijoje (mažėjimo tvarka) šis balas yra didesnis nei 9. Panašiai kaip Lietuvoje gyvenimo demokratiškai valdomoje šalyje svarba suvokiama Juodkalnijoje ir Slovėnijoje.

Vidutiniai svarbos gyventi demokratiškai valdomoje šalyje balai EST 10-ojoje bangoje / Tyrimo duomenų informacija

Lietuvos atveju užfiksuotas statistiškai reikšmingas ryšys tarp prielankumo autoritariniam politiniam lyderiui ir tokių respondentų siociodemografinių charakteristikų kaip lytis, amžius, išsilavinimas ir bendros namų ūkio pajamos: kuo vyresni respondentai, kuo žemesnis jų išsilavinimas bei kuo mažesnės jų namų ūkių pajamos, tuo labiau jiems atrodo priimtinesnis politinis lyderis, esantis aukščiau įstatymo. Tokiems lyderiams prielankesnės ir moterys. Tokio paties pobūdžio ryšys užfiksuotas ir visose EST apklausoje dalyvavusiose šalyse bendrai.

Panašus modelis Lietuvoje, kaip ir stipraus lyderio priimtinumo atveju, veikia ir respondentams vertinant gyvenimo demokratinėje šalyje svarbą – didėjant amžiui ir namų ūkių, kuriuose gyvena respondentai, pajamoms bei esant žemesniam išsilavinimui ši svarba mažėja. Su lytimi statistiškai reikšmingo ryšio nenustatyta. Visose EST apklausoje dalyvavusiose šalyse bendrai tokios pačios krypties statistiškai reikšmingas ryšys užfiksuotas tik su išsilavinimu ir namų ūkių pajamomis. Aiškus ryšys ir tarp stipraus lyderio priimtinumo ir svarbos gyventi demokratiškai valdomoje šalyje – kuo ši svarba didesnė, tuo mažiau toleruojama įstatymu neribojamo politinio lyderio atsiradimo galimybė šalyje.

Nors matant Lietuvos duomenis darosi kiek nesmagu ir norisi suktis nuo atspindžio veidrodyje, o esamos tendencijos kiek gąsdina, tačiau reiktų įvertinti ir tas aplinkybes, kad apskritai demokratijos svarba įvertinta pakankamai aukštu balu ir jis kiek neramina tik lyginamajame kontekste. Taip pat svarbu paminėti, kad pati apklausa Lietuvoje daryta dar tik slūgstant pandemijos sukeltai krizei ir buvusiems suvaržymams. Tuo metu valdžia buvo stipriai kritikuojama dėl nesugebėjimo tvarkytis su pandemijos sukeltomis problemomis, visuomenė tapo stipriai susipriešinusi. Tad kai į bendrą kokteilį susiplaka ekstremali situacija, permainų baimė ir neužtikrintumas dėl ateities, nostalgija „seniems geriems laikams“ bei „tvirtos rankos ilgesys, vaizdas yra toks, koks yra.

Prezidentūra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jau ankščiau minėtų Prancūzijos mokslininkų teigimu, demokratija daugelyje ES šalių yra trapesnė, nei daugelis galvoja, tad politikai ir pilietinė visuomenė turėtų ieškoti būdų, kaip sustiprinti piliečių pasitikėjimą demokratine sistema. Tokiomis aplinkybėmis, kai politikai yra smarkiai kritikuojami, demokratijos privalo bandyti iš naujo save legitimuoti – visų pirma tinkamais ir visuomenei priimtinais sprendimais, atliepiančiais jos lūkesčius, taip pat neprovokuodami nereikalingos konfrontacijos ir neatsargiai (o gal kartais – ir tyčia) žaisdami su dviprasmiškais simboliais ir retorika. Pradedant nuo nelabai vykusių pajuokavimų apie policinę valstybę iki kai kurių ministrų rodymosi viešojoje erdvėje su militaristiniais apdarais.

Valstybės prezidentas irgi yra bandęs savo įvaizdį paįvairinti karine uniforma, tačiau jam užteko įžvalgumo daugiau šio bandymo nebekartoti. Aukščiausias pareigas šalyje užimantys politikai tikrai turėtų labai gerai pagalvoti rinkdamiesi militaristinius atributus, nurodančius ir atitinkamą statusą, kuris nėra tinkamas civiliams politiniams lyderiams (nors karo metu tai galbūt ir pateisinama), nes kursto nereikalingas aistras ir kelia nederamų asociacijų su Lotynų Amerikos ar kitų diktatorių apranga, kas paramos demokratijai tikrai nedidina. Kyla natūralus klausimas, kokia žinia nešama tokiais stiprų krūvį savyje turinčiais simboliais?

Straipsnio pradžioje pristatytą Karaliaus Koledžo ir Londono Ekonomikos ir politikos mokyklos tyrimą atlikusių mokslininkų teigimu, gera naujiena ta, kad, nepaisant intensyvių viešųjų diskusijų apie pasaulinį demokratijų nuosmukį, pirmenybė demokratijai, kaip valdymo sistemai, vis dar išlieka stabili visame pasaulyje jau daugiau nei du dešimtmečius. Tačiau ar ilgai taip bus?

Vytauto Didžiojo universiteto vykdomą projektą „Lietuvos narystės Europos Socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano įgyvendinimas“ (Nr. VS–3) finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba.