Mokytojai ir švietimo ministerija sutaria, kad atlyginimus reikia kelti, bet nesutaria, kaip juos skaičiuoti

Po penkerių metų pertraukos Lietuvoje vėl streikuoja mokytojai. Penktadienį šalies mokyklose vyko įspėjamasis streikas, dviejų pirmų pamokų nevedė maždaug dešimtadalis mokytojų. Tačiau poros valandų streikas gali išsitęsti iki mėnesio – bent taip žada profesinė sąjunga, reikalaujanti jau dabar mokytojams kelti algas. Esą kitaip kitąmet pasiekti 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU) nebus galimybių. Valdžia žada, kad 2024 m. gale šis skaičius bus pasiektas. Visgi abi pusės mokytojų atlyginimus skaičiuoja skirtingai.

„Turime viltį, todėl šiandien stengiamės šviesti balta vilties spalva, turime viltį, kad būsim išgirsti“, – taip penktadienį streikuojantys mokytojai kreipėsi į švietimo ministrą. Kai kurie pedagogai sako, kad darbo sąlygos vis prastėja.

„Per 30 metų niekas nepasikeitė – visom prasmėm. Krūvis didėja, sąlygos blogėja“, – sakė Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytoja Vitalija Kojelytė-Gervickienė.

„Mūsų tikslas yra ne pasigerinti sąlygas dabar dirbantiems mokytojams, nors ir tai aišku labai svarbu, bet, kad mūsų mokyklos nesužlugtų, nes mes matome, kokia situacija, mes matome, kaip ima trūkti mokytojų“, – pridėjo Panevėžio „Vilties“ progimnazijos mokytoja Rasa Urbonavičienė.

Įspėjamajame streike dalyvavo apie 5 000 pedagoginių darbuotojų – mažiau nei dešimtadalis visų.

Įspėjamasis mokytojų streikas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Streikuojanti Švietimo darbuotojų profsąjunga reikalauja atlyginimus jau dabar didinti 20 proc., o nuo sausio – dar 30 proc., taip pat klasėse mažinti mokinių skaičių. Švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas sako, kad visa tai suderinti sudėtinga.

„Atlyginimas didinamas 20 procentų, mažinamos klasės, tai reikėtų lėšų 33 proc. Tai ką rinktųsi – ar 20 procentų didesnį atlyginimą ir mažesnę klasę trejais mokiniais – tada pradeda galvot, nes galvojam apie visų sąlygų gerinimą vienu metu, bet nepagalvojama apie alternatyvius kaštus“, – kalbėjo jis.

Profsąjunga kelti algas reikalauja jau dabar, nes, teigia, kad kitaip nebus pasiektas susitarimas mokytojams mokėti 130 proc. VDU.

Tokią sumą partijos sutarė prieš dvejus metus ir užtvirtino parašais ant nacionalinio švietimo susitarimo. Tai tiko visiems ir tada atrodė, kad viskas bus aiškiau ir geriau. Bet dabar būtent dėl šio skaičiaus kyla didžiausia sumaištis.

Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad dabar mokytojai uždirba kiek mažiau nei vidutinis atlyginimas, jis – 1240 eurų į rankas.

„Mes matėm, kad Vyriausybė nieko nedarė, trejus metus nepriiminėjo jokių sprendimų ir neįmanoma (susitarimo – LRT.lt) įgyvendinti“, – teigė jis.

Bet Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas prieštarauja: „Jie šneka apie pareiginį atlygį – pareiginis atlygis pavojingas skaičius, nes gali priedai viršyti net pareiginį atlygį.“

Įspėjamasis mokytojų streikas. Andrius Navickas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Visgi profsąjunga sako, kad priedai reiškia didesnį darbo krūvį.

Valdantieji remiasi duomenų agentūros skaičiais, pagal kuriuos mokytojai jau uždirba 110 procentų vidutinės algos – 1350 eurų į rankas. Ji skaičiuojama su visais priedais, t.y. kiek realiai gaunama.

Neseniai švietimo ministrės postą palikusi Jurgita Šiugždinienė sako, kad kitąmet pasiekti 130 proc. nebus problema.

„Būtų stebėtina, jei kažkas jau dabar mano, kad nepasieks. Pasieks – Vyriausybė yra įsipareigojusi. Tai yra ir politinių partijų susitarime, ir kolektyvinėse sutartyse, taigi iki trečio ketvirčio pabaigos 130 proc. VDU bus pasiekta“, – tikino ji.

Atsižvelgiant į kitų metų vidutinės algos prognozes, norint pasiekti sutartus 130 proc. mokytojams į rankas reikėtų mokėti beveik 1700 eurų.

Susitarimą tada pasirašė konservatoriai, liberalai, Laisvės partija, socialdemokratai, Darbo partija, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), vėliau prisidėjo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Dabar LVŽS iš susitarimo nusprendė trauktis.

„Bendrai mes matom daug plačiau, nei mokytojai mato – matom tinklo problemas, kitas problemas, susijusias su programom“, – aiškino LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Įspėjamasis mokytojų streikas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Trauktis svarsto ir darbiečiai.

„Mes sakom, kad reikia grįžti prie metodikos ir susitarimo. Akivaizdu, kad 130 proc. nuo VDU pagal esamas metodikas mes nepasieksim“, – kalbėjo Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Seimo Darbo partijos frakcijos narė.

„Jei ir toliau nebus jokių poslinkių dėl susitarimo tikslų, taip, vis dar kalbame, kad verta trauktis – nėra prasmės dalyvauti susitarime, kuris nebus įgyvendintas“, – pridėjo ji.

Pasak R. Karbauskio, pasitraukus LVŽS ir Darbo partijai, susitarimas „liks valdžios susitarimas su savimi pačiais, kurio jie net nežada vykdyti“.

Bet švietimo ministras sako, kad nepriklausomai nuo to, pažadai, prieš dvejus metus užtvirtinti parašais, bus vykdomi.

„Tikslų tai niekaip nepakeičia, mūsų įsipareigojimai Vyriausybės lieka – ką reiškia pasitraukimas, kad tikslai yra iki 2030 m. Gal jaučia, kad gali tekti juos įgyvendinti laimėjus rinkimus, o jei nesi susitarime, tai nesi įsipareigojęs“, – aiškino G. Jakštas.

Ir kad nesikartotų 2018 m. istorijos, kai streikuojantys mokytojai mojo per švietimo ministerijos langus, ką jau dabar galėtų pasiūlyti mokytojams ministras žada pristatyti kitą savaitę. Nors su mokytojais derasi jau kurį laiką, iki šiol neturi skaičiavimų.

„Mokytojai nepajuto to augimo, kaip tikėtasi, reiškia, didysis augimo krūvis lieka paskutiniams metams. Dabar intensyviai dėliojamės, kiek reikėtų didinti per tuos du etapus, pradedant nuo sausio, po to rugsėjo mėnesį“, – aiškino ministras.

Jei sutarimo mokytojai ir ministerija neras, rugsėjo 29 d. prasidės bent mėnesį truksiantis streikas. Per jį mokytojai, kad ir kuriame Lietuvos krašte dirba, pėsčiomis žygiuos iki ministerijos Vilniuje.

Įspėjamasis mokytojų streikas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Eis ne vieni, prie jų prisijungs ir moksleiviai – Moksleivių sąjunga pasirašė susitarimą, kad palaiko mokytojų reikalavimus didinti algas ir mažinti klases.

„Tai susiję reikalavimai su ugdymosi kokybe, kas yra kiekvieno moksleivio interesas – kiek jis gauna dėmesio per pamokas, kiek energingas, atsinaujinęs jo mokytojas, kūrybingas, norintis skirti visą save“, – sakė Jonas Trumpa, Moksleivių sąjungos prezidentas.

Jei pasiūlys mažiau ar vėliau nei tikisi mokytojai, tai nebūtinai reikš, kad sutarti nepavyks.

„Galimybės susitarti visada yra – ar šiuos metus, ar kitus metus – tikrai mokytojai gal galėtų palaukti. Laukėm 4 metus, kol ši Vyriausybė ką nors pasiūlys, bet jie nieko nepasiūlė“, – kalbėjo Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.