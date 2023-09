Bėgančios nuo girtų vyrų, sumuštos iki mirties, paliktos be alimentų: laiškai atidengia moterų sovietmečiu patirtą siaubą

„Geria darbo metu, parėję išveja iš namų žmonas, o pirmininkui negalim pasiskųst, nes jis pats geria daugiau nei visi. Bet gal jūs, redakcija, galit padėti mums, mes norim gyventi kaip ir visi kiti žmonės, norim dalyvaut saviveikloje, norim pažiūrėt vakarų, norim sulaukti iš darbo negirtų vyrų“, – taip prasideda vienas iš istorikės, Lietuvos istorijos instituto mokslininkės dr. Ievos Balčiūnės archyvuose rastų laiškų, atskleidžiančių nutylėtą vėlyvojo sovietmečio moterų kasdienybę.

Balsai iš virtuvės

Sovietų Sąjunga oficialiai skelbė apie iš virtuvės priespaudos išlaisvintas ir lygias teises įgijusias moteris, tačiau tikrovė buvo kitokia.

I. Balčiūnė tyrė nuo 1966 m. iki beveik pat Sovietų Sąjungos žlugimo rašytus laiškus žurnalo „Tarybinė moteris“ redakcijai. Anot mokslininkės, šie laiškai anuomet buvo nelyg moterų emocinės pagalbos linija, čia atsispindėjo kitur neužfiksuoti visuomenės rūpesčiai.

„Vėlai vakare, po darbo valstybei ir šeimai, virtuvėje, visiškoje tyloje moteris rašo laišką“, – tokiu vaizdiniu paskaitą Lietuvos nacionaliniame muziejuje pradėjo istorikė. Ji priminė, kad būtent virtuvė komunistinio bloko šalyse buvo laikoma tam tikro buitinio disidentizmo erdve, kur galima jaustis laisviau.

Tyrėja išskiria tris pagrindines sovietinės moters problemas: vienišų motinų skurdas ir prastos gyvenimo sąlygos, smurtaujantys vyrai, noras turėti vaikų.

Krautuvė sovietmečiu / AP nuotr.

Anot istorikės, laiškų tonas – nelyg pagalbos šauksmas, pasipiktinimas, neteisybė, kurios nebuvo galima išsakyti kitur.

Žurnalas „Tarybinė moteris“ buvo leidžiamas visoje Sovietų Sąjungoje, o kiekvienoje respublikoje redakcija turėjo sudominti moteris vietinės reikšmės klausimais. Lietuvos „Tarybinė moteris“ samdė gerus autorius ir fotografus: čia rašė gydytoja Filomena Taunytė, fotokorespondentu dirbo žinomas fotografas Antanas Sutkus.

Bet juk mane iš namų su kūdikiu ant rankų veja socializmo amžiuje. Kur man ieškoti užtarimo, pas ką? Laiško citata

Žurnalas turėjo vykdyti komunistų partijos nurodymus: rašyti apie darbą, ateizmą, „internacionalinį auklėjimą“. Anot I. Balčiūnės, buvo aiškiai nurodyta, kad žurnalai moterims turi reikšti kritiką, tačiau tik tam tikrais klausimais, pavyzdžiui, biurokratizmo.

Akivaizdžiai politinių temų moterys nemėgo – daugiausia jame rašyta apie aktualias praktines temas: šeimą, buitį, valstybės pagalbą moterims, nėštumo planavimą, konsultuota skyrybų, vaikų auklėjimo klausimais.

Nuo 15 tūkst. egzempliorių žurnalas išaugo iki 350 tūkst. – tokiu tiražu žurnalai neleidžiami ir šiais laikais.

Ieva Balčiūnė / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Vaikštau iš kabineto į kabinetą, o pagalbos jokios“

Laiškai turėjo įtraukti skaitytojus ir paskatinti juos atsiverti, tačiau šiandien žinoma, kad jų turinys buvo perduodamas partijos centriniam komitetui. Redakcija laiškų nespausdino, tačiau buvo nurodymas į kiekvieną atsakyti.

Pasak I. Balčiūnės, gal du iš trijų laiškų būdavo apie sunkias gyvenimo sąlygas, buitį. Itin dažnai redakcijai rašydavo vienišos motinos su mažais vaikais ir skųsdavosi tiesiog neturinčios, kur gyventi. Šiuose laiškuose galima įžvelgti ir kritiką režimui.

Istorikė sako – vieniša motinystė be pagalbos iš artimųjų Sovietų Sąjungoje reiškė atsidūrimą visiškame skurde.

„Aš paprastas darbo žmogus. Per 30 sovietinės valstybės metų nuolat girdžiu apie rūpestį žmogumi, kad besieliškumas, beviltiškumas – kapitalistinio pasaulio įstatymai. Bet juk mane iš namų su kūdikiu ant rankų veja socializmo amžiuje. Kur man ieškoti užtarimo, pas ką? Kur tie įstatymai, kurie turėtų saugoti mane ir vaiką?“ – vieną laišką, parašytą 1969 m., citavo istorikė.

Virgilijus Šonta, iš ciklo „Mokykla – mano namai“ (1980–1983) / V. Šontos nuotr.

Kita moteris, telšiškė, rašo, kad liaudies teismas ją iškeldino iš ir taip kuklaus būsto malkinėje, ji su mažais vaikais ir kūdikiu apsigyveno tiesiog kieme. Nors sovietmečiu butais aprūpindavo darbovietė, moteris čia pagalbos nesulaukė ir galiausiai prisibeldė pas aukštą vietinį valdininką.

„Vaikštau iš kabineto į kabinetą, o pagalbos jokios. <...> Bėgu su klykiančiais vaikais į partijos komitetą pas antrąjį sekretorių“, – rašė moteris.

Tačiau jis teskyrė jai 6 kv. metrų ploto patalpą be elektros, prastais langais ir išlūžusiomis durimis.

„Duokite nors lovą, kad būtų kur kūdikius padėti. Aš rašau iš sielvarto, jei galite, atvažiuokite patikrinti viską, tada patys suprasite motinos su trimis vaikais skausmą. Nejau taip gali būti?“ – neviltį liejo moteris.

Krautuvė sovietmečiu / AP nuotr.

Dar kita trijų vaikų motina skundėsi, kad vaikų tėvas neprisideda prie vaikų išlaikymo, jie keturiese gyvena 9 kv. metrų nekūrenamoje virtuvėlėje, „vaikai pamokas ruošia sėdėdami ant čemodano“. Be to, jiems dažnai tenka likti be priežiūros, nes moteris turi sveikatos problemų ir dažnai gydoma ligoninėje.

„Sienos supelijusios, tai gyvi kapai, laidojantys ne tik mano sielą ir sveikatą, bet ir vaikų. Kur tik besikreipiau, visi atsakymai – niekuo negalime padėti, laukite eilės tvarka. O eilėje tai jau tikrai netvarka: buvau pirma, tai nukėlė į 62-ą. <...> Darbe visi nepatenkinti mano skundais, bet aš kitos išeities neturiu. Liko tik Maskva“, – rėžia vieniša mama.

Istorikės I. Balčiūnės teigimu, vyrai gana nesunkiai išvengdavo alimentų mokėjimo, slėpdavo atlyginimą. Vienišoms motinoms skurstant, augo ir paliekamų vaikų skaičius. Tuo metu socializmą deklaravusios valstybės teikiama pagalba buvo nelanksti, sunkiai pasiekiama, o dažniausiai reikšdavo vaiko apgyvendinimą globos įstaigoje, savaitiniame darželyje.

Sovietmečiu vyravęs „blato“ reiškinys / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

Štai taip savo patirtį aprašo šiaulietė, su naujagimiu irgi laukianti būsto, kol kas prisiglaudusi kitos moters palėpėje:

„Pagimdžiau ir neaišku, ar paims kas iš ligoninės, ar reikės pačiai su kūdikiu išeiti. <...> Mūsų mieste butą gauti – greičiau numirsi. Aš iš sielvarto rašau jums, kodėl Tarybų Sąjungoje taip žeminama moteris? Paima vyrai, išnaudoja ir išmeta į gatvę su kūdikiu, apsiribodami keliais rubliais alimentų“, – pasakoja ji.

Norim sulaukti iš darbo negirtų vyrų, kad jie į mus žiūrėtų kaip į moteris, kaip į motinas ir nereiktų naktį su mažais vaikais lakstyti po laukus. Laiško ištrauka

Paradoksalu, nes būtent tada, kai Sovietų Sąjungoje ėmė gausėti prekių ir gyvenimo kokybė tarsi turėjo pagerėti – maždaug 7–8 dešimtmečių sandūroje, – skurdo lygis pakilo.

„Tačiau kartu augo ir moralinės, socialinės krizės apraiškos: skyrybų skaičius, priklausomybių mastas“, – sako I. Balčiūnė.

Ieva Balčiūnė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Bėgančios iš namų, sumuštos iki mirties

Jei vienišos motinos atsidurdavo skurde, šeimą turinčios moterys dažnai patekdavo į socialinio ir psichologinio pobūdžio spąstus, pastebi I. Balčiūnė.

Tai rodo archyvuose likę liudijimai apie smurtą šeimoje, kurių mokslininkė aptiko dar didesnėje nagrinėtų laiškų dalyje. Nors tuo metu pranešimai apie agresiją šeimoje net nebuvo fiksuojami milicijos, laiškai rodo, kad tai buvo labai paplitęs reiškinys, mano istorikė. Ji pastebi, kad apie smurtą laiškuose moterys dažniausiai užsimindavo tik tarp kitko, greta kitų bėdų.

Anot jo, mano darbas – virtuvė. Laiško ištrauka

Pavyzdžiui, kartą žurnalas gavo laišką, kurį pasirašė visos kolūkio moterys, minėjo, kad ilgai tam ruošėsi ir kur dar ieškoti teisybės, nebeišmano.

„Mūsų kolūkio valdžia labai geria, taip pat geria ir visi mūsų vyrai. Geria darbo metu, parėję išveja iš namų žmonas, o pirmininkui mes negalim pasiskųst, nes jis pats geria daugiau nei visi. Bet gal jūs, redakcija, galit mums padėti, mes norim gyventi kaip ir visi kiti žmonės, norim dalyvaut saviveikloje, norim pažiūrėt vakarų, norim sulaukti iš darbo negirtų vyrų, kad jie į mus žiūrėtų kaip į moteris, kaip į motinas ir nereiktų naktį su mažais vaikais lakstyti po laukus.

Ateikit pas mus apklausti, kaip gyvena (laiške vardijamos moterų pavardės – LRT.lt). Dažnai jos vaikšto apdaužytos, o pasiskųsti niekam negali. Redakcija, padėkite mum, jūs mūsų paskutinė paguoda“, – taip, neretame žodyje įveldamos gramatinę klaidą, skundėsi vieno šiaurės Vakarų Lietuvoje buvusio kolūkio moterys.

Valstiečiai Sovietų Sąjungoje renka grūdus, daugiausiai moterys / AP nuotr.

Kita dvidešimties metų mergina redakcijos klausia – ką daryti, jei vyras neleidžia mokytis.

„Jis viską draudžia: draudžia mokytis, dalyvauti saviveikloje, skaityti knygas aš irgi neturiu teisės. Anot jo, mano darbas – virtuvė. Mokytis ir kontrolinius darbus turiu rašyti pasislėpusi. <...> Dažnai pareina girtas, daužo, kas pakliūva po ranka, koliojasi bjauriausiais žodžiais ir mušasi“, – apie padėtį šeimoje pasakoja mergina.“

Moters atsakomybė buvo išlaikyti tėvą vaikams. Ieva Balčiūnė

Kartą vyro elgesys buvo kolegų svarstomas darbe, tačiau sovietmečiu galiojusi praktika, turėjusi sugėdyti, nuėjo veltui. Mergina nori skirtis, tačiau bijo dėl dvimetės dukrelės.

„Juk jai reikalingas tėvas. Labai prašau, patarkite, ką daryti, nes toks gyvenimas neįmanomas“, – rašė moteris.

Anot I. Balčiūnės, paradoksalu, kad sovietinėje ideologijoje smurtas šeimoje oficialiai buvo laikomas praeities liekana – Sovietų Sąjungoje moterys juk turėjo lygias teises, vėliau pasmerktas ir smurtas prieš vaikus. Tačiau realybėje valstybė nors ir laikė tai negerove, tačiau privačiu reikalu, o moterų faktiškai negynė ir įstatymai.

Akušerija sovietmečiu / Stop kadras

„Nepaisant deklaracijų, <...> [tai] buvo privataus gyvenimo sfera. Ji buvo palikta savieigai“, – pasakojo istorikė.

Vyravo įsitikinimas, kad jei vyras smurtauja, geria, yra neištikimas, tai yra pačios moters problema: tai ji turėjo stengtis, net manipuliuoti vyru, kad jis būtų kitoks. Be to, smurtas nebuvo pakankamas pagrindas skyryboms. Smurtas buvo baudžiamas pagal chuliganizmo straipsnį Baudžiamajame kodekse – ten buvo ir turto gadinimas, ir valkatavimas, ir muštynės, tačiau vis tik į buitinius konfliktus milicija paprastai nesikišdavo.

„Moters atsakomybė buvo išlaikyti tėvą vaikams. <...> Situacijos sprendimas buvo užkrautas pačioms aukoms“, – apie nuo vyrų kentėjusių moterų likimą sovietmečiu pasakojo istorikė.

Tik labai retais atvejais smurtautojai buvo iškeldinami iš namų, beje, dažnai netrukdavo grįžti atgal pas aukas.

„Kitaip, nei tų labai retų iškeldinimo atvejų, esu radusi reikšmingai daugiau nuo vyrų sumušimų mirusių moterų atvejų. Jie kartojosi iš esmės kiekvienais metais“, – sako istorikė.

Kiemas sovietmečiu / Stop kadras

Nėštumą vaidino su pagalve, o vaikus ir nusipirkdavo

Kita I. Balčiūnės išskirta sovietmečio moterims svarbi tema – vaisingumas, vaikų turėjimas. Nors kalbant apie sovietmetį ir reprodukcines moterų teises sovietmečiu dažnai pabrėžiami abortai ir prieinama kontracepcija, moterys laiškuose „Tarybinei moteriai“ guodėsi, kad negali pastoti, o taip pat domėjosi, kaip galima įsivaikinti.

„Esu išsigimėlė, niekad neturėsiu vaikų, nes pas mane nėra gimdyvės, <...> apsipirkome po truputį baldus, susirūpinome ir apie vaiką“, – pasakoja į žurnalą rašiusi neseniai ištekėjusi moteris.

Akušerija sovietmečiu / Stop kadras

Medicininė pagalba negalinčioms susilaukti vaikų poroms pradėta teikti tik 8-ojo dešimtmečio pradžioje, bet ir tada dažniausias sprendimas buvo įsivaikinti arba globoti.

Tačiau įvaikinimą lydėjo stigma ir dėl to moterys ryždavosi net apsimesti, kad laukiasi, kai kurios nešiodavo pagalves po drabužiais. Kartais apie planą nežinodavo nė artimieji, tik vyras.

Prie sudėtingo gimdymo imitavimo spektaklio prisidėdavo ir medikai: moteris būdavo paguldoma į ligoninę, sukuriamas fiktyvus medicininis įrašas, netgi apyrankė su „naujagimio“ pavarde. Prie Priėmimo skyriaus būdavo pakabinamas ir lapelis, kad moteris tą dieną pagimdė vaiką.

Beje, leidimą šeimai įsivaikinti duodavo Komunistų partijos vykdomasis komitetas, o jei tėvai kreipdavosi į Aukščiausiosios Tarybos prezidiumą, būdavo galima pakeisti net įvaikinto vaiko gimimo datą.

Virgilijus Šonta, iš ciklo „Mokykla – mano namai“ (1980–1983) / V. Šontos nuotr.

„Kaip tyrėjai, man labai sunku pasitikėti medicininės sistemos dokumentais, nes juose yra labai daug falsifikavimo“, – pasakodama apie fiktyvius sovietmečio „gimdymus“, šyptelėjo I. Balčiūnė.

Pasitaikydavo ir vaikų pirkimo atvejų, kai kurie trokštantys vaiko net vaikščiodavo netoli gimdymo namų ir stebėdavo, ar nepasirodys vieniša netyčia pastojusi jauna moteris, studentė, kuri neplanuoto vaiko norėtų atsisakyti.

Anot I. Balčiūnės, sovietmečiu galiojo paradoksas: įsivaikinimas ir globa, viena vertus, buvo skatinami, pavyzdžiui, vaikus dažnai neoficialiai globodavo įstaigose dirbančios vienišos moterys ir tai žiniasklaidoje buvo liaupsinama, beglobiais vaikais formaliai rūpinosi darbo kolektyvai.

Kita vertus, įvaikinimas buvo sudėtinga procedūra, teisiškai iki galo sutvarkyta tik dešimtajame dešimtmetyje. Tabu buvo ir kalbėti apie vaikų namuose augančių vaikų problemas, pavyzdžiui, drausta eksponuoti fotografo Virgilijaus Šontos ciklą „Mokykla mano namai“, iš jo atimtas valstybinis apdovanojimas.

„Viešai buvo rašoma, kad vaikų, reikalingų globos, nėra daug, jų yra mažiau, nei norinčių įsivaikinti“, – sako I. Balčiūnė. Jos teigimu, Lietuvoje Nepriklausomybės išvakarėse buvo apie 15 tūkstančių beglobių vaikų.

Ieva Balčiūnė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Valstybei nerūpinčios moterys

Maždaug tūkstančio istorikės tyrinėtų laiškų archyve nematyti ir cenzūros ženklų, nors I. Balčiūnė sako, kad kai kurie laiškai galėjo būti neišsaugoti arba perduoti partijai, buvo atskirtas aplankas laiškų su kritika režimui.

Moterų protestas prieš blokadą, 1990 m., Vilnius / AP nuotr.

Paskaitos metu I. Balčiūnė sulaukė klausimo, ar Lietuvos moterų problemos sovietmečiu skyrėsi nuo tų metų išgyvenimų kitose valstybėse ir net demokratijose, kur kartais moterų teisės balsuoti ar skirtis formaliai buvo net menkesnės nei moterų emancipaciją deklaravusioje Sovietų Sąjungoje.

Anot jos, skaitant moterų liudijimus apie sovietmečio kasdienybę akivaizdi stagnacija – kartais identiškai atrodė ir laiškai, parašyti 1966, ir 1989 metais, o kai kurios praktikos tęsėsi ir toliau.

Pasak istorikės, akivaizdu, kad ir sovietmečiu valstybei moterys ir jų keliamos sisteminės problemos nerūpėjo.

Kaimietės moterys mokosi skaityti ir rašyti, Rusija, 1931 m. / AP nuotr.

„Sovietizmas – tai problemos sprendimo trajektorija: ką moteris gali daryti, ką keisti? <...> Tarkime, matome, kad dalis klausimų medicinos [įstaigoje] sprendžiami už uždarų durų, <...> nes yra prietarų, baimių, neoficialių susitarimų, naktinių vizitų. Tai yra klausimas: ką gali daryti?“ – apie sovietinės moters padėtį sakė I. Balčiūnė.

Tuo metu laiškai, pasak tyrėjos, atskleidžia iki šiol mažai aptartą sovietinės kasdienybės pusę – įprasta manyti, kad sovietmetis moterims tereiškė eiles prie parduotuvių, deficitines prekes.

„Moterų laiškai iš virtuvių, mano galva, atskleidžia naiviausią ir desperatišką nenorėjimo susitaikyti su tokiu gyvenimu formą“, – sako istorikė.