IOM Lietuva karo pabėgėliams iš Ukrainos padengs dalį nuomos mokesčio

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (IOM Lietuva) skirs lėšas karo pabėgėliams iš Ukrainos, kad iš dalies galėtų padengti būsto nuomos mokestį, rašoma IOM Lietuvos pranešime žiniasklaidai.

„Vienas iš opiausių klausimų, su kuriuo susiduria ukrainiečiai – tai būsto nuoma. Iš mūsų atliktų tyrimų matyti, kad net 73 proc. ukrainiečių patiria sunkumų ieškodami būsto ilgalaikei nuomai, kadangi nuomos kaina yra aukšta, be to prašoma kelių mėnesių užstato, o turimų pajamų neužtenka, todėl nutarėme padėti ir iš dalies kompensuoti nuomos mokestį. Tikimės, kad ši priemonė padės ukrainiečiams lengviau integruotis Lietuvoje, ypatingai tiems, kurie įsidarbino ir mėgina įsitvirtinti“, – teigia IOM Lietuva vadovas Eitvydas Bingelis.

Eitvydas Bingelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot šiemet pavasarį IOM Lietuva atlikto tyrimo, didžioji dalis ukrainiečių – net 62 proc. nuomojasi būstą atviroje rinkoje. Lyginant su praėjusiais metais, šis rodiklis išaugo 11 proc. – pernai būstą nuomavosi 51 proc. ukrainiečių. Apie 12 proc. ukrainiečių nemokėjo už būsto nuomą, nes juos priėmė lietuvių šeimos. Dar 10 proc. apsistojo pas draugus ar gimines. Beveik pusė respondentų (44 proc.) nurodė, kad jiems patiems pavyko rasti būstą, tačiau nelengva užsitikrinti ilgalaikę būsto nuomą.

IOM Lietuva skirs vienkartines išmokas karo pabėgėliams iš Ukrainos, kurie atvyko į Lietuvą po 2022 m. vasario 24 d., kad iš dalies padengtų pirmojo ir paskutiniojo nuomos mėnesio mokestį.

Kviečiami kreiptis tėvus, vienus auginančius vieną ar daugiau vaikų, šeimas su trimis ir daugiau vaikų, nėščias moteris, asmenis, vyresnius negu 60 metų, šeimas, kuriose yra asmenys su negalia. Taip pat svarbu, kad asmenys turėtų leidimą gyventi Lietuvoje arba Migracijos departamento išduotą kortelę bei nuomos sutartį, pasirašytą ne anksčiau nei 40 darbo dienų iki paramos prašymo teikimo, ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Nuomos sutartis turi būti registruota Registrų centre.

„Kaip organizacija siekiame padėti labiausiai pažeidžiamoms grupėms, žmonėms, kuriems itin sudėtinga susitvarkyti su kylančiais iššūkiais, todėl turime papildomų kriterijų, kad pagalba atitektų tiems, kam jos labiausiai reikia“, – kalba E. Bingelis.

Ukrainos pasas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

IOM Lietuva padengs 70 proc. 2 mėnesių nuomos kainos, nurodytos nuomos sutartyje, tačiau paramos suma neviršys 504 eurų per mėnesį. Taip pat IOM Lietuva, šeimoms gavusioms paramą, ketina skirti lėšų įsigyti būtiniausių namų apyvokos prekių nuomojamam būstui.

Registracijos nuoroda čia.

Šiuo metu į Lietuvą atvyko daugiau nei 80 tūkst. ukrainiečių. IOM Lietuva nuo karo pradžios aktyviai remia karo pabėgėlius. Per pastaruosius metus įvairiomis pagalbos priemonėmis IOM Lietuva padėjo daugiau nei 11 tūkst. žmonių. Be to nuolat teikiamos nemokamos psichologinės konsultacijos ukrainiečių ir rusų kalbomis. Ukrainiečiai esantys Lietuvoje gali skambinti numeriu 370 800 00 474, visi skambučiai – nemokami.