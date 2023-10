„Tikslas, kad „Facebook“ nežaistų dvejopo žaidimo“: tramdo pornografiją ir neapykantos kalbą, bet botų fermas ignoruoja?

Vyriausybė iš esmės pritarė įstatymo projektui, kuris įpareigos socialinius tinklus pašalinti automatizuotų profilių tinklų, dar kitaip vadinamų botų fermomis, platinamas žinutes, nukreiptas prieš Lietuvos valstybę, bet viešojoje erdvėje netrūksta skeptikų, ar tai padaryti bus taip paprasta, be to, nuogąstaujama, ar apskritai tokios priemonės nėra perteklinės. Savo ruožtu viena iš įstatymo projekto iniciatorių parlamentarė Dovilė Šakalienė sako – tikslas, kad socialinis tinklas „Facebook“ skirtų tam dėmesio ir nežaistų dvigubo žaidimo.

Kaip tvirtinama įstatymo projekto aiškinamajame rašte, Lietuvai priešiškų valstybių subjektai socialiniuose tinkluose aktyviai naudoja tokias botų fermas, kad Lietuvai priešiškas turinys būtų pasiekiamas kuo platesnei auditorijai. Viskam vis labiau persikeliant į skaitmeninę erdvę, įstatymo iniciatoriai yra įsitikinę, kad būtina nacionalinį teisinį reguliavimą pritaikyti prie naujos realybės.

„Nors interneto platformų taisyklės draudžia automatizuotas paskyras, tačiau jų identifikavimui ir blokavimui neskiriamas reikiamas dėmesys. Be to, svarbu ir tai, kad interneto platformos iš bet kokio turinio peržiūrų (kad ir per dirbtines paskyras) generuoja pajamas. Lietuvos valstybės institucijų veiklos patirtis taip pat rodo, kad efektyvumas šalinant dezinformacinį turinį iš platformos „Facebook“ yra labai menkas“, – rašoma aiškinamajame rašte ir priduriama, kad vien 2022 m. Ukrainos saugumo tarnybos susekė ir uždarė kelias dešimtis tokių botų fermų, vieną iš jų sudarė net 1,5 mln. netikrų paskyrų.

Prie tokios iniciatyvos prisidėjo nevyriausybinė organizacija „Dezinformacijos analizės centras“ (Debunk.org), kuri pernai atliko 3 tyrimus. Tyrimų metu buvo identifikuoti Kremliaus skleidžiami naratyvai apie Ukrainą, pasitelkiant tam dirbtinį turinio didinimą.

„Šitie vaizdo įrašai, kurie buvo identifikuoti „Facebooko“ grupėse ir puslapiuose, rinko milijonus peržiūrų“, – sakė „Debunk.org“ vadovas Viktoras Daukšas ir pabrėžė, kad po to buvo pradėta kalbėti su institucijomis dėl tokios dezinformacijos užkardymo.

Tikslas – priversti socialinių tinklų tiekėjus nebetaikyti dvejopų standartų

Keičiasi Visuomenės informavimo įstatymo (VIĮ) bei Baudžiamojo kodekso (BK) dalis punktų. VIĮ būtų papildytas nauja sąvoka – manipuliavimas interneto platforma, taip pat nurodomi galimi veiksmai, kurių būtų imtasi užfiksavus neskelbtinos informacijos platinimą.

Pagal VIĮ, į neskelbtiną informaciją įeina tokie punktai kaip raginimas prievarta keisti Lietuvos konstitucinę santvarką, skatinamas kėsintis į Lietuvos suverenitetą, teritorinį vientisumą; karo ir neapykantos kurstymas ir t. t.

Siūloma, kad komisija arba inspektorius, gavę duomenų apie tokią neskelbtiną informaciją ir atsižvelgę į informacijos pavojingumą, pagal kompetenciją nurodytų interneto platformos paslaugos tiekėjui per 24 valandas pašalinti dirbtinai padidintas turinio peržiūras, komentarus, turinio pasidalinimus arba iš viso panaikinti galimybę tą turinį pasiekti.

Kaip teigė Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė, viena iš įstatymo projekto iniciatorių, tokius pranešimus skelbti galėtų bet kas – Žurnalistų etikos inspektorius, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, nevyriausybinės organizacijos, nacionalinio saugumo institucijos.

„Galimi įvairūs informavimo būdai: ir iš pavienių asmenų, ir iš įvairių institucijų. Mūsų tikslas, kad „Facebookas“ skirtų tam dėmesio ir nežaistų dvejopo žaidimo, kai sako, kad netikros paskyros blogai, bet už akių gauna iš to pinigus ir ignoruoja“, – sakė ji.

Pasak jos, tai ypač jautrus klausimas Rusijos ir Ukrainos karo kontekste, kai prieš valstybę nukreiptos informacijos peržiūros yra dirbtinai padidinamos, didinamas patiktukų skaičius, dalijimosi skaičius. Pašnekovės tvirtinimu, botų fermos nenuilstamai dirbo bandydamos diskredituoti įvairias paramos Ukrainai akcijas, bandė kaltę dėl karo suversti pačiai Ukrainai, nevengė diskredituoti NATO.

Politikė tvirtino, kad interneto platformų tiekėjai aktyviai ir dėmesingai šalina, pvz., pornografinį turinį, filtruoja neapykantos kalbą ir skiria tam didelius resursus. O štai dezinformaciniai klausimai, botų fermos jiems nėra svarbiausias dalykas.

„Požiūris, diplomatiškai sakant, yra atsainus ir daug tokio atviro ignoravimo. <...> Sulaukiame atrašinėjimo, kad „taip, mes pažiūrėsime ir įsigilinsime“ ir iš esmės nieko nedaroma“, – kalbėjo D. Šakalienė.

Siekiama papildyti ir Baudžiamąjį kodeksą

BK įstatymo projekte siūloma, kad „tas, kas manipuliuodamas interneto platforma didino turinio, nukreipto veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, sklaidą, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“. Įstatymas galiotų ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.

„Kriminalizavus manipuliavimą interneto platformomis, bus sudarytos sąlygos interneto platformoms efektyviau šalinti prieš Lietuvos valstybę nukreiptą veikimą ir kurti efektyvesnius įrankius kovojant su nelegaliu turiniu internete“, – tvirtinama aiškinamajame rašte.

Baudžiamoji atsakomybė už dezinformaciją ar karo propagandą Lietuvoje šiuo metu nėra nustatyta, tačiau dezinformacija, karo propaganda, karo kurstymas, raginimas prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą yra draudžiami. Šiuo metu galiojantis BK numato atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką.

Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įstatymu siekiama spręsti botų fermų problemą dviem priemonėmis. Viena priemonė, jau minėta anksčiau, – įtikinti socialinių tinklų tiekėjus šalinti botų platinamus įrašus. Kita priemonė, pasitelkiant BK, – bausti botų fermų kūrėjus ir tokias fermas uždaryti.

„Bet nebūtinai jie [botų fermų kūrėjai – LRT.lt] yra Lietuvoje. Nebūtinai mes juos galime pasiekti, bet mes bent jau galime neduoti jiems kanalo veikti mūsų erdvėje“, – sakė ji.

Kriminologė Šupa: įstatymas nelogiškas, trūksta aiškumo

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė ir kriminologė Maryja Šupa, besispecializuojanti internetinių nusikaltimų tyrinėjimų srityje, teigė, kad aiškinamajame rašte trūksta loginio ryšio tarp problemos įvardijimo, siūlomų sprendimo būdų bei pagrindimo.

„Viena vertus, išskiriama, kad tarsi problema yra nacionalinis saugumas ir valstybės konstitucinė santvarka. Kita vertus, pačiame aiškinamajame rašte teigiama, kad VIĮ jau draudžia skelbti tam tikrą informaciją, bet štai problema yra socialinių tinklų paslaugas teikiančios įmonės – neskiriamas dėmesys tokiam turiniui identifikuoti ir blokuoti. Trečia, pavyzdžiui, ar problema yra konkreti grėsmė valstybei ir konstitucinei santvarkai, ar problema, kaip socialinius tinklus kuriančios korporacijos valdo informaciją?“ – savo pastebėjimus LRT.lt išreiškė M. Šupa.

Kritikos netrūko ir dėl sąvokų „botų fermos“ bei „dirbtinis turinio matomumo ir prieinamumo didinimas“. Pasak jos, darosi nebeaišku, ar kalbama apie botų fermas, o norint tas fermas aptikti ir išanalizuoti yra vienokia techninė užduotis, ar kalbama apie dirbtinį turinio didinimą.

„Ar tai yra įvairios kitos priemonės, pvz., algoritminės priemonės, tam tikrų raktinių žodžių naudojimas, pvz., pavadinimuose, aprašymuose ir pačiame turinyje jų dėliojimas tam, kad algoritminis matomumas didėtų. Čia vienas pavyzdys, kaip visai kitais, ne botų fermų būdais, gali būti manipuliuojama turiniu ir dėl to aiškumo nėra. Vėlgi, kyla klausimas, kiek technologiškai išsamiai yra išanalizuota šita problema, kokie šios problemos aspektai yra sprendžiami, nes panašu, kad technologinio konsultavimo tikrai trūko rengiant šį projektą“, – tvirtino M. Šupa.

Pasak jos, būdų manipuliuoti turiniu yra daug, tad sprendžiant tokią problemą reikia aiškiai apsibrėžti, kiek yra tų įvairių būdų, kurie iš jų yra aktualūs, kurie iš jų labiausiai veikia.

„Suprantame botą kaip programą, kuri automatiniu būdu kuria anketas, skelbia turinį, juo dalijasi ir veikia tinkle su kitomis tokiomis programomis, kurios yra išskleistos po daug kompiuterių, kurių savininkai galbūt net nežino, kad jų kompiuteriuose tokia problema egzistuoja. Tai ar mes kalbame apie anketų naikinimą, ar mes kalbame apie šitų programų veikimo užkardymą? Čia vėlgi klausimas, į kurį projekte aiškaus atsakymo nėra, nes visiškai skirtingais būdais reikia spręsti šias problemas“, – kalbėjo ji.

Abejojama noru bausti pagal Baudžiamąjį kodeksą

M. Šupa taip pat išreiškė abejonių ir dėl BK pakeitimų, mat reikėtų aiškesnio paaiškinimo, ką siekiama nubausti tokiomis pataisomis – didžiules korporacijas, kaip „Meta“ arba „X“, ar už vietinius interneto forumus atsakingus asmenis.

„Ar mes kalbame apie kažkokius labai vietinius mažus, mažai įtakos darančius forumus, kurie yra, tarkime, saugomi Lietuvoje, kurie bendroje informacinėje veikloje neturi didelės reikšmės, bet kadangi jie yra čia ir jie yra vietiniai, tai bus lengva kažką surasti ir nubausti? Nes aiškinamojo rašto pagrindime aš taip pat nelabai randu įtikinamo paaiškinimo, kaip, tarkime, bus siekiama paveikti kitoje valstybėje registruotus ir pagal kitų valstybių įstatymus veikiančius juridinius asmenis?“ – teigė M. Šupa.

Pasak kriminologės, bausmės pagal BK, kai neaiškus nei taikinys, nei įrodymo procesas, nei kompetencijos, nei kaip tai bus galima realistiškai įgyvendinti, parodo elementarų problemos nesupratimą.

„Ir aš labai bijau, kad čia yra pavyzdys ydingo proceso, kai kuriami įstatymai, kurių įgyvendinimas nebus užtikrintas. O ką tai reiškia? Tai delegitimuoja teisinę sistemą, mažina pasitikėjimą ja, nes yra įstatymų, kurie nevykdomi“, – sakė ji.

Kriminologės teigimu, Lietuvos teisėsaugos patirtis su internetinių nusikaltimų išaiškinimu apskritai yra nekokia.

„Internetiniai nusikaltimai Lietuvoje dabar egzistuoja tik kaip labai elementarūs techninių žinių nereikalaujantys sukčiavimo atvejai, t. y. tai, ką lengviausia pagauti, nustatyti ir įrodyti. Tai jeigu tą patį principą perkeltume šitam straipsniui, ne pasaulinės botų fermos nukentės, o nukentės, neduok Dieve, atsitiktiniai Lietuvos piliečiai, kurie nebūtinai veiks netgi tikslingai“, – sakė ji.

Kad būtų padaryta įtaka socialinių tinklų veiklai, M. Šupos manymu, reikia labiau įsigilinti į tai, kaip dabar vyksta automatinė įrašų kontrolė, pvz., socialiniame tinkle „Facebook“, kur yra spragų.

„Kuo čia dėtas BK? Skaitmeninė diplomatija turėtų veikti. Turėtų veikti derybos su platformomis dėl taisyklių, nes čia nėra joks naujas dalykas, čia yra algoritmai, kurie sukurti informacijai valdyti ir tai yra derybų problema“, – tvirtino docentė.

D. Šakalienė taip pat tvirtino, kad įstatymo projektas yra nukreiptas prieš botų fermas, netikras paskyras, o ne prieš piliečius, kurių paskyros yra tikros. Pasak jos, atskirti automatizuotą paskyrą nuo tikros paskyros nėra sudėtinga.

„Kalbant apie nuomonių laisvę, <...> automatizuota netikra paskyra gal nuomonės neturi“, – sakė ji.

Skaitmeninio verslo pozicija: nesinori statyti vagono prieš garvežį

Skaitmeninio verslo asociacijos „Infobalt“ direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Dirma LRT.lt komentavo, kad asociacija pritaria valstybės kovai su dezinformacija, tačiau nenorima sutikti su projekto siūlomu reguliavimu.

Pasak jo, Europos Sąjungos Skaitmeninių paslaugų aktas jau išsamiai reglamentuoja turinio moderavimą visoje ES, įskaitant ir Lietuvą, todėl, asociacijos nuomone, reikėtų visą dėmesį sutelkti į tolimesnį akto įgyvendinimą. Aktas, pasak jo, jau apibrėžia bendrus ES įrankius kovoje su manipuliavimu interneto platformomis bei dezinformacija.

„Nesinori statyti vagono prieš garvežį, kai jau yra aukštesniu lygiu susitarta su mūsų ES partneriais. Čia vyko didelės derybos ir su didžiosiomis platformomis, kurioms ypač aktualus šis Skaitmeninių paslaugų aktas. Labai didelės interneto platformos, kurios turi ten per 45 mln. lankytojų, jau privalės atlikti rizikos vertinimus, kad nustatytų su jų paslaugomis susijusias sistemines rizikas <...> ir šis Skaitmeninių paslaugų aktas aiškiai nurodo, kad šiuose vertinimuose turės būti analizuojamos ir tyčinės manipuliacijos, įskaitant neautentišką naudojimą ir automatizuotas [paskyras – LRT.lt]“, – sakė V. Dirma ir pridūrė, kad taip pat bus atsižvelgta į regioninius, kalbinius aspektus, botų bei trolių vaidmenį valstybėse narėse.

Pasak jo, Europos Komisija turės galimybę susipažinti su visais trečiųjų šalių – auditų – vertinimo rezultatais ir turės įgaliojimą skirti dideles baudas už reikalavimų nesilaikymą. Aktas įsigalioja nuo kitų metų vasario 17 dienos.

Anot V. Dirmos, Lietuvos siūlomas įstatymas yra perteklinis ir labiau paskatins skaitmeninių paslaugų tiekėjus rinktis ne Lietuvą, o kitas šalis. Jo teigimu, Lietuvoje net nėra tokių botų ir trolių, palyginti su kitomis šalimis.

„Aš suprantu, kad gal norisi ir prieš rinkimus parodyti papildomą iniciatyvą. <...> Tiesiog norisi, kad skaitmeninių paslaugų verslas būtų konkurencingas Lietuvoje ir investuotojai neišeitų į kitas šalis. <...> Papildoma pareiga, papildomi draudimai kainuoja tiekėjui arba gamintojui“, – kalbėjo jis.

Savo ruožtu D. Šakalienė teigė, kad tokie įstatymai negalės sutrukdyti į Lietuvą ateiti naujiems verslams. Pasak jos, kalbama tik apie botų fermas, netikras paskyras, kurios yra draudžiamos.

„Tai kaip čia galėtų pakenkti sąžiningam verslui, aš nelabai suprantu“, – sakė D. Šakalienė.

Dėl Skaitmeninio paslaugų akto, sakė parlamentarė, buvo „sulaužyta daug iečių“. Vyko daug diskusijų, protestų, buvo ir daug spaudimo iš verslo bei pačios „Metos“. Aktas vis tiek buvo priimtas, tačiau, nacionaliniu lygiu priėmus įstatymą dėl botų fermų, būtų užpildytos galimos spragos, tvirtino D. Šakalienė.

„Visuose tuose procesuose tam tikras pilkas zonas ištriname, tam tikrus taisyklių apėjimus, kur formaliai negalima, o realiai daroma“, – sakė politikė.