Treji metai darbo ir pyktis dėl nesibaigiančių reformų: 6 tikslai švietimo ir sveikatos apsaugos srityse – ar juos Vyriausybė įgyvendino?

Prieš beveik trejus metus rinkimus laimėję konservatoriai pasirašė koalicijos sutartį su dviem liberaliomis partijomis. Koalicijos programoje iškelti tikslai ne tik darbui Seime, bet ir Vyriausybės programai – 16 punktų, kuriuos ministrų kabinetas buvo įpareigotas įtraukti į savo programą. Kaip koalicijos programoje numatytus įpareigojimus Vyriausybei sekasi įgyvendinti?

Visą Ingridos Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės programą sudaro daugiau nei 100 puslapių, tad įvertinti kiekvieno jame numatyto punkto įgyvendinimą būtų gana sudėtinga. Todėl portalas LRT.lt pažvelgė į 2020-ųjų lapkritį pasirašytą koalicijos sutartį.

Straipsnis trumpai Iš koalicijos programoje Vyriausybei iškeltų trijų švietimo srities tikslų kol kas įgyvendintas vienas.

Iš koalicijos programoje Vyriausybei iškeltų trijų sveikatos srities tikslų kol kas įgyvendintas vienas.

A. Lašas sako, kad švietimo srityje pokyčiai buvo pradėti, bet kokybinio virsmo kol kas nematyti.

A. Gerliakienė teigė, kad sveikatos srityje pokyčiai suveikė priešingai, nei žadėjo Vyriausybė.

V. Dumbliauskas teigia, kad ši Vyriausybė yra „krizių Vyriausybė“, nes jai teko kovoti ir su pandemija, ir su migracijos krize, taip pat papildomi iššūkiai kilo dėl karo Ukrainoje.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos pasirašytame bendro darbo susitarime taip pat numatyta 16 punktų, kuriuos partneriai įsipareigojo įtraukti į Vyriausybės programą.

Koalicijos programoje įrašytuose uždaviniuose Vyriausybei kalbama apie švietimo prieinamumo didinimą, biurokratijos mažinimą, savivaldos stiprinimą, paveldo tvarkybą ir pan. Tam, kad būtų galima išsamiai įvertinti tikslų įgyvendinimą, portalas LRT.lt orientavosi į dvi – švietimo ir sveikatos – sritis.

Didžiąją dalį programos žada įgyvendinti

Apie Vyriausybei iškeltų tikslų įgyvendinimą paklausta premjerė I. Šimonytė pripažino, kad visko įgyvendinti šimtu procentų ministrų kabinetui greičiausiai nepavyks. Tiesa, anot ministrės pirmininkės, vargu, ar kuriai nors Vyriausybei tai yra pavykę.

„Nemanau, kad yra daug Vyriausybių, kurioms pavyko įgyvendinti 100 proc. savo užsibrėžtų uždavinių.

Bet vis dėlto, kai vertinau situaciją turbūt prieš kokį gerą pusmetį, pagal tai, kokie projektai kada turėjo būti pateikti, turėjo būti priimti, žinoma, <...> didžioji dalis Vyriausybės programos ir koalicijos susitarimų dėl Vyriausybės darbo tikrai bus įgyvendinta“, – tvirtino I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Premjerė sakė, kad dėl kai kurių Vyriausybės siūlymų kilo daugiau diskusijų, nei buvo tikėtasi, tačiau trukdžių neatsirado.

Švietimas

Koalicijos programoje partneriai iškėlė keturis tikslus švietimo srityje – nuo vaikų neformalaus švietimo iki pedagogų darbo užmokesčio. Nuo pat kadencijos pradžios dabartinis ministrų kabinetas vadino švietimą prioritetu, tai rugsėjį pakartojo ir ministras Gintautas Jakštas.

„Kitoms sritims bus sunkesni metai, nes Vyriausybė švietimą laiko absoliučiu prioritetu“, – tvirtino jis.

Pirmas tikslas: bus numatytos priemonės, kad IT gebėjimų mokymas mokykloje taptų esmingu ir integraliu visų mokomųjų dalykų komponentu, kaip užsienio kalbų.

Komentuodama tai, kaip sekasi įgyvendinti šį tikslą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) portalui LRT.lt nurodė, kad į atnaujintas ikimokyklinio ugdymo gaires, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įtraukta ir skaitmeninė kompetencija, papildanti kitus mokomuosius dalykus.

Taip pat, kaip dėstoma ministerijos komentare, atnaujinta ir informatikos bendroji programa, į ją įtrauktos dirbtinio intelekto, duomenų tyrybos temos. ŠMSM dėstė, jog 1–4 klasėse informatika integruojama į kitus dalykus, vyresnėse klasėse skiriama atskira pamoka.

Mokykla / D. Umbraso / LRT nuotr.

Šiemet parengtos skaitmeninio švietimo gairės mokyklų vadovams. Nuo 2021-ųjų įdiegta programavimo kalba „Python“, kuria naudojantis galima laikyti valstybinį informacinių technologijų brandos egzaminą.

„Daug įtakos spartesnei mokyklų skaitmenizacijai ir IT kompetencijoms turės nuo pernai įgyvendinamas projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“. Po šio projekto skėčiu surengti mokymai pedagogams, skaitmenines kompetencijas jie stiprino pagal Europos Komisijos gaires „DigComEdu“. Jau dalyvavo 928 žmonės, planuojama, kad 2024 m. kompetencijas pasitobulins 4 400 pedagogų“, – rašoma portalui LRT.lt perduotame ŠMSM komentare.

Be to, kaip tvirtino ministerija, sudarytos galimybės nemokamoms pedagogų informatikos studijoms (magistrantūros ir mokomojo dalyko modulio). Dabar studijuoja 300 mokytojų, 2024-aisiais planuojama priimti 500 žmonių.

Antras tikslas: bus plečiamas neformalaus ugdymo krepšelio prieinamumas siekiant, kad bent 85 proc. vaikų Lietuvoje lankytų būrelį.

Šio tikslo, kaip portalui LRT.lt nurodė ŠMSM, vis dar yra siekiama – šiuo metu būrelius lanko 62 proc. mokinių. Tam, kad 85 proc. tikslas būtų pasiektas, pasak ministerijos, reikalingas didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto. Visgi, pasak ŠMSM, jau imtasi priemonių būrelių prieinamumui didinti.

Pavyzdžiui, padidinta valstybės skiriama minimali suma per mėnesį – dabar vienam mokiniui neformaliojo švietimo krepšeliui skiriama nuo 15 iki 20 eurų. Minimalus mokiniui skiriamas krepšelis pernai siekė 10 eurų, o vidurkis – 15 eurų. Vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams yra skiriamas dvigubas neformalaus švietimo krepšelis, t. y. 30–40 eurų.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Norintiesiems užsiregistruoti į būrelius įdiegta patogesnė elektroninė paraiškos pateikimo forma, parengtos naujos, mokiniams patrauklios neformaliojo švietimo nacionalinio lygmens programos – tai STEAM dalykai, skirti 9–12 kl. mokiniams. Juos lankantiems mokiniams skiriamas 20 eurų krepšelis.

„Daugiau vaikų įsitraukti į neformaliojo švietimo veiklas paskatins ir tai, kad tampa reikšmingos ir jų tokiu būdu įgytos kompetencijos. Dabar, nuo rugsėjo 1-osios dienos, neformaliojo švietimo veiklose įgytos kompetencijos fiksuojamos atnaujintoje neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo formoje“, – portalui LRT.lt teigė ŠMSM.

Trečias tikslas: švietimo darbuotojų darbo užmokestis atitiks EBPO šalių geriausią praktiką atitinkantį lygį: mokytojų bent 130 proc. VDU, akademinių darbuotojų – 150 proc. VDU.

Nors ŠMSM nurodė, kad šio tikslo nuosekliai siekiama, vis dėlto pedagogų streikas signalizuoja, kad pasiekti jo dar nėra pavykę.

Ministerija portalui LRT.lt raštu perduotame komentare dėstė, kad mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, taip pat neakademinių darbuotojų darbo užmokestis nuo 2022 m. sausio 1-osios augo per 12, nuo šių metų sausio 1-os dienos – 13 proc.

„Pagal šių metų birželio 30 d. prognozes, 2023-iaisiais mokytojų VDU sieks 116 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio, mokslininkų ir dėstytojų – 123 proc. VDU“, – komentavo ministerija.

Raštu perduotame komentare teigiama, kad šis santykis didėja kiek lėčiau, nei buvo planuota, nes pastaraisiais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augo sparčiau, nei buvo prognozuota formuojant atitinkamų metų biudžetą.

„Todėl planuojama, kad 2024 m. mokytojų, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atlyginimai bus keliami per du kartus“, – tvirtino ŠMSM.

Spalio 6-ąją keturios švietimo ir mokslo profesinės sąjungos ir ŠMSM pasirašė atnaujintą šakos kolektyvinę sutartį, kurioje numatyta, jog pedagogų algos kitąmet augs 21 proc. – 10 proc. nuo sausio, o likusi dalis – nuo rugsėjo. Planuojama, kad po šio pakėlimo bus pasiekta 130 proc. VDU.

Darbų ėmėsi, bet proveržis neįvyko

Be išvardintų darbų ministrų kabinetas švietimo ir mokslo srityje ėmėsi ir kitų darbų. Kaip portalui LRT.lt sakė Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas, kai kurie dabartinės Vyriausybės pradėti darbai šiuo metu dar atliekami, nėra baigti arba įsigyvendins tik ateityje.

„Tam tikri pakeitimai tikrai buvo padaryti, bet ar tai iš esmės, kokybiškai, yra virsmas? Ne, nėra tokio virsmo.

Pavyzdžiui, ar buvo atnaujintas ugdymo turinys mokyklose? Taip, buvo atnaujinta, tai yra tikrai nemažas veiksmas. Jis dar yra įgyvendinimas, bet matome, kad tam tikri veiksmai yra padaryti“, – sakė A. Lašas.

Įspėjamasis mokytojų streikas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tą patį, anot jo, galima pasakyti ir apie Tūkstantmečio mokyklų projektą. Nors visi jo niuansai dar nėra suderinti, o pats projektas bus įgyvendintas ateityje, vis dėlto jis jau yra pradėtas, pirmieji žingsniai yra žengti. Panaši situacija ir su švietimo ir mokslo finansavimo augimu.

KTU fakulteto dekanas išskyrė sprendimą suvienodinti reikalavimus stojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Be to, pasak A. Lašo, didelis žingsnis buvo ir kolegijų pertvarka, nors šio sprendimo rezultatas, jo teigimu, yra „su dideliu klaustuku“.

„Tuos veiksmus tikrai galime įvardinti, yra projektų, kurie dabar įgyvendinami. Bet kol kas kalbėti apie kažkokį kokybinį virsmą, manau, dar anksti. Juolab kad problemų išlieka daug. <...>

Proveržis nėra tik vienas momentas. Matome, kad tai yra sudėtinga problema ir dedamųjų yra daug. Jeigu norime padaryti tam tikrą proveržį, reikia sutvarkyti esmines problemas. Kol kas tų dedamųjų nepavyksta sutvarkyti“, – kalbėjo A. Lašas.

Ainius Lašas / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Jo manymu, sprendžiant įvairias švietimo srityje kylančias problemas neretai ieškoma standartinių sprendimų, kuriuos galima įgyvendinti trumpuoju laikotarpiu ir politiškai parodyti, jog kažkas yra daroma. Sudėtingesni ar net ir kontroversiškesni sprendimai, pasak pašnekovo, paprastai nustumiami į šalį.

„Pavyzdžiui, kai kalbame apie mokytojų trūkumą, suprantame, kad tas trūkumas yra sisteminis, kad reikia mąstyti ir kažkaip nestandartiškai spręsti, rizikuoti, galvoti, bandyti kažkokį kitokį modelį, nes net ir su šitomis fantastiškomis stipendijomis mes nepritraukiame nei pakankamai, nei pakankamo lygio, aukštus balus turinčių absolventų į studijas. <...>

Tuos veiksmus tikrai galime įvardinti, yra projektų, kurie dabar įgyvendinami. Bet kol kas kalbėti apie kažkokį kokybinį virsmą, manau, dar anksti. Juolab kad problemų išlieka daug. A. Lašas

Reikia nestandartiškų sprendimų, kurie gali būti kontroversiški, galbūt net ir rizikingi politiškai, tačiau jie turi potencialą išspręsti mūsų sistemines problemas. Bet šių sprendimų nėra ieškoma arba į juos žiūrima labai atsargiai ir tiesiog dar kartą beriami žirniai į tą pačią sieną“, – vertino KTU fakulteto dekanas.

Paklaustas, ar per likusius vienerius šios kadencijos metus įmanoma imtis esminių švietimo pokyčių, A. Lašas teigė manantis, kad kartu ir įmanoma, ir ne. Pasak jo, tam tikrų padarytų pokyčių pasekmes ateityje jausime, tačiau žvelgiant į darbų planą, anot pašnekovo, nematyti, jog Vyriausybė galėtų kažką iš esmės pakeisti.

Sveikatos apsauga

Trys tikslai koalicijos programoje Vyriausybei buvo iškelti ir sveikatos apsaugos sektoriuje. Nuo šios kadencijos pradžios sveikatos apsaugos sritis buvo ta, kuri susidūrė su bene daugiausia iššūkių – ministrui Arūnui Dulkiui iškart teko imtis kovos su pandemija, o dabar reikia dorotis su darbą vienas po kito paliekančiais medikais. Kaip visų iššūkių sūkuryje tikslus sekėsi įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministerijai?

Pirmas tikslas: e. sveikatos sistemos tobulinimas, atsisakant popierinių dokumentų iki 2023 m.

SAM savo komentarą portalui LRT.lt taip pat pateikė raštu. Komentuodama pirmojo tikslo įgyvendinimą ministerija nurodė, kad gydymo įstaigos jau šiandien gali visus dokumentus tvarkyti elektroniniu būdu, o tai numato ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

Ministerija taip pat nurodė, kad inicijavo ir šiuo metu baigia įgyvendinti šiuos e. sveikatos sistemos plėtros projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų: Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) plėtra, Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) vystymas bei Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras elektroninės paslaugos sveikatos specialistams sukūrimas.

„Taigi vis daugiau sveikatos duomenų bus tvarkoma ESPBI IS (su nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių, greitosios medicinos pagalbos, psichikos sveikatos duomenų tvarkymu, ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu), tai reiškia, kad nebelieka prielaidų spausdinti popierinių dokumentų.

Kretingos ligoninė / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Be šių baigiamų vykdyti projektų, ESPBI IS ir IPR IS yra vykdomos nuolat, atsižvelgiant į sveikatos sistemos dalyvių poreikius ar pasikeitus sveikatos priežiūros paslaugų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams“, – nurodė ministerija.

Antras tikslas: bus suplanuotas pirminės sveikatos apsaugos grandies prestižo ir atsakomybės stiprinimas, siekiant, kad ji taptų centrine sveikatos apsaugos sistemos ašimi, o jai tenkanti finansavimo dalis didėtų iki 25 proc.

Vertindama šio tikslo siekimą SAM nurodė, kad 2022-ųjų gruodį pasirašytu ministro įsakymu atnaujintas šeimos medicinos plėtros veiksmų planas, kuriame numatyta didinti kokybiškų ir inovatyvių šeimos medicinos paslaugų prieinamumą, didinti sveikatos sistemos atsparumą grėsmėms.

Be to, numatyta spręsti tokias problemas kaip nepakankama pirminės sveikatos priežiūroje teikiamų paslaugų kokybė ir efektyvumas, šeimos gydytojo darbo krūvio pusiausvyros nebuvimas, per didelė nepagrįsta šeimos gydytojui tenkanti administracinė našta.

ligoninė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Norint išspręsti šias problemas, kaip teigė SAM, stiprinamas šeimos gydytojo vaidmuo nuo 2027 m. nustatant, kad šeimos medicinos paslaugas teiks tik šeimos gydytojai, o su jais kartu paslaugas teikę gydytojai specialistai teiks specializuotas paslaugas pagal atitinkamoje medicinos normoje nustatytą savo kompetenciją.

„Šiuo metu šeimos gydytojo komandoje esantys vidaus ligų gydytojai ir vaikų ligų gydytojai galės dirbti kaip specialistai (sveikatos centre) arba įgyti antrą profesinę kvalifikaciją (šeimos gydytojo arba skubiosios medicinos gydytojo)“, – teigė SAM.

Taip pat, pasak SAM, iki 2030 m. planuojama suformuoti šeimos gydytojo komandą, t. y. 1 gydytojo etatui komandos narių etatų padaugės nuo 1,9 iki 3,8. Šeimos gydytojo komandą sudarys: šeimos gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, atvejo vadybininkas, apylinkės administratorius, akušeris, kineziterapeutas, gyvensenos specialistas ir socialinis darbuotojas.

„Gydytojo funkcijas pagal kompetenciją numatoma perskirstyti kitiems komandos nariams. Siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą, kiekvienais metais papildomai skiriamas atitinkamas lėšų kiekis iš PSDF biudžeto (papildomas lėšų poreikis daugiau nei 10 mln. eurų per metus)“, – komentavo ministerija.

Galiausiai, atsisakoma šeimos gydytojams nebūdingų funkcijų vykdymo, kartu didinama slaugytojų profesinė kompetencija, tokiu būdu dalį atliekamų šeimos gydytojo funkcijų perduodant slaugytojams ir akušeriams. Taip pat mažinama administracinė našta pailginant siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti galiojimą iki 180 dienų, o siuntimo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos paslaugoms gauti – iki 60 dienų.

Medikai reanimacijos skyriuje (Asociatyvi nuotr.) / I. Gelūno/BNS nuotr.

2022–2023 m. šeimos gydytojo atliekamų funkcijų peržiūra, kai kurių funkcijų perdavimas slaugytojams, pasak SAM, sumažino šeimos gydytojams tenkančią administracinę naštą daugiau nei milijonu eurų. 2023 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete asmens sveikatos priežiūros paslaugoms yra numatyta 2,12 mlrd. eurų, iš jų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 395 mln., arba 18,6 proc.

Trečias tikslas: bus sudaryta galimybė medikams patiems laisviau spręsti tiek dėl gydymo metodų, tiek dėl būtinų tyrimų ir tinkamiausių pacientams vaistų skyrimo.

SAM šį tikslą siejo su antruoju ir teigė, kad mažinant šeimos gydytojų administracinę naštą, dalį funkcijų siūloma leisti atlikti kitiems šeimos gydytojų komandos nariams, pvz., slaugytojai galėtų pratęsti receptus lėtinių ligų gydymui pagal anksčiau išrašytus receptus, išrašyti siuntimus tam tikroms specializuotoms paslaugoms – prevencinėms programoms, profilaktiniams tikrinimams, taip pat atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę.

„Akušeriai galėtų išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, taip pat išrašyti siuntimus ir atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, konsultuoti nėščiąsias. Atitinkamus įstatymų pakeitimus Sveikatos apsaugos ministerija ketina teikti Seimui jau šią rudens sesiją“, – komentare dėstė SAM.

Situacija darosi sudėtingesnė

Apie Vyriausybės darbus sveikatos apsaugos srityje paklausta Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) vadovė Auristida Gerliakienė portalui LRT.lt sakė, kad ministrų kabineto programa sveikatos sektoriui įvykdyta „visiškai atvirkščiai“.

„Pagal reformą numatyta jungti pirminę grandį su antrine, tos laisvės lieka ne taip daug. Nors kalbama, kad tai yra tik administracinis santykis, o pirminė grandis dirbs kaip dirbusi, matome ir šeimos gydytojai sako, kad jie taps siuntimų rašytojais, kurie turės aprūpinti antrinę grandį ir taip vykdyti sveikatos centro užsakymus tinkamam finansavimui gauti“, – kalbėjo A. Gerliakienė.

Auristida Gerliakienė / Ž. Gevilos/BNS nuotr.

LMS valdybos pirmininkė, komentuodama tikslą suteikti daugiau laisvės šeimos gydytojams, kad jie galėtų atlikti daugiau gydymo veiksmų, teigė, kad medikai tiesiog fiziškai neturi tam galimybių ar resursų.

„Situacija dėl laiko darosi tik sudėtingesnė, tie sudėtingumai prasidėjo kovido laikotarpiu, bet jie tęsiasi iki šiol. Iki kovido šeimos gydytojas aptarnaudavo maždaug apie 30–35 asmenis, o dabar yra iki 50 asmenų [per dieną]. Į tai įeina ir nuotolinės konsultacijos.

Tikrai laiko yra mažai. LMS kreipėsi dėl e. sveikatos problemų, buvo siūlomas pacientų registras. Išgirdome, kad tai yra ne prioritetas šitai Vyriausybei ir e. sveikata paliekama veikti taip, kaip ji funkcionuoja. Tie tikslai, kurie buvo gražiai užrašyti, niekaip neįgyvendinti“, – sakė medikų atstovė.

Turėtų būti labai rimtos reformos, įstatymų lygmeniu turėtų būti peržiūrėtas finansavimas, savivalda suteikta medikams, nes tai išspręstų kvalifikacijos kėlimo, licencijavimo klausimus. A. Gerliakienė

Be to, anot A. Gerliakienės, neįgyvendintas ir tikslas stiprinti medikų savivaldą. Pasak pašnekovės, valdžia nevykdo įsipareigojimų priimti medikų savivaldos įstatymą, kaip, pavyzdžiui, prieš 19 metų buvo priimtas Odontologų rūmų įstatymas.

„Turėtų būti įkurti ir medikų rūmai, bet ne tik kad niekas net sąlygų neruošia, bet net užuominų apie tai vengiama. Kaip matau, yra didžiulis Sveikatos reikalų komiteto pasipriešinimas, Odontologų rūmams savivalda negrąžinama, yra labai stipriai vilkinamas šitas klausimas, beveik trečius metus, nors Vyriausybės išvada yra grąžinti Odontologų rūmams savivaldą, bet nėra išspręstas šitas klausimas“, – komentavo A. Gerliakienė.

Medikai / I. Gelūno / BNS nuotr.

Ji sakė mananti, kad pokyčių įgyvendinimui koją kiša politinė baimė, nes kai kurie sprendimai gali būti ne visai patogūs visuomenei. Be to, tam nėra resursų, o apie, kaip pavadino A. Gerliakienė, lėtinį resursų trūkumą, besitęsiantį dešimtmečius, kalbama nuolat.

„Turėtų būti labai rimtos reformos, įstatymų lygmeniu turėtų būti peržiūrėtas finansavimas, savivalda suteikta medikams, nes tai išspręstų kvalifikacijos kėlimo, licencijavimo klausimus. Tai būtų žymiai lankstesnė sistema, žymiai greičiau reaguojanti tiek į visuomenės poreikius, tiek į pačių klinikinių procedūrų pasikeitimus“, – sakė LMS vadovė.

A. Gerliakienė pripažino nesitikinti, kad per ateinančius metus Vyriausybei pavyks sveikatos apsaugos srityje įgyvendinti pokyčių. Taip, pasak jos, yra dėl to, kad iki šiol neteko matyti, jog klausimai, kurie padėtų spręsti susidariusias problemas, apskritai būtų keliami.

„Viso ko priežastis yra lėtinis deficitas, o tam, kad tas lėtinis deficitas būtų išspręstas, reikia ieškoti išorinių resursų. Aš nemačiau nė vieno judesio, kad bent jau užsiminta būtų apie tai“, – teigė A. Gerliakienė.

Krizių Vyriausybė

Mykolo Romerio universiteto (MRU) lektorius Vytautas Dumbliauskas atkreipė dėmesį, kad įgyvendinti kai kuriuos pokyčius Vyriausybei galėjo trukdyti ir objektyvios priežastys – viena po kitos sekusios krizės.

Gitano Nausėdos metinis pranešimas Seime / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Jis priminė, kad dirbti šis ministrų kabinetas pradėjo COVID-19 pandemijos įkarštyje, netrukus Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka jėga nutupdė lietuvius skraidinusį lėktuvą Minske, o sulaukęs atsako į tai sukėlė neteisėtos migracijos krizę. Dar jai nenurimus, agresorė Rusija užpuolė Ukrainą.

„Būkime biedni, bet teisingi. <...> Su migrantais susitvarkė gana neblogai, nes jei nieko nebūtų darę, Putinas su Lukašenka būtų juos vežę ir vežę pilnais lėktuvais. Šita Vyriausybė nesitikėjo, ir kad Rusija užpuls Ukrainą.

Vytautas Dumbliauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sakyčiau, kad tokioje situacijoje ši Vyriausybė sukasi visai pakenčiamai, turint omenyje tai, kas objektyvu, kas ne nuo jos priklauso. <...> Nepavydžiu nei I. Šimonytei, nei kitiems“, – komentavo lektorius.

Tačiau, anot V. Dumbliausko, situacijose, kur krizių nebuvo, Vyriausybė kartais slydo lygioje vietoje. Jo manymu, kai kuriais atvejais ministrų norai buvo geri, tačiau pasitaikė klaidų, nebuvo kalbamasi su interesų grupėmis, pavyzdžiui, jau minėtais medikais:

„Švietimo srityje gal ir buvo gerų intencijų, bet viskas baigėsi tuo, kad mokytojai streikuoja. Medikai irgi nepatenkinti, bėga iš ligoninių, nors nebuvo trukdžių daryti sveikatos apsaugos reformą. <...> Yra dalykų, kur šitai Vyriausybei tikrai galima rašyti didelį klaustuką, kad prastai padaryta.“