Nausėda apie Vėgėlę: gaila, kad žmogus savo rinkiminę kampaniją pradeda nuo melo

Prezidentas Gitanas Nausėda, nors kol kas nepatvirtina, ar dalyvaus būsimuose šalies vadovo rinkimuose, sako, kad tai, kokia bus rinkimų kampanija, labai priklausys nuo to, kokie asmenys dalyvaus rinkimuose. Be to, G. Nausėda neigia bet kokią informaciją apie tai, kad jis esą jau derasi su partijomis dėl paramos.

„Aš manau, kad turiu tokią teisę“, – paklaustas apie tai, kodėl dar nepaskelbė, ar dalyvaus 2024-ųjų pavasarį vyksiančiuose prezidento rinkimuose, kalbėjo G. Nausėda.

Jis teigė, kad taip pat turi teisę per „nuolatinį bėgimą ir lenktyniavimą su laiku“ surasti keletą savaičių rimtiems apmąstymams apie tai, ar dar gali vykdyti šalies vadovo misiją.

„Pirmiausia žvelgiant iš mano žmogiškų pozicijų ar turiu tam pakankamai sveikatos, ar turiu pakankamai noro kovoti politiniame lauke.

Kovos elementų, deja, čia yra labai nemažai, kartais tai peržengia ir garbingų taisyklių ribas, bet aš matau tame prasmę tol, kol, tikiuosi, įgyvendinu savo konstitucinę priesaiką, kurią daviau tuo metu, kai buvau išrinktas ir inauguruotas“, – dėstė šalies vadovas.

Gitanas Nausėda / E.Blaževič/LRT nuotr.

G. Nausėda dar kartą kalbėjo ketinantis savo apsisprendimą paskelbti metų pabaigoje. Jis teigė, kad nėra taip, jog sprendimą yra priėmęs ir dabar tik mėgina „koketuoti su visuomene“. Prezidentas sakė šiuo metu, kalbant krepšinio terminais, norintis paimti minutės pertraukėlę.

„Ir susidėlioti viską savo gyvenime ir pasakyti tą sprendimą“, – sakė G. Nausėda.

Paklaustas, ar su politinėmis partijomis jau kalbėjosi apie paramą prezidento rinkimuose, šalies vadovas teigė, kad su politinėmis jėgomis kalbėjosi, tačiau tikrai ne dėl paramos.

„Galbūt kažkas kalbasi mano vardu, bet tikrai nėra įgaliotas tai daryti. <...> Kaip aš galiu kalbėtis su partijomis, jeigu po to, gruodžio mėnesį, pasakysiu, kad žinote, savo misiją baigiu, rinkimuose nedalyvausiu. Tai reiškia, kad aš savotiškai išmaudau partijas ir apgaudinėju jas teikdamas klaidingus signalus.

Aš manau, kad su partijomis šiuo metu kalbasi kiti kandidatai, kai kurie jau spėjo visą ratą partijų apsukti ir sugrįžo į išeities poziciją“, – teigė šalies vadovas.

Paklaustas apie tai, kodėl partijų lyderiai kol kas vengia skelbti apie dalyvavimą rinkimuose, G. Nausėda sakė manantis, kad apie tai apskritai dar yra anksti kalbėti. Jis priminė, kad kol kas tik viena partija – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – iškėlė kandidatą rinkimuose.

Gitanas Nausėda / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Kitos partijos visos dar turi galimybę iškelti savo lyderius prezidento rinkimuose, galbūt tai padarys tiek Tėvynės sąjunga, tiek socialdemokratai, o galbūt ir Saulius Skvernelis nepasakė savo galutinio žodžio ir jo partija taip pat iškels partijos vadovą.

Turime dar pernelyg ankstyvą laikotarpį kalbėti apie labai aiškiai suformuluotą žmonių grupę, kuri dalyvaus prezidento rinkimuose. Manau, kad tai yra laiko klausimas, per du – tris mėnesius turėsime visus atsakymus“, – komentavo G. Nausėda.

Anot jo, rinkimų retorika ir turinys labai smarkiai priklausys nuo to, kokie kandidatai juose dalyvaus: „Suprantama, kad visi jie turi skirtingas vizijas, skirtingus prioritetus, pagaliau, skirtingą profesinę kvalifikaciją ir vieniems iš jų patogiau kalbėti vienomis temomis, kitiems – kitomis. <...> Kantrybės, kaip klasikai sako, kantrybės.“

Paklaustas apie advokato Igno Vėgėlės naratyvą esą G. Nausėda yra „prieš esminius pokyčius valstybėje nusiteikęs susimokiusio politinio elito kandidatas“, prezidentas atsakė, kad gaila, jog „žmogus pradeda savo rinkiminę kampaniją nuo melo“.

Ignas Vėgėlė / E.Blaževič/LRT nuotr.

„To melo jis pateikė daugiau, girdėjau, kad kalba ir apie kažkokius mano susitarimus su konservatoriais. Nejaugi žmogus nemato, kokie buvo mano santykiai su šia partija visus kelerius kadencijos metų ir galėtų įtarti arba yra toks įtarus, kad vyksta kažkokie užkulisiniai susitarimai?

Nebus jokių susitarimų. Aš ėjau į pirmuosius rinkimus kaip nepriklausomas kandidatas, beje, atsisakęs Tėvynės sąjungos paramos. Galbūt tai turėjo įtakos mūsų tolesniems santykiams, bet nespėliosiu. Jeigu nuspręsiu eiti į antruosius rinkimus, lygiai taip pat eisiu kaip nepriklausomas kandidatas.“