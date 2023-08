Šimonytė – apie didžiausią savo klaidą: pasakyti, kad jų nedarau – neteisybė, bet neįvyko nieko, kas būtų neatitaisoma

„Mano nuomone, neįvyko nieko, kas būtų neatitaisoma. Visi dalykai, kurie galėjo kelti kažkokių klausimų, mano supratimu, visi jie yra atitaisomi arba atitaisyti“, – Birštone šeštadienį penktą kartą rengiamoje diskusijų festivalio „Būtent!“ viename iš pokalbių sakė premjerė Ingrida Šimonytė. Taip Vyriausybės vadovė įvertino klausimą, apie savo didžiausias padarytas šios kadencijos klaidas.

Jos teigimu, toks klausimas gali būti itin sudėtingas politikui – tai tarsi spąstai, į kurį atsakius konkrečiai, antraštėse gali tekti kelias savaites skaityti apie vieną ar kitą klaidą, kurią pripažįstama padarius.

„Toks klausimas – labai geri spąstai politikui, nes jei tu kažką labai konkretaus įvardinsi, tai paskui kokias tris savaites skaitysi antraštėse, kad tai yra tavo didžiausia klaida. Tiesą sakant, man sugalvoti kažką tokio, ką galėčiau įvardinti į antraštes buvo labai sudėtinga. Pasakyti, kad aš klaidų nedarau, yra, mano supratimu, ir neteisybė, ir nelogiška. <...> Klausimas gali nueiti į filosofiją, o kas yra klaida? Žmonės galbūt sakytų, kad aš esu klaida ir viskas, ką aš darau yra klaida, tie žmonės, kurie nepritaria mano mintims, pasaulėžiūrai. <...> Bet ką aš pasakyčiau ratais atsakydama į šį klausimą ir negalėdama įvardinti kažko vieno didžiausio ar skaudžiausio, tai kad, mano nuomone, neįvyko nieko, kas būtų neatitaisoma. Visi dalykai, kurie galėjo kelti kažkokių klausimų, mano supratimu, visi jie yra atitaisomi arba atitaisyti“, – sakė premjerė.

Laukia sudėtingas politinis ruduo, bet Šimonytė tiki – koalicijos pamatai nesubyrės

Vyriausybės vadovė diskusijų festivalyje „Būtent“ taip pat apžvelgė laukiantį rudens sezoną – laukia sudėtingas laikotarpis, nes mūšis dėl būsimo kitų metų biudžeto gali būti įnirtingas ir aršus, o į pirmas eterio gretas vėl bandys brautis populistiniai politikai.

„Rudens sezonas visada pasižymi viena ypatybe – biudžetas. Šiais metais biudžeto sezonas bus ypatingas tas prasme, kad kitais metais turime visą puokštę rinkimų. <...> Kitais metais turėsime labai daug karštos retorikos, daug kritikos, diskusijų, bet, matyt, bus mažiau praktinių veiksmų įmušti brangų įvartį Vyriausybei į vartus. <...> Diskusijos dėl biudžeto bus tokios, nes ekonominė situacija nėra kažkokia ypatingai blogai, faktas, kad po didžiulių augimo tempų ateinančiais metais, atrodo, kad metai turėtų būti gana nuosaikūs“, – diskusijų festivalyje „Būtent“ apie būsimąjį rudens politikos sezoną sakė Vyriausybės vadovė I. Šimonytė.

Ji pabrėžė, kad rudenį diskusijos dėl kitų metų šalies biudžeto laukia labai sudėtingos.

Premjerės teigimu, 2024-ųjų pirmaisiais mėnesiais iš daugelio politinių partijų galime sulaukti „daugiau kalbų, bet mažiau darbų“, o visai tai nulems vykstantys net treji rinkimai.

„Vyriausybės darbas bus rasti saiką, pasiūlyti tokį biudžetą, kuris būtent taikytų į saiką ir kalbėtis su kolegomis parlamente, kad populizmas ir nesąžiningumas kainuoja“, – pabrėžė I. Šimonytė.

Premjerė neatmeta galimybės, kad šis Seimas nepritars Civilinei sąjungai

Ar būsimoji mokesčių reforma gali sudrebinti koalicijos pamatus, I. Šimonytė spėti nesiryžo, nors labiau tiki, kad tai neįvyks.

„Tokio dalyko neprognozuočiau, bet aš negaliu tokio dalyko ir atmesti. Visada tokia rizika yra, kad kažkas dėl kažko priima sprendimą palikti koaliciją, ypatingai, kuo arčiau rinkimai. Politinė logika tą gali racionaliai diktuoti. To atmesti negalima. Girdžiu diskusijas, kartais man dėl jų šiek tiek apmaudu, bet aš panaudosiu tokią paralelę, kuri gal nelabai patiks mokesčių reformos kritikams, bet yra viena paralelė. Yra toks partnerystės įstatymas, kurį Seime labai sunku priimti, bet aš neturiu menkiausios abejonės, kad anksčiau ar vėliau jis vis tiek bus priimtas. Jei ne šio Seimo, tai kito. Kalbant apie mokesčių reformą, tos problemos, apie kurias ji kalba, yra tiek akivaizdžios, kad jei nepavyks susitarti šiame Seime, kitame Seime vis tiek bus susitarta“, – tikino premjerė, esanti įsitikinusi, kad šie pokyčiai tikrai bus priimti.

Prie Seimo – palaikymo akcija Partnerystės įstatymui / E. Blaževič/LRT nuotr.

Paklausus, ko šioje kadencijoje valdantiesiems jau tikrai nebepavyks priimti įstatymų rėmuose, I. Šimonytė teigė, nesanti tikra, jog nebūtinai nepavyks ir didelių diskusijų keliančių sprendimų priėmimas.

„Dėl to paties Partnerystės įstatymo, nesakyčiau ,kad tikrai nepavyks, nors daugelis sakytų, kad tikrai nepavyks, nes tą tarsi diktuotų balsai. Taip yra dėl to, kad kai kurie politikai nevykdo savo partijos programos. Gali būti, kad nepavyks, bet tą tikrai pavyks padaryti kažkuriame kitame Seime. <...> Jei to nepavyktų padaryti, man būtų apmaudu“, – pabrėžė premjerė.