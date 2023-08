Januška apie Lietuvos priemones užkirsti kelią grėsmėms iš Baltarusijos – reikėtų uždaryti sieną vadinamajam smulkiajam turizmui

Dešimt metų Lietuvoje gyvenanti baltarusė Olga Karač žada skųsti Lietuvos sprendimą nesuteikti jai politinio prieglobsčio, kuris, anot jos, reikalingas jos saugumui Europoje ir galimybei integruotis Lietuvoje. Antradienio LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ Kovo 11-osios Akto signataras Albinas Januška ir Vilniaus universiteto profesorė Dovilė Jakniūnaitė kalba apie Lietuvos pasirengimą numatyti ir užkirsti grėsmes, jeigu tokios grėsmės patenka į Lietuvą kartu su teigiančiais, kad bėga nuo Putino ir Lukašenkos režimų.

– Pone Januška, Karač nesuteiktas politinis prieglobstis, nes ji pripažinta kelianti grėsmę saugumui, bet jai duodamas leidimas gyventi Lietuvoje. Ar tai reiškia, kad Lietuva turi priemonių kontroliuoti žmones, galinčius kelti grėsmę nacionaliniam saugumui šalies viduje?

A. J. Į Lietuvą per dieną įvažiuoja tūkstančiai baltarusių ir pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai uždaryti sieną tokiam vadinamajam smulkiajam turizmui, ne verslui, ne nesankcionuotam verslui, bet tokiam turizmui, kadangi ten yra ir žmonių, kurie pagal tą kriterijų tarnavo kariuomenėje, todėl bent jau jų neturėtų būti tokie skaičiai. Lietuva išduoda, nežinau, per mėnesį maždaug apie tūkstantį humanitarinių vizų. Man atrodo, kad tai irgi nėra mažai ir iš esmės to turėtų pakakti. Reikėtų uždaryti sieną iš esmės.

Dar reikėtų padaryti bent jau du dalykus. Reikėtų persekioti tuos žmones, vadinamuosius litvinistus, kurie kelia teritorinių pretenzijų Lietuvai, nacionaliniam teritoriniam vientisumui ir t. t. Tai yra nebe juokas, tai yra dalis hibridinio karo ir mes neturėtume nerimtai žiūrėti į tą dalyką. Čia yra baudžiamojo persekiojimo dalykai ir nesvarbu, kur jie yra – Baltarusijoje ir Lenkijoje, <...> turi būti teisinis požiūris į juos. Tada jau atsiranda visai kita galimybė kontroliuoti situaciją. Bet mes turėtume būti ir svetingi, ir teisingi, t. y. su tais baltarusiais, kurių įvažiavo keliasdešimt tūkstančių, bet, aišku, jeigu yra tokių atvejų kaip Olgos Karač ir panašių, reikia labai principingai elgtis <...>. Nežinau, ar jie turi gyventi Lietuvoje, ar ne, bet, manau, kad reikia bent jau poziciją aiškią turėti.

– Profesore Jakniūnaite, kaip turi išeiti, jeigu gali išeiti, Lietuvai būti ir teisingai, ir svetingai? Kaip jūs vertinate galimybę atsiriboti nuo galinčių kelti grėsmę ir nekenkti tiems, kurie iš tikrųjų patys kenčia nuo režimo?

D. J. Visų pirma, aš norėčiau pastebėti, kad tiek Valstybės saugumo departamentas, tiek Krašto apsaugos antrasis operatyvinis departamentas savo tose metinėse ataskaitose ne vienerius ir ne dvejus, ir ne trejus, man atrodo, metus nuolatos rašo apie tai, kad ypač Baltarusijos KGB, Baltarusijos spec. saugumo tarnybos stengiasi infiltruoti kuo daugiau žmonių į Baltarusijos opoziciją. Problema yra labai aiškiai žinoma, seniai užfiksuota ir informuojama, bent jau kokiu mastu tai gali būti padaryta. Reikia suprasti, kad tam tikri mechanizmai ir procesai yra labai aiškūs, šito mes turime neužmiršti, kai kalbame ir diskutuojame apie tai, kad yra ne viena institucija, atsakinga už tai, kad žmonės, kurie numatė kokį nors kenksmingą veiklą prieš valstybę arba prieš jos gyventojus, turėtų būti kažkokiu būdu identifikuojami iš karto. <...> Reikia tikėti, kad institucijos dirba savo darbą. Kitą vertus, reikia turėti priemonių įsitikinti, t. y. kontrolės ir parlamentinių, ar Vyriausybės, ar iš prezidentūros priemonių, kad tarnybos daro tą darbą, kurį turėtų daryti. Manau, kai kalbama apie šią problemą, yra klausimas, kiek mes galime pasitikėti institucijų efektyvumu ir kiek jos dirba efektyviai.

Dovilė Jakniūnaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasienis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kaip judu įvertintumėte tai, kad nevienodai yra vertinami žmonės, pasitraukę iš Rusijos ir iš Baltarusijos? Vieni nori, kad jie turėtų vienodą statusą, kiti sako, kad to negalima daryti. Pone Januška?

A. J. Manau, kad vis tiek Rusijos piliečius reikia traktuoti kaip turinčius tam tikrą kolektyvinę atsakomybę. Aš nesakau, kad kolektyvinę kaltę, bet kolektyvinę atsakomybę, nes tai vis tiek yra imperinė tauta, sukelianti daug blogio pasaulyje. Dabar ypač. O baltarusiai nėra imperinė tauta, tai nėra imperija, kuri grasina kaimynams – čia yra režimo klausimas <...>. Baltarusija yra iš dalies ar visa, neaišku, kiek, okupuota Rusijos. Tie žmonės yra okupuoti ir, be abejo, mes turime tam tikrą prievolę netgi padėti jiems ne tik kaip žmonės, humanitarine prasme, bet ir tiesiog dėl nacionalinių interesų, nes mums visiškai nenaudinga traktuoti Baltarusiją, ypač Baltarusijos žmones, kaip Rusiją. Mūsų nacionaliniai interesai reikalauja ir ateityje reikalaus, kad Baltarusija būtų nepriklausoma ir mes neturėtume pasiduoti iš anksto, sakydami, kad čia yra bendra teritorija ir mums neberūpi.

– Profesore, ar Jūs sutinkate, kad bendra sąjunginė Rusijos ar Baltarusijos valstybė ir jų piliečiai turėtų būti vertinami skirtingai?

D. J. Prisipažinsiu, man sudėtinga rasti atsakymą, nes iš esmės, mąstant apie bet kokią kolektyvinę atsakomybę už tam tikrą sistemą, už tam tikrą valdžią, nėra tų vienareikšmių atsakymų, nes lygiai pagal tą patį argumentą, kai kalbame apie rusų kolektyvinę atsakomybę, mes galim kalbėti ir apie baltarusių politinę atsakomybę už tai, ką daro jų valdžia. Bet taip galvojant ir suprantant, pavyzdžiui, prisimenant 2020-uosius metus ir protestus Baltarusijoje, tai, kaip Lietuva buvo įsitraukusi ir kaip entuziastingai palaikė ir kokias viltis dėjo, kokias pastangas dėjo palaikyti tuos žmones, manau, kad visgi net ir emociškai šios dvi grupės, atrodo, gali būti atskirtos. Aš turbūt sutinku su pono Januškos argumentais, nes sugrįžtu prie savo ankstesnės minties, kad mes negalime automatiškai laikyti arba kaltais, arba nekaltais visų žmonių ir svarbu turėti kažkokį individualų arba procedūrinį priėjimą prie šitos problemos, kad mes vienaip ar kitaip laikytumės demokratinės valstybės taisyklių.

– Kalbant apie kiekvieną atvejį ir procedūras, dabar turime labai gerą pavyzdį – Vilniaus universitetas nebepratęs sutarties su mokslininku iš Rusijos, priimtu dėstyti rusų literatūrą, kuris šiaip yra Biblijos tyrinėtojas. Dabar jis sako: „Taip, pripažįstu, kad kadaise esu suklydęs savo tekstais apie Lietuvos okupaciją“, kurią jis vadino ne okupacija, ir „tekstais dėl Krymo referendumo“. Bet sakoma, kad žmogui turi būti leidžiama pasitaisyti, o jam, girdi, yra neleidžiama. Ar Lietuva turi būti tokių žmonių „taisykla“?

D. J. Kad žmonėms turi būti leidžiama pasitaisyti, aš nesiginčysiu, mes visi nenorėtume, kad mums amžinai [prikaišiotų dėl – LRT.lt] kažko, kas buvo padaryta. Nežinodama Vilniaus universiteto situacijos, nepaisant to, kad ten dirbu, turiu turbūt esminį klausimą, <...> kodėl buvo padarytas sprendimas priimti tokį žmogų ir nepadaryti tam tikri namų darbai arba neapgalvotos procedūros ir pasekmės? Man, žiūrint į visą situaciją, kyla būtent tas klausimas. O ar taip reikėjo susitvarkyti su šita situacija, kai išaiškėjo daugiau informacijos, kai mes pamatėme, kaip viskas vyksta, – vėlgi turbūt tų variantų yra įvairių, bet man atrodo, kad problema buvo susikurta, visų pirma, ne tada, kai išaiškėjo kompromituojanti informacija apie poną Desnickį, bet tada, kai buvo nuspręsta jį priimti.

Pasienis (asociatyvi) / T. Biliūno / BNS nuotr.

– Pone Januška, Jūsų nuomonė?

A. J. Iš viso mums mažiau turėtų rūpėti tie Rusijos piliečiai ir, kaip jūs sakote, jų taisymu užsiimti, aišku, nereikia čia be reikalo jų varyti. Būti svetingiems reikia, bet vis tiek reikia daugiau rūpintis Ukraina ir ukrainiečiais.

– Ar yra įmanoma nustatyti, kaip mini profesorė Jakniūnaitė, procedūras, kad tokių atvejų mes turėtume mažiau, nes propagandos tai yra išnaudojama prieš pačią Lietuvą – yra sakoma, kad šitaip visi yra niveliuojami iki vienodo lygmens ir Lietuva nenori matyti skirtumo tarp gerųjų rusų ir mažiau gerų rusų.

A. J. Be abejo, ir čia yra kalbėjimo klausimas. Aš manau, kad šia tema yra mažai kalbama, mažai aiškinama ir patys Lietuvos žmonės nežino. Jeigu mes, pavyzdžiui, uždarytume sieną vadinamajam baltarusių turizmui, būtų skandalas. Reikia paaiškinti, kodėl ir t. t., hibridinis karas. Jeigu mes atakuosime litvinistus, ką reikia daryti? Reikia paaiškinti, kodėl mes tą darome. Jeigu tai nepaaiškinama, žinoma, atsiveria kelias kitai propagandai, tai tokia čia abėcėlė. Bet Lietuvoje kažkaip visi yra pamiršę tą aiškinimą ir tos pačios Olgos Karač atveju, man atrodo, tik po jūsų paraginimo, kad kažkas turi būti paaiškinta, atsirado tas paaiškinimas. Dabar viskas aišku, bet prieš tai buvo tokia pilkoji zona, kodėl tokie sprendimai priimami.

Albinas Januška / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Dar dėl sienos. Lietuvos piliečiai patys važiuoja į Baltarusiją ir apsipirkti, ir į sanatorijas, kai kurie jų sako nesuprantantys ar nemanantys, kad jie taip remia režimą. Jeigu jiems kas nors atsitiktų, tokius piliečius turėtų gelbėti Lietuvos konsulinės tarnybos, Lietuvos diplomatai. Ponia Jakniūnaite, ar žmonėms pakankamai paaiškinta, ką reiktų daryti ir ko nereiktų daryti, Jūsų manymu?

D. J. Vėlgi labai sunku suprasti, kokia informacija pasiekia žmones, pavyzdžiui, gyvenančius pasienyje. Jeigu mes esame žmonės, kurie stebi informaciją, sekame naujienas, tai aš manyčiau, kad tos informacijos yra pakankamai. Kitą vertus, žmonės yra skirtinguose informaciniuose burbuluose arba apskritai gal neseka naujienų. Tai šiuo atveju sunku pasakyti, kiek, pavyzdžiui, žmones, kurie gyvena pasienyje, kurie iš principo [yra] labiau pažeidžiama arba labiau suinteresuota grupė važiuoti ten [į Baltarusiją – LRT.lt], pasiekia informacija apie pavojus, rizikas. Antra, jeigu ir pasiekia, jie gali vertinti pagal savo supratimą ir nebūtinai priimti tą žinią. Šiuo atveju klausimas, kiek mes leidžiame žmonėms patiems apsispręsti, jeigu jie žino tas rizikas, arba kiek išvis sudarome išskirtines galimybes. <...> Sienų uždarymas padės arba kaip tik gal supriešins tuos žmones, kuriems tai aktualu dėl ekonominių priežasčių.

– Pone Januška?

A. J. Na, atkreipčiau dėmesį į vieną aspektą – važiuoja valstybės tarnautojai, važiuoja, kiek žinau, ir teisėsauga, tarnautojai į Baltarusiją šiuo metu. Aš manau, kad visi šitie tarnautojai, kurie kerta sieną, jeigu jie neturi kažkokių ypatingų paaiškinimų, galėtų nedirbti Lietuvos valstybės tarnyboje, nes akivaizdu, kad važiuoti į tokią valstybę, į priešišką, kaip mes vadiname, bendro karo prieš Ukrainą valstybę, yra nepriimtina. Tai čia reiktų išskirti, pirmiausia, tuos privačius asmenis, kurie važiuoja ir, aišku, rizikuoja, bet iš tų, kurie dirba valstybės tarnyboje, bent jau leidimas dirbti su slapta informacija tikrai turėtų būti atimtas. Valstybė turėtų demonstruoti kažkokią poziciją tiek dėl sienos uždarymo, tiek dėl tų litvinistų persekiojimų, tiek dėl šito klausimo, t. y. negyventi kažkokios suskilusios sąmonės sąlygomis, kai daroma ir viena, ir kita, kai vienas ir kitas prieštarauja vienas kitam.