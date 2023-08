STT įvertinus Seimo narių išmokų tvarką, Mazuronis siūlo jas naikinti ir baigti politinę raganų medžioklę

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Seimo narių išlaidas parlamentinei veiklai bei apgyvendinimą Seimo viešbutyje reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad yra galimybė kompensuoti parlamentinės veiklos išlaidas parlamentarui šios veiklos tinkamai nevykdant. Seimo valdyba su dalimi išvadų sutinka, bet sako, kad išvengti visų rizikų įmanoma tik apskritai panaikinus šias lėšas.

LRT dar gegužę tikrino Seimo narių deklaruotas išlaidas parlamentinei veiklai. Tąkart kilo klausimų dėl kai kurių parlamentarų naudojamų 4, 5 ar net 6 banko kortelių atsiskaitant už degalus, pilto benzino ir dyzelino ar iš sesers pirktų gėlių.

Korupcijos rizikas dėl išmokų Seimo nariams tvarkos įžvelgia ir STT. Pirmiausia, pareigūnams kliūva, kad apskritai nėra apibrėžta parlamentinės veiklos sąvoka, todėl esą ir įvertinti, ar jai lėšos skiriamos pagrįstai, sunku.

„Kada ji yra vykdoma? Ar Seimo narys yra 24/7, ar jis yra tik tada, kada vykdo parlamentinę veiklą? Ir kada tas lėšas gali naudoti: ar savaitgalį, ar paprastą dieną, nedarbo dieną?“ – svarsto STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas.

Elanas Jablonskas / BNS nuotr.

Andrius Mazuronis sako – STT ne visai teisūs. Esą Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad seimo nario darbas niekada nenutrūksta. Visgi, pasak Seimo vicepirmininko, kad dėl kanceliarinių lėšų daugiau klausimų nekiltų, sprendimas yra tik vienas.

„Tas parlamentines lėšas naikinti išvis, prijungti jas prie atlyginimo, sumokėti mokesčių dalį priklausančią nuo to atlyginimo ir baigti tas visas raganų medžiokles politines“, – komentuoja Seimo vicepirmininkas A. Mazuronis.

Taip pat STT atkreipia dėmesį, kad nelankant Seimo posėdžių, praleidžiant komitetų ar komisijų susitikimus parlamentarams mažinamas atlyginimas. Tuo tarpu kanceliarinėms išlaidoms skirtos lėšos nepriklauso nuo politiko veiklos aktyvumo.

Seimas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Sutinku, kad čia yra tam tikra problema, bet taip pat yra neapibrėžtumas. Posėdžiai yra aiškus dalykas: jie vyksta arba nevyksta, parlamentaras arba dalyvauja, arba nedalyvauja, toks yra faktas. Tačiau sakyti, kad tu vykdei arba nevykdei parlamentinę veiklą – tai čia reikia specialaus tyrimo kiekvieną kartą“, – nurodo Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas.

Paulius Saudargas / D. Umbraso/LRT nuotr.

STT rizika įvardija tai, kad nėra reikalavimo už patiriamas parlamentines išlaidas atsiskaityti tik tam skirta mokėjimo kortele, nors specialiai šioms išlaidoms politikai turi atskirą banko sąskaitą. Kitas aspektas – prekių ar paslaugų įsigijimas. Nuomojantis, pavyzdžiui, techniką sutartys negali būti sudaromos su asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Tačiau tas pačias prekes perkant – tokios nuostatos nėra.

„Taip, čia grėsmės, rizikos yra, bet mes esame įsipareigoję to nedaryti. Iš kitos pusės, jeigu pigiau yra, tai ką, dabar pirksi rinkoje iš kito žmogaus ar kompanijos brangiau? Tai vėlgi bus kliuvinys“, – mini Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis.

Per plačiai, pažymi STT, traktuojamos ir išlaidos paštui ar suvenyrams. Be to, teisinis reguliavimas nenumato ribojimų dėl parlamentinių lėšų naudojimo per rinkimus, todėl, teisėsaugos vertinimu, kai kurios išlaidos gali turėti ir paslėptos politinės reklamos požymių. Gautas išvadas ir siūlymus vertins Seimo valdyba.