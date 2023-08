Kasčiūnas ir Gaižauskas nesutaria dėl Lietuvos pasiruošimo atremti Baltarusijos grėsmes – kaltinimai Vyriausybei ir raginimas atsižvelgti į Lenkijos pavyzdį

Vyriausybė apsisprendė penktadienį laikinai uždaryti Tverečiaus ir Šumsko pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Nuo penktadienio iš 6 veikiančių punktų liks 4. Skelbiama, kad taip reaguojama į pasikeitusias grėsmes nacionaliniam saugumui ir prekių kontrabandą. Apie šių punktų uždarymą ir kaip Lietuva yra pasiruošusi atremti grėsmes, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ kalbėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir vicepirmininkas Dainius Gaižauskas.

– Pone Kasčiūnai, skelbiama, kad pasienio postai uždaromi laikinai. Vadinasi, jie bus atidaryti? Kada jie bus atidaryti ir ką tai keičia, nes vis tiek lieka 4 atidaryti, Lenkija palikusi vieną, Latvija – 2?

L. Kasčiūnas: „Laikinai“ toks žodis, matot, [atidaryti] gali būt tada, kai pasikeis Baltarusijoje situacija, kai pasikeis sistema, kai galbūt atsiras demokratija, tada mes galėsim kalbėt apie atidarymus, kaip ir daugelį kitų dalykų.

Mano požiūriu, šitų 2 punktų uždarymas svarbus dėl kelių dalykų. Pirmiausiai, tai yra pirmas žingsnis – lenkai irgi yra pridarę nemažai pasienio punktų, tai mes savotiškai vienodinam su jais dabar poziciją. Gal dar ne iki galo, bet einame jų kryptimi, vadinasi, yra koordinacija su mūsų kaimynais. Taip pat atlaisvėja mūsų Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) resursas ir pareigūnai gali būti perkelti į kitus pasienio punktus arba vykdyti kitas funkcijas, kurios yra svarbios mūsų sienos apsaugai. Taip pat siunčiame signalą tam pačiam Lukašenkos režimui, kad jeigu prasidės provokacijos, sisteminės provokacijos prie sienos, ar dėl nelegalios migracijos srautų, ar jau kitų niuansų, sienos uždarymas irgi gali būti kaip variantas. Ir, aišku, dar vienas veiksnys – šitie punktų uždarymai reikalingi užkardant ir toliau kontroliuojant kontrabandos srautus. Noriu priminti, kad cigarečių kontrabanda taipogi yra milžiniškas Lukašenkos režimo verslo projektas ir jie iš to pelnosi.

– Pone Gaižauskai, ponas Kasčiūnas išvardijo, kokios yra to uždarymo priežastys, – ką tai turėtų pakeisti? Jūsų akimis, koks yra svarbiausias vis dėlto tikslas? Ar grėsmės ar kontrabandos užkardymas šiuo atveju turėtų būti keliamas į priekį ir taip pasakoma, kad mums sunku susidoroti su kontrabanda ir dabar pasitaikė puiki proga tą padaryti?

D. Gaižauskas: Tai visiškai nereikšmingas sprendimas ir jis parodo, kad valdantieji nesugeba adekvačiai reaguoti į situaciją, nežino, ką daryti, nežino, kokių veiksmų imtis, ir nežino, ką daryti, kai nėra jųjų ministrų, nes, kiek mes žinome, šitos sudėtingos situacijos [metu – LRT.lt] tiek krašto apsaugos ministras, tiek vidaus reikalų ministrė atostogauja. Likę viceministrai iš tos panikos, nes kažką juk reikia daryti, daro tokias nesąmones: pirma, kažkodėl užsienio viceministras sugalvojo, kad grupuotės „Wagner“ teroristus galima išgąsdinti plakatais, ar ne? Po kelių dienų matome, kad jisai net tėvynės sargyboje prisigėrė ir jau jo nebeliko, ar ne? Kitas pasiūlė uždaryti 2 kontrolės punktus, visiškai nereikšmingus, per kuriuos važiuoja tiktai lengvasis transportas arba tuščias krovininis, nes kažką juk reikia daryti, ar ne?

O mes matome labai puikų pavyzdį Lenkijoje, kai Lenkija ne tik kad telkia pajėgas – iš pradžių sakė, kad ir padalinys perkeltas prie sienos, iš pradžių snaiperiai, dabar <...> jau 10 tūkst. [pareigūnų – LRT.lt] sutelkta, jau logistikos batalionas ten yra. Ir praeitą naktį Lenkija netgi parodė paradą kovinės technikos, kuri telkiama prie pat sienos, ir rodo atgrasymo veiksmus, kad jeigu, neduok Dieve, jūs pasikėsinsite į Lenkijos valstybę, bus atkirtis 100 kartų stipresnis negu grėsmė. To ir reikia, nes mūsų NATO strategija gintis pirmiausiai yra per atgrasymą. Lietuva, pažiūrėkite, daro absoliučiai kažką nesuprantamo, nes prezidentas apie grėsmes signalizuoja gana rimtai – važiuoja į Lenkiją, parodo, kad iš tikrųjų susidomėjęs, iš tikrųjų grėsmė reali, žiniasklaida tą patį komentuoja, o mūsų valdantieji sako: „Gal ne, gal kažkaip planuojam.“ Planuojam, kažkokį priedangos planą turime, kurį patvirtino prieš mėnesį, ar ne? Jeigu taip neišduodant paslapčių, aš susipažinęs su juo [priedangos planu – LRT.lt], sakyčiau, kad jis netinkamas būtent šioms grėsmėms. Jis daugiau tinkamas taikos laikotarpiui, kai pabėgėlių srautai dideli ir taip toliau, ir taip toliau, bet pagal situacijas – tikrai ne, nes reikia mokymų, reikia sutelkti pajėgas, nes valstybė pajėgų turi. Tikrai jos galėtų apsiginti, bet jos nesutelktos. Kiekviena iš jų dabar turi tam tikrus savo įsivaizdavimus, kokios grėsmės. Jos nesusitelkia, nežinotų, kaip veikti kaip vienas kumštis, juolab kad nesuderinta nei su Lenkija, nei su Latvija. Šiaip ne taip, ir Nacionalinio saugumo bei gynybos komiteto pareikalauta skubių veiksmų ir artimiausiu metu bus pratybos. O kodėl tą darome? Todėl, kad vykdomosios valdžios atstovų – vidaus reikalų ministro, krašto apsaugos ministro – mes nematome komitete. Jų turbūt nėra ne todėl, kad negali ar užsigavę kažko, bet todėl, kad nežino, ką daryti.

Ir tie 2 kontrolės postai uždaromi. Čia tiktai dar labiau diskredituoja mus visus, gąsdina žmones, nes matome, kad lietuviai nesugeba, nemoka nieko padaryti, juolab kad lygina, aišku, su Lenkija. Turime imtis tokių veiksmų, kai nepaprastoji padėtis arba tokios grėsmės, kad turi būti skubiai įkurta štabas, turi būti atsakingi pareigūnai paskirti, reaguojant į kiekvieną situaciją ne tik Lietuvos, bet ir Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, komentuotų jas [situacijas – LRT.lt], parodytų mūsų pajėgumus ir taip toliau. Ir būtų mums visiems aišku, – jeigu teroristai bandys kirsti mūsų sieną, koja žengs, perkeltine prasme pasakysiu, ta teroristų koja turėtų likti Lietuvoj, o kūnas – Baltarusijos teritorijoje. <...> Kol kas mes matome tik plakatų kabinimus ir kažkokius kontrolės postų uždarymus. Tai visiškai diskredituoja valdančiuosius kasdien vis labiau.

– Pone Kasčiūnai, dabar nuskambėjo tokia visa lavina kritikos, bet aš šiek tiek prisidėsiu ir tada jūs į viską atsakysite. Tai dabar, visų pirma, apie tuos BVP procentus, kuriuos skiria lenkai ir dėl kurių mes negalim susitarti. Lenkai skiria 4 proc. ir radau netgi tokį skaičių, kad nuo Rusijos pradėto karo pradžios ji savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti skyrė arti 15 milijardų eurų. Aš šituo visiškai nenoriu pasakyti, kad Lietuva nieko nedaro, bet iš tiesų Seime jūs negalite susitarti dėl tų 3 proc., niaujatės dėl vokiečių brigados, nepavyksta susitarti dėl pilietinio pasipriešinimo plano ar visuotinio šaukimo. Tai mano klausimas yra toks: ar šiandien piliečiai gali būti ramūs, kad agresijos atveju ir jie žinos, ką turi daryti, ir valstybės institucijos taip pat? Nes ponas Gaižauskas nori pasakyti, kad niekas nieko nežino ir niekas nevyksta.

L. Kasčiūnas: Aš gal pradėsiu nuo pono Gaižausko išsakytų minčių. Manau, nereikia būti nervingiems, reikia reaguoti oriai ir užtikrintai, mes tikrai esame pasirengę. Pavyzdys – fizinis barjeras, kurį mes turime, jis yra kartu su sienos stebėjimo sistemomis, tokio neturi ir Lenkija. Lenkija nestebi dar taip, kaip mes visą pasienį. Dar pridursiu, kad mūsų sienos stebėjimo sistemos, kurios įdiegtos yra apie pusantrų metų, įdiegtos per rekordinį greitį. Noriu priminti, kad ne visi namų darbai buvo padaryti kitų vyriausybių, daugiausia būtent ši Vyriausybė, ši valdančioji dauguma padarė šituos namų darbus. Mes galim matyti ir į Baltarusijos gylį. Mes iš visų 3 šalių kaimynių, nekalbu apie Latviją, turime tikrai labai pajėgią sienos apsaugos sistemą. Tai viena.

Antra, mes turim labai aiškius algoritmus. Taip, kitaip nei Lenkija, mes neatskleidžiame skaičių, bet ir ponas Gaižauskas, ir visi kiti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai puikiai žino, kad yra sutarta, kaip kas reaguoja iškilus krizei. Pirmiausia valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri irgi turi savo specialiąsias pajėgas, tada pagal krizės prigimtį – jeigu tai labiau teroristinė prigimtis, tai [reaguoja] specialiosios policijos pajėgos, Viešojo saugumo tarnyba. Jeigu tai yra karinis incidentas, – kariuomenė, kuri irgi yra pasiruošusi ir nenoriu detalizuoti ne tik parengties lygį, bet ir dislokavimo vietas. Ir per tam tikrą aiškų laiką, labai greitą laiko tarpą jie reaguoja ir atlieka veiksmus, kurie reikalingi sienos pažeidėjams nubausti, užkardyti ir atkurti tvarką. Tai tas yra labai svarbu. Tą mes turime ir tą reikia labai aiškiai žinoti.

Yra ir štabai, kurie koordinuojasi, įkūrėme pagaliau, nors kalbėjome 20 metų, krizių valdymo centrą, jis turi labai aiškią indikatorių sistemą, kuri stebi, kas vyksta, kur vyksta ir panašiai. Turime labai glaudų bendradarbiavimą su Vakarų žvalgybomis, kasdien reguliariai keičiamasi informacija apie galimas grėsmes iš Rytų, apie grupę „Wagner“, apie kitas, sakykime, grėsmes, tad aš tikrai galiu pasakyt, kad mes per mažai kalbėdami apie raumenų demonstravimą, esam realiai pasiruošę, nes turime ne tik planus, bet ir turime aiškius algoritmus. Šitie dveji metai, kai turėjome rimtų problemų su migrantais, leido mums išmokti daug dalykų. Anksčiau tokios sąveikos tarp Vidaus reikalų ministerijos struktūrų, pasieniečių ir kariuomenės nebuvo. Dabar jie tą sąveiką per dvejus metus jau atidirbo ir vis dar atidirba dabar. Noriu pasakyti, kad ir tos pratybos jau yra suplanuotos ir artimiausiu metu, artimiausiomis savaitėmis, dienomis jos ir įvyks.

Noriu pabrėžti, kad Lietuva pagal gynybos finansavimą šiandien yra NATO valstybių penketuke. Taip, aš žaviuosi Lenkijos sprendimu dėl 4 proc., bet jeigu jūs sudėtumėte mūsų solidarumo mokestį bankams, kuris skiriamas dvigubos paskirties infrastruktūrai, kuri ypač svarbi mobilumui užtikrinti, kad sąjungininkai geriau, greičiau atvyktų į Lietuvą, kad mes galėtume būti pasiruošę priimti Vokietijos brigadą, o tai, kad mes pasiekėm jų įsipareigojimą, jie čia atvažiuoja, irgi yra, mano požiūriu, didžiulė mūsų sėkmė. Mes, sudėję tuos resursus, gautume 3 proc. nuo vidaus produkto. Taip, nuo lenkų atsiliekam, bet lenkiame beveik visas kitas NATO valstybes.

– Čia noriu dabar jums dar priminti, kad jūsų partijos pirmininkas nacionalinį partijų gynybos susitarimą irgi pasirašė turbūt praėjus dešimčiai mėnesių po to, kai kitos partijos jau buvo pasirašiusios ir, negana to, ne su visais, – ant atskiro lapo. Ir šitoj vietoj jūs kritikuojat, bet kas iš jūsų tokio elgesio? Kas iš to? Ar tai kaip nors keičia grėsmių suvokimą, pobūdį? Ką jūsų partijos lyderio parašas ant kito lapo keičia agresoriaus akyse? Popierių galėjote pataupyt, kitą vertus.

D. Gaižauskas: Be jokios abejonės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga visą laiką pasisakė už mūsų nacionalinį saugumo stiprinimą ir mes esame pirmieji, pasiūlę tuos 2 proc. Vėliau kalbėjome apie 3 proc. ir padėjome prezidentui Nausėdai vis dėlto įtikinti dabartinius valdančiuosius, kad krizės atveju galėtume pasitelkti, be atskiro kažkokio sprendimo, iki 3 proc. mūsų BVP lėšų, jeigu reikės sustiprinti mūsų gynybą. Kalbos apie tai, kad kažkas nepasirašė laiku ir taip toliau – mes pasirašėme atskirą lapą tiktai todėl, kad galėtume parodyti visuomenei, kad su dabartiniais valdančiaisiais, kurie nesilaiko savo žodžių, nėra ką kalbėti ir komunikuoti, save diskredituoti kartu su jais, būnant partneriais. Mes pasakėme, kad mes pritariame nacionaliniam saugumui ta apimtimi, kuri aptarta, ir pasirašome.

<...> Šiek tiek pakritikuosiu, kad konservatoriai visą laiką mokėjo labai gražiai kalbėti, bet nemokėjo dirbti. Valstiečiai, mes, mokėjom dirbti, nes atėjom daugiau [kaip] profesionalai, bet mes taip gražiai ir solidžiai nemokėjom komunikuoti. Va čia ir skirtumas. Bet kur jaustis saugiau? Dabar Laurynas kalba kaip teoretikas, kad segmentinė tvora mus apsaugos nuo teroristų. Tai visi mes turime tas tvoras, kas turim sodus ir taip toliau. Ar mes galim jaustis saugūs su tokia tvora? Kita vertus, ir tos stebėjimo kameros, – jos ką, per miškus mato ir taip toliau? Taip, jos pastebės, kad kirto sieną ir pagal tam tikrą planą tada pradėsime rinktis, bet mes kalbame apie dabartinę situaciją. Palyginti su Lenkija, Lenkija pasakė taip: „Nei vieno centimetro.“ Jie jau dabar čia sutelkė visas savo pajėgas, pasakė, kad tobulinasi gynybą. Esmė, kad yra daug gražių žodžių, saldžių, bet nėra konkrečių veiksmų ir, Laurynai, tą pripažink.