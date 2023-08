VSAT įspėja – plinta suklastota nuotrauka, kad „Wagner“ peržengė Lietuvos sieną

Internete plinta suklastota nuotrauka, kurioje esą užfiksuota, kad Rusijos privačiai karinei kompanijai „Wagner“ priklausantis asmuo peržengė Lietuvos-Baltarusijos sieną, perspėja Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

„Akivaizdžiai suklastota nuotrauka, pasinaudojus viešai skelbta 2019 m. pasienio ruožo fotografija. Mąstykime kritiškai“, – feisbuke parašė VSAT.

Retušuotoje 2020 m. užfiksuotoje LRT nuotraukoje matyti ranka, laikanti „Wagner“ grupuotės antsiuvą.

Kaip pranešė stebėtojų grupė „Belaruskij Gajun“, nuotrauka plinta Rusijos karą Ukrainoje palaikančiuose „Telegram“ kanaluose. Stebėtojai pažymi, kad nuotrauka buvo apkirpta, pasukta ir deformuota, retušuotos jos spalvos, tai padeda atpažinti klastotę.

A photo with a Wagner fighter at the Lithuanian border pillar is another fake.



Pro-military Telegram channels publish a photo of a man’s hand holding a patch with the emblem of PMC Wagner near the Lithuanian border pillar No.0657, allegedly from the Lithuanian side of the… pic.twitter.com/rMWYwB06yq