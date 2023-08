Lietuviams toliau vykstant į Baltarusiją, Žalimas ragina sunkinti jų keliones: tegul jiems būna nepatogu vykti

Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas teigia, kad valstybės tarnautojams ir pareigūnams turėtų būti uždrausta vykti į Baltarusiją, o jei jie tokio ribojimo nesilaikytų, turėtų netekti leidimo dirbti su įslaptinta informacija ir net darbo. Apie į Baltarusija vykstančius lietuvius – pokalbis laidoje „Dienos tema“ su D. Žalimu ir užsienio reikalų viceministru Mantu Adomėnu.

– Susisiekimo ministerija parengė siūlymą uždaryti du iš šešių sienos su Baltarusija perėjimo punktų dėl geopolitinių aplinkybių ir grėsmių sumažinimo. Ar kiti likę keturi kelia mažiau grėsmės negu Šumsko ir Tverečiaus?

M. Adomėnas: Trečdalio punktų uždarymas leis koncentruoti pasieniečių pajėgas į išlikusius punktus ir atitinkamai vykdyti kontrolę detaliau, kruopščiau, įdėmiau.

Šiuo metu institucijos nuolat konsultuojasi dėl situacijos nacionalinio saugumo aspektu ir kol kas tai yra adekvatus sprendimas, atsiliepiant į dabarties grėsmių lygį.

Pasienis / T. Biliūno/BNS nuotr.

– Buvote nuvykęs susipažinti, kaip atrodo pasienis. Kas, jūsų akimis, galėtų būti ta grėsmė, kuri atvestų iki visų pasienio punktų su Baltarusija uždarymo, nes toks variantas teoriškai irgi yra svarstomas?

M. Adomėnas: Šiuo atveju mes kalbėtume apie regioninį sprendimą ir palaikome nuolatinį santykį su partneriais dėl tokio sprendimo. Be abejo, vienos kurios valstybės punktų uždarymas tik padidintų spaudimą kitoms.

O šiandien pasienyje buvome kiek kitu klausimu. Nerimą kelia labai aukštas Lietuvos piliečių išvykų į Baltarusiją lygis. Po to, kai praeitų metų pavasarį atsirado bevizis režimas Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos gyventojams, vizitų skaičius išaugo ir mes tai suvokiame kaip grėsmę Lietuvos piliečiams, nes kiekvienas iš jų gali būti Baltarusijos saugumo struktūrų ir apskritai Lukašenkos režimo taikiniu, beveik įkaitu.

– Profesoriau, jūs turite kritišką nuomonę dėl galimybės vykti į Baltarusiją ne tik tiems, kas šiaip naudojasi Baltarusijos įvestu beviziu režimu, bet ir statutiniams Lietuvos pareigūnams, kuriems nėra nurodymo į ją nevykti. Kodėl tai yra grėsmė Lietuvai?

D. Žalimas: Su nuostaba šiandien išgirdau vidaus reikalų viceministro pasisakymą, kad statutiniams valstybės pareigūnams galioja itin griežta rekomendacija nevykti į Baltarusiją, reikia informuoti apie savo keliones į Baltarusiją ir t. t.

Iš tiesų, statutiniai valstybės pareigūnai yra ypatingi valstybės pareigūnai, bet čia, matyt, reikėtų kalbėti apskritai apie visą valstybės tarnybą, ko gero, neišskiriant nieko, neišskiriant, pavyzdžiui, tų pačių teisėjų, kuriems yra keliami ypatingi lojalumo valstybei reikalavimai, tai yra kitaip nei kitiems piliečiams, kurie gali turėti jautrios informacijos ir dėl kurių egzistuoja padidinta rizika, kad jie gali būti paveikti tos užsienio valstybės arba tiksliau, Lukašenkos režimo.

Dainius Žalimas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Mano požiūriu, tokiems asmenims apskritai turėtų galioti draudimas vykti į tokias valstybes kaip Baltarusija ir Rusija. Be abejo, jei draudimą pažeistų, nėra kalbos apie baudžiamąją atsakomybę, bet tai, kas įprasta, – leidimo dirbti su įslaptinta informacija netekimas, o kartu, iš esmės, ir atleidimas iš atitinkamos tarnybos.

Aš tik galiu stebėtis, kad toks standartas nėra įdiegtas. Kiek prisimenu iš savo darbo prieš kelis dešimtmečius Krašto apsaugos ministerijoje, galiojo toks standartas, kad net jei tu turi giminių arba pažįstamų Baltarusijoje arba Rusijoje, jau buvo žiūrima kaip į rizikos veiksnį.

O čia, pasirodo, yra kažkokios griežtos rekomendacijos, bet iš esmės atrodo, kad tokio draudimo nėra ir tai vyksta šiomis dienomis, ne prieš kelis dešimtmečius. Dėl to aš ir išreiškiau savo nuostabą. Mano požiūriu, valstybė tikrai nepakankamai rūpinasi savo pareigūnais ir kartu įslaptintos informacijos apsauga ir apskritai nacionaliniu saugumu, jeigu iki šiol nėra absoliutaus draudimo tam tikriems valstybės pareigūnams vykti į tas šalis.

– Per pusę šių metų Baltarusijoje pabuvojo apie 230 tūkst. Lietuvos žmonių ir jeigu Baltarusija imtųsi provokacijų prieš juos, tuomet gelbėti reikėtų jūsų ministerijai. Pone Adomėnai, kodėl apskritai Lietuva turėtų neriboti tokių kelionių ir apsiriboti tik rekomendacijomis? Jos yra, yra siūloma nevykti, turėti galvoje, kad gali būti provokacijų, kad žmonės gali būti sulaikomi, bet vis tiek yra tokių, kurie neatsimena, kad Lukašenka nutupdo svetimus lėktuvus ir grobia žmones.

M. Adomėnas: Mes esame teisinė demokratinė valstybė ir Lietuvos piliečių judėjimo laisvę garantuoja mūsų įstatymai. Reikėtų visai kito teisinio režimo, kad kalbėtume apie sienos uždarymą, šiuo metu nėra nacionalinio saugumo pagrindų, kad galėtume riboti Lietuvos piliečių teisę išvykti į kokią nors šalį.

Ta rekomendacija yra, ji yra primygtinė, raginama nevykti į Baltarusiją, kaip ir į Rusiją, o ten esantiems piliečiams išvykti iš šalies.

Mantas Adomėnas / Fot. BNS/Lukas Balandis

Be abejo, matome, kad Lukašenkos režimas mėgina prisivilioti Lietuvos piliečius, jie jam yra turbūt ir pajamų šaltinis, ir valiutos šaltinis. Kita vertus, turime labai aiškiai suvokti, kad jie gali tapti provokacijų, bandymų verbuoti, neteisėtų veiksmų, pavyzdžiui, įkalinimo, suėmimo ar net ir pagrobimo aukomis.

Labai tikiuosi, kad apeliuodami į Lietuvos piliečių sąmoningumą mes vis dėlto įtikinsime juos apsvarstyti ir atsisakyti sumanymų vykti į Baltarusiją, kad ir kokia pigi būtų druska ar degtukai, kad ir kaip norėtųsi aplankyti artimųjų kapus ar pačius artimuosius.

– Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sakė turintis informacijos, kad Lietuvos piliečiai yra verbuojami, tačiau mes neturime duomenų, apie kokius skaičius yra kalbama. Ar jūs galite bent apytiksliai nurodyti, jeigu žinote, kokie yra tie skaičiai?

M. Adomėnas: Statistiką šiuo atveju yra sunku suvesti, nes tik pavieniai atvejai yra pranešami, kartais informacija renkama iš socialinių tinklų. Mes kalbame turbūt apie dešimtis tokių incidentų per mėnesį ir tai yra tik ledkalnio viršūnė, ko gero, nemaža jų dalis nepasiekia institucijų dėmesio. Tikslesnę informaciją kaupia valstybės saugumo tarnybos.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone Žalimai, ką jūs galėtumėte atsakyti į pastebėjimą, kad demokratinėje valstybėje nėra taip paprasta ir teisinga neleisti piliečiams važiuoti į kitą valstybę, net jeigu ta valstybė, kaip Baltarusija, dalyvauja, kad ir netiesiogiai, suteikdama save kaip placdarmą, karo veiksmuose prieš Ukrainą?

D. Žalimas: Matote, aš iš pat pradžių atskyriau valstybės tarnautojų ir kitų piliečių kategorijas. Nėra jokių abejonių, kad valstybės tarnautojams galime taikyti ir, beje, čia nėra draudimas, tiesiog jei žmogus nesilaiko tokių rekomendacijų, jis neturi dirbti valstybės tarnyboje. Tai nepažeidžia jo, kaip piliečio, jokių judėjimo teisių. Čia yra kitas standartas.

Dėl piliečių judėjimo laisvės turiu sutikti, mes negalime visiškai uždrausti vykti savo piliečiams, tačiau galime jiems tą vykimą padaryti sudėtingesnį. Tikrai nemanau, kad agitaciniai plakatai anglų kalba yra paveikūs, galbūt ten yra ir lietuviškų, to aš nemačiau, bet akivaizdu, kad daugiausia važiuoja iš tų kaimyninių Baltarusijai Lietuvos regionų, rytinių regionų, kur žmogus dažnai net ir nelabai lietuviškai kalba, matyt, reikėtų ir kitomis kalbomis.

Bet čia ne apie plakatus kalbam. Manau, kad keturi perėjimo punktai jau yra per daug, galėtų būti vienas arba du ir tai jau savaime sumažintų galimybes vykti, Lietuva tikrai neprivalo išlaikyti keturių punktų, tai visiškai akivaizdu.

Dviejų mažųjų punktų uždarymas yra daugiau simbolinis žingsnis, norėtųsi tikėti, kad, be abejo, teisinga linkme bus einama toliau. Galų gale, šiandien kaip tik feisbuke vienas iš skaitytojų informavo, kad vietoj 18 maršrutų transporto iš Vilniaus į Minską jau per dieną yra 19, tai judama priešinga linkme.

Manau, kad galima imtis tam tikros ūkinės veiklos reguliavimo priemonių. Be abejo, tai nėra vien tik Užsienio reikalų ministerijos kompetencija, bet aš to galbūt ir pasigendu, tokio didesnio valstybinio požiūrio, ir nereikėtų kalbėti apie tai, kad tai yra kažkoks piliečių judėjimo laisvės varžymas. Apskritai niekas neįpareigoja išlaikyti visų keturių punktų. Tegul būna nepatogu vykti ir, manau, dalis žmonių tų kelionių atsisakytų ir, ko gero, tai būtų gerokai veiksmingesnė priemonė nei tokie informaciniai užrašai.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Manau, kad tie žmonės, kurie važiuoja ten, nėra tokie naivūs ir vargu, ar tais informaciniais užrašais mes padarysime didesnį poveikį tiems keliaujantiems, kurie apsisprendžia ten važiuoti.

M. Adomėnas: Aš tikslumo dėlei norėčiau gerbiamam profesoriui pasakyti, kad jeigu būtų kiek įdėmiau pasigilinęs, matytų, kad tuose stenduose viršuje yra užrašyta lietuvių kalba ir tik paskui, apačioje, tas užrašas dubliuotas angliškai.

Be abejo, suprantama, kad informacinė kampanija negali sulaikyti visų piliečių, be abejo, licencijų išdavimas reisams būtų kitas žingsnis. Galimybės yra nagrinėjamos. Tik tiek, kad tai nėra įmanoma be įstatymo pakeitimų, o tai įvyktų tik Seimui susirinkus į rudens sesiją.

– Bet sienos perėjimo punktų sumažinimas galėtų įvykti, nes dabar Lietuva turi trečdaliu didesnę sieną, palyginti su Lenkija, bet tai Lenkijai netrukdo turėti žymiai mažiau punktų, du, atrodo.

M. Adomėnas: Vieną netgi, jo pajėgumai yra didesni nei mūsų keturių sudėtų punktų ir tą liudija srautai. <...> Tokios galimybės, be abejo, yra svarstomos institucijoms konsultuojantis ir įvertinant visas tokių veiksmų pasekmes.

– Matytumėte prasmę padaryti tai, ką siūlo profesorius Žalimas, tiesiog sunkinti patį vykimą, galbūt įvesti papildomas procedūras grįžus ir taip bandyti atpratinti žmones važinėti į realiai jiems patiems ir valstybei pavojų keliančią šalį?

M. Adomėnas: Tai yra vienintelė priemonė, kurios galima imtis, kai konstituciškai negalime uždrausti. Matant ir jaučiant susirūpinimą dėl Lietuvos piliečių išaugusių kelionių, be abejo, patekimo apribojimas, sunkinimas yra ta priemonė, kuri gali daliai piliečių būti signalas, kad gal nevertėtų važiuoti į Baltarusiją. Ten iš tiesų yra grėsmių jų saugumui, sveikatai ir labai nenoriu minėti to žodžio, bet kraštutiniais atvejais galbūt ir gyvybei.