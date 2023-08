Lietuva smerkia Rusijos teismo sprendimą dėl Navalno

Penktadienį Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė, kad Lietuva smerkia neteisėtą sprendimą Rusijos opozicijos lyderiui Aleksejui Navalnui skirti papildomus 19 metų už grotų ir ragina jį paleisti.

„Putinas aiškiai bijo, kad jo diktatūra kai kurių nesutarimų gali neištverti“, – skelbiama URM „Twitter“ paskyroje.

„Dar kartą raginame kuo greičiau jį paleisti“, – pažymi ministerija.

#Lithuania condemns the unlawful decision to sentence Russian opposition leader Alexei Navalny to an additional 19 years behind bars. Putin clearly fears that his dictatorship cannot survive any voices of dissent. We reiterate our call for his immediate and unconditional release.