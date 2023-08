Skuodienė apie surastų vaikų būklę: vaikai yra saugioje aplinkoje su jiems pažįstamais asmenimis, kalba, šypsosi

Po kelių savaičių paieškų sulaikius tris vaikus savavališkai iš globos centro išsivežusius tėvus, visuomenėje suaktyvėjo diskusijos, kur yra ribos tarp tėvų ir valstybės laisvių bei atsakomybės už nepilnamečius. Apie tai ir tėvų galimybes susigrąžinti vaikus LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė ir advokatas Algimantas Šindeikis.

– Ponia Skuodiene, natūralu, kad visiems labiausiai rūpi klausimas, kaip vaikai jaučiasi, ar jie suvokia, kas čia dabar įvyko?

I. Skuodienė: Turbūt pasakyti, kaip jie suvokia situaciją tokio mažo amžiaus, dar labai sunku būtų, bet vaikai šiuo metu tikrai yra saugūs. Jais rūpinasi tiek globėja, socialiniai darbuotojai, tiek psichologai. Ir vakar vaikus pasitiko psichologai, medikai buvo atvykę. Visas dėmesys yra sutelktas į vaikus. Ir vakar vaikai, susitikę su jiems jau pažįstamais asmenimis, jau kalbėjosi, šypsojosi. Svarbu paminėti, kad vaikų perdavimo procesas praėjo saugiai, kad jis buvo kiek įmanoma mažiau traumuojantis ir vaikai šiuo metu yra saugioje aplinkoje su jiems pažįstamais asmenimis.

– Pone Šindeiki, visuomenėje dažnai kyla klausimas šiomis dienomis ir savaitėmis, ar tikrai galima vartoti žodį „pagrobimas“? Ar jis tikslus yra šiuo atveju, kai abu tėvai atvažiuoja, įsisodina 3 savo vaikus, ne svetimus, ir tie vaikai nesipriešina?

A. Šideikis: Sąvoka vartojama teisingai, nes tokia sąvoka numatyta mūsų Baudžiamajame kodekse. Taip, tėvai gali pagrobti savo vaikus. Jeigu vaikai yra apgyvendinti specialioje įstaigoje, kur užtikrinamos jų teisės, tai yra padaryta teisėtai, ir jeigu tėvai savo vaikus paima iš tos įstaigos be teismo leidimo, tai yra vaikų pagrobimas ir tokiu atveju tėvams gresia baudžiamoji atsakomybė.

Mindaugas ir Inga Vilčinska / T. Biliūno/BNS nuotr.

– Ponia Skuodiene, kodėl buvo tokia trikdanti komunikacija iš tarnybų? Nes pačioje pradžioje buvo kalbėta, kad vaikai paimti iš tėvų todėl, kad vaikams neleidžiama lankyti mokyklos, jiems neleidžiama socializuotis. Vakar jūs jau sakėte, kad tai nėra pagrindinė priežastis – kad vienas iš pirmųjų signalų buvo smurtas artimoje aplinkoje, bet net nebūtinai prieš pačius vaikus. Kodėl taip painiai, nes visuomenei kyla klausimų, tai už ką dabar juos paėmė?

I. Skuodienė: Konkrečios šeimos situacijos įvardinti – pačios šeimos, vaikų, kurie ir toliau gyvens Lietuvoje ar ne Lietuvoje, bet lankys mokyklą, ugdymo įstaigas, – atskleisti duomenų mes ir neturime teisės. Aš negalėčiau pakomentuoti, kaip informacija dėl mokyklos pateko į viešąją erdvę, bet aš galiu patikinti, kad vaikai atskiriami nuo savo tėvų tik kraštutiniu atveju, kai tėvai nesutinka arba nepavyksta pritaikyti laikinos priežiūros, atsisako krizių centro paslaugų, atsisako atvejo vadybos paslaugų ir vaikams išlieka reali grėsmė jų gyvybei, jų vystymuisi, raidai, jų emocinei, psichologinei, fizinei sveikatai. Ir tik tuomet teismas, įvertinęs visas aplinkybes, suteikia leidimą vaikus atskirti arba ne. Tai čia yra visas kompleksas priežasčių. Mokyklos nelankymas, nedalyvavimas ugdymo procese yra tik viena iš priežasčių.

– Labai trumpai: ar reali grėsmė vaikų gyvybėms šioje konkrečioje šeimoje buvo iškilusi?

I. Skuodienė: Turbūt taip įvertinti tiesiogiai aš negalėčiau, bet taip, tai [grėsmė] ir jų emocinei sveikatai, ir fizinei, pasiruošimui dalyvauti ugdymo procese. Svarbu pasakyti, kad tikrai kiekviena šeima gali ugdyti vaikus ir namuose, ir šiai šeimai buvo pasiūlyta, bet šeima kategoriškai atsisakė. Gali būti, kad ugdai antroje klasėje, bet trečioje nori leisti [į mokyklą] ir vaikas turi atitikti tam tikras žinias, tam tikrą gebėjimą socializuotis. Taip, šitos vaikų teisės buvo pažeistos.

Vaikus iš globos įstaigos pagrobusius sutuoktinius pasieniečiai sulaikė rytiniame pasienyje su Baltarusija / VSAT nuotr.

– 263 vaikai šiemet mokosi namuose, nes tą leidžia valstybės įstatymai. Pone Šindeiki, ir socialiniuose tinkluose dabar bene pagrindinė diskusija, kiek man teko stebėti šiandien per dieną, vyksta dėl to, kur yra, jeigu yra, riba tarp tėvų laisvės, kurias numato Konstitucija – labai cituojama, visi punktai iš eilės ištraukiami ir pagal situaciją kartais pritaikomi: nuo laisvės reikšti savo įsitikinimus, turėti savo religiją, pagal ją auklėti vaikus, – ir to, kada privalo jau įsikišti valstybė?

A. Šindeikis: Mačiau tą diskusiją. Manyčiau, kad pagrindinė klaida, kurią daro kai kurie diskusijos dalyviai, yra tai, kad jie kažkodėl nesutinka vaikų laikyti žmonėmis. Vaikai yra žmonės, jie nėra daiktai. Taip, jie turi savo tėvus, taip, valstybė pripažįsta principą, kad vaikų gyvenimas biologinėje šeimoje yra prioritetas, bet vaikai turi savo tam tikras teises, kurias jiems garantuoja Konstitucija, kaip ir kiekvienam žmogui. Tai yra jų orumas, tai jų teisė į sveikatos apsaugą, teisė į išsilavinimą ir daug kitų teisių. Šitos teisės turi būti užtikrintos.

Vaikai (asociatyvi) / I. Gelūno / BNS nuotr.

Jeigu tų teisių tėvai neužtikrina, tėvų teisės prižiūrėti savo vaikus gali būti ribojamos taip pat pagal mūsų Konstituciją, nes tėvai negali naudotis savo teisėmis, jeigu pažeidžia savo vaikų teises. Ir tais atvejais, jeigu tėvai tinkamai neužtikrina savo vaikų sveikatos priežiūros, savo vaikų ugdymo, priminsiu, kad iki 16 metų vaikų ugdymas yra privalomas pagal mūsų švietimo įstatymą. Kad vaikai turi teisę mokytis namuose prižiūrimi tėvų, organizuojant švietimą tėvams, nereiškia, kad tas pats procesas nėra kontroliuojamas. Jie turi sudaryti sutartis su mokykla ir mokykla turi, atrodo, porąkart per metus patikrinti vaikų žinias, ar tikrai jie yra ugdomi ir ugdomi tinkamai.

Tokios yra vaikų teisės, kurias saugo ne tik mūsų Konstitucija, bet saugo ir Vaikų teisių apsaugos konvencija, saugo Vaikų teisių deklaracija, Jungtinių Tautų priimta. Vaikai yra žmonės ir jų teisių reikia paisyti. Jeigu tėvai tų teisių neužtikrina, prasideda tėvų teisių ribojimas ir jis yra pagrįstas konstituciškai.

– Ponia Skuodiene, prokurorė sako, kad šiandien abu tėvai jau pripažįsta savo nusikaltimus, klaidas, prasižengimus ir sako darysiantys viską, kad susigrąžintų savo vaikus, net laikysis įstatymų, kurių iki tol nebūtinai laikėsi. Ką jiems reikia padaryti, kad jie galėtų susigrąžinti vaikus?

I. Skuodienė: Turbūt pirmiausia reikia priimti paslaugas ir keisti situaciją šeimoje, bendradarbiauti, [naudotis] atvejo vadybos metu siūlomomis ir teikiamomis paslaugomis, ir jeigu jie naudosis, dalyvaus atvejo vadybos procese, jeigu kartu su atvejo vadybos kolegomis, kurie padės susidėlioti jiems individualų šeimos planą, dalyvaus, įgyvendins jį, tai vaikai galėtų būti grąžinti.

Aišku, dabar reikia sulaukti ikiteisminio tyrimo pabaigos, reikia sulaukti teismo sprendimo, bet mes tikrai pripažįstam ir visą laiką sakome: vaikų pagrindinė teisė yra augti su savo tėvais. Ir jeigu tėvams nepavyksta, tai reikia suteikti paslaugas, kad tėvai galėtų įveikti sudėtingas situacijas, krizines situacijas ir kad visi kartu galėtų funkcionuoti. Jeigu tėvai dės pastangas, tikrai visi variantai svarstytini ir net nėra dėl to klausimo.

Ilma Skuodienė / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Teismas abiem tėvams skiria skirtingas kardomąsias priemones: tėvui – mėnesio suėmimą, motinai – 9 dienas. Tikėtina, kad ir jų nusikaltimo sudėtis tikriausiai dabar skirtingai vertinama. Ar gali būti, kad darbas pirmiausia prasidės su mama ir paskui tik su tėvu?

I. Skuodienė: Gali būti įvairių variantų ir mes tikrai įvairius variantus svarstysime. Aišku, dar priklauso nuo kardomųjų priemonių, susijusių su vaikais, bet jeigu nebus draudimo [bendrauti], tai mes tikrai dėsime visas pastangas, kad vaikai palaikytų ryšius su tėvais ir kad santykis nenutrūktų. Ir, aišku, jeigu tėvai priims paslaugas, galbūt mama pirma sutiks dalyvauti, gali būti, kad ir krizių centre sutiks dalyvauti, priimti intensyvias paslaugas, mes tikrai padėsime ir dėsime visas pastangas, kad pavyktų įveikti susidariusią situaciją.

– Pone Šindeiki, toje pačioje, atrodo, diskusijoje buvo iškilęs klausimas, kiek pagrįstai vaikai buvo paimti iš šeimos, nes Apylinkės teismo sprendimas ir vakar, beje, tą prokuroras sakė, nebuvo apskųstas. Jeigu paaiškėtų, kad, pavyzdžiui, pirminis pagrindas paimti vaikus iš šeimos nebuvo teisėtas, kitaip tariant, aukštesnės instancijos teismas jį panaikintų, ar tai kaip nors keistų tėvų situaciją toliau?

A. Šindeikis: Ne visai taip. Jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, paimti vaikus globon, vadinasi, teismas klausimą yra išsprendęs. Tai, kad tėvai nepasinaudojo savo procesine teise apskųsti aukštesniajam teismui šitą sprendimą, nereiškia, kad teismo sprendimas yra neteisėtas arba jis yra neįsiteisėjęs. Jis yra įsiteisėjęs. Be jokios abejonės, tėvai, jeigu jie mato priežasčių, motyvų, kodėl pirmosios instancijos teismas galėtų būti priėmęs neteisingą sprendimą, turi galimybę kreiptis į teismą ir spręsti tą klausimą iš naujo.

Čia buvo paminėta jūsų pašnekovės, kad jeigu tėvai dės tam tikras pastangas ištaisyti klaidas, kurias yra padarę, – jos, matyt, yra padarytos, kadangi vaikai buvo globoje. Tai, be abejo, toks klausimas teisme gali būti iš naujo sprendžiamas ir tėvai turi pasirūpinti savo, savo interesų tinkama gynyba, atstovavimu. Turi būti advokatas, kuris jiems suteiks pagalbą, paaiškins, kaip tokiu atveju reikia ginti savo interesus. Ir jeigu tėvai bendradarbiaus, iš tikrųjų užtikrins vaikų teises, jų nepažeidinės, į tai galima žiūrėti pozityviai ir vaikai, be abejo, gali sugrįžti į savo biologinę šeimą.

Vaikai/ Asociatyvi nuotr. / Pexels nuotr.

– Toje biologinėje šeimoje, nors nedaug apie ją žinoma, yra pilnametis – 2004 m. jie susilaukė pirmojo sūnaus. Ar jums kas nors yra žinoma? Ar tas aštuoniolikmetis bendrauja su tėvais ir su jaunesniais broliais ir seserimi?

I. Skuodienė: Buvo sudarytos sąlygos bendrauti visiems šeimos nariams, buvo sudarytos sąlygos bendrauti su vaikais, dedamos ir specialistų pastangos. Aišku, paskui išsiskyrė tos galimybės ir rekomendacijos, kaip bendrauti, nes ne visi susitikimai vyko remiantis geriausiais vaiko interesais, bet taip, buvo sudarytos sąlygos ir šiam šeimos nariui.

– Valstybės saugumo departamentas sako, kad yra keli šimtai žmonių, kurie priskiria save įvairioms alternatyvioms bendruomenėms, minimos „suverenų“, „gyvųjų žmonių“, dar kitokios bendruomenės. Ar tarnybai yra žinoma daugiau šeimų ir galbūt jos yra stebimos, kur yra mažamečių, nepilnamečių vaikų ir kur tas pokalbis su tėvais irgi yra gana sudėtingas?

I. Skuodienė: Vaiko teisių gynėjai vyksta tik į tas šeimas, dėl kurių yra gaunami pranešimai dėl galimų vaiko teisių pažeidimų: iš policijos, partnerių, mokyklos, darželių, socialinių darbuotojų, visuomenės, kaimynų, brolių, dėdžių, tetų arba senelių, kurie prašo padėti dukrai arba sūnui. Tai jeigu gauname pranešimą, vykstame į šeimą ir tuomet vertiname vaikų situaciją. O kalbant apie priklausymą tam tikroms bendruomenėms – religinėms ar kitoms konfesijoms – tai čia mes, vaiko teisių specialistai, nevertiname niekaip tėvų priklausymo, jie gali praktikuoti įvairias praktikas ir būti įvairių bendruomenių nariais.

Svarbiausi yra vaiko interesai, jų teisė dalyvauti ugdymo procese, jų teisė dalyvauti sveikatos procese, jų teisė gauti paslaugas, jeigu jie turi specialiųjų poreikių, kad būtų užtikrinamas visos reikalingos paslaugos, jų teisė bendrauti su kitais šeimos nariais, turėti vaikystę, turėti laisvalaikį, turėti draugų. Tai yra pagrindiniai vaiko poreikiai ir, man atrodo, svarbu pasakyti, kad jeigu tėvai tenkina tuos poreikius, jeigu jie rūpinasi [vaikais], o jeigu reikia pagalbos, jiems suteikiama pagalba, tai klausimų dėl to nėra, jie tikrai gali praktikuoti įvairias praktikas.