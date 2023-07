Griežtinama medžių apsauga miestuose: siūlo, kad nebebus galima kirsti neinformavus savivaldybės

Vilniuje bus peržiūrimi brandžių medžių kirtimo nuostatai, pirmadienį po susitikimo su aplinkos ministru Simonu Gentvilu sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Anot Vilniaus mero, sostinėje bus peržiūrimi teisės aktai, siekiant apsaugoti medžius nuo kirtimo.

„Peržiūrime teisės aktus, ką reikėtų pakoreguoti, kad valstybė turėtų kontrolę, ne bėgtų paskui įvykius, bet ir užkardytų galimą žalą“, – kalbėjo meras.

Jo teigimu, sudėtingiausia padėtis yra dėl infrastruktūros objektų, inžinerinių tinklų augančių medžių, kuriuos pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus galima kirsti neatsiklausus savivaldybės.

„Derinimas arba sutikimas turi būti privalomai įvestas“, – sakė V. Benkunskas.

Valdas Benkunskas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Jis taip pat pateikė daugiau detalių apie neseniai nukirstą Ceikinių ąžuolą Vilniuje – pasak jo, praeitą savaitę buvo išsiųstas ieškinys į teismą su reikalavimu iš įmonės išreikalauti atkuriamosios vertės baudą.

Anot mero, šiuo metu galiojanti nuobaudų sistema yra nepakankama.

„Reikia peržiūrėti visą sistemą, tiek dėl atkuriamosios vertės dyžių, tiek administracinės žalos“, – sakė meras.

Tuo metu aplinkos ministras Simonas Gentvilas minėjo, kad bus siekiama keisti Želdynų įstatymą, o atkuriamosios vertės taisykles – kiek mokėti už iškirstus medžius – nustatys kiekviena savivaldybė.

Simonas Gentvilas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Jis ir teiks įstatymo projektą, kuris naikins išimtis, kai savivaldybė nėra informuota apie medžių kirtimą.

„Matėme atvejus, kai sakoma, kad medis auga ant tinklų, nors medis auga 3,4 metrų [atstumu]“, – pabrėžė ministras.

Anot jo, savivaldybės turės būti informuotos apie kirtimą, o už kertamus medžius savivaldybei bus mokami pinigai.

„Šiandien tokie vystytojai net neprivalo, jei eina per išimtis, informuoti apie medžių kirtimą“, – kalbėjo S. Gentvilas.

Anot ministro, savivaldybė turės sureaguoti per 10 ar 20 dienų, o kertant tokius medžius, kadangi naikinamas žaliasis plotas meiste, turės būti mokami mokesčiai.

Be to, jau metus galioja tvarka, kad kiekviena savivaldybė turės suregistruoti medžius – šiuo metu tai vykdo Klaipėdos miesto savivaldybė ir kelios kitos. Registruose turės būti numatyta, kurie medžiai saugomi. Tai turi būti padaryta per 3 metus.