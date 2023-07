Ilgamečių tradicijų finalas Palangos „Kablyje“: koncertai užčiaupiami dėl triukšmo, nors policija pastabų ir neturėjo

Jau eilę metų gerai žinomame Palangos kultūros, meno ir muzikos centre „Kablys“ šią vasarą koncertai nebevyks. Vietos atstovai pranešė sulaukę institucijų ultimatumo, kurio sąlygos tokios, kad siekiant išlaikyti „Kablį“ Palangoje tenka atsisakyti būtent šios iš veiklos sričių. Kultūrinių renginių vieta kaltinama keliamu triukšmu, nors kurorto policija tvirtina, jog „Kablys“ nebuvo taškas, į kurį pareigūnai būtų dažnai skubėję dėl keliamo triukšmo. Veiklą drausti galinti Palangos valdžia situacijos nekomentuoja.

„Kablys + Jūra“ Palangoje veikia maždaug dešimtmetį. Daugybei kurorto svečių ši vieta žinoma kaip kultūrinių renginių traukos centras, kur vyksta įvairios parodos, koncertai ir pan. renginiai.

Vis dėlto nuo šiol muzikantai groti į „Kablį“ Palangoje neatvyks.

Skelbiama, kad būtent ši veikla stabdoma, nes vietos šeimininkai sulaukė, kaip patys teigia, institucijų ultimatumo.

„Kalbame apie ultimatumą, kurį gavome iš tam tikrų institucijų atstovų. Šiems atrodo, kad kelių valandų koncertai, nepažeidžiantys jokių galiojančių įstatymų dėl triukšmo ir garsios muzikos laiko apribojimų, ar tai sužlugdys šalia įsikūrusį viešbutį, ar tai išgąsdins Birutės parke perinčius kormoranus. Ultimatumo pasirinkimai labai aiškūs, tad siekdami išlaikyti „Kablio“ ambasadą Palangoje turime atsisakyti visos vasaros koncertų planų“, – skelbiama „Kablys + Jūra“ socialinio tinklo paskyroje.

„Kablys + Jūra“ Palangoje / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Taigi, šį savaitgalį įvyko paskutinis koncertas „Kablyje“. Vietos atstovai žada grąžinti pinigus žmonėms, kurie jau buvo įsigiję bilietus į šią vasarą dar turėjusius vykti koncertus.

„Gaila dešimt metų darbo, gaila atlikėjų, kurie kaskart džiaugiasi galėdami pas mus sugrįžti, gaila jų gerbėjų, gaila reguliarių lankytojų, kasmet klausinėjusių apie programą, bet labiausiai gaila, kad 2023 metais Lietuvoje prasideda žaidimai be taisyklių, be argumentų, be kompromisų, ir tik su viena taisykle – „nes aš taip pasakiau“, – socialiniame tinkle dėsto vietos atstovai.

Policija triukšmadariu nevadina

Nuo platesnių komentarų žiniasklaidai „Kablio“ atstovai susilaiko, nes savo poziciją jau išreiškė socialiniuose tinkluose ir nedetalizuoja iš kokių tiksliai institucijų sulaukė minėto ultimatumo.

Tuo tarpu po minėtu įrašu socialiniame tinkle netruko atsirasti per 100 komentarų. Dauguma komentarų skiltyje pasisakiusių žmonių ragino Palangos miesto savivaldybę ir kurorto merą Šarūną Vaitkų spręsti problemą ir išsaugoti kultūrinę erdvę bei joje vykstančius koncertus.

Netrūko ir teigiančių, kad Palanga tokiu sprendimu žengia žingsnį atgal ir vėl siekia tapti „močiučių Palanga“, kurioje nėra vietos jaunimui.

„Kablys + Jūra“ Palangoje / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Nemažai žmonių tvirtino negalintys suprasti, kuo kažkam galėjo užkliūti „Kablys + Jūra“, kai jau eilę metų nesėkmingai sprendžiama iš naktinių barų J. Basanavičiaus gatvėje sklindančio triukšmo problema.

Aiškėja, kad ir kurorto policijos pareigūnams „Kablys + Jūra“ nebuvo tapęs galvos skausmu – dėl triukšmo dažnai čia vykti nereikėdavę.

„Mes nesame iškėlę šio adreso į mūsų pirmąsias gretas. Mes ten turime kitų adresų. <…> Negaliu teigti, kad ten buvo mus dominantis taškas“, – LRT.lt sakė Palangos policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas.

Algirdas Budginas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Palangos valdžia komentarui laiko nerado

Dėl susiklosčiusios situacijos LRT.lt dar penktadienį kreipėsi į Palangos savivaldybę, kuri ir gali verslo subjektams leisti, apriboti arba uždrausti tam tikrą veiklą, komentaro.

Tądien su Palangos mero atstove Jurgita Vanage telefonu susisiekti nepavyko – ji neatsakė į skambučius.

Palangos savivaldybės administracijos atstovė Tamara Zaiceva dominančius klausimus nurodė atsiųsti elektroniniu paštu bei pastebėjo, kad tądien atsakymo žiniasklaida nesitikėtų, nes savivaldybėje vieši svarbūs svečiai.

Tamara Zaiceva (kairėje), Jurgita Vanagė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Atsakymų į klausimus apie „Kablys + Jūra“ rengiamų koncertų draudimą ir galimas to priežastis savivaldybės administracija nepateikė ne tik penktadienį, bet ir pirmadienį iki pietų.

Gavę savivaldybės poziciją – publikaciją papildysime.