Vilniuje laikinai stabdomas pageidaujančių užsisakyti dokumentus aptarnavimas gyva eile

Dėl itin išaugusių klientų srautų Vilniuje nuo liepos 10-osios bus laikinai stabdomas Lietuvos piliečių, pageidaujančių užsisakyti pasus ar asmens tapatybės korteles, aptarnavimas gyva eile, trečiadienį pranešė Migracijos departamentas.

Vytenio gatvėje 18 esančiame skyriuje specialistai aptarnaus tik tuos asmenis, kurie migracijos paslaugoms gauti iš anksto rezervavo vizito datą ir laiką.

Išimtys bus taikomos klientams, kurie pasą pageidauja užsisakyti ypatingos skubos tvarka, per vieną dieną. Be išankstinės taip pat galės atvykti senatvės pensininkai bei asmenys su negalia – tokie asmenys bus aptarnaujami be eilės, vos tik atsiras laisvas klientų langelis.

Pagamintus pasus ar asmens tapatybės korteles Vilniaus skyriuje ir toliau bus galima atsiimti gyva eile, be išankstinės vizito rezervacijos, arba rezervavus vizitą laisvu laiku.

Migracijos departamentas / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

„Mūsų padalinys Vilniuje dirba visu pajėgumu. Klientų, kurie stoja į gyvą eilę, srautai itin išaugo prasidėjus vasaros sezonui ir darosi sunkiai suvaldomi: žmonės pyksta, kad jiems reikia laukti dvi valandas ar ilgiau, darbuotojai skuba stengdamiesi aptarnauti kuo daugiau klientų, dėl nuolatinio nuovargio pradeda klysti, todėl asmenų aptarnavimas darosi nekokybiškas“, – pranešime cituojama Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Pasak jos, valdant klientų srautus išankstinė vizitų rezervacija tampa neišvengiama.

„Daugiau nei yra klientų aptarnavimo langelių atidaryti nebeįmanoma. Be to, privalome pasirūpinti ir mūsų darbuotojais: jie dirba nuolatinėje įtampoje, triukšme, pervargsta fiziškai, didėja klaidų rizika, neigiamai veikia karštis, tad kyla pavojus jų sveikatai“, – pažymi departamento vadovė.

Migracijos departamentas bent laikinai pataria rinktis aplinkinius miestus, kuriuose yra klientų aptarnavimo skyriai, o asmenų srautai gerokai mažesni arba pasinaudoti mokama kurjerio paslauga, kuomet pagamintas dokumentas kliento pageidavimu pristatomas į jo pasirinktą vietą visoje Lietuvoje.