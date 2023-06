Obeliskas policijai kauniečių nesudomino, bet idėją gyrė buvęs generalinis komisaras Grigaravičius: „Jis statomas ne Matijošaičiui“

Kauno miesto savivaldybė visuomenei pristatė planus Laisvės alėjoje statyti obeliską Lietuvos policijai. Nors socialiniuose tinkluose aštriai kritikuota ir įamžinimo forma, ir pasirinkta vieta, pristatymas didesnio kauniečių dėmesio nesulaukė. Atvyko didesnis būrys idėją palaikančių policijos veteranų, tarp kurių – ir buvęs generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius. „Turėti tokį paminklą Kaune yra didelė garbė. Jis statomas ne Matijošaičiui, ne Grigaravičiui, ne Navickui ar dar kažkam“, – kalbėjo jis.

Idėja pagerbti Lietuvos policiją užgimė 2016 metais

Vienas iš projekto iniciatorių, Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas antradienį vykusiame pristatyme kalbėjo, kad idėja pagerbti žuvusius ir šį darbą tebedirbančius kolegas užgimė dar 2016-aisiais. Nuspręsta, kad paminklas turėtų iškilti Kaune, tad iškart kreiptasi į savivaldybę.

„Visa procedūra ėjo mūsų iniciatyva, bet po to mes pastebėjome, kad mūsų nebeužtenka, kad turi būti specialistai“, – sakė jis.

V. Navickas pabrėžė, kad obeliskas skirtas ne policijai kaip institucijai, o policininkų profesijai. Anot jo, tarpukario Lietuvoje ši profesija buvo itin gerbiama, o prasidėjus okupacijai būtent pareigūnai pirmieji susidūrė su priešo agresija, buvo tremiami.

„Nepriklausomybės metais, vykdydami pareigą nuo 1991 metų, žuvo net 36 policijos pareigūnai, sužeisti – šimtai. Kokia kita valstybės institucija taikos metu yra patyrusi panašias netektis“, – sakė V. Navickas.

Jis taip pat priminė, kad prie idėjos įgyvendinimo aktyviai prisidės ir policijos veteranai, savo lėšomis planuojama padengti 15 proc. projekto vertės.

Algirdas Toliatas, projekto pristatymas Kauno miesto savivaldybėje / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Idėją palaikantis vyriausiasis policijos kapelionas Algirdas Toliatas susitikime teigė, jog policija daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su bendruomene, tad parama šiam projektui – svarbus dėkingumo ženklas. „Šitas ženklas yra labai prasmingas ir gražus, labai noriu padėkoti veteranams už idėją ir visiems palaikantiems“, – kalbėjo jis.

Tikina, kad Kauno soboro neužgoš, tačiau kokią sumą skirs miesto valdžia – neaišku

Projektinius pasiūlymus teikusios MB „Archplius“ vadovas Kęstutis Mikšys antradienio pavakarę susirinkusiems Kauno savivaldybės Didžiojoje salėje dėstė, kad iki pristatymo iš viso gauti 8 kauniečių pasiūlymai, pasisakymai ir klausimai. Objektas iškils kultūros paveldo vietovėje, dėl to susirūpinusiems jis atsakė, kad vertingosios savybės nebus pažeistos. Be to, pabrėžė jis, Kauno soboro obeliskas neužgoš.

Obelisko idėją pristatė ir jos kūrėjas, skulptorius Arūnas Sakalauskas, vienas iš kito Kauno „akcento“ – „Laisvės kario“ – autorių. Jis kalbėjo prie šio projekto plušantis jau antrus metus, o per šį laiką svarstyti net keli skulptūros variantai, tačiau galiausiai pasirinktas iš granito ir nerūdijančio plieno sukurtas obeliskas, kurį puoš žodžiai „GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“ bei dvigubo kryžiaus simbolis.

Arūnas Sakalauskas, projekto pristatymas Kauno miesto savivaldybėje / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Projekto pristatyme dalyvavusi Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, praėjusiuose rinkimuose siekusi Kauno mero posto, teiravosi, ar kuriant projektą tartasi su kauniečiais. Domino ją ir tai, kokia sumą įgyvendinimui skirs Kauno savivaldybė, o kiek prisidės policijos veteranai, tačiau idėjos autoriai nurodė, kad sąmata tebėra tikslinama. K. Mikšio teigimu, iniciatyva statyti paminklą Lietuvos policijai gyvuoja jau 7 metus, tad visuomenė turėjo laiko su ja susipažinti.

V. Grigaravičius: paminklas statomas ne Matijošaičiui

Į Kauno savivaldybės tribūną stojo ir buvęs generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius, atskleidęs, kad iš pradžių svarstyta paminklą statyti Alytuje, tačiau nuspręsta, kad iškilti jis turėtų Lietuvos širdimi vadinamame Kaune, kuriame pirmoji policija ir susikūrė.

„Turėti tokį paminklą Kaune yra didelė garbė. Jis statomas ne Matijošaičiui, ne Grigaravičiui, ne Navickui ar dar kažkam. Tai tiesiog policininko profesijai, jos įamžinimas“, – kalbėjo jis.

Vytautas Grigaravičius, projekto pristatymas Kauno miesto savivaldybėje / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas pridūrė, kad projektas tebėra derinamas.

Jis bus statomas tik tuo atveju, jeigu bus gautas statybos leidimas. S. Rimas

„Bus rengiamas techninis projektas ir teikiamas derinimui visoms derinančioms institucijoms ir jis bus statomas tik tuo atveju, jeigu bus gautas statybos leidimas. Esame dar tik pusiaukelėje“, – kalbėjo jis.

Jis pabrėžė, kad projektas vykdomas pagal konkurso „Kauno akcentai“ aprašą, kuriame pabrėžiama, kad bet kas gali siūlyti idėjas, o šiuo atveju galimybe pasinaudojo policijos veteranų bendruomenė.

Kiek anksčiau skelbta, kad Kultūros paveldo departamentas (KPD) atsisakė derinti projektinius pasiūlymus, idėją aštriai sukritikavo Kauno skyriaus vedėjas Svaigedas Stoškus, tačiau S. Rimas jo pasisakymus laiko asmenine nuomone ir dėstė jokių kliūčių Laisvės alėjos pradžioje įrengti obeliską nematantis. Anot jo, saugomos teritorijos vertingosios savybės nebus pažeistos. Jis pridūrė, kad paveldosaugininkai, jeigu nuspręs užkirsti kelią projektui, turės pateikti rimtus, jo žodžiais tariant, „nepolitizuotus“ argumentus.

Obelisko projektas Laisvės alėjoje / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kauno miesto savivaldybės tarybos nario konservatoriaus Martyno Prievelio klausimo apie projekto biudžetą sulaukę autoriai atsakė, kad bendras biudžetas siekia 215 tūkst. eurų.

Projektas daro gėdą Lietuvos policijai. R. Čerškus

Antradienį 17 val. Kauno miesto savivaldybėje vykęs idėjos pristatymas kauniečių dėmesio nesulaukė, absoliuti dauguma salėje susirinkusiųjų – obeliskui Laisvės alėjoje pritariantys Lietuvos policijos veteranai.

Susitikime kritišką nuomonę ir argumentus išsakė vos vienas kaunietis – architektas Robertas Čerškus. Jis pabrėžė sutinkantis, kad būtina pagerbti policininkus, tačiau pasirinktą formą – obeliską – prilygino pirmo kurso studento darbui, kuris ne pagerbia, o daro gėdą Lietuvos policijai.

Architektas ragino įsigilinti į Kauno policijos, itin didelę reikšmę turėjusius tarpukariu, istoriją ir ieškoti vertingesnių įamžinimo formų, pavyzdžiui, skulptūra pagerbti paprastą, tačiau pasiaukojančiai dirbusį tarpukario policininką, anuomet vadintą policistu.

Kauno centre ruošiamasi statyti beveik 8 metrų obeliską Lietuvos policijai / Kauno m. sav. nuotr.

KPD sukritikavo projektą: „Šokiravo tokia gigantomanija“

LRT.lt primena, kad Kauno savivaldybė birželio 13 dieną paskelbė, jog Laisvės alėjos pradžioje, priešais apskrities vyriausiojo komisariato pastatą, rengiamasi statyti obeliską Lietuvos policijai. Beveik aštuonių metrų „Paminklas Lietuvos policijai – GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“ statomas artėjant Lietuvos policijos vardo šimtmečiui. Jį atidengti planuojama šių metų spalio 2-ąją, per Angelų sargų dieną. Tribriaunis granito obeliskas iškils Laisvės alėjos atkarpoje tarp Vytauto prospekto ir Trakų gatvės.

Projektą finansuos Kauno miesto savivaldybė, jam įgyvendinti lėšas planuoja rinkti ir Lietuvos policijos veteranų asociacija, Lietuvos policijos pareigūnai.

Kultūros paveldo departamentas atsisakė derinti projektinius pasiūlymus. Vis dėlto planų statyti obeliską Kauno savivaldybė neatsisakė.

„Šokiravo tokia gigantomanija ir vieta. Nustebino procedūrų (nei etinių, nei teisinių) nesilaikymas, nes miestas yra visų, Laisvės alėja priklauso visiems, o šiam paminklui naudojami bus savivaldybės, t.y. mūsų pinigai, tai gal galėtume ir mes kažkokią nuomonę pasakyti. Juk demokratija, nebuvo jokios diskusijos“, – anksčiau yra sakęs Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vedėjas Svaigedas Stoškus.

Vienas paminklo iniciatorių, idėjos bendraautoris, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Jonas Audėjaitis yra sakęs, kad rinktasi iš dviejų projektų – savivaldybės komisija pritarė skulptoriaus Arūno Sakalausko darbui.

Kiek anksčiau LRT.lt kalbintas filosofas ir kultūros teoretikas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius G. Mažeikis sakė, kad jam obeliskas visiškai nepriimtinas ir nepatinka. „Esu dalyvavęs įvairiuose viešų aikščių projektų svarstymuose ir suprantu, kad šis projektas atitinka aikštės apibrėžimą, bet tai, kaip jis bus pastatytas, tiesiai prieš Soborą, einant Laisvės alėja link Soboro, šis obeliskas sugriaus estetinį vaizdą. Žmogus, kuris [dabar] eina link bažnyčios, tai eis kažkodėl link obelisko, pastatyto policininkams. Keičiama pačios aikštės koncepcija ir estetika. Man tai nepriimtina“, – LRT.lt teigė G. Mažeikis.

Politologas A. Lašas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat sureagavo į Kauno miesto valdžios užmojį statyti obeliską Lietuvos policijai. „Nuoširdžiai man pasakykit, kuriam iš jūsų bent kartą gyvenime buvo pasibeldusi mintis, kad reiktų miesto centre pastatyti obeliską policijai, a?! Kapų tyla. O va VDA Kauno dailės fakulteto dekanas, Kauno tarybos narys ir geras mero prietelis Jonas Audėjaitis pagalvojo! Ir ne tik pagalvojo, bet jau ir kauniečių bapkes šiai idėjai paskyrė. Tam jis ir VDA dekanas, nes idėjų originalumu, gebėjimu pritraukti finansus ir pataikavimu buvusiam policininkui tikrai lenkia daugumą iš mūsų“, – rašė politologas A. Lašas.