Pasienio miškuose pilna paliktų dviračių – vis daugiau baltarusių jais kerta sieną ir gabena pirkinius

Vis daugiau baltarusių Lietuvos sieną kerta ne automobiliais, o dviračiais. Taip išvengę ilgo laukimo eilėje. Vieni atvyksta apsipirkti, kiti, dažniausiai vilkikų vairuotojai, dirbantys Europoje, sutaupo ir automobilio draudimą. Pamiškės prie pasienio kontrolės punktų tampa dviračių stovėjimo aikštelėmis.

Kai baltarusiai dviračiais kerta sieną, atgal grįžta su prekėmis, sako Lietuvoje pigesnė buitinė technika, drabužiai, automobilių detalės.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis per Raigardo pasienio kontrolės punktą per parą dviračiais sieną kerta apie pusantro šimto baltarusių. Lietuvos pusėje įvažiuoti į punktą jie privalo laukti bendroje eilėje su lengvaisiais automobiliais, Baltarusijoje juos įleidžia be eilės.

Pasieniečiai pastebi, kad tokių dviratininkų vis daugėja.

„Į Lietuvos respubliką įvažiuojant negalioja Rusijos ir Baltarusijos draudimo polisai. Automobiliais važiuodami į Lietuvos respubliką turi apsidrausti. Asmenys, bandydami išvengti tų draudimų, važiuoja dviračiais, už kontrolės punkto jų laukia arba draugai ar pažįstami“, – teigia Druskininkų pasienio užkardos vadas Andrius Beloručkinas.

Pamiškėse prie RaIgardo pasienio kontrolės punkto prirakintų dviračių skaičiuojama dešimtimis.

Pasak pareigūnų, vieni baltarusiai čia palikę dviračius persėda į Lietuvoje paliktus savo automobilius. Kitų atvyksta pasiimti draugai, ar taksi. Grįžta su įvairiomis prekėmis, buvo atvejis kai dviračiu į Baltarusiją vežė žoliapjovę.

„Daugiausiai visi prekes veža su „Tax free“ dokumentais dėl PVM grąžinimo, todėl tos prekės tikrinamos yra. Mažais kiekiais veža, nes yra apribojimai Baltarusijoje dėl įvežimo. Todėl naudojasi tais dviračiais, atsivežę iš Lenkijos prekes pasilieka automobilį prie posto ir tas prekes susivežioja su dviračiais“, – sakė Raigardo kelio posto viršininkas Gintaras Tamkevičius.

Pareigūnai pastebi, kad kol kas baltarusių per parą nuolat kertančių sieną kelis kartus nėra.