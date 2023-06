Tapinas: akivaizdu, Šimonytė pikta, susinervinusi, išgirdus žodį „čekiukai“, turbūt iš karto pakyla spaudimas

Vadinamasis „čekiukų“ skandalas, vos nesukėlęs vyriausybės griūties ir pirmalaikių Seimo rinkimų, išspręstas per tris mėnesius. Nuo tada, kai žurnalistas Andrius Tapinas paskelbė pirmuosius savivaldybių tarybų narių panaudotų lėšų ir juos pagrindžiančių dokumentų faktus. Seimas šią savaitę pritarė Vietos savivaldos įstatymo pataisoms ir dabar savivaldybių tarybų nariai gaus atlyginimą, kuris prilygs 20 procentų mero atlyginimo. Panaikintos visos išmokos už degalus, automobilio nuomą, kanceliarines ar ryšio priemones. Andrius Tapinas – „Savaitėje“.

– Tai, Andriau, taip – 3 mėnesiai, aš sunkiai prisimenu tokį įstatymą, kuris taip greitai būtų pakeistas be kažkokių diskusijų, be didelių ginčų, nesiveliant į visa tai, ir tai įvyko tavo akcijos „Skaidrinam“ dėka. Yra vis dėlto tokių Seimo narių, kurie sako, blogas tas įstatymas, nereikėjo tokio priimti, nes per daug gaus tarybų nariai pinigų ir, kita vertus, dabar jau jiems visiškai nereiks už nieką atsiskaityti. Yra ir savivaldybių merų tokių, kurie tą patį galvoja, kokia tavo nuomonė apie tą įstatymą?

– Mes turim susitvarkyti. Vienas iš „Skaidrinam“ tikslų... du yra esminiai tikslai - pinigų grąžinimas į į biudžetą nesąžiningai paimtų ir įstatymo sureguliavimas, kad viskas būtų tvarkoje. Tai vienas iš dviejų tikslų yra pasiektas. Įstatymas niekada nebus tobulas, visada bus nepatenkintų, bet kad tas pūlinys yra išspaustas, aš tuo šiaip džiaugiuosi. Už darbą reikia atlyginti, nereikia versti žmonių įeiti į tą ydingą sistemą, nors jokia sistema negali pateisinti to, kad tu pateiki neefektyvius, svetimus čekius. Ir, aš manau, kad viskas yra tvarkoje, bet reikia nepamiršti, kad mes negalėsim nuleisti akių nuo jų, mes turėsim ir toliau stebėti, ir, aš manau, kad ne tik žurnalistai, bet ir visuomenė. Ir galbūt mes pamatysim dirbančių tarybos narių ataskaitas tokias, kokios jos turi būti, todėl, kad jų beveik niekas niekada neteikdavo arba jeigu teikdavo, sakydavo, „dirbau labai gerai“.

Degalai / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Yra naujas įstatymas, nauja apmokėjimo tvarka, bet yra nauji/seni savivaldos tarybų nariai, ir, kai pagalvoji, ar turi vis dėlto, na, bent jau moralinę teisę, nes kol kas teisiniai procesai nepasibaigę, žmogus, kuris kelis kartus per COVID'ą apvažiavo žemės rutulį arba tas, kuris 112 kortelių apmokėjo savo benziną, teisę būti savivaldos nariu? Ir, kai Gabrielius Landsbergis sako, kad reikia Seimą perkrauti, tai, regis, savivaldą labiausiai reikia perkrauti, tiesa?

– Natūralu, kad reikia perkrauti savivaldą. Ir aš manau, kad čia dar suveiks toks mažo miesto principas, miestelio principas, todėl, kad mažame mieste visi vieni kitus pažįsta, ir tai yra didelė gėda. Ir aš tą žinau todėl, kad aš turiu atvejį, kai tarybos narė ėjo išsiiminėti iš bankomato pinigų, ir jai žmonės rėkia, „ar tu iš mūsų pinigų, dabar imi semi mūsų pinigus?“.

– Kur čia?

– Nesakysiu kur, labai jau liūdna būtų tai Tarybos narei, bet ji apsiverkia ir pasitraukia. Tai tas viešas toks pasmerkimas visuomenės, nes juk tie žmonės yra kartu ten – jie yra mokytojai, jie yra teisininkai ir gydytojai, slaugytojai – tai, aš manau, kad tas turbūt privers juos kažkiek pagalvot, ką toliau daryt, nes, jeigu jie, įsistatę kiaulės akis, ims tuos atlyginimus ir sakys, „mes viską darėm čia gerai tik techninės klaidos įsivėlė“, tai turbūt reakcija bus vienokia. Ir mes tikrai šitos istorijos nepaliksim todėl, kad net tada, kai bus išskaidrinta didžioji dalis savivaldybių, pateikti analizės rezultatai, mes grįšim toliau, nes mes žiūrėsim, kaip ten viskas vyksta toliau. Tai aišku, kad galbūt galėjo būti kažkoks saugiklis, bet moralei saugiklių neuždėsi, ar ne? Labai sunku ir, jeigu moralės nėra, juk nė vienas Tarybos narys nepadėjo mandato, keli tik suspendavo narystę, keli grąžino pinigus, matyt, jiems pataria teisininkai, kad taip yra geriau padaryti, galbūt tai bus lengvinanti aplinkybė, bet kai ateis antra banga, o jinai ateis pakankamai greitai, tai yra teisėsaugos reakcija, mes tada, manau, kad pamatysim daug naujų ir labai įdomių dalykų.

– Toks įspūdis, kad reputacija nieko nereiškia. Žmonės juos toliau renka, nepaisant to, kad jie prisipažįsta, kad nusidėjo.

– Iš dalies mes dar nesame pasiekę tokio skandinaviško lygio, kai reputacija yra viskas, ką turi politikas. Visa kita yra nesvarbu, ar ne - pinigai, įtaka - tai yra antriniai. Reputacija yra viskas, ir tu ją gali labai greitai susigadinti. Tai, aš manau, kad dauguma galvoja, kad pamirš, dauguma galvoja, kad kažkaip čia išsivaikščios, mes esam kartu su visais, mūsų daug yra prasikaltusių, jeigu aš čia dabar vienas šoksiu ir padėsiu mandatą, o kiti nepadės mandato ir negrąžins pinigų ir jiems nieko už tai nebus, tai atrodysiu kaip durnius. Tai jie nenori atrodyti kaip durniai, jie nori būti su visais. Ir tai, kad, pavyzdžiui, M. Sinkevičius, mes dabar turim situaciją, kai perrinkta asociacija ir pirmininkas M. Sinkevičius yra tas, kuris prisipažino, jog savo žmonai kompensavo Jonavos žmonių pinigais telefono išlaidas, antroje vietoje yra viceprezidentė Ausma Miškinienė, kuri prisipažino, jog pateikė čekius apmokėtus 43 arba 42, kaip aš skaičiuoju, skirtingoms kortelėms, tai čia yra galvos, čia yra viršūnių viršūnė. Čia tie, kurie turėtų būti skaidrumo įsikūnijimai, bet akivaizdu, kad to nėra. Aš dėl to labai neišgyvenu, nes kokią turim politikų erdvę, su tokia ir dirbam. Aš daugiau vilčių dedu, turbūt į teisėsaugą, nesusitarėme geruoju, gražiuoju nenorėjote pasitraukti, pinigų grąžinti, na, tai ateis vyrai juodais drabužiais.

Mindaugas Sinkevičius / L. Balandžio / BNS nuotr.

– Dar reikėtų turbūt irgi prisiminti partijas, kurios „ant karštųjų“ paskelbė, kad visi susikompromitavę turės bent jau grąžinti pinigus, susistabdyti narystes partijose. Pažadai pamiršti, gal todėl, kad dauguma aukštas pareigas partijose užimančių pateko į tuos sąrašus? Kita vertus, vyriausybėje irgi situacija - viena ministrė atsistatydino, viena ministrė grąžino pinigus, kitas nieko nepadarė ir toliau sėdi. Premjerė sako, kad čia jų yra reikalas, jie elgiasi taip, kaip jiems atrodo tinkama, ir ji nieko iš jų nereikalaus. Tai klausimai kyla turbūt du: kaip vertinti tą ministrą, kaip jis turėtų iš tiesų elgtis, na, ir kaip premjerės žodžius vertinti?

– Premjerės tai labai prastai vertinu žodžius, todėl, kad atidžiai žiūrėjom, ką ji yra sakiusi anksčiau, ir duodama interviu tau, Nemira, ji labai aiškiai buvo pasakius, kad nubrėžusi naujus skaidrumo standartus. Labai lengva brėžti naujus standartus, kai tu esi ką tik laimėjęs rinkimus, ir tu tikrai turbūt galvoji, kad aš čia tuoj išskaidrinsiu viską, ir tada ateina realpolitik, ateina realybė, ir tu supranti, kad, na, visai tu nebenori tų skaidrumo standartų. Tai mes čia turime turbūt akivaizdų I. Šimonytės pavyzdį, kuri yra pikta, susinervinusi, nebenori šitų klausimų, jai žodis „čekiukai“ iš karto pakyla turbūt spaudimas nuo to.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ministrai elgiasi, kaip jie nori. J. Šiugždinienė, pavyzdžiui, nei pinigų grąžino, nei, kaip mums žadėjo konservatoriai, tikrai pateiks išrašus, tikrai parodys. Ir konservatoriai vis dar sako, kad jūs užsipuolėte mūsų vargšę ministrę, „nužudėte“ mūsų ministrę. Iki šiol nėra išsklaidytas mestas kaltinimas, kad J. Šiugždinienė klastojo savo dokumentus, bet vėlgi, na, turbūt į tai atsakys teisėsauga. O didelės moralės mes čia irgi turbūt labai neieškome. Yra dar toks paprastas dalykas, kad partijos supranta, jog artėja 2024 metų rinkimai, ir dabar įsivaizduokim, konservatorių partija arba liberalų, arba socialdemokratų partija sako, „jūs, Jonavos skyriau, ar Palangos skyriau, turit dabar visi grąžinti pinigus ir padėti mandatus, nes mes turim būti skaidrūs“. Ką darys tas skyrius? Jie sakys, eikit jūs žinot kur, mes einam į Darbo partiją. Darbo partijoje labiau laukiami teisiami, negu neteisiam, greičiausiai. Ten tikrai regionuose juk nėra didelio skirtumo, ar tu esi su konservatoriais, tu šiandien konservatorius, aš kai juos analizuoju, turiu peržiūrėti tris kadencijas, nes ten pasikeičia po keturias partijas.

Tai jiems realiai nelabai svarbu partiškumas, o partijai prarasti skyrių prieš Seimo rinkimus yra peilis, ir, jeigu tai darysi pirmas, o kiti to nedarys, tai vėl liksi durniaus vietoje.

– Tai va įstatymas yra, bet ir bėdų dar labai daug likę. Ar dabar tie visi, kurie dar nėra paskelbti, o jau prasidėjo vasara, gali būti ramūs? Ar vis dėlto akcija „Skaidrinam“ tęsis rudenį, nes visi turi būti patikrinti ir paskelbti?

– Kaip čia yra madinga sakyt, „come on, Nemira“, aišku, kad turės, jie turi laukti ir, aišku, jie turi laukti su tam tikru nerimu. Čia mano rekomendacija yra visiems, nes mes tikrai grįšime rudenį. Tai čia ne tiek ir daug laiko liko, ir mes planuojam 45-48 savivaldybes iki galo peržiūrėti, išanalizuoti, viešai pateikti ir atiduoti teisėsaugai. Mes turim nušlifavę visus mūsų veikimo mechanizmus.

Andrius Tapinas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Mes tikrai ateisim, todėl aš labai rekomenduočiau per vasarą Tarybos nariams pasižiūrėti savo čekius, susipažinti su techninėmis klaidomis, pavyzdžiui, 50 skirtingų kortelių, grąžinti pinigus į biudžetą, galbūt pagalvoti apie mandato padėjimą, ir šiek tiek ramiau, kaip rašė I. Ilfas ir J. Petrovas, laukti kada ateis teisėsauga, nes aš neabejoju, kad teisėsauga tikrai ateis ir turės labai daug klausimų, nes kol kas į visus mano pareiškimus, kuriuos aš rašiau STT, STT sureagavo ir pradėjo ikiteisminius tyrimus. Jų yra 10-mt.

– Ačiū, Andriau, lauksim rudens.

– Ačiū.