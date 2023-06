Į opozicinių frakcijų posėdį atvykti atsisakiusi Bilotaitė: mano darbotvarkė yra užimta

Į opozicinių frakcijų posėdį atvykti atsisakiusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė reikalauja iš Seimo mažumos pagarbos. Kritikos dėl antikonstituciniu pripažino įstatymo susilaukusi ministrė taip pat tvirtina, kad sureaguoti į jai keliamus klausimus ji nevengia. Tiesiog, akcentuoja politikė, jos darbotvarkė labai užimta.

„Mano darbotvarkė yra užimta. Niekada nevengiu atsakyti į klausimus ir dalyvauti įvairiose formatuose. Kalbant apie opozicijos inicijuotą susitikimą, tai labai apgailestauju, bet į frakcijų pasitarimą negalėjau nuvykti“, – žurnalistams Seime sakė A. Bilotaitė.

Skeptiškai ministrė įvertino ir opozicijos prašymą į kylančius klausimus atsakyti Seime vykstančio Vyriausybės pusvalandžio metu.

„Aš labai norėčiau paprašyti pagarbos, nes ministrų darbotvarkės yra tikrai užimtos. Yra statuto normos, kurios nustato tam tikrą tvarką, kada turėtų būti pateikti klausimai ir prieš kiek laiko. To nebuvo padaryta. Kai tai bus padaryta – tai tikrai atvyksiu ir atsakysiu į visus klausimus“, – sakė A. Bilotaitė.

Agnė Bilotaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Opozicija reikalavo A. Bilotaitę atsakyti į klausimus iš Seimo salės tribūnos: suabejojo darbotvarkės pagrįstumu

Vidaus reikalų ministrei atsisakius atvykti į Seimo opozicinių frakcijų posėdį, parlamento mažumos atstovai prašė konservatorę atsakyti į klausimus antradienį, Vyriausybės pusvalandžio metu. Tokį reikalavimą opozicinių frakcijų vadovai išreiškė ir plenarinių posėdžių salėje, ir seniūnų sueigos posėdžio metu.

Mišrios Seimo narių grupės vadovė Agnė Širinskienė pastebėjo, kad antradienio rytą A. Bilotaitės darbotvarkėje buvo numatytas dalyvavimas Vyriausybės pusvalandyje. Visgi, nurodė ji, vėliau dienos planas buvo pakeistas.

„Pagal (ministrės – ELTA) darbotvarkę, ji to laiko turi. Negana to, ministrė dar sugebėjo pakeisti savo darbotvarkę prieš tai, įtraukdama policijos pasitarimą, kai ryte to pasitarimo dėl policijos reformos nebuvo“, – kalbėjo A. Širinskienė.

Agnė Širinskienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jai antrino ir Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis, akcentavęs, kad susiklosčiusi situacija yra beprecedentė, o A. Bilotaitės darbotvarkė papildyta, pasak jo, fiktyviais susitikimais.

„Tokio atvejo nėra buvę, kad ministras atsisakytų bet kokia forma, bet kada ateiti į susitikimą su opozicija (...), pareikšdamas, kad į klausimus atsakys raštu“, – stebėjosi politikas.

„Todėl mes frakcijos vardu ne prašome, o reikalaujame, kad ministrė ateitų į tribūną čia, šiandien“, – kalbėjo A. Mazuronis.

Andrius Mazuronis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

To paties prašė ir Seimo „valstiečiai“, demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei socialdemokratai. Iš dalies politikams antrino ir Laisvės partijos narys Tomas Vytautas Raskevičius. Nors tikino, kad toks parlamento mažumos siūlymas prieštarauja Seimo statutui, tačiau, pasak jo, ministrė privalo atsakyti į jai užduodamus klausimus.

Visgi, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen nurodė, kad parlamento statutas numato, jog Vyriausybės pusvalandžio metu šalies pareigūnai ir politikai atsako tik iš anksto į raštu užduotus klausimus.

„Ministrai, kitų, Seimui atskaitingų institucijų atstovai atsako į iš anksto jiems suformuluotus klausimus. Idėja dėl ministrės Bilotaitės pakvietimo į posėdį tikrai nuskambėjo šįryt seniūnų posėdyje, bet jokių iš anksto raštu suformuluotų klausimų nebuvo“, – Seimo statutą citavo parlamento vadovė.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Manau, ministrė atsilieps į tokį opozicijos kvietimą ,tačiau suplanuokime jį kitą antradienį“, – aiškino ji.

Todėl balsuojant dėl opozicijos siūlymo, palaikymo iniciatyvai pritrūko – A. Bilotaitė nebuvo iškviesta į tribūną.

Kaip ELTA pranešė anksčiau, praėjusį trečiadienį KT nustatė, jog neteisėtai šalies sieną kirtusių migrantų sulaikymas ir priverstinis apgyvendinimas užsieniečių registravimo centruose prieštarauja Konstitucijai. Tokį sprendimą teismas priėmė išnagrinėjusi migranto, atvykusio į Lietuvą iš Irako, skundą.

Po KT išaiškinimo, Seimo opozicija ėmė diskutuoti, ar vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė neturėtų prisiimti politinės atsakomybės dėl taikytos antikonstitucinės migrantų politikos. Visgi, pati ministrė pažymi, kad užsieniečių teisinės padėties įstatymas buvo keistas viso Seimo vardu, o šiuo metu jau suformuota darbo grupė, ruošianti sprendimus tolimesniam įstatyminės bazės tobulinimui.