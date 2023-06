Širinskienė pažėrė kritikos Anušauskui dėl anglų kalbos, šis atkirto: ne jums mane mokyti

Parlamentarė Agnė Širinskienė pažėrė kritikos krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui dėl anglų kalbos žinių, pademonstruotų sakant kalbą JAV analitinio centro „Atlantic Council“ konferencijoje. Šis atkirto suprantantis, kad tai „nebuvo geriausias epizodas“, tačiau teigė, kad ne A. Širinskienė jį turėtų mokyti.

Ketvirtadienio posėdyje vykusios Vyriausybės valandos metu Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Agnė Širinskienė teigė premjerei turinti klausimą dėl krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko perspektyvų.

„Nes, kaip žinia, jau gal dvi ar tris savaites plinta vaizdo įrašas, kuriame ministras demonstruoja tikrai labai apgailėtiną anglų kalbos mokėjimą, kuomet tiesiog nemokama perskaityti iš lapelio ir net „paskutinis mėnesis“ perskaitomas anglų kalba kaip „paskutinė burna“.

Tokie dalykai tarptautiniuose renginiuose, kuriuos ministras pademonstruoja, nėra pats gražiausias ir, matyt, geriausias pavyzdys, ypač suprantant, kad NATO summitas artėja“, – dėstė A. Širinskienė.

Agnė Širinskienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji klausė premjerės Ingridos Šimonytės, ką ji planuoja daryti, ar yra numatytas koks nors žinių tobulinimo planas ministrui A. Anušauskui.

„Jūs, kaip dora katalikė, turbūt, vis dėlto, turėtumėte laikytis tos nuostatos, kad peikti kitus žmones, ypatingai jų fizines savybes ar kažkokius asmeninius gebėjimus, nėra padoru net tada, kai pati puikiai kalbate angliškai, nedarote jokių tarimo klaidų ir panašių dalykų.

Nieko aš nesiruošiu daryti, aš tikrai tikiu, kad ministras pats gali įvertinti savo gebėjimų ir sugebėjimų lygį ir kur jam reikia tobulintis ir tai daro“, – Mišrios grupės seniūnei atsakė ministrė pirmininkė.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

A. Širinskienei atsakė ir pats A. Anušauskas, kuris dėkojo jai už pasiūlymą ir teigė, kad „dirba ties tuo“. Seimo salėje jis prabilo ir angliškai (kalba netaisyta):

„About my speech at Atlantic council. I was very tired after sleepless every night. I said the words slowly with difficulty.“ (liet. – Apie mano pasisakymą „Atlantic Council“. Aš buvau labai pavargęs po bemiegių naktų, tariau žodžius lėtai, sunkiai.)

Arvydas Anušauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Po to jis lietuviškai pridūrė, kad pro trijų nemigos naktų manė kalbantis pakankamai greitai: „Taip, kalbėjau labai lėtai. Tiesą sakant, tai buvo ne pats geriausias epizodas, bet atleiskit, ne jums mane mokyti, ponia Širinskiene.“

Pastaroji netruko atsakyti ministrui, teigdama, kad jis ir Seime anglų kalba ištartame sakinyje padarė keletą klaidų.

„Kaip žmogus, kuris studijavo anglų kalbą ir turi gretutinę anglų kalbos specialybę, galiu tai pasakyti“, – sakė A. Širinskienė. A. Anušauskas jai atkirto studijavęs prancūzų kalbą.