Valdovų rūmuose vyks tarptautinė konferencija apie Lukašenkos režimo atsakomybę

Kitą pirmadienį Valdovų rūmuose vyks tarptautinė konferencija „Lukašenkos režimo atsakomybė už nusikaltimus žmoniškumui ir migrantų krizę: tarptautinio teisingumo perspektyvos“, praneša organizatoriai pranešime žiniasklaidai.

Konferencijoje politikai, teisininkai, akademikai ir visuomenės atstovai kviečiami diskutuoti apie veiksmingiausias teisines priemones, kurios leistų užtikrinti Lukašenkos režimo atsakomybę už nusikaltimus žmoniškumui ir dirbtinai sukeltą migrantų krizę.

Tarptautinės organizacijos ne tik atskleidžia Lukašenkos režimo vykdomus masinio pobūdžio žmogaus teisių pažeidimus, bet ir aktyviai ragina imtis teisinių priemonių užtikrinant šio režimo atsakomybę. Nepaisant to, iki šiol nėra jokio išsamaus tyrimo, kuriame būtų įvertinta, ar Lukašenkos režimo masinės represijos prieš Baltarusijos žmones atitinka nusikaltimų žmoniškumui sampratą. Be to, nėra aišku, kokia būtų tinkamiausia teisinė priemonė norint pasiekti teisingumą dėl nusikaltimų žmoniškumui: ar šiuo atveju minėtą teisingumą galima pasiekti kreipiantis į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, ar būtina steigti specialųjį tarptautinį tribunolą. Dabartiniai universalios jurisdikcijos mechanizmai, kurie teoriškai galėtų būti panaudojami traukiant atsakomybėn asmenis, atsakingus už nusikaltimus žmoniškumui, realiai nėra veiksmingi.

Lietuvos Vyriausybė taip pat iškėlė klausimą dėl Lukašenkos režimo atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus, šiam režimui dirbtinai sukėlus migrantų krizę Lietuvoje. Nesant tiesioginių Baltarusijos institucijų pastangų, Lietuva nebūtų susidūrusi su ženkliai išaugusi neteisėtų migrantų skaičiumi, sukėlusiu krizę valstybėje.

Tad konferencijoje dalyviai bus pakviesti diskutuoti šiais klausimais.

Ar masinės represijos prieš Baltarusijos žmones gali būti kvalifikuojamos kaip nusikaltimai žmoniškumui?

2. Ar Lukašenkos režimo politikoje ir veiksmuose gali būti nustatyti konkretūs nusikaltimai žmoniškumui, pvz., kankinimas, persekiojimas dėl politinių ar nacionalinių priežasčių, priverstinis žmonių dingimas ir kt.?

3. Kokie asmenys gali būti patraukti teisinėn atsakomybėn už minėtus nusikaltimus? Ar galima Aliaksandro Lukašenkos teisinė atsakomybė?

4. Kokia yra tinkamiausia teisinė priemonė, norint pasiekti teisingumą dėl nusikaltimų žmoniškumui: universali jurisdikcija, kreipimasis į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą ar specialaus tarptautinio tribunolo įsteigimas?

5. Kaip Lukašenkos režimas įsitraukė į migrantų krizės Lietuvoje sukėlimą? Ar įmanoma valstybės atsakomybė už tokius veiksmus, neatitinkančius tarptautinės teisės?

Renginį globoja premjerė Ingrida Šimonytė ir Baltarusijos nacionalinė lyderė Sviatlana Cichanouskaja.

Konferencijos šeimininkai - teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska bei Teisės ir demokratijos centro vadovas, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Konferencijos informacinis partneris – LRT.

Sviatlana Cichanouskaja / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Konferencijoje dalyvaus Baltarusijos nacionalinė lyderė Sviatlana Cichanouskaja, Jungtinių Tautų specialioji pranešėja žmogaus teisių klausimais Baltarusijoje Anais Marin, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro teisės patarėjas Alonas Margalitas, ESBO Maskvos mechanizmo pranešėjai Hervé Ascensio ir Wolfgangas Benedekas, Harvardo teisės mokyklos profesorius Alexas Whitingas, kiti tarpvyriausybinių organizacijų atstovai, politikai, institucijų atstovai, akademikai, teisininkai ir pilietinės visuomenės atstovai.

Renginys vyks anglų ir lietuvių kalbomis su sinchroniniu vertimu. Visi norintys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis čia.