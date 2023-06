Slapta filmuota Kristina prabilo apie keršto pornografiją, bet nusivylė pareigūnais: buvęs draugas nė nebuvo apklaustas

„Galbūt daugybė nukentėjusių asmenų tiesiog pasirenka tylėti, neeskaluoti padėties dėl savo užimamų pareigų, baimės, nesaugumo jausmo, finansinių galimybių neturėjimo“, – pasakojo Kristina, kuri teigia tapusi keršto pornografijos auka, o iš teisėsaugos sulaukusi ne pagalbos, o abejingumo. „Ribologija“ bendrasteigėjė teisininkė Rugilė Butkevičiūtė pritaria – pareigūnams trūksta žinių, kaip tinkamai reaguoti į seksualinį smurtą elektroninėje erdvėje. Pasak jos, ši problema ypač paplitusi tarp paauglių.

Kristinos [vardas pakeistas – LRT.lt] gyvenimas aukštyn kojomis apsivertė pašto dėžutėje aptikus netikėtą radinį – voką be jokių užrašų ir adresų, kurio viduje gulėjo atminties kortelė. Patikrinusi kortelės turinį pašnekovė nustėro – tai buvo slapta kamera nufilmuotas jos ir buvusio ilgamečio gyvenimo draugo lytinis aktas. LRT GIRDI moteris pabrėžė, kad įrašas darytas be sutikimo ir jai nežinant, o atsiųstas prabėgus keliems mėnesiams po išsiskyrimo. Anot jos, buvęs draugas taip siekė atkeršyti už tai, kad Kristina jį paliko ir atsisakė toliau bendrauti.

Išsigandusi, kad vaizdo įrašas gali būti paviešintas, Kristina kreipėsi į policiją, tačiau, kaip pati sako, susidūrė su pareigūnų ir teisėsaugos institucijų abejingumu. Buvo pradėtas tyrimas dėl neteisėto asmens duomenų rinkimo, tačiau, pasak jos, įtariamasis nė neapklaustas, o sprendimas tyrimą nutraukti priimtas remiantis vien jo žinute, skirta pašnekovei, kurioje rašoma, esą filmuotis „žemos moralės“, „su visais prasidedanti“ moteris norėjo pati, o „viskas liks tarp mūsų“.

„Atsisakymas pradėti tyrimą grindžiamas Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, kad vyrai, kurie perka prostitučių paslaugas, neturi tikėtis asmens duomenų privatumo, taip neteisingai traktuojant kontekstą, kuriame galimai buvo padarytas nusikaltimas. Atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą taip pat remiamasi ir kitu straipsniu, kuriame Aukščiausiasis Teismas išaiškina, kad santykiuose tarp fizinių asmenų svarbu nustatyti, kokie duomenys buvo galimai neteisėtai surinkti, o kad surinkti patys intymiausi asmens duomenys, teisėsaugos pareigūnams nėra svarbu ir būtent šis straipsnis cituojamas kaip argumentas nepradėti ikiteisminio tyrimo“, – stebėjosi Kristina.

LRT GIRDI kalbinta moteris dėl psichologinės pagalbos pati susisiekė su Specializuotos pagalbos centro specialistais, o ir teisinėje kovoje rankų nenuleido, kreipėsi į Apygardos teismą, kuris priėmė jai palankų sprendimą – išaiškino, kad buvusį partnerį būtina apklausti, taip pat rekomendavo surengti akistatą.

Smurtas; prievarta; fizinis smurtas / Asociatyvi / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Vykdyti apklausą toliau skirta policijos poskyriui, kuris jau anksčiau nusprendė, kad ikiteisminio tyrimo pradėti nėra pagrindo, su kokia motyvacija jie toliau atlieka apklausą, turbūt nereikia komentuoti. Akistata nedaroma, krata neatliekama. Remiamasi išskirtinai smurtautojo žodžiais, kad daugiau įrašų nėra, kad jis filmavo savo turtą ir įrašą rado atsitiktinai tikrindamas savo kameros atminties kortelę“, – pasakojo Kristina.

Ji pasakojo buvusiam draugui pati išsiuntusi registruotą laišką su prašymu sunaikinti vaizdo įrašą, tačiau atsakymo nesulaukė, todėl ir toliau kasdien bijojo – o kas bus, jeigu tokią smurto formą pasirinkęs vyras medžiagą paviešins arba jau paviešino?

Kas, jei ne policija, juos turi surinkti – pati nukentėjusioji? Kristina

„Šis klausimas iš viso netiriamas, pornografinės svetainės, juodasis internetas nėra tikrinamas, pasikliaujama smurtautojo žodžiais, kad nepaviešino ir neviešins. Vaikų pornografija randama remiantis algoritmais. Moterų pornografinių įrašų niekas neieško, nebent pamato draugai, artimieji, kai jau būna per vėlu ir žala jau padaryta. Nustatyti, kiek neteisėtų įrašų kopijų buvo padaryta, taip pat yra techniškai neįmanoma. Smurtautojas gali sakyti, kad viską sunaikino, tačiau būti paslėpęs keletą versijų įvairiais formatais savo turimose laikmenose, debesijose ir panašiai. Policijos tyrėjas rašo, „kad veiką būtų galima kvalifikuoti pagal BK 168 straipsnį [Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas], informacija turi būti atskleista viešai – neapibrėžtam ratui per spaudą, televiziją, viešus renginius, internete ir pan. Konkrečioje situacijoje pateikta per mažai duomenų įvertinti, ar yra šis nusikaltimo sudėties požymis“. Kyla klausimas – kodėl tuomet tie duomenys nebuvo surinkti ir kas, jei ne policija, juos turi surinkti – pati nukentėjusioji, kuriai jau ir taip turėjo būti teikiama psichologinė pagalba?“ – klausimus kėlė Kristina.

Moteris nerimauja, kad saugomą įrašą buvęs draugas gali prarasti netgi netyčia ir kritikuoja teisėsaugą, kuri nesiima prevencinių veiksmų. Tai nėra traktuojama kaip psichologinis smurtas, kuris visam gyvenimui palieka didžiulį psichologinio nesaugumo jausmą, pridūrė ji. LRT GIRDI Kristina sakė buvusi priblokšta teisėsaugos pareigūnų teiginių, esą atvykdama į savo partnerio – su kuriuo anksčiau kartu gyventa ilgus metus – gyvenamąsias patalpas, moteris negali tikėtis privatumo.

Seksualinė prievarta (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Lietuvos teisėsauga šiuo atveju transliuoja, kad dėl smurto artimoje aplinkoje kaltos pačios aukos, žmogus turi iš anksto žinoti, kad ilgametis partneris ją gali slapta filmuoti ir tai nėra joks nusikaltimas. Teisėsaugos pareigūnų požiūris nuvilia dar ir todėl, kad aiškiai jaučiamos jų pačių trauminės patirtys, negebėjimas būti nukentėjusiojo pozicijoje, formalus požiūris ir įsitikinimas, kad „vis tiek moteris kažką ne taip padarė, kad taip atsitiko“, negebėjimas elgtis profesionaliai, pavyzdžiui, parodymų užrašymas su veido išraiška, tarsi klausytumeisi pikantiškos istorijos, o ne tirtum nusikaltimą, išankstinis nusistatymas, „kad nėra pagrindo juo (smurtautoju) netikėti“, netiesiogiai transliuojant, kad yra pagrindas netikėti auka“, – dėstė ji.

Pasak Kristinos, pareigūnus būtina šviesti apie skaitmeninį smurtą bei jo formas, keršto pornografiją, nes su šiomis problemomis susiduria vis daugiau žmonių.

„Daugybė moterų gali būti įkalintos smurtiniuose santykiuose, nes jų sutuoktiniai ar partneriai elgiasi būtent taip, siekdami auką kontroliuoti, jai atkeršyti. Iš šios situacijos smurtautojas išeina kaip nugalėtojas, įgavęs dar daugiau drąsos, užsiauginęs sparnus. Mano atveju smurtautojo taip ir buvo pasakyta: „Atiduodu tau įrašų originalus, galėsi ir su jais prajuokinti policiją.“ Smurtautojui aišku, kad policija į tai nežiūrės rimtai ir ateityje kitoms savo aukoms jis galės nebaudžiamas daryti tą patį. Lietuvos teisėsauga neatpažįsta tokio psichologinio smurto, galbūt daugybė nukentėjusių asmenų (daugiau turbūt moterų) tiesiog pasirenka tylėti, neeskaluoti padėties dėl savo užimamų pareigų, baimės, nesaugumo jausmo, finansinių galimybių neturėjimo“, – pridūrė ji.

Rugilė Butkevičiūtė / M. Ambrozo nuotr.

Įrodyti psichologinį smurtą sunku, bet įmanoma

Ne pelno siekiančios organizacijos „Ribologija“ bendrasteigėjė teisininkė Rugilė Butkevičiūtė LRT GIRDI paaiškino, kad keršto pornografija vadinamas dalijimasis kito žmogaus asmeninėmis seksualinio pobūdžio nuotraukomis ar vaizdo įrašais be jo sutikimo, taip siekiant pažeminti, pakenkti reputacijai ar sukelti kitus neigiamus išgyvenimus.

Anot jos, neretai tokia smurto forma pasirenkama siekiant atkeršyti už nutrauktus santykius, kartais taip siekiama ir šantažuoti. Susipažinusi su LRT GIRDI kalbintos Kristinos istorija pašnekovė pabrėžė, kad tai dar vienas smurto artimoje aplinkoje atvejis.

„Jeigu vaizdo medžiaga būtų paviešinta, tokiu atveju galima kreiptis ir dėl Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio, t. y. pornografinio turinio platinimo be asmens sutikimo“, – sakė ji ir paaiškino, kad baudžiamoji atsakomybė taikoma tik tais atvejais, kai medžiaga paviešinama.

Klausimas – negalime įrodyti ar nenorime. R. Butkevičiūtė

Pasak R. Butkevičiūtės, Kristinos atveju tikrai galima kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje, o tiksliau – psichologinį smurtą. Ekspertės teigimu, įrodyti, kad patyrei psichologinį smurtą, Lietuvoje vis dar sunku, tačiau tai anaiptol nereiškia, kad neįmanoma.

„Man labai įstrigo prieš keletą metų prokurorė, kuri sakė, kad klausimas – negalime įrodyti ar nenorime, nes psichologinį smurtą galima įrodyti įvairiai. Pavyzdžiui, jeigu dėl sukeltų išgyvenimų pablogėja žmogaus sveikata, tenka lankytis pas įvairius specialistus, galbūt jis negali dirbti ir panašiai. Psichologinis smurtas yra stresas, o stresas mūsų organizmui sukelia įvairiausias pasekmes, pradedant psichologine, baigiant fizine sveikata. Taigi, įrodymai gali būti pateikiami, kad sveikata buvo sutrikdyta dėl buvusio sutuoktinio ar sugyventinio veiksmų“, – paaiškino ji.

LRT GIRDI pašnekovės teigimu, galima įžvelgti ir seksualinio smurto artimoje aplinkoje požymių, nes vaizdo įrašas darytas moteriai nė neįtariant.

Prievarta (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Keršto pornografija paplitusi ir tarp paauglių

Kristinos nuomonei, kad policijos pareigūnai nežino, kaip reaguoti į tokį smurtą ir jį atpažinti, R. Butkevičiūtė pritaria. Deja, sakė ji, panašią kritiką teko ne kartą girdėti. Nors mokymų apie smurtą artimoje aplinkoje organizuojama nemažai, žinių, kaip atpažinti ir kaip reaguoti į seksualinį smurtą elektroninėje erdvėje, pareigūnams akivaizdžiai trūksta, tad yra kur pasitempti.

„Žmogus turi gyventi nuolat bijodamas, kad tas įrašas bet kada gali būti panaudotas prieš tave ir klausimas, ar pirma sužinosi tu, ar pamatys bendradarbiai, draugai, pažįstami ir panašiai. Į tokius atvejus reikėtų reaguoti rimtai“, – pabrėžė ji.

LRT GIRDI pašnekovės teigimu, Lietuvoje apie 60 proc. smurtą artimoje aplinkoje patyrusių žmonių nesikreipia pagalbos, todėl tais atvejais, kai nukentėjęs asmuo išdrįsta prabilti, sistema turi veikti tinkamai. Be to, pridūrė ji, svarbu nuolat plėsti kompetencijas ir atpažinti skirtingas smurto formas, nes tai, jog policija nesulaukia gausybės skundų dėl keršto pornografijos, nereiškia, kad problema neegzistuoja.

„Žmonės nenori kreiptis dėl daugelio dalykų, ypač kurie susiję su seksualiniu smurtu. Vis dar esame šalis, turinti vieną aukščiausių aukų kaltinimo procentų Europos Sąjungoje, todėl visiškai nenuostabu, kad žmonės nenori kreiptis. Kitas dalykas – labai didelė stigma yra viskas, kas susiję su kūnu, ypač kai kalbama apie artimiausius žmones. Aš nesakyčiau, kad tai nėra paplitę. Manau, kad paplitę ne tik tarp suaugusiųjų, bet, kiek tenka vesti užsiėmimus su „Ribologija“ – vedame ir mokyklose – matom, kad tai paplitę tarp paauglių ir vaikų, kai nutraukiami santykiai ir iš tikrųjų įdedama [nuotraukos ar vaizdo įrašai] į įvairius tinklalapius, persiunčiama klasiokams. Tokios situacijos yra tikrai labai paplitusios, tiesiog nelabai kas yra daroma, nes nebūna daug kreipimųsi [į teisėsaugos institucijas]“, – kalbėjo LRT GIRDI pašnekovė.

R. Butkevičiūtės teigimu, keršto pornografija kriminalizuota Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, dalyje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).

Policija, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Policija kritiką atmeta, pradeda tyrimus dėl turto prievartavimo

Policijos departamento Komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė LRT GIRDI sakė, kad Baudžiamajame kodekse nėra apibrėžto termino „keršto pornografija“, tačiau pareigūnai, gavę asmens pranešimą apie nepagrįstą ir neteisėtą reikalavimą sumokėti pinigus, grasinant paviešinti intymaus pobūdžio medžiagą, pradeda ikiteisminį tyrimą pagal BK 181 str., kuris nustato baudžiamąją atsakomybę už turto prievartavimą – kai, neturėdamas teisėto pagrindo atvirai ar užmaskuotai savo ar kitų asmenų naudai asmuo verčia kitą asmenį perduoti turtą, suteikti turtinę teisę ar atleisti nuo turtinės pareigos, atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus arba nuo jų susilaikyti grasindamas prieš nukentėjusį ar kitą asmenį panaudoti fizinį smurtą, sunaikinti ar sugadinti jo turtą, paskelbti kompromituojančią ar kitokią informaciją, kurios atskleidimas nepageidautinas, arba panaudoja kitokią psichologinę prievartą.

Vienas iš galimų būdų prievartauti turtą yra keršto pornografijos naudojimas, grasinant paviešinti asmens intymaus pobūdžio vaizdo medžiagą. LR BK 309 str. nustato baudžiamąją atsakomybę už disponavimą pornografinio turinio dalykais – pornografinio turinio dalykų gaminimą turint tikslą platinti bei pornografinio turinio dalykų platinimą, teigiama komentare.

„Statistinių duomenų, kiek asmenų yra kreipęsi ar nukentėję dėl keršto pornografijos arba kiek buvo pradėta, nutraukta ar baigta ikiteisminių tyrimų, policija sistematizuotai nekaupia, todėl jų pateikti neturime galimybės“, – LRT GIRDI teigė R. Janavičiūtė.

Policija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji nurodė, kad pareigūnai nuolat tobulina kvalifikaciją bei yra pasirengę tinkamai reaguoti į visas nusikalstamas veikas (taip pat ir turto prievartavimą bei disponavimą pornografinio turinio dalykais), jų užkardymą bei ištyrimą.

„Būtina pažymėti, kad formaliai baudžiamoji atsakomybė kyla ir tuomet, kai mergina ar vaikinas patys nusifotografuoja (nuotraukos ar filmuota medžiaga yra pornografinio pobūdžio) ir persiunčia šias vaizdo medžiagas kitam asmeniui – merginai ar vaikinui. Dažnai jauni žmonės nepagalvoja ir neįvertina grėsmių, kad tokio vaizdo failo persiuntimas (platinimas) gali turėti pasekmių ateityje, kai šiuos duomenis gavę asmenys gali piktavališkai paviešinti turėdami tiek keršto motyvų, tiek norėdami tariamai pajuokauti, arba to, kad šie duomenys gali paplisti, pavyzdžiui, įsibrovus į asmens telefoną ar paskyrą“, – pridūrė ji.