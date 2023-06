Po nukirsto ąžuolo skandalo Vilniuje Benkunskas įtaria naują verslininkų klastą: jie toliau nori valyti teritoriją

Prieš kelias savaites prie vadinamųjų „Maskvos namų“ Vilniuje nukirstus ilgaamžį ąžuolą kilo didžiulis skandalas, kurio atgarsiai girdimi iki šiol, o Vilniaus meras Valdas Benkunskas net įtaria, kad įmonė, kuri ir nukirto ąžuolą ketina panašiai pasielgti su dar vienu medžiu.

„Iš viešų pranešimų akivaizdu, kad „Rinktinės NT“ sustoti neketina ir dabar kėsinasi į tame pačiame sklype augantį 85-90 cm skersmens seną kaštoną“, – socialinėje erdvėje antradienio popietę rašo Vilniaus meras.

Pasak Vilniaus vadovo, bendrovė teigia, kad medį planuoja iškelti iš inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir kažkur persodinti, nes jis neva maišo jų projektui.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vilniaus mero manymu, toks „rūpinimasis“ gyvąja gamta vėl atrodo nenuoširdus, vien dėl to, kad tokio amžiaus kaštono persodinimas yra sudėtingas procesas, kuriam turėtų būti ruošiamasi bent 4 metus, palaipsniui pritaikant medžio šaknų sistemą.

„Mano supratimu, ši viešųjų ryšių akcija apie kaštono „perkėlimą“ yra tik sklypo savininkų priedanga norint toliau valyti teritoriją nuo želdinių. Nors po ąžuolo neteisėto nupjovimo buvo sakoma, kad projektas yra stabdomas. <...> Ir šiaip, pastarąsias savaites „Rinktinės NT“ bandė įrodyti, kad ąžuolą jie nupjovė teisėtai, vadovaudamiesi detaliuoju planu. Dar kartą pakartosiu – tai vienareikšmiškai neteisėtas veiksmas“, – tikina V. Benkunskas.

Valdas Benkunskas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Pasak mero, pačiame detaliajame plane buvo nurodyta dėl šių medžių tartis techninio projekto metu ir būtent projektavimo užduoties etape leidimas nebuvo suteiktas ir pareikalauta šį medį išsaugoti.

V. Benkunsko tikinimu, leidimas, kuris yra privalomas šalinant medžius, niekada nebuvo suteiktas.

Bendrovė tikino, kad nuspręsta remontuoti lietaus nuotekų tinklą, o medis nebuvo saugomas

LRT.lt primena, kad „Rinktinės NT“ po nukirsto medžio istorijos tuomet paviešino komentarą apie sklype Ceikinių gatvėje atliktus ąžuolo kirtimo darbus.

„Sklypą Ceikinių gatvėje UAB „Rinktinės NT“ įsigijo dar 2016 m. su galiojančiu detaliuoju planu. <...> Sklypas yra vienu metru žemiau nei gatvės lygis. Dėl pasikartojančio žemės sklypo apsėmimo liūčių metu šiuo metu vykdomi sklype esančių lietaus nuotekų inžinerinių tinklų remonto darbai. Lietaus nuotekų tinklas įsigijus sklypą dar buvo funkcionuojantis, tačiau pastarųjų metų aplinkinių gatvių remonto darbai lėmė problemas, dėl kurių sklype esanti aikštelė tapo nuolat apsemiama.

Dėl šios priežasties bendrovė priėmė sprendimą suremontuoti lietaus nuotekų tinklą. Remiantis galiojančiais teisės aktais, medžiai, augantys ant inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonoje nėra saugomi, todėl jų kirtimui jokių leidimų nereikia. Atsižvelgiant į tai, lietaus nuotekų tinklo remonto projekto ribose buvo suplanuota pašalinti du medžius, kurie trukdė remonto darbams ir kurie nėra saugomi.

Kitaip nei teigia savivaldybė, aptariamas medis, arboristų vertinimu, yra nebrandus, jo amžius nesiekia šimto metų, o šaknų plotas patenka ant lietaus nuotekų tinklo ir daro jiems akivaizdžią žalą. Be to, šio medžio šalinimas yra numatytas galiojančiame sklypo detaliajame plane. Bendrovė saugo saugomus medžius ir jokių saugomų medžių nekirto. Sklype yra šimtametis ąžuolas, kuris saugotinas pagal detalųjį planą, tad be jokios abejonės, jis išlieka“, – tuomet rašyta įmonės atsiųstame komentare.