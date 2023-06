Rūkoriams mokyklose sutramdyti – dronai, paskaitos ir programos: ar tai veikia?

Elektronines cigaretes traukia vis jaunesni mokiniai, o ugdymų įstaigų vadovai pripažįsta – vaikai turi priklausomybių. Specialistai sako, kad spręsti šiai problemai suremti pečius turi visi. Dar vienas siūlymas – elektronines cigaretes drausti iš viso, tačiau kai kurie jaunuoliai sako, kad draudimai nepadės – informacijos daug ir esą jų pačių sprendimas, rūkyti ar ne.

Skaičiai negailestingi – vis daugiau vaikų rūko elektronines cigaretes, fiksuojama ir apsinuodijimų. Apie paaštrėjusią problemą kalba ir mokyklų bendruomenės, ir įvairios institucijos, kurios žada imtis veiksmų. „LRT ieško sprendimų“ komanda domėjosi, kaip rūkymo ar nelegalių medžiagų vartojimo problemą sprendžia įvairios Lietuvos bendruomenės ir užsienio valstybės.

Žinote pavyzdžių, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kokius sprendimus taiko? Parašykite mums sprendimuzurnalistika@lrt.lt.

Straipsnis trumpai Elektronines cigaretes traukia vis jaunesni mokiniai.

Ugdymų įstaigų vadovai pripažįsta – vaikai turi priklausomybių.

Prie mokyklų vis dažniau budi policijos pareigūnai, į pagalbą pasitelkia dronus.

Mokyklos taip pat imasi tikrinti vaikų kuprines, ieško draudžiamų medžiagų.

Tėvai ir mokykla turi susitarti dėl atsakomybės.

Virš Kauno mokyklų – policijos dronai

Prie vienos iš Kauno mokyklų kyla policijos pareigūnų valdomas dronas. Taip gaudomi rūkantys mokiniai. Jei užčiuptas jau sulaukęs 16 metų jaunuolis, jam skiriamas įspėjimas arba bauda, jei jaunesnis – protokolas surašomas tėvams. Baudos siekia apie 100 eurų.

Pasak Kauno policijos pareigūnės Agnės Greblikaitės, kovojant su elektroninių cigarečių rūkymu, vis daugiau mokyklų imasi tikrinti mokinių kuprines.

„Kiekviena ugdymo įstaiga turi nusistačiusi savo vidaus taisykles ir visose taisyklėse labai aiškiai yra punktas, kad su ugdymu nesusijusių daiktų turėjimas mokykloje yra draudžiamas. Realiai mokykla gali daryti prevencinius patikrinimus, ką vaikai atsineša į mokyklą“, – sako A. Greblikaitė.

Pasak pareigūnės, elektroninių cigarečių skystyje – psichotropinės medžiagos ir žiurkių nuodai.

„Čia atsakomybė mums visiems yra, nes čia yra mūsų vaikai ir mes turime matyti ir žinoti, ką jie daro, šiandien juos jau reikia gelbėti ir imtis priemonių visiems, o ne kaltinti, vienas nuo kitų stumdyti atsakomybę“, – pastebi A. Greblikaitė.

Kauno policija kovai su elektroninėmis cigaretėmis mokyklose pasitelkė dronus / K. Aleknavičės / LRT.lt nuotr.

Kauno rajono mokyklose – pareigūnų apsilankymai

Kauno rajone, Raudondvario gimnazijoje, pareigūnai apie kvaišalus kalbasi su devintokais. Klasė – pilna mokinių. Ar tokios priemonės veiksmingos? Raudondvario gimnazijos direktorė Vaida Trofimišinienė nebijo pasakyti, kad kvaišalai yra problema numeris vienas mokyklose, ir neslepia, kad kova sunki.

Pasak direktorės, visos priemonės veiksmingos kovojant su vaikų priklausomybėmis. Esą tėvai ir mokykla turi susitarti dėl atsakomybės.

„Jei susitariame, kad mokykloje bus baudžiamas už tai, kad rūko, kad vartoja psichotropines medžiagas ar energetinius gėrimus, tai tokie patys reikalavimai turi būti ir namuose. Ir namuose negalima vartoti energetinių gėrimų, ir namuose mama neturėtų rūkyti elektroninių cigarečių su savo vaiku, ir tėvelis neturėtų duoti leidimo, net jei vaikas yra pilnametis“, – sako V. Trofimišinienė.

Elektroninių cigarečių skystis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Planuojama, kad pareigūnai dažniau užsuks į visas Kauno rajono mokyklas. Ne tik pasikalbėti, bet ir patruliuoti šalia ugdymo įstaigų ten, kur vaikai buriasi parūkyti ar gali nusipirkti draudžiamų medžiagų – rengiamas tokių vietų sąrašas.

Kauno rajono savivaldybė planuoja 14-oje ugdymo įstaigų atlikti aplinkos paviršių testavimą dėl narkotinių medžiagų. Numatyta 80 tūkstančių eurų naujoms vaizdo stebėjimo kameroms mokyklų lauke ir viduje atnaujinti.

Prevencijos programos ir jų (ne)sėkmės

Mokykloms siūloma 19 prevencijos programų, tik, pasak specialistų, retoje jos nuosekliai vykdomos. Sveikatos apsaugos ministerija planuoja plačią viešinimo kampaniją prevencijai, metimo rūkyti pagalbos liniją ir mobiliąją programėlę. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą šiems metams parengė ir Kauno rajono savivaldybė.

„Tai yra švietimo klausimas, tad aš matyčiau, kad mes turime klausimą su priklausomybe, vien šnekomis mums nepavyks to padaryti, turime vystyti dialogą, turime tam tikrą labai tikslingą marketingo kampaniją, kuri būtų orientuota į skaudamas vietas ir įtrauktų visą mūsų bendruomenę“, – sako Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius Laurynas Dilys.

Profesorius Antanas Goštautas sako, dar prieš 50 metų, vykdant Kauno-Roterdamo programą, buvo aišku, kad, mažinant rūkančiųjų, prevencinį darbą reikia pradėti nuo pirmos klasės ir tęsti iki paskutinės, metodai turi būti priderinti pagal amžių.

Elektroninė cigaretė / Asociatyvi / AP nuotr.

Jis ne vieną dešimtmetį organizavo bendravimo sveikatai stovyklas „Sniego gniūžtė“ – prevencinė programa parengta pagal amerikiečių patirtį. Ją lankė tūkstančiai vaikų, trijų dienų stovykloje dirbo psichologų apmokyti specialistai.

„Stovyklos pabaigoje išeina žmonės su nauju patyrimu per elgesio dalykus, per žaidybinius elementus, per didelį malonumą, per emocinius komponentus yra įdėta ir rūkymo profilaktikos dalykų ir noras pakeisti elgesį, gyventi siekiant savo tikslų, gyventi sveikiau. Turime pradžioje apklausą, vėliau apklausą ir matome pasikeitimus“, – pasakoja profesorius A. Goštautas.

O gal elektronines cigaretes uždrausti?

Ilgametis Kauno rajono gydytojas Romualdas Žekas sako, ne visos prevencijos programos buvo sėkmingos. „Sniego gniūžtės“ stovyklos nors ir brangios, esą pasiteisino.

Dabar R. Žekas sako matąs, kad vis tik efektyviausia mažinti alkoholio ir cigarečių prieinamumą.

„Draudimų liberalioje visuomenėje vėlgi atsiranda visokių, daugiausia verslo įtaką jaučiančių žmonių, kurie pradeda mums drumsti sąmonę, sakydami, kad čia pažeidžiamos žmogaus teisės ir taip toliau, pasaulyje nė viena šalis nepasiekusi nieko, jeigu nepradėjo varžyti pasiūlą“, – svarsto R. Žekas.

Kauno policija kovai su elektroninėmis cigaretėmis mokyklose pasitelkė dronus / K. Aleknavičės / LRT.lt nuotr.

O gal elektronines cigaretes uždrausti ir taip problema bus išspręsta? Raudondvario gimnazijos abiturientas Jokūbas Vasiliūnas sako, draudimai nepadės ir į vis tarp mokinių plintančias elektronines cigaretes žvelgia ramiai. Sako, pats svaigintis nenori, tačiau kiekvienam savo kelias.

„Tas švietimas, kaip sako, padarykime ten daugiau pamokų jaunimui ar visuomenę švieskime, jis neveikia. Jei norim, mes viską galim susirasti patys ir išsiaiškinti, tai nuo mūsų pačių priklauso, nuo mūsų – nuo jaunimo, ar mes pasirenkame tą kelią, ar nepasirenkam“, – svarsto J. Vasiliūnas.

Tyrimas: rūkančių ir geriančių mergaičių daugiau nei berniukų

„Naujausias Lietuvos moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas rodo, kad žalingų įpročių – nikotino gaminių ir alkoholio vartojimo – paplitimas tarp vaikų ir paauglių nežymiai didėja, visų pirma dėl dažnesnio elektroninių cigarečių naudojimo“, – skelbia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai.

Jie atkreipia dėmesį, kad prevencinės programos išskirtinai jau turėtų būti nukreiptos ir į mergaites bei merginas.

„Tiek rūkymas, tiek alkoholio vartojimas tampa būdingesnis mergaitėms ir merginoms. Šie skirtumai labiausiai ryškūs 7 ir 9 klasėse. Pavyzdžiui, 7-oje klasėje elektronines cigaretes nurodė vartojančios 21 proc. mergaičių (14 proc. berniukų), alkoholį vartojančios – 15 proc. (10 proc. berniukų). Panašūs skirtumai išlieka ir 9 klasėje“, – rašoma LSMU mokslininkų tyrime.

Žinote pavyzdžių, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kokius sprendimus taiko? Parašykite mums sprendimuzurnalistika@lrt.lt.