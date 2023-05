Gentvilas apie Landsbergio kaltinimus: „Aš savo teises ginsiu“

„Nei tai paskutinė diena, nei kas, aš tiesiog norėčiau, kad koalicijos partneriai pradėtų bendrauti“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ teigė Liberalų sąjūdžio narys Eugenijus Gentvilas ir tikino, kad Gabrieliaus Landsbergio metami kaltinimai savivaldybės lėšų švaistymu yra įžeidžiantys. Konservatorius Mindaugas Lingė pripažino, kad valdančioji koalicija neatrodo gerai, tačiau mano, kad pirmalaikiai rinkimai būtų testas politinei bendruomenei ir visuomenei.

– Rytoj yra paskutinė diena, kai laukiate atsakymo iš Gabrieliaus Landsbergio. Kokio norėtumėte, jeigu tikitės jo sulaukti?

E. Gentvilas: Kažkaip viskas pateikiama tarsi koks ultimatumas. Nei tai paskutinė diena, nei kas, aš tiesiog norėčiau, kad koalicijos partneriai pradėtų bendrauti, o pradedama nuo to, kad skelbiama pirmalaikių rinkimų iniciatyva, po to visi išvadinami vagimis. Aš nelaikau to ultimatumu, tik noriu pasakyti – aš savo teises ginsiu. Kokiomis priemonėmis – palikite man spręsti.

Eugenijus Gentvilas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kai visi savivaldybių tarybų nariai pavadinti labai neskaidriai kanceliarines lėšas naudojančiais žmonėmis, įskaitant ir mane kaip buvusį ir merą, ir savivaldybės tarybos narį, o aš žinau, kad aš negaudavau tų kanceliarinių išmokų, tai aš prašau pateikti įrodymus: dokumentus ir sumas, kurias aš esu neteisėtai gavęs. Jeigu tai nebus pateikta, aš pasilieku sau visas teises ir, manau, kad kiekvienas žmogus turi kovoti už savo garbę, orumą. Nepaisant to, kokie yra koalicijos partnerių santykiai, niekas neturėtų švaistytis kaltinimais.

Gražų, įdomų žingsnį žengė konservatoriai, kai paskui išplatino buvusių tarybos narių sąrašą, bet tik nuo 2015-ųjų metų. Suprask, Gentvilo ten nėra. Taip, Gentvilas buvo praėjusiame tūkstantmetyje ir šio tūkstantmečio pradžioje tarybos nariu ir meru. Bet tai nekeičia esmės – visi tarybų nariai iš pat pradžių buvo pavadinti neskaidriai naudoję lėšas, o aš tarp tų žmonių nesu.

– Ką turite galvoje, kai sakote, jog pasiliekate teises gintis arba kažkaip kitaip kažką veikti? Ko jūs ketinate imtis, jeigu svarstote imtis?

E. Gentvilas: Kodėl aš televizijos eteryje turėčiau atskleisti? Aš neatmetu visokių galimybių, tos galimybės yra labai įvairios, įskaitant ir teisines procedūras. Man pinigų iš Gabrieliaus Landsbergio tikrai nereikia, kaip man nereikėjo ir kanceliarinių išmokų, aš nekalbėčiau ir apie kokias nors finansines kompensacijas. Ne čia esmė. Negali šitaip būti, kad vienas valdančiosios koalicijos politikas, didžiosios partijos pirmininkas leidžia sau šitaip taškytis seilėmis ant kolegų, buvusių tarybos narių.

Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso / LRT nuotr.

Man niekada niekas nieko neprikaišiojo, jokie auditai, jokios kontrolės komisijos nepareikalavo pateikti dokumentus, nes aš jų tiesiog neturiu, nes aš tiesiog niekada ir nesu gavęs kanceliarinių išmokų. Kalbant apie parlamentines išlaidas, kurias Gabrielius Landsbergis taip pat mini kaip leistas, išleistas karantino metu, didesnes už iki tol buvusiais metais, mano tos karantino laikotarpiu išleistos sumos yra mažesnės Seime negu ankstesniais metais. Vėl aš turėčiau jo paklausti ir paklausiu, prašome pateikti neteisėtai, nepagrįstai gautų lėšų sąmatas ir sumas.

Pabaigoje aš gal tik pasakysiu, kad šių metų pirmo ketvirčio parlamentarų sąraše aš esu 125-oje vietoje pagal išlaidas, nors gyvenu ne Vilniaus centre, gyvenu Klaipėdoje ir man į darbą reikia atvažiuoti. Aš tik 125-as, tai gal tegul atsargiau savo liežuvį lanksto Lietuvos diplomatijos šefas, mūsų koalicijos partneris.

– Pone Linge, kaip atrodo koalicija, kurios partnerių santykius visuomenė, įskaitant ir žurnalistus, bando išsiaiškinti štai tokiais viešais būdais, nes kitaip nelabai išeina suprasti, kas vyksta ir tarp koalicijos partnerių, ir pačioje jūsų partijoje?

M. Lingė: Matyt, pati situacija yra neeilinė ir norėtųsi tų formatų kitokių matyti, kur yra santykiai aiškinamiesi: vietoj Etikos komisijų gal konstruktyviau būtų Seimo bufetas, vienas kitas kabinetas ar kokia graži gamtoje vieta susitikti ir išsiaiškinti. Ir tie formatai būdavo palaikomi, koalicija turėdavo rutininius pirmadieninius susitikimus ir spręsdavo, ir, matyt, nebuvo jokių bėdų. Gal ir kyla pagunda paversti diskusiją labai asmeniška ir eiti per emocijas, bet tai neturėtų uždengti esmės, kodėl visa tai kyla. Nenorint paneigti arba sumenkinti tos problemos sistemiškumo masto, to, ką daro Andrius Tapinas, savo iniciatyva skaidrindamas savivaldybių tarybas, – taip, yra atskleista sisteminė bėda ir galime visaip bandyti nukreipti dėmesį, kažkaip kitur perkelti, bet turbūt didelė problema yra Lietuvos pasitikėjimas politine sistema apskritai.

Mindaugas Lingė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Mes neturime skandinaviško standarto, kad mūsų visuomenėje išrinktomis demokratinėmis institucijomis pasitikėtų 50, 60, 70 proc. visuomenės. Tai visos mūsų išeitys iš krizių nebūtinai gali būti laikomos kažkokių standartų pavyzdžiu. Dažniausiai sudėtingoms problemoms bandome ieškoti labai lengvų sprendimų, pudros ar kažkokios kosmetikos. Ne, šiuo atveju tikrai neužteks. <...> Ir dabar matome, kad būtent savivaldos skirtų išlaidų ir ataskaitos standartas <...> sunkiai formuojamas ir sunku jį rasti.

– Kaip atrodo valdančioji koalicija?

M. Lingė: Valdančioji koalicija neatrodo gerai. Suprantame, kad tos nuomonės, pirmiausia tai, kad viešumoje vyksta aštresnė diskusija, be abejonės, nesuteikia konstruktyvumo kalbant apie tuos klausimus, dėl kurių ir buvo suburta koalicija. Taip, situacija privertė vėl nupūsti dulkes nuo sutarties, pasižiūrėti ją, kokie ten punktai yra, tai yra sveikas dalykas. Jeigu žiūrėtume į dalykinę pusę, tai koalicijos sutartis jau turi nemažai įgyvendintų punktų ir gal kažkoks atnaujinimas, peržiūrėjimas turėtų tam tikrą prasmę, bet tai yra tolimesni, matyt, etapai.

Valdančioji koalicija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kalbant apie tai, kas stengiasi arba nesistengia nukreipti dėmesį nuo kanceliarinių ir kitų išmokų klausimų savivaldybėse, tai ir pirmalaikiai rinkimai gali taip atrodyti, nes paaiškinkite, prašau, kaip pirmalaikiai rinkimai gali padėti rinkėjui apsispręsti, už ką balsuoti, jeigu iki jų nebūtų baigti ikiteisminiai tyrimai ten, kur jie yra pradėti, ir nebūtų aišku, kurie iš tikrųjų gali pagrįsti tas išlaidas, kurie galų gale politikai tų išlaidų apskritai neėmė? Kaip pirmalaikiai rinkimai čia gali padėti išspręsti krizę ?

M. Lingė: Pirmalaikiai rinkimai būtų, pirmiausia, testas ir pačioms politinėms bendruomenėms, kokiais principais yra sudarinėjami sąrašai, kokios iškeliamos temos diskusijoms, kaip vyksta debatai su visuomene ir ar visuomenė būtų kritiška ir šią temą statytų į pirmąsias gretas aptarinėti, koks yra skaidrumo standartas, koks turi būti moralės standartas politikoje.

– Jeigu visuomenė nestatytų į pirmąją vietą, tai klausimas nebeliktų toks svarbus, koks buvo iš pradžių ir dėl ko kilo visa šita maišalynė?

M. Lingė: Bet turbūt tokių paprastų ir lengvų išeičių nėra. Ką ir parodome, kad šiuo atveju, atrodo, kad yra 3 skirtingi ministrai, 3 skirtingi reagavimo būdai ir vėl mes neturime turbūt to suvokimo ir supratimo, kuris standartas yra teisingiausias. Vieniems nepatinka nė vienas būdas, kitiems – pavyzdys, kad grąžino, pasiskaičiavo. Prezidentui, pasirodo, toks būdas vis dėlto netinka. Tai to skaidrumo standarto mes kaip politinių, skirtingų institucijų atstovai negalime tarp savęs išsiaiškinti, nes nėra aiškaus arbitro, kuriam taip pat nebūtų galima iškelti tam tikrų klausimų, susijusių su tais pačiais skaidrumo ar įvairiausių lėšų, viešųjų lėšų ar netgi privačiųjų naudojimu, kur tie klausimai nebūtinai buvo atsakyti iš ankstesnių ir įvairių politinių kampanijų.

Seimas; konservatoriai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Man atrodo, kadangi tai palietė sistemiškai labai daug institucijų – jų nariai yra buvę tarybų nariai, taip, negalime visų vienodai vertinti, bet negalime ir paversti Seimo nuolatine tokia būsena, kai paaiškėjus vienam ar kitam savivaldybės tarybos nariui, mes vėl matytume... Dabar girdime, kad ministrams tarsi norima taikyti aukštesnius politinius ir moralinius reikalavimus negu kitiems politikams. Čia turbūt yra ydinga sistema, nes visa teismų praktika ir įstatyminė bazė kalba apskritai apie bendrą standartą politikams, vienodą standartą, bet dabar tai norima paversti Vyriausybės problema, o 3 ministrai išsisprendžia ir tarsi problemos nėra.

– Bet čia turbūt nuo pageidautojų požiūrio. Pone Gentvilai, ar jūs žinote kokį gerą sprendimą, kuris galėtų tikti visiems, nežinau, visų galimų ministrų galimas suspendavimas, palaukti, kol bus baigti tyrimai ar bent jau surinkta informacija ir tada leisti žmonėms balsuojant spręsti, ar jiems užtenka tos informacijos, ar ne?

E. Gentvilas: Negali būti kolektyvinės atsakomybės principo. Tie, kurie dirbo savivaldybių tarybose, turi atsiskaityti, jeigu jie eina šiandien politines pareigas. Aš irgi štai atsiskaitau tokiu būdu, apie kurį jau anksčiau kalbėjome. Dabar paleisti visą Seimą todėl, kad ten daug buvusių savivaldybių tarybų narių, nutraukti Vyriausybės veiklą, nes ten yra buvusių savivaldybių tarybų narių, – tai yra kolektyvinės atsakomybės principo diegimas demokratinėje visuomenėje. Man niekaip nesutampa galai. Aš manau, ir su Mindaugu sutinku, kad koalicija daug darbų padarė, koalicija galėtų dirbti, tik reikia šnekėti, bet jeigu nesišnekame su koalicija apie tai, kad planuojama siūlyti paskelbti pirmalaikius rinkimus, visi supranta, kad to bendravimo nebuvo.

Seimas, Vyriausybė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pirmadieniniai susitikimai be išimties buvo Viktorijos Čmilytės-Nielsen iniciatyva kviečiami jos kabinete einamiesiems savaitės darbotvarkės klausimams aptarti – antradienio ir ketvirtadienio posėdžiams. Strateginiais klausimais, deja, pasigedome bet kokių iniciatyvų. Vienas iš strateginių klausimų, t. y. paleisti šitą Seimą, taip pat nuskambėjo televizijos eteryje mums, koalicijos partneriams, nieko nežinant.

Mano dar pirma žinutė Gabrieliui buvo visiškai pozityvi, kai apie Vyriausybę galėtume kalbėti, apie Seimą – ne, tai vietoj to, kad susitiktume pasikalbėti, kaip Mindaugas sako, bufete, tai, pasirodo, esame vagys, nes esame buvę savivaldybių tarybų nariai. Deja, tai yra silpstanti koalicija, bet dar tikrai stenkimės ką nors padaryti. Bet jeigu yra noras paleisti ir Seimą, ir Vyriausybę, tuo pačiu ir koaliciją, tai jau, atleiskite, nebe mano problema, o didžiausios partijos noras viską ištaškyti į šalis.