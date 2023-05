Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Ulvidas ieškomas dar vienoje byloje – bus suimtas

Kauno apylinkės teismas pranešė, kad gegužės 24 dieną vienoje iš bylų kauniečiui Algimantui Ulvidui, kaltinamam seksualiniais nusikaltimais, nuspręsta sugriežtinti kardomąsias priemones. Remiantis teismo pranešimu spaudai, paskelbta įtariamojo paieška, jis bus suimtas.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose gauta baudžiamoji byla, kurioje pilietis A. Ulvidas kaltinamas padaręs 2 nusikalstamas veikas, susijusias su jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimu. Šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų, kuriuos procese atstovauja įgaliotieji atstovai bei atstovai pagal įstatymą.

Į teismo posėdžius kviestini prokuroras, kaltinamasis, gynėjas, nukentėjusiųjų įgaliotieji atstovai ir atstovai pagal įstatymą. Byla turėjo būti nagrinėjama posėdžiuose kovo 3 d., balandžio 13 d. ir gegužės 9 d., tačiau kaltinamasis neatvyko.

Algimantas Ulvidas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Gegužės 24 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi A. Ulvidui paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – pakeitė į suėmimą, o taip pat paskelbė kaltinamojo paiešką.

Teismas nustatė, kad egzistuoja suėmimo skyrimo pagrindas, pagrįstai manant, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo. Tokia išvada grindžiama tuo, jog kaltinamasis pažeidė abi jam šiuo metu taikomas švelnesnes kardomąsias priemones, naujos gyvenamosios vietos adreso nenurodė, todėl atvesdinti jo nėra galimybės.

Atsižvelgiant į tai, teismas nutartyje pabrėžė, jog „kaltinamojo tinkamas dalyvavimas procese taikant švelnesnes už suėmimą kardomąsias priemones nėra ir negali būti efektyviai realizuojamas, o per švelnių kardomųjų priemonių tolesnis taikymas sąlygojo ir situaciją, kuomet teismui faktinė kaltinamojo buvimo vieta tapo nežinoma“.

Šioje dalyje nutartis per dvidešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

A. Ulvidą už neatvykimą į teisiamąjį posėdį be pateisinamos priežasties nutarta nubausti 10 MGL, tai yra 500 eurų dydžio bauda, kuri turi būti sumokėta per 2 mėnesius. Per septynias dienas teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.

LRT.lt primena, kad griežtesnė kardomoji priemonė – suėmimas – paskirta ir kitoje nagrinėjamoje byloje.

Į teismą prašydama paskelbti kaltinamojo paiešką ir paskirti suėmimą kiek anksčiau kreipėsi Kauno apygardos prokuratūra. Anksčiau į suplanuotą baudžiamosios bylos posėdį A. Ulvidas buvo prisijungęs nuotoliniu būdu.

A. Ulvidas kaltinimų dėl tvirkinimo sulaukė keliose bylose. Kaunietis jau anksčiau buvo nuteistas už mergaičių tvirkinimą – jis buvo teisiamas už tai, kad nuogas šokdavo paauglėms. Vyras tvirtino, kad mergaitės jį susirasdavo pačios.