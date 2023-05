Ekspertas: net jei Seimas pirmalaikiams rinkimams nepritars, jie turės įvykti

Premjerė Ingrida Šimonytė patenkino švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės atsistatydinimo prašymą. Jį perdavė prezidentui Gitanui Nausėdai. I. Šimonytė kito ministro nebeieškos: jei Seimas nepritars konservatorių išankstinių rinkimų iniciatyvai, atsistatydins. Vis dėlto, politologas sako, kad be naujų rinkimų apsieita nebus.

. Anot partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio, pirminiai Seimo rinkimai galėtų būti surengti rugsėjį. Vis dėlto, tam reikalingų 85 parlamentarų balsų gali ir nebūti: palaikymo nežada net koalicijos partneriai. Opozicija ketina pirmiausia siūlyti Vyriausybei pasitikrinti pasitikėjimą Seime.

Premjerė patenkino švietimo ministrės Jurgitos Šiugždinienės atsistatydinimo prašymą. Sako, kad nepavyko įtikinti tęsti darbus.

„Puikiai suprantu, kaip sudėtinga juos tęsti tuomet, kai didelę dalį laiko tenka skirti pasiaiškinimams, kurių neretai reikalauja tie, kurie patys negalėtų atsakyti į panašius ar gerokai rimtesnius klausimus. <...> J. Šiugždinienės prioritetas visada buvo realūs pokyčiai švietime, o ne asmeninis patogumas ar populiarumas“, – įsitikinusi premjerė.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

J. Šiugždinienė, būdama Kauno tarybos nare, išleido beveik 14 tūkst. eurų. Kadangi savivaldybė čekių nereikalauja, ministrė tik paviešino Kauno miesto savivaldybei pateiktas ataskaitas. Dėl jų klausimų nesumažėjo – pavyzdžiui, per karantiną J. Šiugždinienė per ketvirtį nuvažiavo 12 tūkst. kilometrų – tai yra 200 per darbo dieną.

Iki Vyriausybės įgaliojimų pabaigos švietimo ministrės pareigas laikinai siūloma eiti teisingumo ministrei Ewelinai Dobrowolskai. Naujos kandidatūros premjerė teikti neketina. I. Šimonytė aiškina, kad vienintelis arbitras, kuris išties galėtų įvertinti situaciją dėl savivaldos tarybų pinigų – rinkėjai, todėl palaiko pirmalaikių rinkimų idėją. O jei Seimas tam nepritars, I. Šimonytė trauksis, kas reikš visos Vyriausybės pasitraukimą. Tokį sprendimą konservatoriai pristatė ir koalicijos partneriams.

„Kodėl tada nepradedama nuo Vyriausybės atsistatydinimo? Aš šį klausimą uždaviau koalicijos partneriams ir iki galo atsakymo nesupratau“, – teigia Seimo Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas.

Vytautas Mitalas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Pasak konservatorių lyderio, problemos ne tik savivaldoje ar Vyriausybėje, kanceliarinių išlaidų pagrįsti negali ir kai kurie parlamentarai.

„Dalis Seimo narių turi tą pačią problemą – jų yra opozicijoje, jų yra daugumoje – jei kas nors mano, kad tai Vyriausybės problema, jie klysta – tai ir Seimo problema“, – akcentuoja G. Landsbergis.

Dėl naujų Seimo rinkimų, anot jo, galima sutarti per ateinančias savaites, o patys rinkimai galėtų būti surengti rugsėjį. Sako, kad kolegos konservatoriai pasirinkimo balsuojant dėl pirmalaikių rinkimų neturės.

„Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, patvirtino šią nuostatą, todėl manau, ji turėtų tapti privaloma Seimo nariams mūsų frakcijoje“, – tikina jis.

Koalicijos partnerių nuomonė kitokia.

„Nepalaikyti pirmalaikių rinkimų ir nesiimti skaičiavimų, naudinga mums tai ar nenaudinga, žiūrint į reitingus. Visuomeninio lauko stebėtojai patvirtintų, kad liberalams pirmalaikiai rinkimai nebūtų blogi“, – aiškina Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Laisvės frakcijos seniūnas sako, kad konservatorių noro trauktis priežastis – ne tik skandalai dėl savivaldos pinigų.

Jurgita Šiugždinienė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Strateginis nuovargis, kad ne visi dalykai pavyksta kaip buvo suplanuota, koalicija nedidelė ir trapi, mums svarbūs klausimai vis stringa“, – aiškina V. Mitalas.

Norint skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, reikia 85 parlamentarų balsų. Neturint net koalicijos partnerių palaikymo, konservatoriams tiek surinkti sudėtinga. Kita alternatyva – balsavimas dėl nepasitikėjimo Vyriausybe. Tokiu atveju užtenka pusės – 71 Seimo nario balso. Išreiškus nepasitikėjimą irgi gali būti skelbiami nauji Seimo rinkimai. Būtent tai ketina siūlyti opozicinės frakcijos.

„Iš pradžių turi atsistatydinti Vyriausybė, pripažinti, kad ji negeba dirbti, situaciją turim ne dėl Seimo, o dėl valdančiųjų negebėjimo veikti“, – teigia Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas.

Viktoras Fiodorovas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Iš opozicijos tik socialdemokratai, kurie pagal rinkėjų apklausas šiuo metu pirmi, svarsto palaikyti konservatorių idėją.

„Socialdemokratai balsuos už tik todėl, kad mes žinome, kad mumis pasitiki visuomenė“, – pabrėžia Seimo LSDP frakcijos seniūno pavaduotoja Rasa Budbergytė.

Politologas Virgis Valentinavičius sako, kad jei Seimas pirmalaikiams rinkimams nepritars ir atsistatydins premjerė, ar Seimas paskelbs nepasitikėjimą Vyriausybe – vis tiek reikės naujų rinkimų.

„Tada prezidentas turės malonumą skirti naują premjerą, sudaryti Vyriausybę, man kažkaip nesitiki, kad jis vėl siūlys tai I. Šimonytei, dar labiau nesitiki, kad I. Šimonytė priims pasiūlymą, kaip ir bet kuris kitas galimas konservatorių kandidatas“, – teigia ekspertas.

Valdantieji kartoja, kad bet kokie valdžios pokyčiai vyktų tik po liepą Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo.