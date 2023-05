Ukrainietė skundėsi negalinti vaikams pratęsti leidimo gyventi Lietuvoje: Migracijos departamentas kalba apie dažnai daromą klaidą

Į „LRT GIRDI“ kreipėsi Naujojoje Akmenėje gyvenanti ukrainietė, kuri skundžiasi negalinti vaikams pratęsti leidimo gyventi Lietuvoje. Pasak jos, paaiškinimų nėra, o vaikai kelis mėnesius šalyje gyvena be socialinių garantijų. Tuo metu Migracijos departamentas teigia, kad jokių klaidų nepadarė, o prašymas išnagrinėtas laiku.

Ukrainietė Natalija Jurčenko beveik metus gyvena Naujojoje Akmenėje. Ji viena augina tris vaikus – 7-erių, 5-erių ir jauniausią – vienų metų. Vasario pabaigoje Natalija sau ir vaikams turėjo pratęsti leidimus gyventi Lietuvoje. Tą ji padarė internetu. Kovą leidimą gyventi Lietuvoje Natalija gavo viena, vaikams jis nesuteiktas.

„Todėl vėl teko su vaikais važiuoti antrą kartą. Kadangi jau buvo praėjęs terminas, tai migracijos darbuotojai pasakė, kad vaikams reikia daryti dokumentus iš naujo, taRsi jie naujai atvykę būtų. Iš naujo fotografavo, iš naujo pirštų atspaudus ėmė. Paklausiau, ar daugiau man nieko nereikia rašyti, atsakė „ne, laukite atsakymo“, – apie vizitą Migracijos departamento padalinyje Šiauliuose LRT RADIJUI pasakoja ukrainietė.

Natalija teigia, kad praėjus dviem mėnesiams vaikai vis dar neturi leidimo gyventi Lietuvoje. Priežasčių, pasak jos, niekas nepaaiškina. Vaikams neturint leidimo, ji negali gauti ir išmokų.

„Aš negaliu kreiptis dėl socialinės pašalpos, esu nedirbanti, su trimis vaikais, be vyro. Man labai reikia pinigų, nes reikia vaikus išmaitinti. Už vaikus gaudavau 700 eurų, dabar jau du mėnesius jų negaunu, neturiu iš ko gyventi. Be to, mano vaikai nedrausti, jeigu kas nutiktų ir jie patektų į ligoninę, būtų be draudimo. Aš klausiau, kodėl tada, kai dokumentai buvo pildyti, vieną dieną mano dokumentas buvo pratęstas laiku, o vaikams ne. Į šį klausimą atsakymo nesulaukiau“, – sako moteris.

Migracijos departamentas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Savo ruožtu Migracijos departamento direktorė teigia, kad pirmasis Natalijos užpildytas prašymas buvo neteisingas. Pasak Evelinos Gudzinskaitės, prašymą pildydama internetu ukrainietė nepažymėjo, kad tai daro už savo vaikus.

„Čia yra viena iš dažniausiai daromų klaidų, kurias daro Ukrainos karo pabėgėliai, darydavo. Kai buvo masinis išduotų leidimų gyventi keitimas, šių metų sausio-vasario mėnesiais, užpildydavo prašymus dėl savęs, o dėl vaikų pamiršdavo užpildyti. Šiuo atveju ji ne vaikams užpildė, o tiesiog dėl savęs kelis kartus tuos pačius prašymus užpildė“, – paaiškina E. Gudzinskaitė.

Evelina Gudzinskaitė / BNS nuotr.

Paklausta, ar du vienodi prašymai nesukėlė įtarimo, atsižvelgiant ir į prieš metus suteiktus leidimus vaikams, E. Gudzinskaitė sako, kad Migracijos departamentas negali teikti siūlymų.

„Jeigu nėra aiškiai išreikšta asmens valia išduoti, pakeisti dokumentus ir savo vaikams, tai mes negalime patys sugalvoti, „o gal tu dar nori pakeisti savo vaikams“, todėl, kad gyvenime būna labai daug įvairių situacijų. Pavyzdžiui, vaikus grąžina arba išsiunčia gyventi į kitą šalį, pavyzdžiui, pas močiutę, pas tetas. Ir mes realiai esame sutikę tokių atvejų“, – LRT RADIJUI sako E. Gudzinskaitė.

Vaikai, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ukrainiečiai laikinus leidimus gyventi šalyje turėjo pratęsti iki kovo 4-osios. Prieš tai juos buvo galima gauti palengvinta tvarka – nuotoliu. Po šios datos, departameNto teigimu, įsigaliojo senoji – prašymą reikia pildyti fiziškai ir pateikti biometrinius duomenis. Tada jis gali būti svarstomas nuo mėnesio iki trijų.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus mano, kad Migracijos departamentas, matydamas neįprastai užpildytą prašymą, turėjo reaguoti.

„Aš manau, kad institucijos turėtų labiau pasistengti išaiškinti, kad suprastų... Jeigu mato, kad visi žmonės, tarkim, pildo prašymą likti toliau, o kitas žmogus užpildė kitaip negu visi kiti, tai reikėtų tas rizikas išvardinti. Mes tikrai apie tai pasikalbėsim su Migracijos departamentu ir pasistengsim, kad daugiau tokių atvejų nepasikartotų“, – teigia viceministras.

Martynas Šiurkus / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

M. Šiurkaus teigimu, prioritetas teikiamas galimybei ukrainiečiams užsidirbti patiems.

„Jeigu mama negali pasirūpinti vaikais dėl to, kad galbūt nėra vietų darželyje ar susisiekimo nėra, tai čia jau reikėtų žiūrėti tą konkretų atvejį ir kalbėti su pačia savivaldybe, kad ji tais dalykais pasirūpintų. Vis tiek tikslas yra, kad kuo daugiau tų žmonių čia galėtų dirbti ir kad jie galėtų užsidirbti, gyventi ne iš paramos, bet atlyginimo“, – kalba viceministras.

Ukrainietės N. Jurčenko prašymas dėl leidimo jos vaikams gyventi Lietuvoje išnagrinėtas po dviejų mėnesių. LRT RADIJUI pradėjus domėtis šia tema, sprendimas leidimą išduoti praneštas tą pačią dieną. E. Gudzinskaitė nemano, kad įstatymo numatytas terminas prašymams vertinti yra per ilgas. Pasak jos, greitesniems sprendimas reikėtų daugiau darbuotojų.

„Apskritai bendrai kalbant, tai taip, jeigu norime trumpinti terminus, reikia didinti turimus resursus ne tik Migracijos departamente, bet ir visose kitose įstaigose, kurios dalyvauja išduodant leidimus gyventi“, – teigia ji.

Pasak E. Gudzinskaitės, per metus į šalį atvykstančių užsieniečių skaičius padidėjo kone dvigubai.