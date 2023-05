Benkunskas apie Vilniuje nukirstą ilgaamžį ąžuolą: savivaldybė kreipsis į prokuratūrą, medis gali būti vertinamas 130 tūkst. eurų

Kilus gyventojų pasipiktinimui dėl sostinės Ceikinių gatvėje savaitgalį nukirsto ąžuolo, savivaldybė pristatė tolesnių veiksmų planą. Anot mero Valdo Benkunsko, vystytojams gresia baudžiamoji atsakomybė.

Pasak V. Benkunsko, su savivaldybe nuo pat darbų pradžios buvo tariamasi, kad teritorijoje esantys brandūs medžiai vykdant darbus turi būti išsaugoti.

„Savivaldybės administracija nuosekliai, nuo pat pradžių <...> laikėsi pozicijos, kad šimtametis ąžuolas, kuris, skaičiuojama, gali būti 120 metų senumo, turi būti išsaugotas“, – sakė jis.

Anot jo, vystytojai pradžioje su tokia pozicija sutiko, o vėliau pakeitė nuomonę. Darbai prasidėjo jau 2021 metais.

Pasak V. Benkunsko, savivaldybei buvo pasakyta, kad medžio saugojimas gali kainuoti 10 mln. Eur. Pasak jo, įmonė skundėsi biurokratija, reikalavimais, galiausiai buvo įspėta, kad medis bus nukirstas. Apie kertamą medį jis pats sužinojo jau penktadienį.

„Nesiskaitoma nei su bendruomenės nuomone, nei institucijų sąlygomis“, – piktinosi miesto meras.

Vilniaus miesto savivaldybės spaudos konferencija dėl nukirsto ilgaamžio ąžuolo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot jo, savivaldybė kreipsis į Generalinę prokuratūrą, o vystytojui gresia baudžiamoji atsakomybė ir 130 tūkst. Eur bauda. Pasak V. Benkunsko, įmonėms tokios baudos gali būti per mažos, turėtų siekti bent pusę milijono.

„Padaryta žala gamtai, savavaldžiavimas ir statybas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas“, – galimus pažeidimus, už kuriuos gresia baudžiamoji atsakomybė, vardijo meras.

Jis pridūrė, kad įmonės argumentai, esą ąžuolas kliudė nuotekų tinklams, nėra tikslūs, jis buvo už 3 metrų.

LRT.lt primena, kad šeštadienio popietę pranešta, jog prie vadinamųjų „Maskvos namų“ Ceikinių gatvėje Vilniuje nukirstas ilgaamžis ąžuolas, kurio skersmuo siekė 88 centrimetrus. Pasak mero Valdo Benkunsko, toks veiksmas yra „vandalizmas ir nusikaltimas prieš vilniečius“, į medžio nukirtimą sureagavo vilniečiai ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Vystytojai UAB „Rinktinės NT“ paviešino komentarą apie sklype darbus. Įmonės teigimu, minėtas medis nebuvo saugomas ir esą jo amžius nesiekė 100 metų, rašoma atsiųstame komentare.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Sklypą Ceikinių gatvėje UAB „Rinktinės NT“ įsigijo dar 2016 m. su galiojančiu detaliuoju planu. <...> Sklypas yra vienu metru žemiau nei gatvės lygis. Dėl pasikartojančio žemės sklypo apsėmimo liūčių metu šiuo metu vykdomi sklype esančių lietaus nuotekų inžinerinių tinklų remonto darbai. Lietaus nuotekų tinklas įsigijus sklypą dar buvo funkcionuojantis, tačiau pastarųjų metų aplinkinių gatvių remonto darbai lėmė problemas, dėl kurių sklype esanti aikštelė tapo nuolat apsemiama.

Dėl šios priežasties bendrovė priėmė sprendimą suremontuoti lietaus nuotekų tinklą. Remiantis galiojančiais teisės aktais, medžiai, augantys ant inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonoje nėra saugomi, todėl jų kirtimui jokių leidimų nereikia. Atsižvelgiant į tai, lietaus nuotekų tinklo remonto projekto ribose buvo suplanuota pašalinti du medžius, kurie trukdė remonto darbams ir kurie nėra saugomi.

Kitaip nei teigia savivaldybė, aptariamas medis, arboristų vertinimu, yra nebrandus, jo amžius nesiekia šimto metų, o šaknų plotas patenka ant lietaus nuotekų tinklo ir daro jiems akivaizdžią žalą. Be to, šio medžio šalinimas yra numatytas galiojančiame sklypo detaliajame plane. Bendrovė saugo saugomus medžius ir jokių saugomų medžių nekirto. Sklype yra šimtametis ąžuolas, kuris saugotinas pagal detalųjį planą, tad be jokios abejonės, jis išlieka“, – rašoma įmonės atsiųstame komentare.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Pirmadienį sklypo vystymą projektavusi įmonė „Do architects“ išplatino žiniasklaidai pranešimą, kuriama skelbiama apie inicijuojamą sutarties nutraukimą su nekilnojamojo turto vystytoju UAB „Rinktinės NT“, pastariesiems šeštadienį nupjovus ąžuolą vystomame sklype Ceikinių-Rinktinės gatvių sankryžoje.

Anot architektų, bendrovei „Rinktinės NT“ priklausančiame sklype Vilniuje projekto kurta architektūrinė ir urbanistinė vizija buvo paremta dviem kvartalo centre ir sklypo šone augančiais ąžuolais.

„(...) Prie šio sklypo dirbome septynerius metus, per tą laiką buvome nagrinėję įvairiausius sklypo užstatymų variantus. Penktadienį, dieną prieš medžio nukirtimą, išsiuntėme užsakovo tvirtinimui atnaujintus brėžinius su išsaugotu centriniu ąžuolu, kaip pagrindine projekto ašimi, pagal arboristo šaknų tyrimą ir jo rekomendacijas, todėl vystytojų sprendimas mums netikėtas, esame šoke. Labai gaila ąžuolo, gaila ir paties projekto, į jį sudėtos kūrybinės energijos, bet nematome tolesnių galimybių dirbti kartu“, – sakė „Do Architects“ bendraįkūrėja, architektė Gilma Teodora Gylytė.