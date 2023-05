Lingė: ministrų atsistatydinimas atvers Pandoros skrynią

Kilus skandalui dėl Vyriausybės ministrų, kurie dirbdami Kauno miesto savivaldybės taryboje nepagrindė visų tarybos nario išlaidoms skirtų lėšų, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė teigia, kad situacija yra rimta, tačiau ministrų atsistatydinimas situacijos neišspręs, o atskaitomybės klausimą reikia spręsti ne vien savivaldybių tarybų lygmenyje.

„Ar trys atsistatydinimai Vyriausybėje išspręs politikų moralės ir skaidrumo čekiųgeito problemą? Ne, tik atvers pandoros ir nestabilumo skrynią“, – feisbuke rašo jis.

Pasak M. Lingės, Seime per visas partijas išrinkti 52 buvę savivaldybių tarybų nariai, tad kyla klausimas, ar ir iš jų reikėtų reikalauti atsistatydinimo, kaip ir, jo žodžiais, iš kai kurių Seimo narių, kurie per karantiną išnaudojo dideles parlamentinių lėšų sumas.

„Jei springstant pašaipomis stebėtasi, kaip galima išleisti per kovidą 1100 eurų. transporto išlaidoms švietimo ministrei (kai transporto išlaidos nėra tik kuras), bet ar to juoko būtų tiek pat, kai žvelgtume į Seimo narių parlamentinių išlaidų ataskaitas ir matant, kad per tą patį karantiną yra tokių, kurie išnaudojo keturis kartus daugiau?“ – feisbuke rašo M. Lingė.

Pasak komiteto pirmininko, dabartinė atsiskaitomybės tvarka yra ydinga, todėl bus imamasi jos vėl spręsti.

„Bandome toliau – gryniname naujus siūlymus ir dėl jų kviesime susitarti visoms politinėms partijoms. Be šių pokyčių perkrova neįmanoma“, – teigė M. Lingė.