Nausėda apie skandalų krečiamus valdančiuosius: tai, kas vyksta šiandien, kelia didelį pavojų valstybės stabilumui

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos politinę padangę krečiantys skandalai yra labai pavojingi. Jis ragina valdančiąją koaliciją parodyti aukštą politinės kultūros suvokimą, apie kurį buvo kalbama formuojant koaliciją.

Apie skandalus, mokesčių reformas ir artėjantį NATO viršūnių susitikimą G. Nausėda kalbėjo LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“.

– Savivaldybių finansų skaidrinimo vajus pasiekė ir prezidentūrą. Jūsų vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis, bene 7-erius metus dirbęs Kauno savivaldybėje, parašė atsistatydinimo pareiškimą ir jūs jį patenkinote labai greitai. Ar tai buvo jo paties sprendimas, ar įvyko jūsų pokalbis su patarėju prieš tai?

– Povilas iškėlė politinės kultūros kartelę aukštai ir aš remiu tokį jo sprendimą, kadangi tomis aplinkybėmis, kuriomis dabar gyvename, bet kokie šešėliai, bet kokie įrodymų trūkumai tikrai keltų problemų dirbant jam tiesioginį darbą. Jūs žinote, kad Povilas kuruoja savivaldybių veiklą, regionų politiką, tai yra nepaprastai svarbus mums, man asmeniškai, darbo laukas. Šiuo atveju mes kalbame apie politinę kultūrą ta prasme, kad mes kartais supainiojame politikų atsakomybės ribas su visų kitų žmonių ribomis. Aš įsivaizduoju, kad nekaltumo prezumpcija yra kertinis teisinės valstybės principas ir žmogus yra nekaltas tol, kol įrodoma, kad jis yra kaltas, bet politikai turi šiek tiek kitokį standartą. Ir aš įsivaizduoju, kad politikas turi įrodyti, kad jis yra nekaltas.

Kadangi pati savivaldybių išlaidų kompensavimo sistema, mano akimis, buvo ydinga, šiandien įrodyti daugeliui iš tų žmonių, kurie dabar įtraukti į šitą skandalo verpetą, yra labai sudėtinga arba neįmanoma. Dėl tos priežasties aš manau, kad gyvenimas tuo tikrai nesibaigia, Povilas pasielgė kaip vakarietišką politiką išpažįstantis žmogus. Ir aš įsivaizduoju, kad tuo savo sprendimu jis nusipelno pagarbos ir aš jam padėkojau už visus metus – tikrai sunkius metus – kai mes dirbome kartu, ir linkiu jam sėkmės ateityje. Įsivaizduoju, kad vieną gražią dieną jis gali sugrįžti į tą pačią politiką.

Povilas Mačiulis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaip suprantu, tai buvo paties jūsų patarėjo sprendimas, be jūsų stuktelėjimo? Tuo pačiu yra nuoroda, aš taip suprantu, ministrei Šiugždinienei ir kitiems dviem ministrams, nes iš esmės tai nekeičia situacijos?

– Mes politinės kultūros kartelę laikome tame lygyje, kuriame laikome. Pažiūrėsime, kokiame lygyje ją laiko Vyriausybė. Bet kuriuo atveju sutikite, kad tai, kas vyksta šiandien, kelia didelį pavojų valstybės stabilumui, kai atskirų politikų, šiuo atveju ministrų, problemos tampa visos Vyriausybės problemomis, premjerės problemomis. Be jokios abejonės, kad klausimo sprendimas būtų kur kas skaidresnis, jeigu ir kiti politikai pasielgtų taip, kaip Povilas. Ar jie yra pajėgūs tą padaryti, ar jie tiesiog nori įsikabinę laikytis savo posto ir galbūt tokiu būdu užbraukti visas savo galimybes ateityje? Netrukus išaiškės.

– Pone prezidente, jūs kalbat apie visus tris ministrus, aš teisingai suprantu?

– Matote, kadangi šita istorija tęsiasi toliau, mes jau šiandien nebegalime kalbėti, kad tai bus tik trijų ministrų problemos, galbūt atsiras ir dar daugiau žmonių, kurie bus įtraukti į šį klausimą, bet šiandien mes turime labai akivaizdžiai įvardintas trijų ministrų problemas. Abejonių, jeigu jų nebus pajėgta išsklaidyti labai aiškiais įrodymais, liks, nes jau šiandien yra jų pasėta daug ir dėl to, kad kai kurie mėnesiai atrado 31 dieną, ir dėl to, kad kai kurių mėnesių sumos yra identiškos, ir dėl to, kad kortelių yra gyvas velnias, atsiprašau, labai daug. Dėl tos priežasties žmonės, stebėdami visa tai ir darydami savo išvadas, padarys turbūt jas nelabai palankias mūsų politikams.

Jurgita Šiugždinienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

– Prezidente, Grybauskaitė sakė, kad jai valdant nebūtų taip atsitikę, bet jums valdant tai atsitiko. Kada jūs ketinate susitikti su premjere ir ministre, kad klausimas būtų greičiau išspręstas?

– Tai, ką pasakė buvusi prezidentė, aš priimu kaip juoką, bet nelabai vykusį, nes kaip tik jai valdant visa tai vyko 10 metų.

– Kalbama apie ministrės nepasitraukimą, aš manau.

– Matote, mes turime tokią politinę situaciją, kokią turime. Jūs žinote, kokie yra, kokie buvo buvusios prezidentės santykiai su konservatorių Vyriausybe, kokie yra mano santykiai. Jie dinamiški, jie įdomūs – pagyvensim, pamatysim.

– Bet ar jūs kalbėsite su premjere?

– Aš visada nusiteikęs kalbėtis su žmonėmis, kurie nori klausytis.

Ingrida Šimonytė / P. Peleckio / BNS nuotr.

– Pone prezidente, bet jūs turbūt pamenate savo tokį nepavykusį spaudimą Sauliaus Skvernelio Vyriausybės ministrui Jaroslavui Narkevičiui ir tada jam buvo uždarytos prezidentūros durys, bet vis tiek jis neatsistatydino. Norėčiau jūsų paklausti, ar egzistuoja, jūsų požiūriu, politinės kultūros suvokimo skirtumai buvusioje ir dabartinėje Vyriausybėje?

– Sakyčiau, stebėtinai panašūs, nors atrodytų, kad šios Vyriausybės koalicijos sutartyje buvo įrašyti labai teisingi ir labai prasmingi žodžiai, kad savo skaidrumo standartais – aukščiausiais skaidrumo standartais – mes sugrąžinsime pasitikėjimą politika ir valdžios institucijomis. Tai, deja, aš priverstas konstatuoti, kad šiandien realybė labai smarkiai skiriasi nuo tų deklaracijų. Mes galbūt tokių skambių deklaracijų neturėjome, bet mes demonstruojame tą standartą realiais veiksmais. Tai aš ir kalbėčiau apie tai, kad deklaracijos turi sutapti su realiais darbais ir realiais veiksmais.

– Dabar yra trys viešojo intereso tyrimai, penki ikiteisminiai tyrimai dėl piktnaudžiavimo ir dar ne visos savivaldybės pateikė duomenis. Tai aš taip suprantu, kad STT per ilgai į tai nereagavo. O kiek jūs, pone prezidente, žinojote šitą situaciją? Ar jūs galėjote kažkaip irgi į tai sureaguoti greičiau?

– Jeigu aš būčiau žinojęs šitą situaciją, be jokios abejonės, mes būtume galėję gerokai anksčiau imtis veiksmų, kurių dabar jau mėginama imtis. Ir aš manau, kad vienintelis kelias iš šios tokios padėties yra pirmiausia labai greitai, neatidėliojant jokioms ten rudens sesijoms ir panašiai, imtis veiksmų ir kelti klausimą, kaip turi būti kompensuojama savivaldybių tarybų nariams už darbą. Tai yra darbas, tai nėra hobis, tai nėra kažkoks papildomų lėšų prisidūrimas, tai yra rimtas darbas. Jeigu mes traktuojame jį kaip tokį, o jis toks ir yra, nes savivaldybių lygiu sprendžiasi labai daug žmonėms svarbių klausimų, vadinasi, turi būti atitinkamas atlyginimas, bet ne taip, kaip yra dabar, kai per neskaidrumą yra suardomi pasitikėjimo pamatai valstybėje.

Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai gali būti įvairūs pasiūlymai: tai gali būti fiksuota suma, galbūt diferencijuota pagal savivaldybių dydį, kaip kad šiandien yra merų atlyginimai diferencijuoti, nes klausimų mastas ir gylis yra skirtingas. Ir kad nebekiltų daugiau jokių klausimų, nebereikėtų ten jokių čekių tvarkytis ir taip toliau. Jūs puikiai suprantate, turbūt vaikštote į parduotuves ir žinote, kaip čekis atrodo, jeigu tu jį saugai, po pusės metų ar po metų – net jeigu tu jį išsaugosi, jis yra tuščias popieriaus lapas, nes viskas ten išblunka. Tai kuo paprastesnė, kuo aiškesnė sistema, tuo mažiau problemų turėsime ateityje ir būtinai tą reikia daryti kaip galima greičiau. Ir manau, kad ir Savivaldybių asociacijos pasiūlymų yra, ir mes pateiksime, dalyvausime šitame procese, bet labai svarbu, kad būtų politinė valia priimti sprendimus kaip galima anksčiau.

– Dar vienas dalykas, su kuriuo dabar susiduria Vyriausybė, yra mokesčių reformos paketas. Nepaisant to, kad jis pataisytas, vis dėlto sutarimo nėra ir pačioje koalicijoje, ir, rodos, penkios verslo asociacijos parašė kreipimąsi į Vyriausybę ir politines partijas, kad reforma būtų vis dėlto atidėta. Jūs irgi sakėte, iš prezidentūros tokia žinia atėjo, kad vis dėlto norėjote teisingesnės reformos, bet ministrė sako, kad yra sustabdyti 26 milijonai Europos Sąjungos pinigų, kol nebus šios reformos. Kaip jūs manote, ar geriau vis dėlto priimti tokią, kokia ji yra, – tokia ne visai teisinga, kaip jūs sakote, – ir gauti tuos pinigus, ar vis dėlto likti be europinių pinigų ir kol kas stabdyti reformos priėmimą?

– Klausimas, kadangi kriterijus apibrėžtas kaip mokesčių reforma ir jeigu mes dalį įstatymų priimsime, dalies nepriimsime, ar tai bus laikoma kriterijaus įvykdymu Europos pinigams gauti. Bet kuriuo atveju manau, kad turime judėti į priekį, nes kai mes užsibrėžėme globalų tikslą įgyvendinti plačią ir išsamią mokesčių reformą, mums kiekvienąkart nepavyks. Šiandien mes matome atskirus įstatymus ir, be jokios abejonės, dėl kiekvieno įstatymo mes turėsime savo nuomonę. Aš, kaip žinote, pasirašiau dėl banko solidarumo įnašo įstatymą, yra kiti įstatymai ir, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad principas, kad pajamos turi būti apmokestinamos progresiškai ne pagal pajamų rūšį, o pagal pajamų dydį, mums patinka, mes jį remiame ir tikiuosi, kad Seimas parems taip pat.

Individualios veiklos standartinio tarifo padidinimas nuo 15 iki 20 procentų mums nepriimtinas. Manau, kad ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kai išgyvenome recesiją ir turime daug neaiškumų dėl ateities, sunkinti padėties viduriniajai klasei mes jokiu būdu negalime. Nekilnojamojo turto mokesčio neapmokestinamasis minimumas yra pernelyg mažai socialiai jautrus ir reikėtų didinti tą minimumą. Todėl kiekvieną atskirą įstatymą reikėtų svarstyti ir tą poziciją aš jums dabar dėstau.

Vilnius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Yra gerų pasiūlymų dėl individualios veiklos atsiskaitymų tvarkos supaprastinimo. Tačiau, kita vertus, yra įvedama nedarbo draudimo įmoka 1,31 proc., tačiau nedarbo išmoka kažkodėl individualiai veiklai yra tik vienas mėnuo, kai tuo tarpu darbo santykiams – iki 9 mėnesių. Visiška disproporcija, vertinant įmoką ir išmoką, draudimo požiūriu labai neteisingas principas. Todėl manau, kad pirmiausia Seime vyksta aštrios diskusijos, bet ir aš jums teikiu savo nuomonę, kad nebūtų paskui jokių netikėtumų ir kad galėtume sklandžiai judėti į priekį.

– Pone prezidente, jeigu mes įvertintume, kad premjerei yra iššūkis su trimis ministrais, kad sunku susitarti su savo koalicijos partneriais dėl mokesčių sistemos, dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo buvo šioks toks nesusivokimas, Civilinės sąjungos įstatymas, panašu, irgi pasmerktas nesėkmei, kitą savaitę teikiamas. Ar jūs manytumėte, kad šiuo metu Vyriausybė yra tokioje krizinėje situacijoje?

– Vyriausybė galėtų palengvinti sau veiklą, jeigu reaguotų į situaciją. Jeigu bus elgiamasi taip, kaip dabar, labai galimas dalykas, kad opozicija konsoliduosis ir skelbs nepasitikėjimą visai Vyriausybei apskritai. Tai ar mums šito šiandien reikia? Mano atsakymas yra ne, mums šito nereikia. Todėl turime šito išvengti.

Geopolitinė situacija yra sudėtinga, pavojinga, NATO viršūnių susitikimas artėja – nepaprastai reikšmingas ir Lietuvai, ir pasauliui įvykis – šito mes negalime pasitikti išsidraskę, išsibarstę ir turime aiškiai žinoti, ko norime iš šito susitikimo, ko siekiame Ukrainai ir taip toliau, ir panašiai. Turi būti veikiantys ministrai. Visa tai turi būti, bet tai labai priklauso ir nuo pačios Vyriausybės veiklos ir gebėjimo, pirmiausia, valdančiosios koalicijos, rasti sutarimą. Tikiuosi, kad mes pajėgsime išspręsti visus šituos iššūkius.

Lietuvos narystės NATO minėjimas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Prokuratūra pareiškė, kad valstybės pranešėjo kreipimasis į Seimą vis dėlto buvo išspręstas neteisingai ir dabar reikėtų iš naujo svarstyti. Ir tai yra susiję ir su jūsų asmeniu. Jeigu Seimas sugalvotų vis dėlto iš naujo tą klausimą svarstyti ir galbūt net sudaryti komisiją, ar jūs sutiktumėte atsakyti į klausimus, t. y. liudyti toje komisijoje?

– <...> Iš esmės man gali būti pateiktas tik klausimas apie tai, ar aš kreipiausi, ar man buvo pateikta informacija apie mano komandos narius. Į tą klausimą aš jau seniai atsakiau ir mano atsakymas lieka tas pats, nes tokia buvo realybė. Tai nežinau, ką dar manęs galėtų tenai paklausti, bet jeigu paklausimų bus, aš privalau ir aš norėsiu atsakyti, nes aš nenoriu, kad liktų kažkokių neaiškumų ar „nedakalbėjimų“, atsiprašau, tai stilistiškai netaisyklinga.

– Kai mes su jumis kalbamės, yra likę lygiai metai iki prezidento rinkimų. Viešojoje erdvėje jūs aiškus lyderis pagal reitingus. Ar jūsų gyvenime yra pamąstymų apie tai, ar dalyvausite rinkimuose?

– Žinote, jeigu aš ant popieriaus lapo surašyčiau argumentus, kodėl man nereikėtų dalyvauti prezidento rinkimuose 2024 metais, turbūt labai ilgas sąrašas būtų. Bet aš taip pat turiu didžiulę atsakomybę šaliai ir tikrai matau, kokia yra padėtis joje. Ir manau, kad mūsų tauta nusipelno didesnio pasirinkimo, todėl jeigu tokio didesnio pasirinkimo reikės, aš vykdysiu savo misiją toliau, bet šiandien to pasakyti negaliu. Aš jau esu ne kartą sakęs ir galiu tik pakartoti, kad šių metų pabaigoje, tikrai negaliu dabar pasakyti, kurią kalendorinę dieną aš tai padarysiu, sprendimas bus padarytas ir viskas bus aišku.