Nausėda siūlo sprendimą daliai politikų, įsivėlusių į tarybų išmokų skandalą: skaidriau būtų, jei pasielgtų kaip Povilas

Prezidentas „Dienos temai“ sako remiantis patarėjo atsistatydinimą, nes taip demonstruojama aukšta politinės kultūros kartelė. Dabar klausimas, kokių standartų laikysis vyriausybė. Gitanas Nausėda primena, kad ši problema liečia ne tik apie atsistatydinimą pranešusią Jurgitą Šiugždinienę.

Atsistatydindamas prezidento patarėjas Povilas Mačiulis demonstruoja aukštą politinės kultūros kartelę, sako G. Nausėda.

„Galbūt atsiras ir daugiau žmonių, kurie bus įtraukti. <...> Šiandien turime akivaizdžiai įvardintas 3 ministrų problemas. Abejonės, jeigu jų nebus pajėgta išsklaidyti labai aiškiais įrodymais, liks“, – komentuoja prezidentas.

Anot jo, visuomenei dėl buvusių savivaldybių tarybų narių veiklos skaidrumo kyla dvejonių.

„Pasėta daug abejonių – ir dėl to, kad kai kuriuose mėnesiuose atsirado 31 diena, ir dėl to, kad kai kurių mėnesių sumos yra identiškos, ir dėl to, kad kortelių yra gyvas velnias (atsiprašau), labai daug. Žmonės stebėdami visa tai padarys išvadas turbūt nelabai palankias mūsų politikams“, – sako G. Nausėda.

Kalbėdamas apie prezidento patarėjo Povilo Mačiulio atsistatydinimą, G. Nausėda sakė, kad šiuo pavyzdžiu turėtų sekti ir kiti politikai.

„Mes politinės kultūros kartelę laikome tame lygyje, kuriame laikome. Pažiūrėsime, kokiame lygyje ją laiko Vyriausybė. Bet kuriuo atveju, tai, kas vyksta šiandien, kelia didelį pavojų valstybės stabilumui. Kuomet atskirų politikų – ministrų – problemos tampa visos Vyriausybės problemomis, premjerės problemomis. Kur kas skaidresnis klausimo sprendimas būtų jei ir kiti politikai pasielgtų taip, kaip Povilas“, – minėjo jis.

Povilas Mačiulis / BNS nuotr.

LRT.lt primena, kad žurnalistui Andriui Tapinui paviešinus informaciją apie išmokas savivaldybių tarybų nariams kilęs skandalas neaplenkė ir Kauno. Paaiškėjo, kad didžiausias galimas sumas iš Kauno miesto pinigų aruodo sėmė tiek „Vieningo Kauno“, tiek ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai.

Daugiausiai kritikos sulaukė šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vadovaujanti konservatorė J. Šiugždinienė. Ketvirtadienį ji paskelbė įteikusi premjerei atsistatydinimo pareiškimą. Vyriausybės kanceliarija portalui LRT.lt patvirtino, kad premjerė Ingrida Šimonytė gavo ministrės prašymą ją atleisti iš pareigų.

Jurgita Šiugždinienė / P. Peleckio/BNS nuotr.

LRT Naujienų tarnybos gauti dokumentai rodo, kad Jurgita Šiugždinienė – ne vienintelė šios Vyriausybės ministrė, kuri dirbdama Kauno taryboje teikė ataskaitas be kvitų už tarybos nario veiklai skirtus pinigus. Konservatorių deleguotos finansų ministrės G. Skaistės, kuri Kauno miesto tarybos nare buvo iki 2016-ųjų, ataskaitos išsiskiria išlaidomis paštui. 2015 metais per tris mėnesius ji rašo paštui išleidusi 260 eurų, kitą ketvirtį – 200, dar kitą – 216 eurų.

Tyrimą dėl galimai pažeisto viešojo intereso skiriant išmokas Kauno miesto ir rajono savivaldybių tarybų nariams, yra pradėjusi Kauno apygardos prokuratūra. Tyrimas pradėtas viešojoje erdvėje nuskambėjus keliems atvejams dėl galimo savivaldybių tarybų narių manipuliavimo išmokomis už darbą, susijusį su savivaldybės tarybos nario veikla.

